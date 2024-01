La résistance palestinienne s’amplifie (l’exemple du Canada)

Alors que l’Afrique du Sud présente son dossier de génocide contre Israël à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, nous devons, au Canada, continuer à faire pression sur notre gouvernement ! Vous trouverez ci-dessous toutes les manifestations qui, à notre connaissance, auront lieu dans les prochains jours ; essayez d’y participer. (Allez directement à la liste des manifestations.) Mais pensez aussi à participer au webinaire et aux campagnes urgentes énumérées ci-dessous. Merci d’ajouter votre voix ! Ce n’est que par une pression continue que le gouvernement Trudeau défendra les vies, les droits et la libération des Palestiniens.

Signez la pétition 10541 de l’Assemblée du Québec : Dites au Québec de mettre fin à son projet d’ouvrir un bureau commercial en Israël

Au début de l’année, dans un geste honteux, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d’ouvrir un bureau commercial en Israël. Et ce, bien qu’Israël ait déjà été accusé d’imposer l’apartheid aux Palestiniens. En novembre, Ruba Ghazal, députée canadienne d’origine palestinienne à l’Assemblée nationale du Québec, a parrainé une pétition visant à annuler le projet d’ouverture de ce bureau. Veuillez ajouter votre nom à cette pétition ! Le commerce avec l’apartheid est illégal et immoral !

Envoyez un courriel à Trudeau : dites-lui que le Canada doit soutenir l’Afrique du Sud devant la CIJ

De nombreux pays occidentaux, dont le Canada, sont restés honteusement indifférents au génocide des Palestiniens de Gaza par Israël. Néanmoins, l’intervention convaincante de l’Afrique du Sud auprès de la CIJ pour mettre fin au génocide des Palestiniens par Israël a été soutenue par des dizaines d’autres pays. Envoyez un courriel à Trudeau, à votre député et à d’autres dirigeants politiques pour leur demander de s’opposer au génocide des Palestiniens !

Signez la pétition parlementaire e4745 : Aidez-nous à imposer un embargo sur les armes à Israël

Il y a deux semaines, CJPMO a lancé la pétition parlementaire e4745 demandant un embargo complet sur les armes à destination d’Israël. Parrainée par Heather McPherson, porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, la pétition compte déjà 45 000 signatures ! Si vous ne l’avez pas encore fait, aidez-nous à montrer au gouvernement Trudeau que des centaines de milliers de Canadiens veulent que le commerce d’armes entre le Canada et Israël cesse.

Webinaire : Rencontre avec votre député sur le commerce d’armes entre le Canada et Israël

Mercredi prochain, le 17 janvier, CJPMO organise un webinaire pour aider les Canadiens moyens à comprendre comment engager leur député dans une discussion sur un embargo sur les armes à destination d’Israël. (Toutes nos excuses : ce webinaire ne sera disponible qu’en anglais.) Michael, notre directeur des politiques, nous présentera les relations du Canada avec Israël en matière d’armement et de sécurité, ainsi que l’exposé de position de CJPMO sur le sujet. Alex, notre directeur des affaires parlementaires, vous donnera des conseils sur la façon de développer une relation constructive avec votre député. Réservez votre place dès maintenant ! N’hésitez pas à rejoindre et à partager l’événement Facebook.

== Manifs au Québec et au Canada en fin de semaine ==

Avec des millions d’autres Canadiens, nous élevons notre voix pour nous opposer à la brutalisation continue par Israël des civils palestiniens à Gaza :

Pouvez-vous soutenir notre travail ?

L’impact de CJPME sur ces fronts n’est possible que grâce à la générosité des donateurs. Si vous croyez en ce que CJPME fait pour influencer les médias, les politiciens et le public, veuillez envisager de faire un don financier à CJPMO. Notre travail dépend entièrement des dons privés. Les dons mensuels sont particulièrement utiles, car ils soutiennent notre travail en cours et nous permettent d’élaborer des stratégies pour l’avenir. Si vous n’aimez pas faire un don par carte de crédit, nous pouvons recevoir des virements par eTransfer, par téléphone (438-380-5410), ou remplir et envoyer ce formulaire par la poste. Nous vous remercions !

Merci de soutenir nos efforts. Chaque voix supplémentaire fait la différence !

Salutations chaleureuses,

Tom, Michael, Jason, Lynn, Alex, Fatima, Rose et le reste de l’équipe CJPMO