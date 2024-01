Année du dragon chinois: Routes de la soie, routes des BRICS, Sino-routes…la guerre est en route

Par Pepe Escobar.

La Chine, la Russie et l’Iran porteront la lutte pour un système plus équitable et plus juste à un niveau supérieur.

À l’aube de l’année incandescente 2024, quatre grandes tendances définiront les progrès de l’Eurasie interconnectée.

1) L’intégration financière et commerciale sera la norme. La Russie et l’Iran ont déjà intégré leurs systèmes de transfert de messages financiers, contournant SWIFT et commerçant en rials et en roubles. La Russie et la Chine règlent déjà leurs comptes en roubles et en yuans, associant l’immense capacité industrielle chinoise aux immenses ressources russes.

2. L’intégration économique de l’espace post-soviétique, qui s’oriente vers l’Eurasie, passera principalement non pas par l’Union économique eurasiatique (UEEA), mais par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

3. Il n’y aura pas de percée pro-occidentale significative dans le Heartland : les «stans» d’Asie centrale seront progressivement intégrés dans une économie unique de l’Eurasie organisée par l’OCS.

4. L’affrontement deviendra encore plus aigu, opposant l’hégémon et ses satellites (Europe et Japon/Corée du Sud/Australie) à l’intégration de l’Eurasie, représentée par les trois principaux BRICS (Russie, Chine, Iran), plus la RPDC et le monde arabe incorporé aux BRICS 10.

Du côté russe, l’inimitable Sergey Karaganov a fixé la loi : «Nous ne devons pas nier nos racines européennes, nous devons les traiter avec soin. Après tout, l’Europe nous a beaucoup apporté. Mais la Russie doit aller de l’avant. Et avancer ne signifie pas aller vers l’Ouest, mais vers l’Est et le Sud. C’est là que se trouve l’avenir de l’humanité».

Ce qui nous amène au dragon, en cette année du dragon.

Les feuilles de route de Mao et de Deng

En 2023, les Chinois ont effectué 3,68 milliards de voyages en train, un record absolu.

La Chine est en passe de devenir un leader mondial de l’IA d’ici 2030. Le géant technologique Baidu, par exemple, a récemment lancé Ernie Bot pour rivaliser avec ChatGPT. En Chine, l’IA se développe rapidement dans les domaines de la santé, de l’éducation et du divertissement.

L’efficacité est la clé. Les scientifiques chinois ont mis au point la puce ACCEL, capable d’effectuer 4,6 quadrillions d’opérations par seconde, contre 0,312 quadrillions d’opérations par seconde pour la puce A100 de NVIDIA.

La Chine diplôme pas moins d’un million d’étudiants en STEM de plus que les États-Unis, année après année. Cela va bien au-delà de l’IA. Les pays asiatiques atteignent toujours les 20% supérieurs dans les concours de sciences et de mathématiques.

L’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) est peut-être nul en géopolitique. Mais au moins, ils ont fait un service public en montrant les pays qui mènent la planète dans 44 secteurs technologiques critiques.

La Chine occupe la première place dans 37 secteurs. Les États-Unis sont en tête dans 7 secteurs. Tous les autres pays ne sont en tête dans aucun secteur. Il s’agit notamment de la Défense, de l’espace, de la robotique, de l’énergie, de l’environnement, de la biotechnologie, des matériaux avancés, de la technologie quantique clé et, bien sûr, de l’IA.

Comment la Chine en est-elle arrivée là ? Il est très instructif aujourd’hui de relire un ouvrage publié en 1996 par Maurice Mesner : «L’ère Deng Xiaoping : Une enquête sur le destin du socialisme chinois, 1978-1994».

Tout d’abord, il faut savoir ce qui s’est passé sous Mao :

«De 1952 au milieu des années 70, la production agricole nette de la Chine a augmenté à un taux annuel moyen de 2,5%, alors que le chiffre pour la période la plus intensive de l’industrialisation du Japon (de 1868 à 1912) était de 1,7%».

Dans l’ensemble de la sphère industrielle, tous les indicateurs ont augmenté : production d’acier, de charbon, de ciment, de bois, d’électricité, de pétrole brut et d’engrais chimiques. «Au milieu des années 70, la Chine produisait également un nombre important d’avions à réaction, de tracteurs lourds, de locomotives de chemin de fer et de navires de haute mer modernes. La République populaire est également devenue une puissance nucléaire importante, dotée de missiles balistiques intercontinentaux. Le premier essai réussi de bombe atomique a eu lieu en 1964, la première bombe à hydrogène a été produite en 1967 et un satellite a été mis en orbite en 1970».

La faute à Mao : il a transformé la Chine «d’un des pays agraires les plus arriérés du monde en la sixième puissance industrielle au milieu des années 1970». Sur la plupart des indicateurs sociaux et démographiques clés, la Chine se compare favorablement non seulement à l’Inde et au Pakistan en Asie du Sud, mais aussi à des «pays à revenu intermédiaire dont le PNB par habitant est cinq fois supérieur à celui de la Chine».

Toutes ces avancées ont ouvert la voie à Deng : «Les rendements plus élevés obtenus dans les exploitations familiales individuelles au début de l’ère Deng n’auraient pas été possibles sans les vastes projets d’irrigation et de lutte contre les inondations – barrages, ouvrages d’irrigation et digues fluviales – construits par les paysans collectivisés dans les années 1950 et 1960».

Bien sûr, il y a eu des distorsions – car l’impulsion de Deng a produit une économie capitaliste de facto présidée par une bourgeoisie bureaucratique : «Comme cela a été vrai dans l’histoire de toutes les économies capitalistes, le pouvoir de l’État a été très impliqué dans l’établissement du marché du travail en Chine. En effet, en Chine, un appareil d’État très répressif a joué un rôle particulièrement direct et coercitif dans la marchandisation du travail, un processus qui s’est déroulé avec une rapidité et à une échelle sans précédent dans l’histoire».

La question de savoir dans quelle mesure ce fabuleux Grand Bond en avant économique de Deng a engendré des conséquences sociales calamiteuses reste une source inépuisable de débats.

L’empire de la kakistocratie

Alors que l’ère Xi s’attaque définitivement au drame – et tente de le résoudre – ce qui le rend encore plus compliqué est l’interférence constante des fameuses «contradictions structurelles» entre la Chine et l’hégémon.

Le dénigrement de la Chine est le jeu politiquement correct le plus répandu à travers le Beltway – et il est certain qu’il deviendra incontrôlable en 2024. Dans l’hypothèse d’une débâcle des démocrates en novembre prochain, il ne fait guère de doute qu’une présidence républicaine – Trump ou pas Trump – déclenchera la guerre froide 3.0 ou 4.0, avec la Chine, et non la Russie, comme principale menace.

Ensuite, il y a les prochaines élections à Taïwan. Si les candidats indépendantistes l’emportent, l’incandescence augmentera de manière exponentielle. Imaginez maintenant que cette situation soit aggravée par l’arrivée d’un sinophobe enragé à la Maison-Blanche.

La guerre

Même lorsque la Chine était militairement faible, l’hégémon n’a pas pu la vaincre, que ce soit en Corée ou au Vietnam. Aujourd’hui, les chances que Washington puisse vaincre Pékin sur un champ de bataille en mer de Chine méridionale sont plus que nulles.

Le problème américain se résume à une tempête parfaite.

La puissance dure et douce de l’hégémon a été précipitée dans un vide noir avec l’humiliation imminente et cosmique de l’OTAN en Ukraine, à laquelle s’ajoute la complicité avec le génocide de Gaza.

Simultanément, le pouvoir financier mondial de l’hégémon est sur le point de subir un coup très dur, car le partenariat stratégique Russie-Chine, à la tête des BRICS 10, commence à offrir des alternatives tout à fait viables au Sud mondial.

Les universitaires chinois, dans des échanges inestimables, rappellent toujours à leurs interlocuteurs occidentaux que l’histoire a été un terrain de jeu constant opposant les oligarchies aristocratiques et/ou ploutocratiques les unes aux autres. Il se trouve que l’Occident collectif est aujourd’hui «dirigé» par la variété la plus toxique de ploutocratie : la kakistocratie.

Ce que les Chinois qualifient, à juste titre, de «pays croisés» est aujourd’hui considérablement épuisé – économiquement, socialement et militairement. Pire : elles sont presque totalement désindustrialisées. Ceux qui ont un cerveau en état de marche parmi les croisés ont au moins compris que le «découplage» avec la Chine serait un désastre majeur.

Rien de tout cela n’élimine leur volonté arrogante/ignorante de faire la guerre à la Chine – même si Pékin a fait preuve d’une immense retenue en ne leur donnant aucune excuse pour déclencher une nouvelle guerre éternelle.

Au lieu de cela, Pékin renverse les tactiques de l’Hégémon, par exemple en sanctionnant l’Hégémon et ses vassaux (Japon, Corée du Sud) sur les importations de terres rares. Plus efficace encore est la campagne concertée Russie-Chine visant à contourner le dollar américain et à affaiblir l’euro – avec le soutien total des 10 membres des BRICS, des membres de l’OPEP+, des membres de l’UEEA et de la plupart des membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

L’énigme de Taïwan

En résumé, le plan directeur chinois est d’une grande beauté : il s’agit d’en finir avec «l’ordre international fondé sur des règles» sans tirer un seul coup de feu.

Taïwan restera le principal champ de bataille non encore engagé. En gros, on peut dire que la majorité de la population de Taïwan ne veut pas de l’unification ; en même temps, elle ne veut pas d’une guerre provoquée par les Américains.

Ils veulent, pour l’essentiel, le statu quo actuel. La Chine n’est pas pressée : Le plan directeur de Deng prévoyait une réunification avant 2049.

L’hégémon, en revanche, est extrêmement pressé : il s’agit de diviser pour régner, une fois de plus, en favorisant le chaos et en déstabilisant l’inexorable ascension de la Chine.

Pékin surveille littéralement tout ce qui bouge à Taïwan – par le biais de dossiers monumentaux et méticuleux. Pékin sait que pour que Taipei puisse prospérer dans un environnement pacifique, il doit négocier tant qu’il a encore quelque chose à négocier.

Tous les Taïwanais dotés d’un cerveau – et l’île ne manque pas de cerveaux scientifiques de premier ordre – savent qu’ils ne peuvent pas s’attendre à ce que les Américains meurent en se battant pour eux. Tout d’abord parce qu’ils savent que l’Hégémon n’osera pas se lancer dans une guerre conventionnelle avec la Chine, parce que l’Hégémon perdrait – gravement (le Pentagone a joué toutes les options). Et il n’y aura pas non plus de guerre nucléaire.

Les spécialistes chinois aiment à rappeler que lorsque l’Empire du Milieu a été totalement fragmenté au XIXe siècle sous la dynastie Qing (1644-1912), «la classe dirigeante sino-manchoue a été incapable de renoncer à l’image qu’elle avait d’elle-même et de prendre les mesures draconiennes qui s’imposaient».

Il en va de même pour les exceptionnalistes, même s’ils effectuent des sauts périlleux en série pour tenter de préserver leur propre image mythologique : Narcisse s’est noyé dans un bassin qu’il avait lui-même créé.

Il est possible d’avancer que l’année du dragon (chinois) sera une année où la souveraineté régnera. Les crises d’hégémon de la rage de la guerre hybride et les élites compradores collaborationnistes seront des obstacles entravant constamment le Sud mondial. Cependant, il y aura au moins trois pôles avec la colonne vertébrale, les ressources, l’organisation, la vision et le sens de l’histoire universelle pour porter la lutte vers un système plus égalitaire et plus juste à un niveau supérieur : La Chine, la Russie et l’Iran.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

traduction Réseau International