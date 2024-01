Liban: préfiguration de l’imminente société «multipolaire» du Nouvel Ordre Mondial !!!

Par Khider Mesloub et Robert Bibeau

En politique et géopolitique, il est de coutume d’employer le terme de libanisation pour désigner le phénomène politique des conflits intra-étatiques (séparatisme, rejet de l’autorité publique, violences interreligieuses et/ou interethniques, nationalisme chauvin, régionalisme réactionnaire), en référence à la guerre civile entre différentes communautés claniques qui ébranle le petit Liban écartelé entre 6 communautés domestiques (ou six mafias vernaculaires). Autrement dit le processus de fragmentation de l’État bourgeois résultant de l’affrontement fratricide entre divers clans ou triades bourgeoises aux intérêts divergents. Par extension, on utilise ce terme pour désigner tout conflit intranational revêtant des caractéristiques institutionnelles et/ou constitutionnelles byzantines paralysantes et dissolvantes à la libanaise. Seul le Hezbolah est parvenu à s’en soustraire en se constituant comme un État dans l’État avec sa propre armée de métier et son propre gouvernement.

Dorénavant, à l’échelle planétaire, en matière de crise économique et sociale entraînant une dégradation dramatique des conditions de vie, une paupérisation absolue de la population, sur fond de dislocation des institutions et de délégitimation des autorités, il sera plus approprié d’employer le terme de libanisation, pour décrire ce phénomène d’implosion socioéconomique, politique et institutionnel en voie de généralisation mondiale.

Nul doute, le Liban est la préfiguration du futur immédiat réservé à l’ensemble des pays, particulièrement les pays pauvres soumis aux pressions subversives et aux guerres de proxy des puissances impérialistes (Yémen, Irak, Soudan, Somalie, Érythrée, Éthiopie, Sahel, Libye, Venezuela, Congo, Népal, Israël, Palestine, Balkan, Afghanistan, Ukraine, etc.) Nous entrevoyons à l’échelle internationale les préludes apocalyptiques de l’avenir proche avec l’exemple du Liban en proie à l’effondrement de son économie et à la déliquescence de ses institutions, sur fond de durcissement autoritaire…cristallisant les risques de guerre…

Lourdement endetté, le Liban a annoncé en mars 2020 le premier défaut de paiement de son histoire. Depuis, les réserves obligatoires en devises étrangères du Liban ont vertigineusement chuté, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur sur le marché noir. Plongé dans une crise économique historique, le Liban s’est effondré. Après avoir entièrement retiré les subventions sur les carburants, les autorités ont réduit également les subventions sur les médicaments et la farine, précipitant la majorité de la population dans une grande misère.

C’est la pire crise économique « nationale » au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. « La crise économique et financière est susceptible de se classer parmi les 10, voire les trois épisodes de crise les plus graves au niveau mondial depuis le milieu du XIXe siècle », indiquait la Banque mondiale dans un récent rapport. Sa monnaie a perdu 90% de sa valeur, son économie (PIB) s’est contractée de plus de 20% depuis 2020. «Sous réserve d’une incertitude extraordinairement élevée, le PIB réel devrait se contracter de 9,5% supplémentaires», selon la Banque mondiale, obérant tout espoir de reprise économique.

Plus de 80% des Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté national, sans revenus, sans électricité, sans chauffage, sans eau, sans essence, sans médicaments, sans soins médicaux, sans éducation nationale, sans culture, sans possibilité de voyager faute de visa. Autrement dit, ils sont enterrés vivants dans un pays transformé en purgatoire terrestre. Sort apocalyptique qui attend la majorité de la population mondiale, déjà largement paupérisée du fait de la contraction de ses revenus et du renchérissement des prix des énergies et produits de première nécessité. Voilà le résultat des « chicanes de clochers » entre clans mafieux religieux – ethniques – sectaires et communautaristes.

Autre phénomène observée au Liban, la dislocation de l’armée libanaise, une armée en proie à une hémorragie de ses effectifs. En effet, l’institution militaire, assaillie par la plus grave crise financière du pays, assiste à la désertion de milliers de soldats, décampés en raison des conditions économiques désastreuses, de la dépréciation de leur solde – passée de 800 dollars à 20 dollars (valeur marchande réelle) du fait de la dépréciation de la monnaie libanaise. Le gouvernement ne peut plus payer son armée. L’armée libanaise, déguenillée, est réduite à vivre de colis alimentaires et de soutien médical, d’assistanat.

Aujourd’hui, la dévaluation monétaire a fait fondre les salaires en livres libanaises des soldats, mais également le budget de l’institution militaire, menaçant sa capacité opérationnelle… (ce qui arrange bien les chefs des clans communautaires qui recrutent des mercenaires de guerre pour pas cher…) Dernier rebondissement : par crainte d’une dislocation totale de l’armée, et, corrélativement, de l’effondrement du pays, les États-Unis envisagent de verser directement les soldes à la troupe pour maintenir à flot cette institution militaire de plus en plus désertée et surtout pour la mobiliser pour attaquer un clan bourgeois sectaire ou un autre et maintenir l’agitation insurrectionnelle dans le pays « libanisé« .

Le même phénomène sévit au sein de la police. En outre, nombre de soldats et policiers doivent cumuler d’autres emplois pour arrondir leur misérable salaire.

Autre signe symptomatique de la régression sociale, pour ne pas dire de décadence de la société libanaise : les femmes, du fait de la cherté de la vie provoquée par l’hyperinflation, du dérèglement de leurs conditions sociales générées par l’hémorragie financière et la fuite des capitaux, n’ont plus les moyens de s’acheter des serviettes hygiéniques (passées, en fonction des marques, de 2 dollars avant la crise à 20 dollars aujourd’hui). Alors chaque mois, durant leur période menstruelle, les femmes recourent à de vieux chiffons, voire, pour les mamans, aux couches de leur bébé.

Par ailleurs, pour survivre, de nombreux libanais citadins ont dû retourner à la campagne, dans leur village d’origine, pour s’adonner à l’agriculture afin d’en tirer quelques subsistances.

De fait, le Liban, pays autrefois appelé la Suisse du Moyen-Orient, aujourd’hui précipité dans la paupérisation absolue, est en voie de se transformer en Yémen, Éthiopie, pays ravagés par la famine. L’effondrement du système éducatif est imminent. Comme c’est le cas déjà de son système de santé sinistré.

Ainsi, l’ancienne « Suisse du Moyen-Orient » préfigure la chute du monde capitaliste.

Comme l'a écrit Marx dans Le Manifeste communiste :« Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, – l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle ; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. – Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. À quoi cela aboutit-il ? À préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie elle-même.»…et tout ce processus mène la société capitaliste mondialisée à la guerre généralisée

La classe dirigeante parasitaire libanaise, scindée en de multiples clans fratricides et guerriers fait subir au prolétariat libanais internationaliste une violence sociale poussée au paroxysme. Aussi, pour manifester sa colère contre cette classe dirigeante corrompue, aux cris de «Cette classe dirigeante nous tue tous les jours», régulièrement le prolétariat libanais s’empare de la rue pour dénoncer la dégradation de la situation économique, de ses conditions de vie et de travail, et pour réclamer le départ de la classe politique jugée incompétente et corrompue. Certains manifestants ont même attaqué les banques des riches parasites qui expatrient leurs devises du pays.

Pour calmer les ardeurs subversives du prolétariat libanais, conjurer la Révolution sociale, la classe dirigeante mafieuse libanaise brandit systématiquement, de manière machiavélique, la menace de la guerre civile clanique, de sinistre mémoire…qu’elle avait elle-même fomenté et qu’elle voudrait rééditer. Mais cette fois le prolétariat libanais ne marche pas dans cette combine machiavélique.

Une chose est certaine, au Liban tous les clans des oligarques, du Hezbollah aux druzes, en passant par les sectes chrétiennes et les sunnites, œuvrent de concert pour le maintien du pouvoir bourgeois en place et la pérennisation des classes possédantes. La bourgeoisie libanaise préfèrera une nouvelle guerre civile que de devoir subir une révolution sociale (éventuellement prolétarienne) fatale pour son pouvoir ou elle risque de tout perdre.

Khider MESLOUB