LE WOKISME : c’est quoi?

La signification du wokisme est difficile à comprendre pour nous Français, c’est pourquoi nous vous recommandons la lecture du livre de Anne Toulouse, publié en 2022 aux éditions du Rocher. L’auteure remonte aux origines de cette idéologie, elle analyse les bonnes intentions de départ puis ses dérives délirantes. Enfin, elle fait une très fine analyse de la société états-unienne et établit une comparaison avec la nôtre.

« Le mot woke est issu de l’argot afro-américain, il signifie littéralement ‘éveillé’ et désigne les personnes politisées autour des questions d’inégalités raciales et sociétales. Il est apparu dans les années 1960 mais le terme s’est vulgarisé en 2022 avec l’activation du mouvement ‘Black Lives Matter’ et il est employé maintenant pour désigner les discriminations sous toutes ses formes.

