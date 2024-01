Génocide à Gaza années 2023-2024 (John Mearsheimer)

Plus précisément, je fais référence à la « requête » de 84 pages que l’Afrique du Sud a déposée auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) le 29 décembre 2023, accusant Israël d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Il soutient que les actions d’Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023 « visent à provoquer la destruction d’une partie substantielle de la population nationale, raciale et ethnique palestinienne […] dans la bande de Gaza. (1) Cette accusation s’inscrit clairement dans la définition du génocide de la Convention de Genève, dont Israël est signataire.

L’application est une superbe description de ce qu’Israël fait à Gaza. Il est complet, bien écrit, bien argumenté et bien documenté. L’application comporte trois composants principaux.

Tout d’abord, il décrit en détail les horreurs que Tsahal a infligées aux Palestiniens depuis le 7 octobre 2023 et explique pourquoi beaucoup plus de morts et de destructions leur sont réservées.

Deuxièmement, la demande fournit un ensemble substantiel de preuves montrant que les dirigeants israéliens ont des intentions génocidaires envers les Palestiniens. (59-69) En effet, les commentaires des dirigeants israéliens – tous scrupuleusement documentés – sont choquants. On se souvient de la façon dont les nazis parlaient de traiter avec les Juifs en lisant comment les Israéliens occupant des « postes de la plus haute responsabilité » parlaient de traiter avec les Palestiniens. (59) En substance, le document soutient que les actions d’Israël à Gaza, combinées aux déclarations d’intention de ses dirigeants, montrent clairement que la politique israélienne est « calculée pour provoquer la destruction physique des Palestiniens à Gaza ». (39 ans)

Troisièmement, le document s’efforce de replacer la guerre de Gaza dans un contexte historique plus large, en montrant clairement qu’Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme des animaux en cage pendant de nombreuses années. Il cite de nombreux rapports de l’ONU détaillant le traitement cruel des Palestiniens par Israël. En bref, la demande indique clairement que ce que les Israéliens ont fait à Gaza depuis le 7 octobre est une version plus extrême de ce qu’ils faisaient bien avant le 7 octobre.

Il ne fait aucun doute que bon nombre des faits décrits dans le document sud-africain ont déjà été rapportés dans les médias. Ce qui rend l’application si importante, cependant, c’est qu’elle rassemble tous ces faits en un seul endroit et fournit une description globale et parfaitement étayée du génocide israélien. En d’autres termes, il fournit une vue d’ensemble sans négliger les détails.

Sans surprise, le gouvernement israélien a qualifié les accusations de « diffamation de sang » qui « n’a aucun fondement factuel et judiciaire ». De plus, Israël affirme que « l’Afrique du Sud collabore avec un groupe terroriste qui appelle à la destruction de l’État d’Israël ». Une lecture attentive du document, cependant, montre clairement qu’il n’y a aucun fondement à ces affirmations. En fait, il est difficile de voir comment Israël sera en mesure de se défendre d’une manière rationnelle et légale lorsque la procédure commencera. Après tout, les faits bruts sont difficiles à contester.

Permettez-moi de faire quelques observations supplémentaires concernant les accusations sud-africaines.

Premièrement, le document souligne que le génocide est distinct des autres crimes de guerre et crimes contre l’humanité, bien qu’« il existe souvent un lien étroit entre tous ces actes ». (1) Par exemple, cibler une population civile pour l’aider à gagner une guerre – comme cela s’est produit lorsque la Grande-Bretagne et les États-Unis ont bombardé des villes allemandes et japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale – est un crime de guerre, mais pas un génocide. La Grande-Bretagne et les États-Unis n’essayaient pas de détruire « une partie substantielle » ou toute la population de ces États ciblés. Le nettoyage ethnique sous-tendu par la violence sélective est également un crime de guerre, bien qu’il ne s’agisse pas non plus d’un génocide, une action qu’Omer Bartov, l’expert de l’Holocauste né en Israël, appelle « le crime de tous les crimes ».

Pour mémoire, j’ai cru qu’Israël était coupable de crimes de guerre graves – mais pas de génocide – au cours des deux premiers mois de la guerre, même s’il y avait de plus en plus de preuves de ce que Bartov a appelé « l’intention génocidaire » de la part des dirigeants israéliens. Mais il m’est apparu clairement, après la fin de la trêve du 24 au 30 novembre 2023 et le retour de l’offensive d’Israël, que les dirigeants israéliens cherchaient en fait à détruire physiquement une partie substantielle de la population palestinienne de Gaza.

Deuxièmement, même si la candidature sud-africaine se concentre sur Israël, elle a d’énormes implications pour les États-Unis, en particulier pour le président Biden et ses principaux lieutenants. Pourquoi? Parce qu’il ne fait guère de doute que l’administration Biden est complice du génocide d’Israël, qui est également un acte punissable selon la Convention sur le génocide. Bien qu’il ait admis qu’Israël était engagé dans des « bombardements aveugles », le président Biden a également déclaré que « nous n’allons rien faire d’autre que protéger Israël. Pas du tout. Il a été fidèle à sa parole, allant jusqu’à contourner le Congrès à deux reprises pour fournir rapidement des armements supplémentaires à Israël. Si l’on laisse de côté les implications juridiques de son comportement, le nom de Biden – et le nom de l’Amérique – sera à jamais associé à ce qui est susceptible de devenir l’un des cas d’école de tentative de génocide.

Troisièmement, je n’aurais jamais imaginé que je verrais le jour où Israël, un pays rempli de survivants de l’Holocauste et de leurs descendants, ferait face à une grave accusation de génocide. Quelle que soit l’issue de cette affaire devant la CIJ – et je suis pleinement conscient des manœuvres que les États-Unis et Israël emploieront pour éviter un procès équitable – à l’avenir, Israël sera largement considéré comme le principal responsable de l’un des cas canoniques de génocide.

Quatrièmement, le document sud-africain souligne qu’il n’y a aucune raison de penser que ce génocide va prendre fin bientôt, à moins que la CIJ n’intervienne avec succès. Il cite à deux reprises les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 25 décembre 2023 pour enfoncer le clou : « Nous ne nous arrêtons pas, nous continuons à nous battre et nous approfondissons les combats dans les prochains jours, et ce sera une longue bataille et elle n’est pas près d’être terminée. » (8, 82) Espérons que l’Afrique du Sud et la CMI mettront fin aux combats, mais en dernière analyse, le pouvoir des tribunaux internationaux de contraindre des pays comme Israël et les États-Unis est extrêmement limité.

Enfin, les États-Unis sont une démocratie libérale qui regorge d’intellectuels, de rédacteurs en chef de journaux, de décideurs, d’experts et d’universitaires qui proclament régulièrement leur profond engagement en faveur de la protection des droits de l’homme dans le monde. Ils ont tendance à se faire entendre lorsque des pays commettent des crimes de guerre, surtout si les États-Unis ou l’un de leurs alliés sont impliqués. Dans le cas du génocide d’Israël, cependant, la plupart des défenseurs des droits de l’homme dans le courant libéral dominant ont peu parlé des actions sauvages d’Israël à Gaza ou de la rhétorique génocidaire de ses dirigeants. Espérons qu’ils expliqueront leur silence troublant à un moment donné. Quoi qu’il en soit, l’histoire ne sera pas tendre avec eux, car ils n’ont pas dit un mot alors que leur pays était complice d’un crime horrible, perpétré au grand jour et à la vue de tous.