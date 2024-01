Impérialistes américains et canadiens veulent affamer Gaza…le peuple palestinien résiste

Pendant que l’armée israélienne terrorise et massacre quotidiennement la population civile palestinienne, les

puissances impérialistes suspendent le financement au programme alimentaire destiné au peuple palestinien sous blocus.

Vendredi dernier, le Canada a pris une décision d’une cruauté honteuse en suspendant le financement de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, à la suite d’allégations israéliennes non prouvées concernant quelques-uns de ses employés. Plus tôt dans la journée, la Cour internationale de justice (CIJ) a statué que les actions d’Israël à Gaza étaient potentiellement génocidaires, de sorte que la décision du Canada de suspendre le financement de l’UNRWA équivaut à un acte de punition collective à l’encontre d’une population menacée de génocide. 2 millions de personnes à Gaza dépendent de l’UNRWA comme d’une bouée de sauvetage humanitaire, car le cruel siège d’Israël crée des conditions de famine et de maladie. Le Canada doit immédiatement revenir sur sa décision de réduire l’aide de l’UNRWA afin de garantir que la population de Gaza continue à recevoir une aide humanitaire. Voir La Cour Internationale de Justice dénonce le génocide israélien contre Gaza – les 7 du quebec.

Veuillez cliquer ici pour envoyer un courriel au ministre du Développement international Ahmed Hussen, à d’autres dirigeants fédéraux et à votre député local. Le Canada doit revenir sur sa décision concernant le financement de l’UNRWA et empêcher Israël d’affamer Gaza !

Un reportage de la télévision suisse donne la parole aux réfugiés palestiniens des camps du Liban.

Reportage au Liban, où le désir de vengeance de centaines de milliers de réfugiés palestiniens contre Israël est très fort.

Cliquer pour visionner

Même Radio-Canada, la télévision d’État du gouvernement canadien complice, admet que l’armée israélienne massacre les civils palestiniens et rasent les quartiers d’habitation en Cisjordanie occupée.

Cliquer pour visionner

Le génocide du peuple palestinien doit cesser

Le peuple palestinien vaincra.