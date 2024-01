La tromperie de la Cour (impériale) Internationale de Justice (Chossudovsky)

[Lire cet article sur Global Research où il a été publié à l’origine.]

Introduction

Alors que la CIJ a rejeté la tentative d’Israël de rejeter les affirmations de l’Afrique du Sud, le jugement – qui est plein de contradictions – est en fin de compte favorable au gouvernement du Likoud.

De plus, aucun cessez-le-feu n’a été déclaré par la CIJ en vue de sauver des vies. Depuis le 7 octobre, amplement documentées, les atrocités commises contre le peuple de Palestine sont indescriptibles. Au moins 10 000 enfants ont été tués : « C’est un enfant palestinien tué toutes les 15 minutes… Des milliers d’autres sont portés disparus sous les décombres, la plupart d’entre eux sont présumés morts.

Il est important de noter que le jugement laisse entendre que l’armée israélienne devrait être tenue responsable d’actes criminels en violation de l’article 2 de la Convention sur le génocide. Ce que cette « déclaration » suggère, c’est que « Netanyahou a les mains propres ». Bêtise!

Il existe de nombreuses preuves que le génocide a été soigneusement planifié bien avant le 7 octobre 2023 par le cabinet de Netanyahou.

Il y a une structure de commandement au sein de l’armée israélienne. Les soldats et les pilotes israéliens obéissent aux « ordres illégaux » émanant du gouvernement Netanyahou.

Le gouvernement américain approuve le génocide

À bien des égards, le jugement de la Cour mondiale contredit son propre mandat : présidé par un ancien conseiller juridique d’Hillary Clinton, cela ne devrait pas surprendre.

La CIJ est sous le feu des projecteurs de Washington. Ne nous faisons pas d’illusions, les États-Unis ont fermement approuvé l’entreprise criminelle d’Israël :

Les États-Unis ont déclaré que la décision de la CIJ était conforme au point de vue de Washington selon lequel Israël a le droit de prendre des mesures, conformément au droit international, pour s’assurer que l’attaque du 7 octobre ne puisse pas se répéter. « Nous continuons de croire que les allégations de génocide sont infondées et notons que le tribunal n’a pas conclu à un génocide ou appelé à un cessez-le-feu dans sa décision et qu’il a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas », a déclaré un porte-parole du département d’Etat. Al Jazeera, 26 janvier 2024, c’est nous qui soulignons)

La présidente de la CIJ, Joan E. Donoghue, a été conseillère juridique de la secrétaire d’État Hillary Clinton sous l’administration Obama. Joan Donoghue reçoit ses instructions de Washington.

De plus, la conduite du génocide est une entreprise conjointe d’Israël et des États-Unis, les forces américaines étant impliquées dans les unités de combat d’Israël.

Personne dans les médias ni dans le mouvement pacifiste n’a souligné le fait que le président de la CIJ est de facto en « conflit d’intérêts ».

La colère du monde a été apaisée pendant un certain temps par la fausse célébration d’une fausse « victoire » à La Haye. Le juge en chef américain de la CIJ doit rire. Le génocide d’Israël se poursuivra tant que les États-Unis et leur président de la Cour suprême de justice (CIJ) tiendront le monde à distance pendant très longtemps avec de nouvelles paroles mensongères et des actions dilatoires. (Karsten Riise, c’est nous qui soulignons dans Global Research)

Les crimes commis par Israël ont un «caractère génocidaire»

Selon la République d’Afrique du Sud, se référant à l’article II de la Convention sur le génocide, les crimes commis par l’État d’Israël « ont un caractère génocidaire parce qu’ils visent à provoquer la destruction d’une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. … » :

« Les actes en question comprennent le meurtre de Palestiniens à Gaza, leur causant de graves dommages physiques et mentaux, et leur infligeant des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique. … Cette intention doit également être déduite à juste titre de la nature et de la conduite de l’opération militaire d’Israël à Gaza, compte tenu notamment du fait qu’Israël n’a pas fourni ou assuré la nourriture, l’eau, les médicaments, le carburant, les abris et les autres formes d’aide humanitaire essentiels au peuple palestinien assiégé et soumis au blocus, ce qui l’a poussé au bord de la famine. Ces actes sont tous imputables à [l’État d’] Israël, qui n’a pas réussi à empêcher le génocide et commet un génocide en violation manifeste de la Convention sur le génocide. » (c’est nous qui soulignons)

(Voir le document de 84 pages de la République d’Afrique du Sud soumis à la CIJ)

L’équipe juridique de la République d’Afrique du Sud, CIJ, La Haye

Cliquez ici pour accéder au texte intégral de la Convention sur le génocide.

« Fausse justice ». C’est le monde à l’envers

L’article IV de la Convention sur le génocide se lit comme suit :

Les personnes qui commettent un génocide ou l’un des autres actes énumérés à l’article III sont punies, qu’il s’agisse de dirigeants constitutionnellement responsables, d’agents publics ou de simples particuliers

Les principaux acteurs derrière le génocide contre la Palestine sont les « dirigeants constitutionnellement responsables ».

Dans l’arrêt – se référant à l’article IV – (voir ci-dessous), la CIJ appelle le gouvernement Netanyahou, agissant au nom de l’État d’Israël, à prévenir et à punir les individus qui auraient commis des crimes de génocide :

« L’État d’Israël, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à l’égard des Palestiniens de Gaza, prend toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes relevant du champ d’application de l’article II de la présente Convention. » (CIJ, c’est nous qui soulignons)

Ce que le jugement de la CIJ laisse entendre, c’est que les « dirigeants constitutionnellement responsables » (identifiés dans l’article IV), à savoir le cabinet de Netanyahou, sont innocents.

Et c’est là que « Fake Justice » entre en jeu.

Netanyahou, Gallant, Ben-Gvir, Katz, Smotrich et d’autres sont les architectes du génocide. Pourtant, ils ont été chargés par la CIJ d’un mandat « de prévention et de punition ».

Les CRR au sein du cabinet de Netanyahou agissant au nom de l’État d’Israël – qui ont soigneusement planifié avant le 7 octobre 2023 une attaque génocidaire contre le peuple de Palestine – ont été « nommés » par la CIJ pour « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour « prévenir » et « punir » les « fonctionnaires », les « particuliers », les « particuliers ». les membres de l’armée qui commettent des actes d‘« incitation directe et publique à commettre le génocide ».

La prévention et la punition ne sont pas envisagées contre la clique israélienne de Netanyahou des CRR « qui ont du sang sur les mains ».

Qu’est-ce que cela implique ?

De facto, les principaux architectes du génocide sont les « dirigeants constitutionnellement responsables » (CRR), dont il est question à l’article IV de la Convention sur le génocide.— , à savoir la clique Netanyahou, Galant, Ben-Gvir et consorts. (C’est comme si la catégorie «Dirigeants constitutionnellement responsables » avait été supprimée de l’article IV de la Convention sur le génocide).

Dans les circonstances actuelles, ce concept de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » équivaut à une criminalisation du droit international : les CRR « Criminels en haute fonction » (Netanayahu et consorts) sont invités à prendre en main l’application de la loi.

L’option de confier au cabinet de Netanyahou la mission « Prévenir et punir » a été décidée par la Cour mondiale. Les 17 juges auraient pu et auraient dû recommander qu’elle soit confiée à un organe des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le gouvernement Netanyahou a ordonné les crimes les plus odieux contre le peuple de Palestine.

Et maintenant, la Cour internationale a ordonné à un gouvernement criminel dirigé par Netanyahou (qui a un casier judiciaire) de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour « prévenir » et « punir » « les fonctionnaires, les « particuliers » (article IV) ainsi que les combattants au sein de l’armée israélienne.

Visiblement, l’exigence de prévenir et de punir n’est pas censée s’appliquer aux soi-disant « dirigeants constitutionnellement responsables » (c’est-à-dire « les gentils »), à savoir les « VRAIS CRIMINELS », en contradiction flagrante avec l’article IV.

C’est une proposition absurde. Malheureusement, il interdit à Netanyahou de « s’empêcher et de se punir lui-même ».

Et c’est vraiment ce qui est requis par le droit international.

Cessez-le-feu refusé

Tout en reconnaissant que des actes criminels ont pu être commis par l’État d’Israël, la Cour rejette catégoriquement les demandes provisoires de l’Afrique du Sud, y compris un « cessez-le-feu », qui aurait permis d’interrompre, au moins temporairement, les atrocités en cours contre le peuple de Palestine.

Cela ne constitue-t-il pas un « acte criminel » de la part de la CIJ, qui entraînera de manière indélébile la mort d’innombrables civils palestiniens ?

Ce que cela signifie, c’est que le génocide de Netanyahou (d’un point de vue stratégique) est pratiquement indemne, tout en soutenant des condamnations rhétoriques et dénuées de sens contre l’État d’Israël.

Tout au long de l’histoire, les guerres et les crimes de guerre ont invariablement été fomentés par des « politiciens civils ».

L’armée israélienne a « obéi à des ordres illégaux » émanant d’un gouvernement qui est fermement engagé dans la conduite d’un génocide contre le peuple de Palestine.

Et maintenant, le jugement de la CMI permet aux « dirigeants constitutionnellement responsables » d’Israël, à savoir les politiciens civils, de rejeter la faute sur l’armée israélienne.

Ironie du sort, le « mandat de prévention et de punition » de la CIJ permettra à la clique de Netanyahou de renforcer son emprise sur le mouvement de protestation israélien et de cibler les Israéliens qui ont pris une position ferme contre le génocide.

La voie à suivre : la résistance au sein des forces armées. «Désobéissez aux ordres illégaux. Abandonnez le champ de bataille»

Il y a de la résistance au sein des forces armées. Des voix au sein de l’armée israélienne se sont élevées contre le gouvernement Netanyahou. Il y a un mouvement de protestation en Israël.

En réponse à la décision biaisée de la CIJ, ce qu’il faut, c’est lancer une campagne mondiale intitulée :

Abandonner le champ de bataille et désobéir aux ordres illégaux en vertu du Principe IV de la Charte de Nuremberg

L’objectif est de saper la conduite du génocide et d’inverser le cours de l’histoire.

C’est une proposition qui, jusqu’à présent, n’a pas fait l’objet d’un débat de la part des militants anti-guerre solidaires de la Palestine.

Le Principe IV de la Charte de Nuremberg définit la responsabilité des combattants « de refuser les ordres du Gouvernement ou d’un supérieur »… « à condition qu’un choix moral [soit] possible ».

Sur la base de la Charte de Nuremberg, ce qu’il faut, c’est une campagne encourageant :

Les combattants israéliens, américains et de l’OTAN doivent « désobéir aux ordres illégaux » et « abandonner le champ de bataille ».

La campagne se concentrerait sur la possibilité de ce « choix moral », à savoir permettre aux militaires israéliens, américains et de l’OTAN enrôlés d’« abandonner le champ de bataille ».

La campagne « Abandonner le champ de bataille » se déroulera en grande partie en Israël. En ce qui concerne Israël, il y a déjà des divisions dans les structures de commandement de Tsahal, des divisions politiques, couplées à un mouvement de protestation de masse contre Netanyahou. L’utilisation d’une justification sous fausse bannière pour mener le génocide est amplement documentée.

Les soldats et les commandants de Tsahal doivent être informés et informés de l’importance du Principe IV de Nuremberg.

Dans la mesure où les États-Unis et leurs alliés mènent une guerre hégémonique dans les principales régions du monde, Abandonner le champ de bataille devrait être un appel à l’action du mouvement anti-guerre dans le monde entier.

Cliquez ici pour accéder au document complet (pdf)..

Permettez-moi maintenant d’attirer mon attention sur le Principe VI de Nuremberg, qui définit les crimes punissables en vertu de la Charte de Nuremberg.

Charte de Nuremberg. Principe VI

Le Premier ministre Bibi Netanyahu (criminel de guerre) ainsi que le président Joe Biden sont tous deux responsables de «crimes de guerre», de «crimes contre la paix» et de «crimes contre l’humanité» tels que définis par le Principe VI de la Charte de Nuremberg : Les crimes énumérés ci-après sont punissables en tant que crimes de droit international : a) Crimes contre la paix : i) La planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités, accords ou assurances internationaux ;

(ii) La participation à un plan commun ou à un complot en vue de l’accomplissement de l’un des actes mentionnés à l’alinéa (i). b) Crimes de guerre : Les violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris, sans s’y limiter, le meurtre, les mauvais traitements ou la déportation au travail forcé ou à toute autre fin de la population civile du territoire occupé ou dans les territoires occupés, le meurtre ou les mauvais traitements de prisonniers de guerre, de personnes en mer, le meurtre d’otages, le pillage de biens publics ou privés, la destruction gratuite de villes, de villages ou de villages, ou la dévastation non justifiée par la nécessité militaire. c) Crimes contre l’humanité : Le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et autres actes inhumains commis contre toute population civile, ou les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

Désobéir à des ordres illégaux, abandonner le champ de bataille

Selon le Principe IV de la Charte de Nuremberg :

« Le fait qu’une personne [par exemple des soldats israéliens, américains, des pilotes] ait agi sur ordre de son gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité en vertu du droit international, à condition qu’un choix moral lui ait été possible. »

Rendons possible ce « choix moral », en enrôlant des militaires israéliens, américains et de l’OTAN, hommes et femmes.

Let us call upon Israeli and American soldiers and pilots “to abandon the battlefield”, as an act of refusal to participate in a criminal undertaking against the People of Gaza.

“Disobey Unlawful Orders, Abandon the Battlefield”. A campaign under Nuremberg Charter Principle IV.

While it is predicated on international law, its conduct does not require the political rubber stamp of the ICJ. It is part of a grassroots campaign in Israel and the Middle East as well as worldwide.

Solidarity with Palestine…un autre point de vue sur le jugement de la CIJ

Le génocide à Ghaza, le prononcé de la CIJ, quel constat (youtube.com)

Let us have tears to our eyes in solidarity with the People of Palestine, in building a mass movement worldwide, which confronts the ongoing slaughter before our very eyes.

Let us recall the Christmas Truce of 1914, more than 109 years ago:

“Something happened in the early months of the “War to End All Wars” that put a tiny little blip of hope in the historical timeline of the organized mass slaughter that is war. The event was regarded by the professional military officer class to be so profound and so important (and so disturbing) that strategies were immediately put in place that would ensure that such an event could never happen again.” (Dr. Gary G. Kohls)

The men learned in many ways that the official enemy was in fact not the real enemy, that the soldiers on the other side were human beings just like themselves.” (Dr. Jacques Pauwels)

Let It Happen Again

Aujourd’hui, nous « fraternisons » et agissons en solidarité dans le monde entier avec le peuple de Palestine contre l’agenda hégémonique des États-Unis et de leurs alliés qui mènent une guerre totale contre l’humanité.

Le Principe IV de la Charte de Nuremberg définit les droits des soldats et des pilotes qui ont la responsabilité de désobéir aux ordres illégaux et d’abandonner le champ de bataille.

Le Principe IV de Nuremberg n’est pas seulement un « texte juridique », c’est un phare dans une campagne mondiale contre les actes de génocide. (Le Principe IV n’était pas disponible en 1914)

La deuxième partie est à venir…