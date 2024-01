L’Allemagne reconstruit la «forteresse Europe» pour aider les États-Unis à «faire la guerre en Asie»

Le but est de tirer parti de ce projet géostratégique pour contraindre la Russie à faire des compromis inconfortables dans le conflit ukrainien tout en facilitant le « pivot (retour) vers l’Asie » des États-Unis. Le premier objectif pourrait échouer, cependant, mais le second ne le Sera probablement pas.

Plusieurs développements interconnectés suggèrent fortement que le plan de l’Allemagne visant à prendre le contrôle du continent sans tirer un coup de feu, qui a été mis en garde en juillet et décembre 2022 par les analyses précédentes, est enfin sur le point de se concrétiser. Le catalyseur a été le retour de Donald Tusk au poste de Premier ministre polonais, qui a écarté ses opposants conservateurs-nationalistes qui se dressaient sur le chemin de ce complot et cherchaient à se tailler une place dans leur propre « sphère d’influence » en Europe centrale et orientale.

Une fois qu’il est devenu clair qu’il reviendrait au pouvoir, le chef de la logistique allemande de l’OTAN, Alexander Sollfrank, a proposé fin novembre le « Schengen militaire » visant à optimiser la bureaucratie et la logistique afin de transformer le bloc en un espace militaire unique. Moins d’un mois plus tard, à la mi-décembre, Berlin a conclu un accord tant attendu avec la Lituanie pour le stationnement d’une brigade de chars et de 5 000 soldats dans ce pays géostratégiquement positionné, à la frontière de la Biélorussie et de Kaliningrad.

Le nouveau vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Andrzej Szejn, a ensuite donné son accord de principe à ce plan le week-end dernier, après avoir déclaré à Rzeczpospolita que « lorsque la guerre se déroule au-delà de notre frontière orientale, toute aide et coopération de nos alliés est la bienvenue. Donc, si les Allemands veulent renforcer le flanc oriental de l’OTAN en Pologne comme ils l’ont fait en Lituanie, herzlich willkommen ! Cela s’est produit le jour même où Bild a divulgué le scénario détaillé du ministère allemand de la Défense prévoyant la planification de la guerre contre la Russie.

Ce document classifié prédisait que la Russie encouragerait ses co-ethnies dans les États baltes à se révolter d’ici cet été, ce qui déclencherait alors une crise plus large avec l’OTAN. Il a ensuite été avancé que « l’expulsion prévue de certains Russes par la Lettonie pourrait mettre en branle le scénario prévu par Bild » et étendre la zone de tension jusqu’au nord jusqu’ à l’Arctique, compte tenu de la nouvelle adhésion de la Finlande à l’OTAN et de la solidarité qu’elle pourrait manifester envers ses proches estoniens s’ils s’impliquaient également dans cette affaire.

Le « Schengen militaire » pourrait alors être mis en œuvre à un rythme accéléré sous le faux prétexte que cette crise fabriquée imprègne ce plan d’un sentiment d’urgence accru, entraînant ainsi le déploiement de troupes allemandes tout le long de la frontière occidentale de la Russie pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement à cela, l‘« autoroute de la Moldavie » qui est en cours de construction par la Roumanie en mode « d’urgence » optimisera les mouvements militaires de la Méditerranée vers l’Ukraine selon le mécanisme susmentionné.

Si toutes ces pièces s’assemblent de cette façon, et que des obstacles inattendus peuvent toujours émerger pour les entraver, alors l’Allemagne aurait sans doute reconstruit une version moderne de la « forteresse Europe » avec le soutien des États-Unis. Le dirigeant de facto de l’Occident a intérêt à soutenir ce projet géostratégique afin que l’Allemagne contienne la Russie en Europe en tant que principal mandataire de « Lead From Behind » alors que l’Amérique « pivote rapidement vers l’Asie » pour contenir plus musclément la Chine dans un avenir proche.

À ce sujet, « Les États-Unis rassemblent leurs alliés en prévision d’une éventuelle guerre avec la Chine », renforcé comme on peut s’y attendre par le système d’alliance AUKUS+ de type OTAN qu’ils construisent en Asie avec le Japon et les Philippines le long des fronts nord-est et sud-est respectivement. Bien que « le sommet Xi-Biden puisse aider à mieux gérer la rivalité sino-américaine » après que leurs dirigeants se soient rencontrés à San Francisco lors du sommet de l’APEC en novembre, aucune paix durable n’est attendue entre eux.

Au contraire, chacun semble intéressé à gagner du temps de manière pragmatique afin de se positionner plus avantageusement avant ce qui pourrait être une confrontation inévitable à propos de Taïwan, à cette fin, ils sont engagés dans des concessions mutuelles comme mesure temporaire de renforcement de la confiance. Les États-Unis se distancient politiquement de l’Inde en partie, comme expliqué ici, ici et ici, tandis que la Chine se distancie financièrement de la Russie en partie comme expliqué ici et ce que le dernier rapport de Bloomberg donne du crédit.

Pour être clair, aucune rupture des liens indo-américains ou sino-russes n’est attendue, et chaque mouvement correspondant s’éloignant de l’autre est destiné uniquement à apaiser leur rival en tant que mesure temporaire de renforcement de la confiance afin de gagner du temps pour qu’ils se positionnent plus avantageusement avant une éventuelle crise de Taïwan.

Ces calculs stratégiques sont pertinents dans le contexte de la reconstruction par l’Allemagne de la « forteresse Europe », car ce projet géostratégique libérera les ressources militaires des États-Unis pour un redéploiement en Asie.

Cela sert également à placer l’Occident dans une position plus avantageuse pour contraindre la Russie à faire des compromis inconfortables pour geler le conflit ukrainien après qu’il ait finalement commencé à s’essouffler à la fin de l’année dernière après l’échec de la contre-offensive de l’été et le retard de l’OTAN dans la « course à la logistique ». Le président Poutine a signalé que l’ Ukraine devait être démilitarisée, dénazifiée et constitutionnellement neutre une fois de plus pour que cela se produise, mais la « forteresse Europe » pourrait l’obliger à reconsidérer ses exigences.

L’Occident est intéressé par le gel de la ligne de contact (LOC) conformément à la proposition d’ armistice « terre contre paix » de l’ancien commandant suprême de l’OTAN, James Stavridis, de novembre dernier, afin de solidifier le projet géopolitique susmentionné et de faciliter le redéploiement des ressources militaires américaines en Asie. Cependant, il n’est pas à l’aise avec les garanties de sécurité demandées par le dirigeant russe, d’où la raison pour laquelle l’Occident veut tirer parti de la « forteresse Europe » pour l’effrayer et l’amener au compromis de Stavridis.

Si la réaction en chaîne qui a été détaillée plus tôt dans cette analyse se produit et qu’une crise majeure entre l’OTAN et la Russie survient sur le front arctique-baltique, alors l’Occident pourrait proposer une désescalade à partir de là en échange de quoi la Russie ferait de même en Ukraine et, par conséquent, abandonnerait ses demandes mentionnées précédemment. Le récit a déjà été présenté , comme expliqué ici , pour présenter la reprise des pourparlers de paix comme une prétendue faiblesse de la part de la Russie afin que le public occidental accepte le scénario de Stavridis.

Dans le cas où le président Poutine ne bougerait pas de sa position de principe consistant à garantir l’intégralité des trois demandes de garantie de sécurité interconnectées de son pays, alors les incursions terroristes de type Belgorod en provenance de Pologne, auxquelles la Biélorussie a déclaré qu’elle se préparait le mois dernier, pourraient se produire. Leur but serait de faire pression au maximum sur lui pour qu’il accepte leur proposition d’armistice « terre contre paix » à la coréenne en intensifiant encore plus l’escalade malgré le danger afin de désamorcer la situation dans ces conditions.

Cependant, il pourrait ne pas accéder à leur coercition géostratégique, d’autant plus que le nouvel « accord de coopération en matière de sécurité entre le Royaume-Uni et l’Ukraine » vise essentiellement à optimiser la manière dont l’Occident mène ses guerres par procuration avant une probable poursuite du conflit en Ukraine quelque temps après un armistice. Bien que la fuite de Bild ait suggéré que cela pourrait se produire d’ici la mi-2025, la Première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré que l’OTAN avait encore cinq ans pour se préparer, ce qui coïncide également avec un calendrier pour la crise de Taïwan.

D’autres sont dès l’année prochaine, coïncidant ainsi avec le scénario prévu par le ministère allemand de la Défense, tandis qu’un autre prédit que cela pourrait se produire en 2027 et qu’un autre s’attend à ce que cela se produise d’ici 2035. En supposant que les États-Unis déclencheraient chaque conflit en provoquant la Russie et la Chine, à moins que l’un d’entre eux ne le prenne par surprise comme le premier l’a fait avec son opération spéciale, il est plus logique de ne pas les faire se produire tous les deux simultanément et de commencer plus tard que tôt afin de se réarmer autant que possible avant cela.

Étant donné que la Russie a déjà surpris l’Occident une fois, il est impératif pour l’Allemagne de reconstruire immédiatement la « forteresse Europe » avec le soutien des États-Unis afin d’être plus avantageusement positionnée au cas où cela se reproduirait, par exemple si la Russie réalisait une percée à travers la LOC ce printemps, comme le prédit également la fuite de Bild. Le but est de tirer parti de ce projet géostratégique pour contraindre la Russie à faire des compromis inconfortables tout en facilitant le « pivot (retour) vers l’Asie » des États-Unis. Le premier objectif pourrait échouer, cependant, mais le second ne le fera probablement pas.