De plus en plus de voix demandent le boycott d’Israël

Les pays nordiques annoncent qu’ils s’opposent à la participation d’Israël à l’Eurovision 2024 L’Union européenne de radiotélévision a été obligée de répondre, en indiquant que ce concours est “apolitique”. Source : https://www.lalibre.be/international/europe/2024/01/15/les-pays-nordiques-sopposent-a-la-participation-disrael-a-leurovision-2024-KIXLA2LMTJD2BB4XL2VNPGXO3Y/ McDonald’s McDonald’s sent les effets du boycott en Grande-Bretagne et se fend du communiqué suivant : « Nous sommes consternés par la désinformation et […]

Lire plus