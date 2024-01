À propos du réchauffement climatique…

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17379

…Le CO2 aurait-il subitement disparu ?

Vidéo d’une durée de 1’59

Enregistrée sur France 3 Auvergne le 20 janvier 2024 vers 19h50

Cliquer ci pour télécharge la vidéo

L’alternance des périodes froides et des périodes chaudes concerne aussi bien le jour et la nuit, que l’hiver et l’été, ou encore les périodes glaciaires et interglaciaires. La période interglaciaire actuelle est appelée « réchauffement climatique ». Ces diverses alternances ayant des causes astronomiques, on peut se demander ce que viennent faire le CO2 et le méthane là dedans ?

Cette étude est basée sur les mesures du taux de CO2 aux époques glaciaires et interglaciaires antérieures. Le CO2 n’a PAS pu être produit par l’humanité lors des périodes interglaciaires antérieures, mais il était là quand même !

Voyons cela d’une façon scientifique :

Vœux aux armées : Macron médecin de plateau en lutte contre le malaise vagal et l’ours russe qu’il veut terrasser « en passant par le Caucase et l’Asie Centrale » !

Luniterre : Il y avait les trompettes de Jéricho, et maintenant il y a les discours de Macron : seul inconvénient, ce sont ses propres soldates qui tombent en pamoison et non les murs de l’ennemi qui s’effondrent !

Néanmoins, « complot » ou pas, les « incidents » on eut l’avantage, pour lui, de faire quasiment oublier la teneur réelle de ses propos.

Darmanin – La loi immigration est un pas de plus vers le fascisme (PDF)

Rassemblement communiste :

Alors que Macron veut « réarmer » civiquement la France, qu’il propose la généralisation de l’uniforme à l’école et la généralisation pour tous les adolescents de 15 ans du Service National Universel (SNU) — ce qui n’est que la préparation psychologique à la guerre tout court —, il impose dans le même temps une loi raciste dont Marine Le Pen peut logiquement déclarer qu’elle est l’aboutissement d’une « victoire idéologique ». Cela n’a rien de surprenant quand on pense que cette loi est portée par un Gérald Darmanin qui déclarait sur un plateau télé que Marine Le Pen, dirigeante d’un parti fondé par un ancien Waffen SS, était trop « molle »…

Le chef de l’Europe combat la liberté d’expression

Charles Sannat, 18 Jan 2024 :

DAVOS. Le discours inquiétant de Von Der Leyen pour la liberté de penser et d’expression.

On n’est pas un peu libre de la même que l’on n’est pas un peu enceinte.

Les réservistes israéliens refusent de combattre à Gaza

18 janvier 2024 : La moitié d’une brigade a été relevée de ses fonctions après s’être plainte d’une mauvaise formation et d’un manque d’armes avant son déploiement à Gaza.

La station de radio un autre soldat qui a déclaré : « Il y a des gens qui se sont entraînés sans uniforme militaire. Il y a des soldats qui n’ont pas reçu de chemises ou de pantoufles au début. Les moyens disponibles n’étaient pas adaptés à l’entraînement. La brigade, qui devait comprendre quatre bataillons, n’en comptait qu’un et demi. On ne comprend pas comment ils ont voulu introduire une force aussi peu qualifiée dans la bande de Gaza ».

Pourquoi le Mouvement des non-alignés est-il de retour ?

La guerre Ukraine-Russie avec Bruno Drweski (vidéo 1h06)

Théo – Les policiers violeurs n’iront pas en prison ! vidéo 049 »

Normal, les flics ont tous les droits

Enregistré sur France 2 le 19 janvier 2024 au 20h

Le rôle néfaste de la France des croquemitaines

Amar Djerrad :

M. Olivier Véran, en porte-parole du gouvernement français (1), lors d’une conférence de presse, s’est retrouvé dans une position embarrassante sur le rôle de la France à Gaza, à la question et les faits présentés par une journaliste. Sa confusion montre le rôle néfaste joué par la France qui se retrouve dans une situation de compromission avec le sionisme ; reniant ainsi les fondements sur lesquels s’appuie la France contemporaine.

Cuba propose au Mouvement des pays non alignés de soutenir l’envoi urgent d’une mission internationale de protection à Gaza

Cuba, 18 janvier 2024 :

Son objectif serait de contribuer à la protection des droits du peuple palestinien, à l’établissement de l’État souverain de Palestine et à l’adhésion rapide de cet État en tant que membre des Nations Unies, a souligné le ministre cubain des Relations extérieures dans son intervention, publiée sur le site Internet du Minrex.

