Le plus grand exercice de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide : une provocation pour la Russie ?

L’OTAN a annoncé un exercice majeur de février à mai en Pologne et dans les pays baltes : la Russie y verra-t-elle une provocation ?

De février à mai, l’OTAN organisera un exercice militaire majeur, Steadfast Defender, auquel participeront 90 000 soldats de 31 pays, 50 navires, 80 avions de combat et 1 100 véhicules de combat. Il s’agira du plus grand exercice de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord depuis la chute du rideau de fer en 1991, qui a mis fin à la guerre froide.

L’exercice se déroulera principalement en Pologne et dans les États baltes, qui sont précisément les pays qui craignent le plus une agression de la part de la Russie.

Selon Katlijn Malfliet, expert en politique russe à la KU Leuven, Poutine ne laissera pas passer cet exercice à la légère.

« Nous sous-estimons à quel point la Russie se sent menacée par le fait que l’OTAN et l’Union européenne se rapprochent de sa frontière. Les exercices militaires de ce type sont perçus comme une provocation », a-t-elle déclaré au journal belge Het Nieuwsblad. « Et l’on peut presque s’attendre à ce que la Russie fasse une contre-attaque. Par conséquent, ces exercices de l’OTAN alimentent le risque de guerre.

