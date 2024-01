Magouille et manigance dans le camp étatsunien! (Alastair Crooke)

Par Alastair Crooke – Le 15 janvier 2024 – Source Strategic Culture

La Chine et la Russie sont restées remarquablement silencieuses, observant attentivement l’évolution des plaques tectoniques mondiales en réponse aux “deux guerres” (l’Ukraine et la “multi-guerre” d’Israël). Ce n’est pas vraiment surprenant ; les deux États peuvent se contenter de regarder Biden et son équipe persister dans leurs erreurs stratégiques en Ukraine et dans les multiples guerres d’Israël.

L’entrelacement des deux guerres façonnera, bien entendu, la nouvelle ère. Il y a des risques importants, mais pour l’instant, ils peuvent observer confortablement de loin une conjoncture climatique dans la politique mondiale, en augmentant progressivement le rythme de l’attrition pour aboutir à une spirale de feu.

Le fait est que Biden, au centre de la tempête, n’est pas un Sun-Tzu à la tête froide. Sa politique est personnelle et très viscérale. Comme Noah Lanard l’a écrit dans son analyse judiciaire de How Joe Biden Became America’s Top Hawk, son équipe le dit clairement : la politique de Joe Biden est ancrée dans ses “kishkes” – ses tripes.

Cela se voit à la façon dédaigneuse et imagée dont Joe Biden traite le président Poutine d’“autocrate” et à la façon dont il parle des victimes de l’attaque du Hamas, massacrées, agressées sexuellement et prises en otage, alors que “la souffrance palestinienne est laissée dans le vague – si tant est qu’elle soit mentionnée” . “Je ne pense pas qu’il voit les Palestiniens du tout” , déclare Rashid Khalidi, professeur d’études arabes modernes à l’université de Columbia.

La tradition veut que les dirigeants prennent la bonne décision sous l’impulsion de leur inconscient, sans calcul rationnel minutieux. Dans l’Antiquité, cette qualité était très prisée. Ulysse la possédait. On l’appelait la mêtis. Mais cette capacité dépendait d’un tempérament serein et d’une aptitude à voir les choses dans leur globalité ; à saisir les deux faces d’une pièce, dirions-nous.

Mais que se passe-t-il si, comme le laisse entendre le professeur Khalidi, les “kishkes” sont remplis de colère et de bile, une sympathie instinctive pour Israël, alimentée par une vision dépassée de la scène intérieure israélienne. “Il ne semble tout simplement pas reconnaître l’humanité [des autres]” , comme l’a dit un ancien membre de l’équipe Biden à Lanard.

Eh bien, les erreurs – les erreurs stratégiques – deviennent inévitables. Et ces erreurs attirent les États-Unis, de plus en plus profondément (comme l’avait prévu la Résistance). Michael Knights, chercheur au sein du groupe de réflexion néoconservateur Washington Institute, a fait remarquer :

Les Houthis sont fiers de leurs succès et ne seront pas faciles à dissuader. Ils s’amusent comme des fous à tenir tête à une superpuissance qui ne peut probablement pas les dissuader.

Ces propos s’inscrivent dans le contexte d’une guerre en Ukraine dont l’issue est déjà – ou sera – co155

Les militaires ukrainiens en goûtent quotidiennement les fruits amers. De nombreux membres de la classe dirigeante de Kiev l’ont également compris, mais n’osent pas s’exprimer. Le noyau de partisans de la ligne dure derrière Zelensky insiste cependant pour poursuivre son illusion d’une nouvelle offensive.

Ce serait faire preuve de bonté envers “ceux qui sont sur le point de mourir”, à cause d’une futile autre mobilisation, que de demander à l’Occident de s’arrêter. La fin de la partie est inévitable : un accord pour mettre fin au conflit aux conditions de la Russie.

Ahhh, mais n’oubliez pas les “kishkes” de Biden : cette issue signifierait la “victoire” de Poutine et l’espoir d’une médaille de victoire pour Biden serait réduit en cendres. La guerre doit se poursuivre, même si son seul résultat est de tirer des missiles à longue portée directement sur les villes civiles de Russie (un crime de guerre).

On voit bien où cela nous mène. Biden est dans une situation qui ne peut que s’aggraver. Ne peut-il pas arrêter de creuser ? Certains Américains le souhaiteraient peut-être, car les perspectives électorales du parti Démocrate s’amenuisent. Mais il est probable qu’il ne le puisse pas, car son ennemi juré (Poutine) “gagnerait” .

Bien sûr, son ennemi juré a déjà gagné.

Sur Israël, Lanard poursuit :

… Biden a souvent fait remonter son soutien indéfectible à Israël… à “une longue, longue discussion” avec Henry “Scoop” Jackson – un sénateur notoirement faucon (décrit un jour comme “plus sioniste que les sionistes”).

Après que Biden est devenu vice-président, il est resté fidèle à sa croyance selon laquelle il ne faudrait “aucune différence” (“la paix ne viendra que s’il n’y a “aucune différence” entre Israël et les États-Unis”). Dans ses mémoires publiées l’année dernière, Netanyahou a écrit que Biden avait très tôt manifesté sa volonté d’aider : “Tu n’as pas beaucoup d’amis ici, mon pote” , aurait dit Biden. “Je suis le seul ami que tu as. Alors appelle-moi quand tu en as besoin” .

En 2010, alors que Biden se trouvait en Israël, Netanyahou a exaspéré Obama à cause de l’importante expansion des colonies. Peter Beinart a rapporté que Biden et son équipe souhaitaient régler le différend en privé, mais que le camp Obama a choisi une tout autre voie. La secrétaire d’État Clinton a donné 24 heures à Netanyahou pour répondre, en l’avertissant : “Si vous n’obtempérez pas, cela pourrait avoir des conséquences sans précédent sur les relations bilatérales, d’un genre jamais vu auparavant.”

Biden a rapidement pris contact avec un Netanyahou stupéfait… Biden a complètement démoli la secrétaire d’État [Clinton] et a clairement indiqué à [Netanyahou] que ce qui se préparait à Washington n’était que du vent – et qu’il pourrait le désamorcer à son retour.

Lorsque Mme Clinton a pris connaissance de la transcription, elle a “réalisé qu’elle avait été jetée sous le bus” par Biden, a déclaré un fonctionnaire. Beinart a conclu :

qu’au cours d’une période critique au début de l’administration Obama, lorsque la Maison Blanche envisageait d’exercer une réelle pression sur Netanyahou pour maintenir en vie la possibilité d’un État palestinien, Biden a fait plus que n’importe quel autre fonctionnaire du cabinet pour protéger Netanyahou de cette pression.

Il est clair que de tels comptes-rendus placent Biden viscéralement à la droite de certains membres du cabinet de guerre de Netanyahou: “Nous ne ferons rien d’autre que de protéger Israël” , a déclaré Biden lors d’une collecte de fonds en décembre dernier, “rien du tout” .

Un soutien aussi inébranlable ne peut que conduire à des erreurs stratégiques de la part des États-Unis, comme Moscou, Téhéran et Pékin l’auront deviné.

Alon Pinkas, ancien diplomate israélien et actuel connaisseur de Washington, estime que même si une guerre entre Israël et le Hezbollah serait dévastatrice pour les deux parties, “pourquoi cela semble-t-il inévitable ?”

Alors que Washington se méfie d’une telle évolution, Israël semble résigné à cette idée. À tel point qu’un article du Washington Post citait des responsables américains exprimant leur “inquiétude” et estimant que [Netanyahou] encourageait l’escalade comme une clé de sa survie politique.

Mais que lui disent les kishkes de Biden ? Si une opération militaire israélienne visant à “déplacer” le Hezbollah au nord du fleuve Litani au Liban “semble” inévitable à Pinkas, et qu’Israël “s’y résigne” , ne serait-il pas également probable – étant donné le soutien inébranlable de Biden à Israël – que Biden se résigne lui aussi, d’une certaine manière, à une guerre ?

Qu’en est-il de l’article publié dimanche par le Washington Post selon lequel Joe Biden a chargé son équipe d’empêcher une guerre totale entre Israël et le Hezbollah ?

Ce rapport – qui a manifestement fait l’objet d’une fuite délibérée – avait probablement pour but d’éviter que les États-Unis ne soient accusés de complicité en cas de guerre dans le Nord.

Le sénateur Lindsay Graham a-t-il transmis un message tout à fait différent à Netanyahou lors de leur rencontre de jeudi dernier – et à Mohamed ben Salmane (que Graham a rencontré plus tard sous sa tente dans le désert) – tout comme en 2010, Biden a dit “en douce” à Netanyahou d’ignorer le message d’Obama sur la nécessité d’un État palestinien ?

(Les hauts responsables américains n’ont pas l’habitude de rencontrer le Premier ministre israélien, puis le prince héritier, sans en référer au commandement de la Maison Blanche).

La clé pour comprendre la complexité du lancement d’une action militaire au Liban réside dans la nécessité de l’envisager dans une perspective plus large : du point de vue des néo-conservateurs, la confrontation avec le Hezbollah implique les avantages et les inconvénients d’une “guerre” plus large des États-Unis contre l’Iran. Un tel conflit impliquerait des aspects géopolitiques et stratégiques différents et plus explosifs, puisque la Chine et la Russie sont en partenariat stratégique avec l’Iran.

L’envoyé américain Hochstein se trouve à Beyrouth cette semaine et aurait été chargé de contraindre les parties libanaise et israélienne à respecter les dispositions de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2006 (jamais mise en œuvre).

Le gouvernement libanais a proposé à l’ONU une feuille de route pour la mise en œuvre de la résolution 1701. Cette feuille de route envisage de finaliser un accord sur les treize points frontaliers contestés et propose de délimiter la frontière entre le Liban et Israël en conséquence. Mais, comme le souligne Pinkas, une telle configuration du problème est tout à fait trompeuse, car la résolution 1701 n’est pas simplement un différend territorial non résolu au Liban. L’objectif principal de la résolution 1701 était (et est toujours) le désarmement et le déplacement du Hezbollah, mais le plan du gouvernement libanais ne mentionne pas du tout le Hezbollah, ce qui pose clairement la question de son réalisme et de son objectif.

Pourquoi le Hezbollah serait-il persuadé de désarmer, alors que Netanyahou et le ministre de la défense Gallant ont annoncé dans une déclaration commune ce week-end que “la guerre n’est pas près de se terminer, tant à Gaza qu’aux frontières nord” avec le Liban.

Le week-end dernier, Gallant a clairement indiqué qu’Israël ne tolérerait pas que les quelque 100 000 résidents israéliens déplacés de leurs maisons dans le nord d’Israël soient empêchés de rentrer chez eux en raison des menaces du Hezbollah. Si la solution diplomatique Hochstein n’aboutit pas (avec le désarmement et le retrait du Hezbollah du sud), Israël, a promis Gallant, prendra des mesures militaires. “Le sablier se retournera bientôt” , a-t-il averti.

L’aspect le plus déconcertant et le plus inquiétant d’une confrontation militaire entre Israël et le Hezbollah est peut-être son caractère apparemment inévitable, conclut Pinkas :

Le sentiment qu’il s’agit d’une conclusion inévitable. En l’absence d’un accord politique durable et mutuellement accepté, et compte tenu de la raison d’être du Hezbollah et des motivations régionales de l’Iran, une telle guerre pourrait n’être qu’une question de temps.

Ainsi, lorsque Blinken est arrivé en Israël, il a été confronté, sans surprise, à un profond scepticisme quant à la possibilité de parvenir à un accord avec le Liban pour que le Hezbollah se retire de l’autre côté du fleuve Litani, rapporte le commentateur israélien Ben Caspit. (Certainement, si le sujet n’a pas été abordé du tout avec le Hezbollah !).

Si Israël envahissait le Liban pour tenter d’éloigner le Hezbollah de la frontière, il envahirait bien entendu un État souverain membre des Nations unies. Quelles que soient les circonstances, cette invasion serait immédiatement dénoncée au niveau international comme une agression illégale.

Le but de ces négociations est-il alors d’essayer d’amener l’État libanais à consentir à un accord “dépouillé” (ignorant les fermes de Chebaa) qui accepterait en principe la résolution 1701, afin qu’Israël ne puisse pas être accusé d’avoir envahi un État souverain ?

Ne s’agit-il pas là aussi d’une tactique, acceptée par le Hezbollah, pour éviter d’être blâmé dans les cercles libanais pour le déclenchement d’une guerre qui nuirait à l’État, en faisant porter à Israël la responsabilité du lancement d’une attaque contre le Liban ? Cette initiative 1701 n’est-elle qu’une mascarade en vue d’éventuelles conséquences juridiques ?

Si tel est le cas, comment cela affecte-t-il le message que Biden pourrait envoyer à Israël par des voies détournées ? Nous savons que l’un des messages envoyés par les États-Unis à l’Iran est qu’ils ne veulent pas d’une guerre contre ce pays. Cela prépare-t-il le terrain pour que Biden indique à nouveau que son soutien indéfectible à Israël reste intact ? C’est presque certain.

La Russie, l’Iran, la Chine et une grande partie du monde observent évidemment les États-Unis se laisser entraîner dans une série d’erreurs stratégiques qui se chevauchent – l’une menant à l’autre – et qui remodèleront sans aucun doute l’ordre mondial à leur avantage.

Alastair Crooke

