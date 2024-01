par Dominique Delawarde. SurGuerre hybride, propagande et art opératif russe (reseauinternational.net)

De plus en plus de voix raisonnables, de personnalités unanimement connues et largement reconnues, tant au plan national qu’international, se font aujourd’hui entendre tant sur le conflit israélo-palestinien que sur le conflit ukrainien, voire sur la crise Covid, en prenant parfois le risque de subir les foudres de l’oligarchie financière mondiale, largement sionisée, et des autorités gouvernementales et médias qu’elle contrôle, quasiment tous sous influence des lobbies pro-Israël.

Ces voix de plus en plus nombreuses et de plus en plus puissantes viennent de tous les pays et de toutes les communautés, juive comprise. Ce ne sont pas les «Nouveaux Justes» qui manquent au sein de cette communauté aujourd’hui en crise. Des noms et des propos comme ceux des professeurs US John Mearsheimer et Jeffrey Sachs, mondialement reconnus, et tous deux membres éminents de la communauté juive, devraient inciter les plus va-t-en guerre et les plus excités d’entre nous à la réflexion et à la retenue.

Aujourd’hui, je vous propose le dernier point de vue exprimé dans une interview par le colonel Suisse Jacques Baud.

La simple lecture des commentaires montre que l’intervenant est compris et ses propos appréciés par ses auditeurs.