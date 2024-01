Manifestations en soutien au peuple palestinien au Canada, en France et ailleurs dans le monde

Alors que la guerre d’Israël à Gaza dépasse le cap des 100 jours, nous devons continuer à faire pression sur les responsables canadiens pour qu’ils exigent un cessez-le-feu immédiat, qu’ils cessent d’armer Israël et qu’ils tiennent ce pays pour responsable de ses actions génocidaires ! Vous trouverez ci-dessous toutes les manifestations qui, à notre connaissance, auront lieu dans les prochains jours ; essayez d’y participer. (Allez directement à la liste des manifestations.) Si vous avez manqué notre webinaire sur la façon de parler à votre député de l’arrêt du commerce militaire du Canada avec Israël, vous pouvez toujours regarder l’enregistrement maintenant. Que vous manifestiez votre solidarité dans la rue ou que vous fassiez pression sur votre député, nous vous remercions de participer au mouvement en faveur des droits de l’homme et de la libération des Palestiniens!

Envoyez un courriel à Trudeau : dites-lui que le Canada doit soutenir l’Afrique du Sud devant la CIJ

La position du Canada sur l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ n’a pas été très claire et est loin d’être satisfaisante. Le Canada n’a pas dit comment il réagirait si la CIJ statuait qu’Israël commet un génocide, et a fait des déclarations contradictoires sur le bien-fondé de la plainte de l’Afrique du Sud. Compte tenu des preuves accablantes de génocide à Gaza, le Canada doit soutenir fermement la cause de l’Afrique du Sud et mettre fin au carnage. Envoyez un courriel à Trudeau, à votre député et à d’autres dirigeants politiques pour leur demander de s’opposer au génocide des Palestiniens !

Signez la pétition parlementaire e4745 : Aidez-nous à imposer un embargo sur les armes à Israël

Avez-vous signé la pétition ? Il y a quelques semaines, CJPMO a lancé la pétition parlementaire e-4745 demandant un embargo complet sur les armes à destination d’Israël. Parrainée par Heather McPherson, porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, la pétition est en voie d’atteindre les 50 000 signatures ! Si vous ne l’avez pas encore fait, aidez-nous à montrer au gouvernement Trudeau que des milliers de Canadiens veulent que le commerce d’armes entre le Canada et Israël cesse.

Le mercredi 17 janvier, CJPMO a organisé un webinaire pour aider les Canadiens moyens à comprendre comment s’engager avec leur député dans une discussion sur un embargo sur les armes à destination d’Israël. Michael, notre directeur des politiques, a donné un aperçu utile du commerce des armes entre le Canada et Israël, et Alex, notre directeur des affaires parlementaires, a donné quelques conseils utiles sur la façon de développer une relation constructive avec votre député. Regardez l’intégralité du webinaire et téléchargez notre document de synthèse pour vous aider à guider votre rencontre avec votre député.

== Manifs au Québec et au Canada en fin de semaine ==

Rejoignez des centaines de Canadiens ce week-end pour manifester en faveur d’un cessez-le-feu et contre le génocide israélien des Palestiniens de Gaza. Veuillez noter que CJPMO n’est pas impliqué dans l’organisation de ces événements, mais liste les événements dont il a connaissance. Toute question doit être adressée aux organisateurs de l’événement.

Pouvez-vous soutenir notre travail ?

L’impact de CJPME sur ces fronts n’est possible que grâce à la générosité des donateurs. Si vous croyez en ce que CJPME fait pour influencer les médias, les politiciens et le public, veuillez envisager de faire un don financier à CJPMO. Notre travail dépend entièrement des dons privés. Les dons mensuels sont particulièrement utiles, car ils soutiennent notre travail en cours et nous permettent d’élaborer des stratégies pour l’avenir. Si vous n’aimez pas faire un don par carte de crédit, nous pouvons recevoir des virements par eTransfer, par téléphone (438-380-5410), ou remplir et envoyer ce formulaire par la poste. Nous vous remercions !

Merci de soutenir nos efforts. Chaque voix supplémentaire fait la différence !

Salutations chaleureuses,

Tom, Michael, Jason, Lynn, Alex, Fatima, Rose et le reste de l’équipe CJPMO