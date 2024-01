Par le CPI

Gaza – CPI

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que l’occupation nazie sioniste a commis 15 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 178 martyrs et 293 blessés, au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a déclaré dans un communiqué, aujourd’hui dimanche, au 107ème jour du génocide dans la bande de Gaza : Un certain nombre de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent pas les atteindre.

Il a confirmé que le bilan de l’agression génocidaire sioniste s’est élevé à 25 105 martyrs et 62 681 blessés, depuis le 7 octobre dernier.

Les forces d’occupation terroriste sioniste ont lancé des dizaines de raids contre des résidences et des rassemblements, en plus des bombardements d’artillerie, des tireurs d’élite et des exécutions sur le terrain dans diverses parties de la bande de Gaza.

Source : CPI

https://french.palinfo.com/actualites/…