Détruirons-nous un jour l’impérialisme américain ? vidéo 27’24

Présentation du livre Les Destructeurs de Jean-Loup Izambert

Ce bouquin est excellent

Arrêtez d’abord l’agression contre Gaza

Al Manar, 15 janvier 2024 :

S.Nasrallah : Ils nous menacent avec des brigades épuisées et vaincues dans le nord de Gaza. Alors, bienvenue !

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que Gaza « résiste avec son peuple depuis 100 jours d’une manière légendaire ».

‘Israël’ n’a réalisé aucun de ses objectifs déclarés, selon les aveux des Israéliens eux-mêmes, en voulant éradiquer le Hamas et restituer les captifs. Ni les objectifs implicites non plus qui visent en vérité à vider Gaza et à en chasser le peuple palestinien.

L’ennemi n’a pas réussi à éliminer la résistance, ni le gouvernement du Hamas. Aujourd’hui, toutes les zones évacuées du nord de Gaza sont administrées par le gouvernement du Hamas.

L’occupation israélienne cache ses morts, ses blessés, ses pertes et ses défaites pour éviter de déprimer les soldats et la population car cela entraînerait une grande frustration morale, comme l’admettent les médias israéliens.

Après cent jours de guerre, Gaza résiste avec ses enfants, ses femmes, ses vieux et ses hommes et reste fidèle à sa terre d’une manière légendaire dont l’histoire n’a jamais été témoin… de même pour sa résistance qui n’a pas connu un jour de répit.

La sécurité de la mer Rouge, le calme du front avec le Liban et la situation en Irak dépendent tous de l’arrêt de l’agression contre Gaza.

Allocution complète :

Où il est question d’Ukraine et de Palestine chez Aude Lancelin (vidéo 2h24)

Le 15 janvier 2024 avec Jacques Baud, Nikola Mirkovic, et David Teurtrie.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17328

Les 5 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine depuis 2020 (vidéo courte)

Enregistré sur France 3 Auvergne le 15 janvier 23024 vers 19h45

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17327

NON À LA SUSPENSION AUTOMATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE TOUS LES 15 ANS !

Pétition : https://www.liguedesconducteurs.org/non-a-la-suspension-automatique-du-permis-de-conduire-tous-les-15-ans-23mw?idU=3

NON À LA SUSPENSION AUTOMATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE DES SENIORS !

Pétition : https://www.liguedesconducteurs.org/non-a-la-suspension-automatique-du-permis-de-conduire-des-seniors-23mt?idU=1

