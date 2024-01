Il fallait s’y attendre… Emmanuel Todd ayant prophétisé la défaite de « l’Occident », Pepe Escobar, le deuxième prophète, ne pouvait laisser passer l’occasion de saluer ce ralliement… Nous avons nous même, sur le blogue Les7duquebec.net , fait écho à ce dernier livre d’Emmanuel Todd intitulé « La défaite de l’Occident » «On est à la veille d’un basculement du monde» (Emmanuel Todd sur video) – les 7 du quebec ) . Attention cependant, nous n’assistons pas à l’effondrement de « l’Occident » concept populiste bourgeois – fourre tout – qui dissimule les vrais acteurs de la politique capitaliste. Nous assistons à l’affrontement, probablement ultime, entre les États capitalistes rassemblés autour de l’hégémon américain déclinant, et le nouveau regroupement des États capitalistes émergents rassemblés autour de l’aspirant chinois comme nous l’avons décrit ici: Le capitalisme au bord du gouffre: Seule la classe ouvrière internationale offre une alternative à la 3e guerre mondiale – les 7 du quebec . Pepe Escobar devrait prendre note que son collègue Emmanuel Todd ne s’incline pas devant le nouveau Bloc de l’Est naissant qu’il proclame déjà vainqueur. L’intellectuel bourgeois français frappe du pied la baudruche – l’Alliance impérialiste Atlantique – afin qu’elle s’éveille et se prépare mieux à la guerre mondiale à venir…ce qui ne constitue pas vraiment un ralliement. De fait, le livre « La défaite de l’Occident » et sa critique sont des contributions aux préparatifs de guerre généralisée que nous devrions rejeter. Vous trouverez ci-dessous l’article commis par Pepe Escobar à propos de ce volume récent.

Emmanuel Todd, historien, démographe, anthropologue, sociologue et analyste politique, fait partie d’une race en voie de disparition : l’un des rares membres restants de l’intelligentsia française de la vieille école – un héritier de ceux qui, comme Braudel, Sartre, Deleuze et Foucault, ont fasciné les jeunes générations suivantes de la guerre froide, de l’Ouest à l’Est.

La première perle de son dernier livre, La Défaite de l’Occident, c’est le petit miracle d’avoir été publié la semaine dernière en France, précisément dans le cadre de l’OTAN : une grenade à main d’un livre, écrit par un penseur indépendant, basé sur des faits et des données vérifiés, qui fait exploser tout l’édifice de russophobie érigé autour de « l’agression » du « tsar » Poutine.

Au moins certains secteurs des médias corporatifs français, strictement contrôlés par les oligarques, ne pouvaient pas ignorer Todd cette fois-ci pour plusieurs raisons. D’autant qu’il a été le premier intellectuel occidental, dès 1976, à prédire la chute de l’URSS dans son livre La chute finale, avec des recherches basées sur les taux de mortalité infantile soviétiques.

Une autre raison clé était son livre de 2002 Après l’Empire, une sorte d’aperçu du déclin et de la chute de l’Empire, publié quelques mois avant Choc et effroi en Irak.

Aujourd’hui, Todd, dans ce qu’il a appelé son dernier livre (« J’ai bouclé la boucle »), se permet de tout risquer et de décrire méticuleusement la défaite non seulement des États-Unis, mais de l’Occident dans son ensemble – en concentrant ses recherches sur la guerre en Ukraine.

Compte tenu de l’environnement toxique de l’OTAN, où la russophobie et la culture de l’annulation règnent en maître et où toute déviation est punissable, Todd a pris soin de ne pas présenter le processus actuel comme une victoire russe en Ukraine (bien que cela soit implicite dans tout ce qu’il décrit, de plusieurs indicateurs de paix sociale à la stabilité globale du « système Poutine »), qu’il s’agit d’un « produit de l’histoire de la Russie, et non de l’œuvre d’un seul homme »).

Il se concentre plutôt sur les principales raisons (raisons ou symptômes ????) qui ont conduit à la chute de l’Occident. Il s’agit notamment de la fin de l’État-nation ; la désindustrialisation (qui explique le déficit de l’OTAN dans la production d’armes pour l’Ukraine) ; le « degré zéro » de la matrice religieuse de l’Occident, le protestantisme ; la forte augmentation du taux de mortalité aux États-Unis (beaucoup plus élevé qu’en Russie), ainsi que des suicides et des homicides ; et la suprématie d’un nihilisme impérial qui s’exprime par l’obsession des guerres éternelles.

L’effondrement du protestantisme

Todd analyse méthodiquement, séquentiellement, la Russie, l’Ukraine, l’Europe de l’Est, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Scandinavie et enfin l’Empire. Concentrons-nous sur ce que seraient les 12 plus grands succès de son remarquable exercice.

Au début de l’opération militaire spéciale (OMS) en février 2022, le PIB combiné de la Russie et de la Biélorussie ne représentait que 3,3 % de celui de l’Occident combiné (dans ce cas, la sphère de l’OTAN plus le Japon et la Corée du Sud). Todd s’émerveille de la façon dont ces 3,3 % capables de produire plus d’armes que l’ensemble du mastodonte occidental non seulement gagnent la guerre, mais font voler en éclats les notions dominantes d’« économie politique néolibérale » (taux de PIB). La « solitude idéologique » et le « narcissisme idéologique » de l’Occident – incapable de comprendre, par exemple, comment «l’ensemble du monde musulman semble considérer la Russie comme un partenaire plutôt que comme un adversaire ». Todd évite la notion d’« États wébériens » – évoquant une exquise compatibilité de points de vue entre Poutine et l’expert de la realpolitik américaine John Mearsheimer. Contraints de survivre dans un environnement où seules les relations de pouvoir comptent, les États agissent désormais comme des « agents hobbesiens ». Et cela nous amène à la notion russe d’État-nation, centrée sur la « souveraineté » : la capacité d’un État à définir de manière autonome ses propres politiques intérieures et extérieures, sans aucune ingérence étrangère. (illusion??? NDE) L’implosion, pas à pas, de la culture WASP, qui a conduit, « depuis les années 1960 », à « un empire sans centre et sans projet, un organisme essentiellement militaire (économique-financier-militaire et juridique NDE) dirigé par un groupe sans culture (au sens anthropologique) ». C’est Todd qui définit les néoconservateurs américains. Les États-Unis en tant qu’entité « post-impériale » : juste une coquille d’une machine militaire dépouillée d’une culture axée sur le renseignement, conduisant à « une expansion militaire accentuée à une époque de rétrécissement massif de sa base industrielle ». Comme le souligne Todd, « la guerre moderne sans industrie est un oxymore ». Le piège démographique : Todd montre comment les stratèges de Washington « ont oublié qu’un État dont la population jouit d’un haut niveau d’éducation et de technologie, même s’il diminue, ne perd pas sa puissance militaire ». C’est exactement le cas de la Russie pendant les années Poutine. Nous arrivons ici au cœur de l’argument de Todd : sa réinterprétation post-Max Weber de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, publiée il y a un peu plus d’un siècle, en 1904/1905 : « Si le protestantisme a été la matrice de l’essor de l’Occident, sa mort, aujourd’hui, est la cause de la désintégration et de la défaite. » (Les idées – les idéologies sont des produits de l’économie. NDE)

Todd définit clairement comment la « Glorieuse Révolution » française de 1688, la Déclaration d’indépendance américaine de 1776 et la Révolution française de 1789 ont été les véritables piliers de l’Occident libéral. En conséquence, un « Occident » élargi n’est pas historiquement « libéral », parce qu’il a également conçu « le fascisme italien, le nazisme allemand et le militarisme japonais ». (En effet, ce qui montre bien que le libéralisme démocratique bourgeois n’est qu’une forme apaisante – atténuée – du despotisme – totalitaire capitaliste. Le grand capital passe de l’un à l’autre selon ses besoins…ce qu’il s’apprête à faire. NDE)

En un mot, Todd montre comment le protestantisme a imposé l’alphabétisation universelle aux populations qu’il contrôlait, « parce que tous les fidèles doivent avoir un accès direct aux Saintes Écritures. Une population alphabétisée est capable de développement économique et technologique. La religion protestante a façonné, par accident (sic), une main-d’œuvre supérieure et efficace. Et c’est en ce sens que l’Allemagne était « au centre du développement occidental », même si la révolution industrielle a eu lieu en Angleterre.

La formulation clé de Todd est indiscutable : « Le facteur crucial de l’essor de l’Occident a été l’attachement du protestantisme à l’alphabétisation. » (sic)

De plus, le protestantisme, souligne Todd, est doublement au centre de l’histoire occidentale : à travers la pulsion éducative et économique – avec la peur de la damnation et le besoin de se sentir choisi par Dieu qui génèrent une éthique du travail et une forte moralité collective – et à travers l’idée que les petits hommes sont inégaux (rappelez-vous le fardeau de l’homme blanc).

L’effondrement du protestantisme ne pouvait que détruire l’éthique du travail au profit de la cupidité des masses : c’est le néolibéralisme.

Le transgenrisme et le culte du faux

La critique acerbe de Todd de l’esprit de 1968 mériterait un livre entier. Il évoque « l’une des grandes illusions des années soixante, entre la révolution sexuelle anglo-américaine et le Mai 68 français » : « croire que l’individu serait plus grand s’il était libéré du collectif ». Cela a conduit à une débâcle inévitable : « Maintenant que nous sommes libérés, en masse, des croyances métaphysiques, fondatrices et dérivées, communistes, socialistes ou nationalistes, nous vivons l’expérience du vide. » Et c’est ainsi que nous sommes devenus « une multitude de nains mimétiques qui n’osent pas penser par eux-mêmes – mais qui s’avèrent capables d’intolérance comme les croyants des temps anciens ». La brève analyse de Todd sur la signification profonde du transgenrisme fait complètement voler en éclats l’Église du Woke – de New York à la sphère de l’UE, et provoquera des crises de rage en série. Il montre comment le transgenrisme est « l’un des drapeaux de ce nihilisme qui définit aujourd’hui l’Occident, cette volonté de détruire, non seulement les choses et les êtres humains, mais la réalité ».

Et il y a un bonus analytique supplémentaire : « L’idéologie transgenre dit qu’un homme peut devenir une femme et qu’une femme peut devenir un homme. C’est une affirmation fausse et, en ce sens, proche du cœur théorique du nihilisme occidental. La situation s’aggrave lorsqu’il s’agit de ramifications géopolitiques. Todd établit un lien mental et social ludique entre ce culte du mensonge et le comportement chancelant de l’Hégémon dans les relations internationales. Un exemple : l’accord sur le nucléaire iranien conclu sous Obama, qui devient un régime de sanctions sévères sous Trump. Todd : « La politique étrangère américaine est, à sa manière, de genre fluide. »

Le « suicide assisté » en Europe. Todd nous rappelle qu’à l’origine, l’Europe était un couple franco-allemand. Puis, après la crise financière de 2007/2008, cela s’est transformé en « un mariage patriarcal, avec l’Allemagne comme époux dominant qui n’écoute plus son partenaire ». L’UE a abandonné toute prétention à défendre les intérêts de l’Europe – en se coupant de l’énergie et du commerce avec son partenaire russe et en se sanctionnant elle-même. Todd identifie correctement l’axe Paris-Berlin remplacé par l’axe Londres-Varsovie-Kiev : c’est « la fin de l’Europe en tant qu’acteur géopolitique autonome ». Et c’était seulement 20 ans après l’opposition franco-allemande à la guerre néoconservatrice contre l’Irak. Todd définit à juste titre l’OTAN comme « leur inconscient » : « Nous constatons que son mécanisme militaire, idéologique et psychologique n’existe pas pour protéger l’Europe occidentale, mais pour la contrôler. » À l’instar de plusieurs analystes en Russie, en Chine, en Iran et d’indépendants en Europe, Todd est convaincu que l’obsession des États-Unis de couper l’Allemagne de la Russie depuis les années 1990 conduira à l’échec : « Tôt ou tard, ils coopéreront, parce que « leurs spécialisations économiques les définissent comme complémentaires ». » La défaite en Ukraine ouvrira la voie, alors qu’une « force gravitationnelle » séduit mutuellement l’Allemagne et la Russie.

Avant cela, et contrairement à presque tous les « analystes » occidentaux de la sphère dominante de l’OTAN, Todd comprend que Moscou est destiné à gagner contre l’ensemble de l’OTAN, et pas seulement contre l’Ukraine, en profitant d’une fenêtre d’opportunité identifiée par Poutine au début de 2022. Todd mise sur une fenêtre de 5 ans, c’est-à-dire une fin d’ici 2027. Il est instructif de le comparer avec le ministre de la Défense Choïgou, qui a déclaré l’année dernière : l’OMS sera terminée d’ici 2025.

Quelle que soit la date limite, il s’agit d’une victoire totale de la Russie, le vainqueur dictant toutes les conditions. Pas de négociations, pas de cessez-le-feu, pas de conflit gelé – comme l’Hégémon est en train de tourner désespérément.

Davos met en scène « Le triomphe de l’Occident »

Le grand mérite de Todd, si évident dans le livre, est qu’il utilise l’histoire et l’anthropologie pour amener la fausse conscience de la société occidentale sur le canapé. Et c’est ainsi qu’en se concentrant par exemple sur l’étude de structures familiales très spécifiques en Europe, il parvient à expliquer la réalité d’une manière qui échappe totalement aux masses collectives occidentales endoctrinées et turbo-néolibérales.

Il va sans dire que le livre de Todd basé sur la réalité ne sera pas un grand succès parmi les élites de Davos. Ce qui se passe cette semaine à Davos a été extrêmement instructif. Tout est au grand jour.

Par tous les suspects habituels – la méduse de l’UE toxique von der Leyen ; le belliciste Stoltenberg de l’OTAN ; BlackRock, JP Morgan et les autres patrons se serrant la main avec leur sweat-shirt en sueur à Kiev – le message du « triomphe de l’Occident » est monolithique.

La guerre, c’est la paix. Ce n’est pas le cas de l’Ukraine (c’est nous qui soulignons) et la Russie n’est pas en train de gagner. Si vous n’êtes pas d’accord avec nous – sur quoi que ce soit – vous serez censuré pour « discours de haine ». Nous voulons le Nouvel Ordre Mondial – quoi qu’en pensent vous, misérables paysans – et nous le voulons maintenant.