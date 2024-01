La Russie, l’Iran et la mer Rouge…L’économie de guerre de l’OTAN s’effondre (Michael Hudson)

MICHAEL HUDSON • 18 JANVIER 2024

Entretien avec Hai Phong, transcription.

HAÏPHONG : Je suis heureux de vous avoir ici car il y a beaucoup de nouveautés économiques. Mais votre spécialité est de souligner, et cette chaîne essaie de souligner, la relation entre géopolitique et économie, comme Radhika [Desai] et Ben Norton, et d’autres grands journalistes ont tenté de le faire.

La défaite en Ukraine

Parlons d’abord de l’Ukraine. Commençons par là. On parle de toutes sortes « d’impasses », entre guillemets, en ce qui concerne l’Ukraine.

Cependant, les réalités, notamment économiques et sur le champ de bataille, sont très différentes. Alors, Michael, je vais simplement vous laisser parler de ce que vous aimeriez commenter concernant l’Ukraine, car la situation n’est pas aussi brûlante dans l’actualité, mais des changements massifs sont en train de se produire dans ce conflit.

HUDSON : Eh bien, ce sont les États-Unis qui disent que la situation en Ukraine est dans l’impasse. Ce qu’ils veulent dire, c’est que les contre-offensives ukrainiennes ont été totalement inefficaces. L’Ukraine a perdu la guerre.

Et il y a eu presque toutes les discussions que vous avez, par exemple, sur les interviews du juge Napolitano, et la presse européenne, la presse russe, la presse chinoise, disent toutes : Eh bien, la guerre est finie. La Russie peut simplement continuer à prendre autant de terres qu’elle le souhaite, mais cela ne sert à rien que la Russie essaie de prendre plus de terres maintenant parce que l’Ukraine, ou plutôt M.

Zelensky jette tous les Ukrainiens qu’il peut trouver, en particulier les Ukrainiens hongrois, les Ukrainiens russophones et les Ukrainiens roumains, dans la compétition pour aller se faire tuer.

Alors peut-être pouvons-nous convaincre la Russie de ne pas éponger, de ne pas verrouiller sa victoire. Pourquoi ne pas simplement dire que c’est une impasse et laisser les choses telles qu’elles sont puisque vous gagnez si fortement, vous les Russes ?

Eh bien, évidemment, la Russie a déjà dit : nous avons déjà fixé les conditions de notre paix. Bien entendu, nous pouvons négocier à tout moment. Nos conditions sont simples, un abandon total. Nous allons nous débarrasser du nazisme. Nous allons faire en sorte que l’Ukraine ne rejoigne jamais l’OTAN. Et nous allons faire en sorte que les régions russophones et la Crimée fassent partie de la Russie. Ainsi, chaque fois que vous souhaiterez négocier, c’est-à-dire dire oui à nos conditions, nous serons heureux de le faire. Mais en attendant, nous allons simplement rester assis ici. Et si vous voulez envoyer toujours plus de troupes, ce n’est pas un problème.

Maintenant, les Américains pensent que si la Russie ne prend plus de terres, nous sommes à égalité. Mais ce n’est vraiment pas une égalité, car si vous lisez les discours du président Poutine et du ministre des Affaires étrangères Lavrov, il dit : « L’Ukraine n’est que la pointe de l’iceberg ». Nous parlons d’une vue d’ensemble. Le tableau d’ensemble est, par exemple, que la Russie est devenue au 1er janvier le principal administrateur des BRICS+.

Perdre la bataille économique contre la Russie et la Chine

Et pendant ce temps, les États-Unis perdent la bataille partout dans le monde. C’est perdre la bataille économique contre la Russie et la Chine. La Russie augmente sa production industrielle, non seulement militaire, mais aussi dans la production d’avions et d’automobiles. La Chine est en croissance, mais pas les États-Unis. Et surtout, l’Europe s’enfonce dans une dépression provoquée par l’effondrement, ou devrais-je dire, la destruction de l’industrie allemande suite aux sanctions contre la Russie. Et aussi les sanctions que les États-Unis insistent pour que l’Europe impose à la Chine.

Les États-Unis ont dit à l’Europe qu’on ne peut commercer qu’avec nous et nos alliés de l’OTAN.

Nous voulons que vous réduisiez vos échanges commerciaux avec la Chine à ce que le chef de l’UE, M. Borrell, a dit. Il a dit : « Eh bien, vous savez, la Chine, nous importons beaucoup plus de votre pays que nous n’en exportons. Il faut que ce soit égal. Et la Chine a dit : eh bien, il y a beaucoup de choses que nous aimerions importer de vous, Européens, comme les machines de fabrication de puces pour la gravure aux ultraviolets qui sont fabriquées par les Pays-Bas. Et Borrell dit : « Oh, nous ne pouvons pas, les États-Unis ne nous laisseront pas vous envoyer, vous vendre quoi que ce soit qui soit potentiellement utilisé dans l’armée. Et la Chine dit que tout ce qui peut être utilisé économiquement peut être militaire parce que l’armée fait partie de l’économie.

Je suppose donc que nous sommes très heureux d’être d’accord avec vous et d’avoir un commerce équilibré entre la Chine et l’Europe. Nous allons simplement réduire nos échanges avec vous à peut-être les 100 $ par an que vous devez échanger avec nous.

L’Europe

L’Europe s’isole volontairement, limitant ses échanges commerciaux et ses investissements avec les États-Unis et coupant ses échanges avec la Russie. Et sans le gaz et le pétrole russes, l’industrie manufacturière, l’industrie chimique, l’industrie des engrais et l’agriculture allemandes, françaises et italiennes continueront de décliner.

Ainsi, l’impasse dont parle l’Amérique signifie en réalité que nous réduisons le nombre de nos alliés en Europe. Nous perdons le tiers monde. Et ce qui se passe en Ukraine, où l’on se bat jusqu’au dernier Ukrainien, ressemble maintenant à un combat similaire au Proche-Orient, où il semble y avoir une impasse similaire, ce qui a réellement incité la majorité mondiale et le Sud global à penser que tout d’un coup, c’est quelque chose d’horrible. J’y reviendrai plus tard.

Mais ce qui est important, c’est que je pense que les Américains ont déjà compris qu’ils allaient perdre la guerre en Ukraine. Et le problème, si vous lisez le New York Times et le Washington Post, et surtout le Financial Times, est que si nous perdons la guerre en Ukraine, comment Biden remportera-t-il les élections de novembre ? Parce qu’il insiste, toute sa politique est que nous pouvons détruire la Russie. Nos sanctions vont conduire à l’effondrement de l’industrie russe. Le peuple russe sera tellement bouleversé par la guerre qu’il va y avoir un changement de régime. Ils renverseront M. Poutine et nous pourrons avoir un autre Boris Eltsine qui va vraiment détruire la Russie de la même manière que nos conseillers néolibéraux ont pu la détruire dans les années 1990.

L’anti-américanisme croissant

Eh bien, cela n’est pas arrivé. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, les responsables des relations publiques du Parti démocrate se sont réunis et ils ont tous décidé : d’accord, ce que nous voulons dire aux gens, c’est que cela n’a pas vraiment d’importance en Ukraine. Cela n’a pas d’importance parce que nous n’avons pas besoin de gagner en Ukraine parce que l’Amérique peut lutter [avec] une sorte de soft power. Et nous avons d’autres moyens de dominer le monde et de maintenir l’Amérique au premier rang, même si nous désindustrialisons notre économie. Même si nous sommes le plus gros débiteur du monde, nous allons pouvoir dominer. Et la nouvelle campagne de relations publiques du Parti démocrate relève de ce qu’on appelle le « soft power ».

Joseph Nye

Dans le Financial Times d’hier du 15 janvier, il y a eu une longue discussion. Ils avaient une page entière rédigée par un homme qui avait été conseiller du président Clinton, Joseph Nye, conseiller du National Intelligence Council. Pour une page entière. Et c’est Nye qui a inventé le terme de soft power. Il y a quelques décennies, alors qu’il discutait avec Paul Kennedy, qui affirmait que les Américains étaient en déclin. Et il a eu cette idée pour dire que les États-Unis peuvent encore être en mesure d’exercer une influence, mais pas de type militaire, mais de type financier, pour un changement de régime.

Et ce qu’il a dit, il a donné cinq raisons pour lesquelles les États-Unis ne seraient pas nécessairement éclipsés par la Chine, la Russie ou tout autre pays. Et il est hilarant de regarder les cinq raisons avancées hier par le Financial Times pour expliquer qu’il n’y aura aucune menace pour les États-Unis.

La première raison qu’il a invoquée était la géographie et les voisins amicaux. Eh bien, au cours des derniers mois, surtout depuis les combats et les attaques israéliennes contre Gaza, l’opinion publique américaine a perdu. Et même le secrétaire Blinken a déclaré que la lutte en Israël créait un antagonisme, non seulement contre Israël, mais que l’Amérique avait perdu sa domination morale en soutenant le génocide et en s’opposant à toute critique d’Israël au sein des Nations Unies. C’est donc une perte de soutien étranger. Il existe un anti-américanisme croissant, non seulement en Asie, en Afrique et dans les pays du Sud, mais aussi en Europe.

La deuxième raison citée par Nye était l’approvisionnement en énergie domestique. L’Amérique contrôle le pétrole. Non seulement elle produit son propre pétrole, mais elle a simplement réussi à empêcher le reste du monde d’importer du pétrole russe, et elle a pu faire exploser le Nord Stream. Et maintenant, cela pousse Israël à agir essentiellement comme une autre Ukraine. Cela pousse Israël à inciter le Liban et l’Iran à une provocation, à une réponse militaire aux attaques israéliennes, ce qui permettra à Israël de faire ce que le leader de la majorité au Sénat, le leader républicain, a préconisé, et ce que Biden préconise, et ce que les néoconservateurs réclament depuis 20 ans, une guerre avec l’Iran pour s’emparer des réserves pétrolières de ce qui était autrefois l’Iran, la Syrie, l’Irak et la Libye. Et s’il peut contrôler les réserves pétrolières du Proche-Orient et bloquer ses exportations d’énergie vers tous les autres pays, tout comme il a pu bloquer les exportations de pétrole de la Russie vers l’Europe, alors il peut contrôler l’industrialisation des autres pays parce que l’industrie fonctionne essentiellement au pétrole et au gaz. L’industrie, c’est de l’énergie, et sans énergie, vous ne pourrez pas avoir votre propre industrialisation indépendamment des États-Unis. Ainsi, la politique étrangère américaine, comme nous en avons déjà parlé, je pense, dans notre dernière émission, depuis 100 ans, les États-Unis ont utilisé le pétrole pour tenter de contrôler l’économie mondiale.

Le troisième point souligné par Nye est le système financier basé sur le dollar. Eh bien, c’est incroyable qu’il ait pu dire cela dans le Financial Times d’hier, alors que le monde entier essayait de dédollariser. Vous entendez des discours les uns après les autres, non seulement de la Russie et de la Chine, mais aussi des pays du Sud. Et même au Proche-Orient, on dit que maintenant que l’Amérique s’est emparée des réserves de change de la Russie, soit 300 milliards de dollars, tout l’argent que nous avons économisé dans nos réserves monétaires intérieures est susceptible d’être confisqué par les États-Unis. Et ils ont déjà dit à l’Arabie Saoudite que s’ils ne retiraient pas leurs réserves internationales d’exportations de pétrole sous forme d’actions et d’obligations américaines, cela serait traité comme un acte de guerre. Ainsi, ici au Proche-Orient, l’Arabie Saoudite et Bahreïn subissent une pression croissante pour soutenir les Arabes attaqués par Israël, et pourtant ils ont peur d’agir parce que les États-Unis tiennent leurs dollars en otage. Eh bien, très rapidement, vous voyez d’autres pays se débarrasser du dollar aussi vite qu’ils le peuvent.

Et enfin, le cinquième argument avancé par Nye pour expliquer pourquoi l’Amérique ne peut pas perdre est le leadership démographique et technologique. Mais c’est là le talon d’Achille fatal de l’économie américaine. Son espoir, son idée de leadership technologique est d’obtenir un pouvoir de monopole sur les technologies de l’information, les produits pharmaceutiques et d’autres domaines qu’il peut dominer en matière de propriété intellectuelle par le biais du droit d’auteur et essentiellement en poursuivant en justice les pays qui adopteront la technologie développée aux États-Unis.

HAIPHONG : Ce résumé, Joseph Nye l’a présenté, et le professeur Hudson l’a démonté, a brisé la façade, ou montré la réalité derrière la façade que les néoconservateurs avaient cru bâtir. Et ce qui est si intéressant dans cette pièce, c’est que Joseph Nye, c’est un Carter et puis un fonctionnaire de Clinton, quelqu’un qui a été sous-secrétaire d’État et sous-secrétaire à la Défense pour ces administrations. Et c’est quelqu’un qui a en fait été considéré comme moins belliciste, mais si nous lisions cet article, vous verriez que ce qu’il avance en ce qui concerne le soft power est en fait un changement de régime par d’autres moyens.

La Chine

Et ce changement de régime est étroitement lié au domaine économique, comme le professeur Hudson l’a souligné avec tant d’éloquence. Il y a tellement de liens à établir. Nous en avons beaucoup que je vais aborder avec le professeur Hudson, notamment sur la Russie, qui est désormais la plus grande économie d’Europe en termes de parité de pouvoir d’achat.

Il y a aussi la théorie de l’effondrement de la Chine. Il y a eu des nouvelles récentes selon lesquelles la Chine surpasse le Japon et est désormais leader mondial dans la construction automobile et comment sa production de véhicules électriques suscite tant d’inquiétude.

Je voulais maintenant vous poser une question sur une évolution, compte tenu de tout ce que vous avez décrit concernant l’évaluation et l’analyse de Joseph Nye sur le soft power des soi-disant avantages des États-Unis. Je voulais vous parler de cette histoire ici. Vladimir Poutine venait juste de rencontrer des chefs d’entreprise d’Extrême-Orient et il a affirmé que la Russie était désormais la plus grande économie d’Europe en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA), devenant ainsi la première économie d’Europe, malgré les pressions de toutes parts.

La Russie, première économie d’Europe

Et voici ce qu’il a dit. Il a déclaré : « Il semble que nous soyons étranglés et soumis à des pressions de toutes parts, mais nous restons néanmoins la plus grande économie d’Europe. Nous avons laissé l’Allemagne derrière nous et nous sommes hissés au cinquième rang mondial. Chine, États-Unis, Inde, Japon et Russie. Nous sommes numéro un en Europe. Ainsi, lors de cette conversation avec des chefs d’entreprise de la région, il ressort des rapports que la Russie devrait connaître une croissance de 3 pour cent par an, et qu’elle sera probablement encore plus élevée, peut-être de quatre à cinq pour cent.

Maintenant, il y a aussi l’actualité, vous l’avez évoquée, mais il y a une énorme stagnation en Europe. Dans une analyse également publiée dans le Financial Times, 48 ​​économistes ont parlé de la croissance faible de la zone euro cette année. Et la prédiction de ces économistes était de zéro virgule six pour cent en moyenne, et beaucoup indiquaient moins que cela. Et bien sûr, certains en indiquent davantage. Mais la grande majorité a déclaré que ce serait moins d’un demi pour cent. Alors, Michael, vos pensées. Comment est-ce arrivé? Et peut-être pourriez-vous expliquer les subtilités économiques de la façon dont cela s’est produit.

Les effets de la délocalisation

HUDSON : Eh bien, nous avons discuté dans le passé de la manière dont cela s’est produit. Les États-Unis, à commencer par le président Clinton et en fait par le président Carter, ont décidé d’aider les entreprises américaines à réaliser des profits plus élevés en délocalisant leur main-d’œuvre hors des États-Unis, en essayant de déplacer l’industrie manufacturière d’abord vers le Mexique, le long des maquiladoras sous Carter, puis sous Clinton, vers la Chine et l’Asie.

Et l’idée était de créer un chômage industriel croissant aux États-Unis pour empêcher les salaires d’augmenter. Et la théorie qui a guidé les économistes du Parti démocrate est que si l’on parvient à réduire les salaires, il y aura des profits plus élevés et des profits plus élevés conduiront à plus de prospérité.

Eh bien, la réalité est qu’on réduit les salaires en déplaçant son industrie à l’extérieur du pays, en désindustrialisant. Et c’est toujours la politique adoptée par l’Amérique. Et elle a remplacé l’industrialisation par la financiarisation pour gagner de l’argent financièrement, en espérant que les entreprises qui se sont désormais tournées vers la Chine, l’Asie et d’autres pays pourront réaliser des profits plus élevés et devenir essentiellement plus prospères pour la classe des donateurs du parti démocrate et américain. aussi les partis républicains.

Mais ce dont parlait le président Poutine était bien plus que cela. La Russie et la Chine ont déjà commencé à produire leurs propres avions. Jetez un œil à l’actualité de la semaine dernière, consacrée à Boeing, qui a encore une fois d’autres accidents sur ses avions. Boeing était autrefois un leader technologique dans le domaine aéronautique, mais il a ensuite fusionné avec McDonnell Douglas et est devenu une société financière. Elle a donc brisé le système de fabrication des avions de Boeing et a commencé à sous-traiter toutes les petites pièces à diverses autres sociétés. Et Boeing se contente désormais d’assembler diverses pièces qu’il achète auprès de divers fournisseurs, un peu comme pour les téléviseurs. Vous achetez différentes pièces auprès de différents fournisseurs.

En Sibérie

Eh bien, la raison pour laquelle Poutine fait son discours au Proche-Orient est que la Russie et la Chine travaillent ensemble pour un énorme développement industriel en Sibérie orientale, qui est manifestement sous-peuplée en raison du mauvais temps depuis de nombreux siècles maintenant, mais qui commence maintenant à se réchauffer. Et l’idée est d’intégrer l’industrie chinoise et l’industrie et la technologie russes et de concevoir des villes entières qui seront des complexes technologiques produisant ensemble toutes sortes de pièces interdépendantes, des pièces d’ordinateurs, des avions, des trains, des automobiles. La Chine est déjà le plus grand exportateur automobile au monde. Et donc vous allez avoir ce tout nouveau centre de croissance industrielle en Asie de l’Est.

Or donc, l’idée est que cela va entraîner une grande augmentation de la prospérité. Et quant à la façon dont ces villes se développent, lorsque je suis allé pour la première fois en Russie en 1994, j’ai séjourné chez le professeur qui avait conçu la ville de Togliatti, la ville où l’on allait commencer à produire des automobiles conçues par les Italiens. Et il a expliqué comment il avait conçu la ville entière pour combiner les usines et la production avec le logement des travailleurs, le divertissement des travailleurs, la santé des travailleurs, et toutes les différentes formes d’approvisionnement en matériaux et pièces de voitures s’articulaient ensemble. C’était essentiellement ingénieur industriel. Et c’est ainsi que la Russie et la Chine développent les villes qu’elles créent ainsi que les universités et les systèmes de formation en Asie de l’Est et en Sibérie.

Donc, essentiellement, Poutine dit au monde : si vous êtes un pays du Sud ou un pays arabe et que vous voulez voir votre économie croître et commercer davantage, à qui allez-vous lier votre économie ? Le monde est divisé en deux parties, le « jardin » États-Unis-OTAN et le reste du monde, constitué à 85 % de jungle. La jungle s’agrandit. Le jardin ne pousse pas parce que sa philosophie n’est pas l’industrialisation. Sa philosophie est de faire des rentes de monopole, c’est-à-dire des rentes que l’on fait en dormant sans produire de valeur. Vous avez simplement le privilège du droit de collecter de l’argent sur une technologie monopolistique dont vous disposez.

Mais la Chine et la Russie sont bien en avance sur les États-Unis dans la plupart des technologies en croissance dont nous parlons, pas encore dans la gravure ultraviolette des puces informatiques, mais dans de nombreux domaines.

Ainsi, l’ensemble du progrès technologique s’éloigne de l’Amérique du Nord et des États-Unis, où il était depuis la Première Guerre mondiale, vers la Russie et la Chine.

Le reste du monde s’industrialise

Comment les États-Unis vont-ils faire face au fait que le reste du monde s’industrialise et n’a plus besoin de tout contact avec les États-Unis ?

Le président Biden ne cesse de dire que la Chine est notre ennemie. En fin de compte, nos militaires disent que nous allons avoir une guerre avec la Chine d’ici deux ou trois ans. Nous sommes actuellement en guerre contre la Russie en Ukraine. C’est notre objectif, la guerre.

Mais la réponse du reste du monde, au fond, n’est pas le reflet de cette situation, elle ne veut pas dire que nous pouvons faire la guerre. Nous allons voir la Russie combattre l’Europe.

Ces derniers jours encore, de nombreux magazines militaires américains et surtout des porte-parole européens ont déclaré que si nous perdons en Ukraine, la Russie traversera la Pologne et la Roumanie, jusqu’à reprendre l’Allemagne. Il va conquérir l’Europe, et peut-être même pas s’arrêter en Angleterre.

Eh bien, c’est tout simplement absurde. La réalité est que la Russie et la Chine n’ont plus besoin de l’Europe.

Ils n’ont pas besoin des États-Unis. Alors que sous l’administration Clinton, disait Madeleine Albright, l’Amérique était un pays unique. C’était le pays nécessaire.

Le fait est que le reste du monde considère non seulement l’Amérique comme inutile, mais que l’Amérique et ses alliés de l’OTAN constituent la principale menace à leur propre prospérité. Ils se divisent donc essentiellement dans leur propre monde. Et le groupe BRICS étend ses relations commerciales, ses relations d’investissement, et surtout ses opérations de compensation financière et monétaires pour être indépendant du dollar, dédollarisé, et certainement indépendant de l’euro, qui ne semble avoir aucun moyen de soutien visible, désormais, et suivent leur propre chemin.

Israël

Or, c’est exactement ce qui a conduit les États-Unis à pousser Israël [essentiellement] à suivre le bellicisme de Netanyahu, parce que les États-Unis disent : « Nous réalisons que nous perdons le pouvoir.”

Nous savons que nous ne sommes vraiment pas dans une impasse. Nous savons que nous avons perdu notre chance de dominer le monde. Nous pouvons être réélus en disant aux gens, vous savez, que cela n’a pas vraiment d’importance.

Mais nous savons que cela compte. La dernière chance dont nous disposons pour affirmer la puissance américaine est militaire. Et le principal enjeu militaire est le Proche-Orient aujourd’hui, tout comme après le 11 septembre, lorsque Dick Cheney et Rumsfeld ont insisté pour une invasion de l’Irak afin de commencer à s’emparer de son sol et de créer essentiellement une légion étrangère américaine sous la forme d’ISIS et d’autres pays. (al-Qaida, l’Irak). L’Amérique dispose désormais de deux armées qu’elle utilise pour combattre au Proche-Orient : la légion étrangère ISIS/al-Qaïda (la légion étrangère arabophone) et les Israéliens. Le plan est – et l’Amérique est prête à se battre jusqu’au dernier Israélien, tout comme elle veut – essayer de se battre jusqu’au dernier Ukrainien afin de conquérir cette dernière prise du Proche-Orient dans la lutte contre l’Iran.

C’est une idée folle, mais il semble que ce soit exactement ce qui est prévu.

La nouvelle décolonisation

Le général Petraeus, qui a perdu la guerre en Afghanistan, a déclaré : nous devons conquérir l’Iran. Ce sera le cas : nous pourrons retrouver toute la puissance que nous avons perdue en attaquant l’Iran. Et maintenant, il semble que le président Biden espère faire un retour politique en disant : « Eh bien, nous n’avons peut-être pas bloqué la Russie en Ukraine, mais au moins nous avons conquis le Proche-Orient.

Mais la façon dont il le conquiert est devenue un catalyseur pour amener la majorité mondiale, le reste du monde, en particulier l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud, à penser : Attendez une minute, ce qui se passe en Israël et la Palestine d’aujourd’hui c’est exactement ce qui nous est arrivé à nos débuts.

Aux États-Unis, qu’ont fait les Américains ? Les Blancs sont venus, les Anglo-Saxons et les autres Européens, et ils ont tué 90 % des Indiens, les ont chassés, les ont isolés, les ont mis dans des camps de concentration. Et puis, lorsqu’ils ont découvert qu’il y avait du pétrole sous ces camps de concentration, ils ont essentiellement assassiné les Indiens ou les ont à nouveau chassés pour s’emparer du pétrole.

Même chose en Amérique latine. Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique latine, ils se sont emparés des terres, ont accordé des concessions de terres, et ces concessions de terres ont créé des latifundia , ce qui a été le grand problème de l’Amérique latine au cours des cinq derniers siècles, car cela a empêché l’Amérique latine de cultiver sa propre nourriture. Elle s’est battue pour empêcher la population indigène de se nourrir elle-même afin de transformer ses terres en cultures d’exportation, en grande partie sous la direction de la Banque mondiale.

Même chose en Afrique. Ils disent, attendez une minute, ce qui se passe en Israël est ce qui nous est arrivé, avec les puissances colonisatrices. C’est ce que l’Allemagne a fait en Afrique. C’est ce que les Néerlandais ont fait en Afrique du Sud. C’est l’Allemagne en Namibie, les Néerlandais en Afrique du Sud, les Anglais à travers l’Afrique, et surtout les Français dans ses territoires. Tout cela s’est déjà produit.

Et tout d’un coup, alors que les Américains vont au cinéma et pleurent davantage devant les westerns, ils encouragent les Indiens contre la cavalerie. Le reste du monde encourage l’opprimé parce que l’opprimé est ce qu’il était. Les outsiders, ce sont eux aujourd’hui.

Et cette idée se transforme en un sentiment de : « Abattons toutes les barrières du colonialisme ».

Commençons par l’Afrique française, dont nous rejetons les Français là-bas. Nous n’allons pas laisser les banques françaises, les sociétés minières françaises, les sociétés pétrolières françaises prendre toute notre richesse parce qu’elles l’ont conquise il y a cinq siècles. Nous pouvons nous identifier à… nous savons pourquoi les Palestiniens se battent.

Et pourtant, d’une certaine manière, ils disent aussi : eh bien, attendez une minute, regardez ce que fait Israël.

Israël dit : Dieu nous a donné cette terre. Nous l’avions. Eh bien, les Sud-Américains, les Africains et les Asiatiques disent : « Eh bien, c’est notre terre, mais nous ne l’avons jamais quittée. Nous sommes toujours sur terre. Et même si nous sommes sur terre, nous sommes toujours enfermés, comme Israël traite les Palestiniens. Nous ne sommes pas obligés de vivre de cette façon. Nous pouvons décoloniser.

Et on a là toute la scission du monde et le tournant vers la Chine, la Russie, l’Iran, les BRICS, c’est une tentative d’inverser, d’annuler et de faire reculer toute l’expansion coloniale qui s’est produite au cours des cinq derniers siècles.

HAIPHONG : Vous venez de donner un résumé incroyable en décomposant les interconnexions de ces développements, et c’est ce que je voulais faire, étant donné que le Proche-Orient et l’Asie occidentale sont particulièrement « chauds » en ce moment.

L’Iran vient de lancer de nombreuses frappes à Erbil, en Irak, contre un quartier général du Mossad, ainsi que d’autres cibles localisant certains groupes terroristes soutenus par Israël. Il y a maintenant des rapports sur le Pakistan, également dans le nord du Pakistan.

Il y a aussi la situation au Yémen, la crise de la mer Rouge qui perdure. Le mouvement Ansar Allah vient de percuter un navire américain. Il y a une activité constante là-bas. Et bien sûr, il y a toujours le conflit que vous avez mentionné, les combats en cours à Gaza, l’attaque brutale contre le peuple palestinien qui a été à juste titre qualifiée de génocide.

Et voici ce que Joseph Nye avait à dire, et je vous réponds, Michael. Il a dit cela à propos du soft power américain. Dans cet article du Financial Times, il a déclaré : « Les États-Unis, malgré cela, peuvent sembler impuissants. Ils n’ont pas réussi à convaincre leur allié, Israël, d’agir avec retenue à Gaza. Est-ce que cela aurait pu être le cas dans le passé ? Il n’est pas clair qu’ils auraient pu le faire il y a 20 ans. Georges W.

Bush a laissé entendre en 1991 que l’aide américaine aurait pu être réduite et qu’elle aurait peut-être contribué à stimuler le processus d’Oslo, mais cela n’a pas abouti à la création de deux États. Israël n’est pas le seul allié qui s’est révélé tout à fait capable de résister aux États-Unis, comme l’Arabie Saoudite et d’autres pays. Pour le moment, Israël nuit à son propre soft power et, par extension, au soft power américain.

HUDSON : C’est le grand mensonge que l’Amérique tente de promouvoir. L’idée que lorsque Blinken ira parler à Netanyahu, il va lui dire : lorsque vous lâcherez les prochaines bombes et tuerez les 20 000 prochains Palestiniens de la bande de Gaza, soyez indulgents avec eux. S’il vous plaît, respectez les lois de la guerre et arrêtez de bombarder les ambulances, arrêtez de bombarder les hôpitaux.

Les mensonges américains

Ce ne sont que des conneries de relations publiques. La réalité est qu’il dit à Netanyahu d’aller de l’avant.

C’est l’Amérique. Toutes ces bombes qui sont larguées sont fabriquées en Amérique et envoyées en Israël pour être larguées. Chaque semaine, l’Amérique dit : Voici une nouvelle livraison de bombes. Allez-y. Voici des milliards de dollars supplémentaires pour vous permettre de survivre pendant que vous enrôlez votre population active dans l’armée. L’Amérique pousse Israël.

Il y a 50 ans, je voyageais pour travailler avec le principal dirigeant du Mossad de Netanyahu et aujourd’hui conseiller à la sécurité nationale, Uzi Arad. Je me souviens, je pense l’avoir déjà mentionné à une occasion, que nous allions au Japon et que nous nous sommes arrêtés à San Francisco pour quelques discussions.

Un officier de l’armée s’est approché, a jeté ses bras autour d’Uzi et lui a dit : vous, les Israéliens, êtes notre porte-avions débarqué au Proche-Orient. Eh bien, c’était il y a 50 ans.

La semaine dernière, dans le New York Times, j’entends exactement la même phrase. Israël est notre porte-avions. Pour les États-Unis, Israël est l’Ukraine américaine au Proche-Orient. Ce sont les États-Unis qui poussent Israël à inciter d’abord le Liban, puis l’Iran, à faire quelque chose qui justifierait une attaque américaine massive, en essayant de faire à l’Iran ce qu’Hillary Clinton avait fait à la Libye, en la détruisant complètement et en détruisant sa population. Dans le processus, nous ne savions pas ce qui se préparait, en nous emparant de ses réserves d’or, en installant ISIS comme légion étrangère dans la plus grande partie possible de la Libye et en nous emparant des réserves de pétrole libyens.

Dans le New York Times, dans le Wall Street Journal et à la télévision, chaque fois qu’ils parlent du Hamas ou du Hezbollah, ils ne disent pas Hamas et Hezbollah. Ils parlent du « Hamas soutenu par l’Iran », du « Hezbollah soutenu par l’Iran ». Ils ne parlent pas de l’armée yéménite, ou des Houthis. Ils disent les « Houthis soutenus par l’Iran ». Il y a un énorme effort de relations publiques pour convaincre la population américaine que l’Iran est le grand ennemi et le président Biden ne cesse de répéter que l’Iran est l’ennemi. L’armée, Petraeus et les néoconservateurs ont déclaré dès le début que l’Irak et la Syrie n’étaient que la répétition générale pour l’endroit où nous voulons vraiment aller, l’Iran.

Leur haine de l’Iran vient du fait qu’ils avaient renversé le gouvernement iranien de Mosaddegh dans les années 1950, avec l’aide britannique comme d’habitude. Et ils sont sûrs que, nous avons tellement blessé les Iraniens qu’ils doivent nous détester. Et puisque nous savons que vous nous détestez à cause de ce que nous vous avons fait, nous devons vous attaquer parce que nous avons fait de vous un ennemi en renversant votre gouvernement lorsque nous avons récupéré votre pétrole et mis en place le Shah qui dirigeait un régime meurtrier, un régime de torture depuis quelques décennies en Iran. La politique américaine nous entraîne dans une guerre qui sera probablement plus désastreuse pour les États-Unis que ne l’a été la guerre en Ukraine.

Au moins en Ukraine, tous les Américains perdus étaient… des Ukrainiens. Et je suppose qu’ils avaient embauché quelques troupes mercenaires là-bas. Mais au Proche-Orient, ils vont perdre bien plus que ce qui aurait été en jeu en Ukraine uniquement. Ils perdront probablement le rôle d’Israël en tant que porte-avions débarqué. Et en fait, ils vont perdre une grande partie de leurs propres porte-avions flottants qui se trouvent à proximité. Et ils ont déjà perdu le contrôle de la mer Rouge et du golfe pétrolier, entre l’Iran et l’Égypte.

Et il est également possible qu’ils perdent le soutien de l’Égypte et de l’Arabie saoudite.

Car même si lors du Printemps arabe, les Américains avaient déclenché une « révolution de couleur », le Printemps arabe, où ils ont remplacé le président égyptien détesté Moubarak par son propre protégé, Sissi, qui le dirige désormais, Sissi est entièrement dans les poches des États-Unis. Et pourtant, il va sans dire que la population égyptienne, étant en grande partie arabe, soutient Gaza, pas les États-Unis.

De même, en Arabie Saoudite. Ici, l’Arabie Saoudite et l’Ukraine étaient en train de réaliser un rapprochement, en fait une alliance avec Israël, dans le même esprit que la Grèce en avait conclu une avec Israël pour une force militaire méditerranéenne. Eh bien, désormais, une grande partie de la population saoudienne est palestinienne. Ils ont trouvé du travail en Arabie Saoudite, et ils sont scandalisés par le fait que l’Arabie Saoudite tente de rester « assis sur la barrière » alors même qu’elle rejoint les BRICS.

L’Arabie saoudite se rend compte que toutes ses réserves de change sont prises en otage par les États-Unis. Qu’est-ce qui va être le plus important pour l’Arabie Saoudite ? Se battre pour protéger la population islamique attaquée, ou sauver ses propres réserves conservées aux États-Unis, ce qui n’est pas du tout pour aider l’Arabie Saoudite.

Même chose avec l’Egypte.

La population, entre l’Égypte, l’Arabie saoudite et Bahreïn, constituait les principaux bastions américains au Proche-Orient. Et maintenant, l’Amérique risque de les perdre si, en cas de guerre, ils sont soumis à une pression politique et à une instabilité énormes.

Et plus à l’ouest, en Afrique, vous avez les anciennes colonies françaises qui sont elles aussi islamiques.

Vous pouvez imaginer, vous savez, qu’ils se séparent non seulement de la France et soutiennent le reste de l’Afrique, l’Afrique centrale, dans leur rupture avec la France, mais qu’ils s’orientent essentiellement vers une alliance avec les pays des BRICS, avec la Russie et la Chine.

Et tout d’un coup, la décision américaine d’entrer en guerre contre la Russie en Ukraine après la guerre de 2015, le massacre de Maïdan et le changement de régime, l’intégration des néo-nazis, c’est ce qui se passe en Israël. Et ces deux attaques parrainées par les États-Unis ont eu l’effet exactement opposé à celui promis par les politiciens américains. Tout comme ils avaient promis que la Russie se briserait et que l’économie s’effondrerait sous les sanctions et sous le poids de la guerre, ils croyaient que l’armée israélienne était si forte qu’elle serait tout simplement capable d’anéantir le Hamas.

Le monde en marche vers le socialisme

Et les grands combats – il n’y en a pas un mot dans la presse américaine – mais les plus grands combats se déroulent en Cisjordanie. Netanyahou dit : eh bien, pendant qu’ils regardent tous ce que nous faisons, nous bombardons les civils, les hôpitaux et les ambulances et affamons Gaza, nous avons distrait le monde et nous pouvons maintenant éliminer les Arabes de Cisjordanie et avancer directement en Syrie sur les hauteurs du Golan. Et apparemment, les États-Unis ont promis à Israël qu’ils pourraient prendre tout ce qu’ils veulent de la Syrie, ce à quoi ils se sont toujours opposés.

Nous ne savons pas ce que la Russie va faire dans tout cela. La Russie et la Chine sont restées complètement silencieuses sur tout cela. Et je peux comprendre qu’ils soient silencieux. La Chine a déplacé des navires de guerre dans la région parce qu’elle est elle-même très dépendante de la mer Rouge et des voies maritimes menant au pétrole d’Arabie Saoudite.

Quand les États-Unis continuent de dire et de menacer : « Oh, les Yéménites vont bombarder des navires là-bas et bloquer le commerce », c’est ce qu’ils veulent. Les États-Unis réalisent que s’ils parviennent à inciter le Yémen et l’Iran à bloquer le détroit d’Ormuz et le Golfe, cela mettra effectivement fin au commerce du pétrole. Et il est vrai que, comme l’a souligné Yves Smith dans Naked Capitalism Today, les voies maritimes vers l’Arabie Saoudite ont été fermées pendant de nombreuses années après la guerre de 1967. Ils ont été fermés à plusieurs reprises pendant plusieurs mois. Et il n’est pas impensable qu’ils soient fermés. Mais les temps ont changé.

Désormais, si vous les fermez, ce seront les principaux acheteurs d’énergie en Asie, en Chine et dans d’autres pays qui en souffriront. Et cela, du point de vue des États-Unis, leur donnera encore plus de pouvoir pour contrôler l’approvisionnement mondial en pétrole, comme monnaie d’échange pour tenter de renégocier ce nouvel ordre international.

Les États-Unis adoptent donc essentiellement la seule tactique qu’ils peuvent réellement utiliser.

Ils ne peuvent pas utiliser la tactique consistant à dire : « Nous sommes une économie en croissance et vous voulez commercer avec nous, pas avec la Chine et la Russie, car ces deux pays connaissent une croissance plus rapide que les États-Unis et l’Europe. Ils n’ont vraiment rien à offrir, si ce n’est la capacité de perturber le commerce extérieur et les systèmes monétaires et financiers étrangers et acceptent de cesser de le perturber si d’autres pays laissent simplement les États-Unis prendre les décisions unipolaires.

Et j’aurais dû ajouter cette dimension plus tôt lorsque nous parlions de la Chine, de la Russie et du développement de la Sibérie. Les pays eurasiens ont un grand avantage sur les États-Unis et l’Europe. Les États-Unis et l’Europe ont pour l’essentiel privatisé l’ensemble du système d’infrastructures publiques. Et depuis leur privatisation, ils constituent désormais des monopoles naturels. Et ils sont gérés de la même manière que, par exemple, Thames Water est géré en Angleterre. Ils sont gérés comme des monopoles qui sous-investissent et utilisent simplement un étranglement pour augmenter leurs rentes de monopole, qu’ils déclarent comme bénéfices.

Mais la Chine, la Russie et les pays asiatiques ont conservé les infrastructures de base – transports, éducation, soins de santé, communications – comme services publics. Et ils investissent, ils sont dirigés par des ingénieurs, des ingénieurs industriels, pas des ingénieurs financiers. Et non seulement ils sont gérés de manière beaucoup plus efficace, mais ils n’ont pas les frais financiers et les redevances aux monopoles qui pèsent sur les infrastructures privatisées. Ainsi, le coût de production dans le monde non néolibéralisé, je suppose que nous pouvons l’appeler le monde en marche vers le socialisme, est tellement plus efficace que celui de l’Occident financiarisé néolibéral que l’on peut voir l’attraction magnétique de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

Et il se trouve que ce sont aussi les principaux fournisseurs de matières premières au monde. Donc, si les États-Unis et l’Europe n’ont pas de matières premières, ne produisent pas leur propre pétrole, sauf que les Européens doivent payer d’énormes majorations aux producteurs américains, l’Europe ressemblera à peu près à la Lettonie post-soviétique. et l’Estonie. La population va émigrer. Ils vont rétrécir. Vous allez avoir une floraison d’interactions dans toute l’Eurasie et l’Afrique.

Et en substance, les États-Unis peuvent tenter d’arrêter cette évolution en déclenchant une nouvelle guerre pétrolière au Proche-Orient. Mais c’est vraiment le dernier souffle. Il est très peu probable que cela conduise Taïwan à dire : Eh bien, vous savez, nous allons suivre l’Ukraine et Israël et vous pourrez vous battre jusqu’au dernier Taïwanais, tout comme vous vous battez contre le dernier Ukrainien, le dernier Israélien. Je pense que les États-Unis sont en train de créer une tourmente qui démontre au reste du monde la nécessité, essentiellement, je ne dirai pas d’un rideau de fer, mais de suivre sa propre voie et de rompre les systèmes économiques.

Et comme le président Poutine l’a répété à maintes reprises, il s’agit d’une guerre de civilisation. C’est une guerre pour dire dans quelle direction va la civilisation. Est-ce que cela va aller vers le néo-féodalisme, ou revenir vers le féodalisme, qui est le 1% néolibéral en quête de rente ? Ou va-t-il s’orienter vers la voie vers laquelle le capitalisme industriel évoluait à l’origine, vers le socialisme et vers l’élévation du niveau de vie au lieu d’imposer l’austérité financière du FMI sur le bloc dollar ? C’est donc le choix que l’Amérique voit actuellement au Proche-Orient et dans d’autres pays.

Allez-vous avoir un avenir d’austérité ou essentiellement de prospérité et de croissance économique ?

HAIPHONG : Je ne pense pas qu’il existe une meilleure façon de relier tous ces évènements, en particulier en ce qui concerne ce qui se passe au Proche-Orient, ou ce que certains appellent le Moyen-Orient, ou ce que d’autres appellent l’Asie occidentale. Je veux dire, les affrontements s’intensifient. Il y a même des affrontements entre l’Égypte et Israël, ce qui est presque du jamais vu.

Avec tout ce que vous avez dit, vous dites que cela ne marchera pas du tout, que les États-Unis ne seront pas en mesure de lutter comme ils le cherchent dans la région. Comment voyez-vous la suite? Peut-être pouvons-nous conclure sur ce point, étant donné que cela ne fonctionnera pas.

Et si cela ne fonctionne pas, quelles sont les autres options dont disposent les États-Unis et peut-être l’Occident dans son ensemble ? Parce que vous l’avez parfaitement décrit, c’est une guerre économique, c’est une guerre pour la domination et le contrôle économiques. Alors, l’Occident américain va-t-il s’effondrer tout seul, ou les États-Unis et tous ceux qu’ils peuvent entraîner avec eux, vous savez, vont-ils enclencher l’escalade et manœuvrer d’une manière dont nous devrions tous être conscients ?

La rage américaine

HUDSON : Les États-Unis ont une certaine dynamique plus forte que dans tout autre pays du monde, et c’est la rage. C’est le sentiment que vous ressentez actuellement à Washington. Non seulement la rage, mais comme pour la plupart des rages, elle est combinée à la peur. Les démocrates craignent de perdre les élections et que Donald Trump vienne nettoyer l’État policier du FBI et se débarrasser de la CIA. C’est essentiellement ce qu’il s’est engagé à faire, avec l’État profond.

L’État profond craint donc que ce soit le cas, non pas que les États-Unis stagnent, mais qu’eux-mêmes, avec leur contrôle sur les États-Unis, reculent.

Et l’État profond est prêt à détruire l’économie américaine. Le Parti Démocrate, depuis Clinton, a pour objectif de détruire l’économie américaine pour profiter du contrôle des 1% sur les 99%. Et il est prêt à utiliser la guerre militaire pour combattre, pour intensifier ses efforts au Proche-Orient, en Ukraine et, vraisemblablement, dans la mer de Chine, pour provoquer d’une manière ou d’une autre et, en substance, dire : « Eh bien, nous allons faire la guerre, car qui, chez nous, veut vivre dans un monde que nous ne contrôlons pas ?

Eh bien, vous savez, c’est comme ce que la Russie a dit lorsque l’Amérique menaçait de la bombarder atomiquement en se retirant des accords sur les armements. La Russie a dit : « Ne pensez pas que nous ne riposterons pas. Qui voudrait vivre dans un monde sans Russie ? Eh bien, le gouvernement américain se demande : qui veut vivre dans une Amérique que nous ne pouvons pas contrôler ? Que les banques, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique et, fondamentalement, le secteur financier monopolistique ne peuvent pas contrôler. Si nous ne pouvons pas le contrôler, nous sommes prêts à voir le pays tout entier sombrer. C’est vraiment ce qui se passe. Et ils utilisent le contrôle de la presse pour tout cela.

Par exemple, samedi et dimanche à Washington, de grandes manifestations ont eu lieu contre les attaques contre les Palestiniens. Pas un mot de cela dans le New York Times ni à la télévision. Il n’y a pas un mot de ce qui se passe au Proche-Orient ni de ce que disent les présidents Poutine et Xi dans les médias. C’est comme si le monde était déjà divisé en un monde visible, le monde selon le Deep state, et le monde invisible, la réalité, des 95 ou 85 %.

Le combat politique d’ici novembre est de savoir si les gens pourront vraiment croire que l’administration Biden aide l’économie au lieu de défendre la CIA, le FBI, l’État de sécurité nationale, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, l’immobilier, et Wall Street contre la population, en désindustrialisant ? Ou tout cela n’a-t-il été qu’un détour qui nous a appauvris ? Ce sera la question.

Et le fait que vous ayez déjà sur les réseaux sociaux le blocage de toute critique d’Israël ou des États-Unis, vous avez ici une sorte de contrôle qui est très similaire à celui que vous avez en Ukraine.

HAIPHONG : Il est vraiment époustouflant de voir avec quelle rapidité tous ces processus sont, à bien des égards, devenus incontrôlables. Même si nous pouvons envisager cela dans des années, mais même au cours des derniers mois seulement, bien sûr, le 7 octobre étant un autre point de rupture.

HUDSON : Je pense que vous devriez dire le 2 octobre. C’était la tentative de destruction de la mosquée d’Al Aqsa. C’est le 2 octobre qui a déclenché tout cela. L’attaque israélienne contre la mosquée visait à dire : Nous allons détruire la présence islamique en Palestine afin qu’elle soit entièrement non islamique. C’était la déclaration de guerre. Alors ne vous laissez pas entraîner par le New York Times en disant que tout s’est passé le 7 octobre.

Cela a commencé une semaine plus tôt, tout comme en Ukraine. La guerre en Ukraine n’a pas commencé lorsque la Russie a pris des mesures pour protéger sa population, sa population russophone de Donetsk et de Louhansk.

Cela a commencé non seulement avec Maidan, mais aussi avec les bombardements de l’armée ukrainienne, les bombardements d’immeubles d’habitation et de civils dans les territoires russophones, le refus de payer la sécurité sociale ou les soins de santé dans les territoires russophones et l’interdiction de la langue russe. La Russie était le pays attaqué, pas l’attaquant.

Encore une fois, vous devez être très prudent lorsque vous datez le début de cela. Et les Américains veulent dater toutes les guerres comme ripostes à des attaques et lorsque d’autres pays se protègent. Ils qualifient les autres pays qui se protègent d’attaque contre les États-Unis.

HAIPHONG : 7 octobre, 22 février 2022. Je veux dire, c’est une tactique. C’est donc un excellent point que vous avez soulevé.

Et peut-être, Michael, pourrions-nous clôturer notre conversation sur la Chine parce que la Chine, vous l’avez mentionnée plus tôt dans votre analyse. Et, vous savez, je crois que la Chine est le point final. Et il y a quelques nouveaux évènements. Vous avez mentionné que la Chine dépassait le Japon en termes d’exportations automobiles et de fabrication automobile et qu’elle devenait numéro un mondial.

Il y a aussi les conseils d’administration des grands constructeurs automobiles, les monopoles en état de choc face à BYD, le constructeur automobile chinois qui a essentiellement conquis le marché mondial des véhicules électriques. Et il y a aussi des rapports selon lesquels la Chine va atteindre ses 5

objectifs de croissance en pourcentage. Malgré le fait que je suis sûr que vous avez vu cela, Michael, il y a une théorie des effondrements en cascade qui est évoquée dans les médias grand public par l’État profond. « La Chine est sur le point de s’effondrer. L’économie chinoise est en difficulté. C’est en baisse. Ça s’écrase.

Alors, Michael, je vais rassembler les morceaux au fur et à mesure. Mais peut-être pouvez-vous donner votre point de vue, votre réaction à cette évolution et à l’idée selon laquelle la Chine serait le dernier coup pour les néoconservateurs et le système monopolistique du capitalisme post-industriel, le capitalisme financier sur lequel vous écrivez et analysez tant.

HUDSON : Eh bien, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la Chine est en train de devenir le principal producteur automobile. Cela est dû à la transition vers les véhicules électriques. Et il y a une dimension clé des véhicules électriques.

Premièrement, ils sont électriques. Vous avez besoin d’électricité. Comment allez-vous produire de l’électricité : avec du pétrole américain, avec du pétrole russe ? Comment allez-vous y parvenir avec l’énergie atomique ? L’autre chose est qu’une fois que vous aurez l’électricité dans la voiture, comment allez-vous obtenir une batterie pour faire fonctionner la voiture sans avoir à vous arrêter à la station-service encore plus souvent que pour aller aux toilettes ?

Eh bien, la réponse est que vous avez besoin de lithium pour cela. Et la Chine contrôle la plupart des gisements de lithium. Et il faut aussi disposer de véhicules informatisés. Vous avez besoin de toutes sortes de matériaux qui sont du cobalt, des terres rares qui sont également contrôlées par la Chine. Et la Chine a pris le contrôle de la majeure partie de la métallurgie, du raffinage des métaux clés nécessaires à la production automobile et à d’autres productions industrielles.

La Chine est donc une économie intégrée qui produit tout cela. Et l’Occident devient dépendant de l’obtention de ces mêmes métaux. Voyons maintenant ce qui aurait pu se passer en 1990. Supposons qu’il n’y ait pas eu de guerre froide. Supposons qu’en 1990, lorsque l’Union soviétique s’est dissoute, l’Amérique ait dissous l’Otan et ait réellement connu une sorte de croissance mutuelle avec un commerce international ouvert et continu.

Eh bien, sans la division du monde en deux parties, d’une manière ou d’une autre, les autres pays n’auraient pas eu suffisamment de motivation pour opérer explicitement une rupture civilisationnelle entre le néolibéralisme et le socialisme. Il y aurait eu une sorte de social-démocratie en Asie, mais cela aurait pu être une social-démocratie oligarchique, comme c’est le cas, par exemple, en Suède, que l’on appelait autrefois une grande social-démocratie. Et c’est désormais le pays le plus inégalitaire d’Europe. Cette évolution aurait pu se produire lentement, mais il y aurait eu un commerce mondial et n’importe qui aurait pu acheter les différents métaux, le lithium, les terres rares. Il y aurait eu du pétrole. Les échanges commerciaux auraient pu se poursuivre et l’économie mondiale dans son ensemble aurait pu croître.

Tout cela a été brisé par l’insistance américaine selon laquelle si nous ne pouvons pas contrôler le commerce mondial, il n’y aura pas de commerce mondial. Si nous ne pouvons pas contrôler la finance internationale mondiale et obliger le monde entier à utiliser le dollar américain que nous pouvons imprimer sur des ordinateurs, imprimer et émettre pour financer toutes les dépenses militaires visant à encercler le reste du monde avec des bases militaires, si nous le pouvons. Si nous ne faisons pas cela, il n’y aura pas de système financier mondial parce que les États-Unis pensaient que sans le dollar, il ne pourrait y avoir de dédollarisation parce qu’il n’y avait pas d’alternative.

Ils sont trompés par ce slogan type Margaret Thatcher : « il n’y a pas d’alternative ». Et ils croient sincèrement que le reste du monde ne pourrait pas prospérer sans le dollar. Ils ne pourraient pas prospérer sans brader et privatiser leurs services publics et sans créer des monopoles naturels qui seraient rachetés par des acheteurs américains en imprimant des dollars pour dire : nous imprimerons les dollars et nous achèterons votre système de transport, votre système de communication et vos usines. Ils ne pouvaient pas croire qu’il existait une alternative au néolibéralisme. Et pourtant, vous voyez cela. Ils ne pouvaient pas croire que s’ils bombardaient simplement un autre pays, la population de ce pays dirait : « Oh, nous ne voulons pas être bombardés ».

Nous allons renverser notre gouvernement et soutenir un gouvernement qui vous soutienne afin que vous ne bombardiez plus notre pays.

Au lieu de cela, l’effet du bombardement d’un pays lorsque les États-Unis le font est le même que celui du bombardement d’un pays lorsque n’importe quel autre pays le fait. Cela rassemble la population pour s’opposer au pays qui la bombarde et défendre le pays attaqué. L’image générale des États-Unis est donc la suivante : il n’y a qu’un seul acteur dans le monde, et c’est nous. Et nous pouvons détruire d’autres pays. Et si cela ne fonctionne pas, nous renverserons l’échiquier et ruinerons tout le jeu.

Les États-Unis jouent donc le rôle de démolisseur et les autres pays celui de constructeur. Et l’ensemble de la majorité mondiale dit : de quel côté voulez-vous être, les démolisseurs ou les constructeurs ?

Et vous pouvez considérer l’Ukraine comme un exemple de la façon dont les États-Unis aimeraient que la Russie, la Chine et les pays arabes existent. Vous suspendriez les élections une fois que vous aurez vos gars, votre président là-bas. Vous deviendriez le pays le plus corrompu de votre région, comme l’est l’Ukraine. Vous interdiriez les langues locales et les religions qui ne sont pas judéo-chrétiennes.

Vous empêcheriez essentiellement les grèves.

Et vous connaissez la blague sur les aristocrates. Un groupe d’acteurs sur scène parle d’une famille qui arrive et commet toutes sortes d’actes sexuels horriblement sournois et d’inceste, et cela continue encore et encore. Le producteur à qui on a proposé cet acte demande : comment appelez-vous cet acte ? Et la réponse est : les aristocrates.

Eh bien, comment appelez-vous l’acte ukrainien consistant à suspendre les élections, à interdire les langues étrangères et à assassiner les critiques ? Nous appelons cela la démocratie. Eh bien, c’est hilarant. C’est effectivement ainsi que l’Amérique l’appelle. L’Amérique a deux modèles de démocratie : l’Ukraine et Israël. La presse affirme sans cesse que l’Ukraine est le modèle de démocratie que nous souhaitons pour ce qui était autrefois l’ensemble de l’Union soviétique. Et vous avez la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie qui applaudissent, et nous voulons la démocratie en Israël : « Israël est le seul pays démocratique du Proche-Orient ». Nous voulons qu’Israël soit un modèle pour le Proche-Orient.

Eh bien, que disent-ils ? Qu’il n’y aura plus d’Arabes au Proche-Orient ? Qu’ils seront tous Américains avec la double nationalité ? C’est à cela que tout aboutit. Nous vivons dans un monde orwellien qui essaie de dissuader la conscience des gens de prendre conscience de la réalité du travail et de la dynamique qui est à l’œuvre. Et combien de temps pouvez-vous convaincre les gens qu’ils ne vont vraiment pas bien simplement parce que les 1 % vont bien ? Comment pouvez-vous convaincre les gens que l’Amérique est vraiment un leader modèle alors qu’elle essaie de détruire le reste du monde au lieu de l’aider, comme elle pouvait du moins prétendre le faire en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ?

Vous assistez à un véritable bouleversement de l’ensemble du système mondial de la Banque mondiale, du FMI, des Nations Unies, de l’ensemble du système diplomatique mondial qui a été mis en place en 1945, qui est désormais dépassé. Et on peut constater l’incapacité des Nations Unies à faire face à la guerre au Proche-Orient, à faire face à la guerre en Ukraine. C’est le glas du vieux monde. Et vous voyez un nouveau monde se créer spontanément, non pas idéologiquement, mais essentiellement spontanément et de manière ad hoc avec la Chine, la Russie et les 99 %.

HAÏPHONG : Dernière chose, vous êtes allé en Chine et vous avez étudié très en profondeur l’économie chinoise. Pour conclure, aidez notre auditoire à comprendre pourquoi l’économie chinoise est capable de s’industrialiser comme elle l’est actuellement.

L’Europe est sur le point de subir cette situation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette enquête sur la construction automobile chinoise, en particulier sur les véhicules électriques, à cause de ces subventions néfastes de l’État. Pouvez-vous nous parler de cela, de l’économie chinoise, de son fonctionnement et de la raison pour laquelle l’Europe et les États-Unis, bien sûr, mènent également une guerre économique, pourquoi ils ont recours à ce qui semble être des mesures contre-productives ?

HUDSON : Eh bien, la clé pour comprendre l’Occident est que le néolibéralisme est la privatisation des besoins et des services publics de base. Tout au long de l’histoire, l’utilité publique la plus importante a toujours été la capacité de créer de la monnaie et du crédit.

Et ce que la Chine possède qu’aucun autre pays n’a, c’est que sa banque centrale a créé sa propre monnaie.

Et lorsque le gouvernement crée de l’argent par le biais du Trésor, en investissant de l’argent dans l’économie, il dépense de l’argent pour réellement construire des choses, principalement pour construire des biens immobiliers, pour loger les Chinois, mais aussi pour construire des chemins de fer à grande vitesse, pour fournir un système éducatif. système, des universités dans toute la Chine, pour construire des communications.

D’autres pays, comme les États-Unis, ne disposent pas de ce système. L’argent est créé, surtout aux États-Unis, par les banques commerciales, et elles ne créent pas de l’argent pour financer de nouvelles constructions d’usines ou de nouveaux investissements de quelque sorte que ce soit. Les banques prêtent de l’argent en Occident contre des garanties déjà en place. Vous pouvez vous adresser à une banque pour obtenir de l’argent afin d’acheter un immeuble qui existe, un immeuble de bureaux, même si les prix de ces immeubles de bureaux s’effondrent actuellement. Vous pouvez emprunter de l’argent pour acheter une entreprise entière. C’est ce que font les capitaux privés. On achète de l’argent pour acheter Sears. Cela le conduit à la faillite,à l’effondrement et au licenciement des travailleurs.

On peut acheter Toys R Us, le conduire à la faillite, le faire s’effondrer, et c’est parti. Vous pouvez acheter des entreprises et les piller, puis les fermer et transformer les usines en bâtiments gentrifiés pour les 1 % d’agents financiers qui se livrent au pillage.

Mais les banques occidentales ne financent pas les services publics, et une fois que vous avez réduit les impôts et contraint un gouvernement au déficit, vous financez alors le déficit en privatisant vos routes, les transformant en routes à péage. Vous privatisez votre système postal. Vous privatisez votre système de santé de sorte qu’il n’y a plus beaucoup de soins de santé, comme c’est le cas en Angleterre, par exemple, avec la crise de la médecine et des hôpitaux anglais et la privatisation. Vous faites ressembler l’ensemble de l’économie occidentale à l’Angleterre d’après Margaret Thatcher, où les gens qui sont en fait des salariés ne peuvent plus se permettre de vivre à Londres. Cela s’adresse aux investisseurs étrangers ou aux personnes qui travaillent dans le secteur financier. Les salariés doivent vivre en banlieue pour pouvoir utiliser le transport ferroviaire privatisé.

Aux États-Unis, par exemple, Greyhound, le système de bus, vient d’être racheté par des fonds privés. Ils ont fait exactement ce que Stagecoach, la plus grande compagnie de bus d’Angleterre, a fait en Angleterre. Ils ont vendu le terminal de bus qui se trouvait au centre de la ville où les gens allaient prendre les bus, et ils l’ont vendu pour un bien immobilier embourgeoisé. Puis ils ont dit aux gens qu’il y avait maintenant un parking à l’extérieur de la ville. Vous allez attendre sur le parking.

Nous espérons qu’il ne pleut vra pas, qu’il ne fera pas trop froid ou qu’il ne neigera pas, mais nous n’avons plus de terminal. Eh bien, vous pouvez imaginer cette façon de faire les choses. Cela se transforme en une course vers le bas.

Or la Chine, en gardant le contrôle de la finance, contrôle réellement qui va obtenir le crédit, et le crédit est en réalité le planificateur économique. Le néolibéralisme occidental dit que le gouvernement ne devrait pas planifier. Wall Street devrait faire la planification parce que c’est Wall Street qui fournit le crédit qui détermine qui obtiendra les ressources et ce qu’ils vont en faire.

Eh bien, Wall Street donne le crédit aux ingénieurs financiers qui tentent de gagner de l’argent en augmentant les cours des actions, en augmentant les gains en capital et en gagnant de l’argent financièrement.

Il est vrai que la Chine a fait de nombreux milliardaires. Cela faisait partie du programme Laissez pousser 100 fleurs, mais maintenant qu’il y a eu cette croissance spontanée, on voit maintenant quelles formes fonctionnent et quelles formes ne fonctionnent pas. Il s’agit désormais de consolider l’économie pour essentiellement créer du crédit pour financer une croissance industrielle tangible, une croissance tangible des infrastructures, une modernisation agricole tangible et une amélioration générale du niveau de vie.

Le seul objectif de l’économie chinoise est la croissance, et non le pillage, la réduction des effectifs et la destruction des raids des entreprises. Il n’y a pas de raids d’entreprises en Chine. Il n’y aura aucun intérêt financier pour acheter Huawei ou les autres développeurs chinois. Il n’y a pas la classe financière parasitaire qui est devenue la centrale des planificateurs économiques des États-Unis.

Parce que c’est ça le libertarisme. Les libertariens veulent une économie centralisée, non dirigée par le gouvernement mais dirigée par Wall Street et le secteur financier. Les libertariens sont essentiellement les partisans de ce qu’on appelait habituellement le fascisme, une planification centrale du riche secteur financier et des monopoles contre la population dans son ensemble.

Vous avez le Parti Républicain et le Parti Démocrate qui soutiennent tous deux le démantèlement du gouvernement avec un type de rhétorique différent, mais les mêmes politiques, les mêmes politiques militaires et les mêmes politiques anti-industrielles. La Chine, la Russie et, désormais, de plus en plus de pays des BRICS rejettent toute cette voie de croissance néo-féodale, autodestructrice.

HUDSON : Merci de m’avoir invité. Nous avons eu de la chance politiquement, mais le monde entier était à un tournant cette semaine, semble-t-il.

