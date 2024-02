MANIFESTONS POUR LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE

À la fin de la semaine dernière, le gouvernement canadien a pris la décision honteuse de suspendre son financement de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, punissant collectivement une population de plus de 2 millions de Palestiniens actuellement confrontés à un génocide. CJPMO condamne la suspension de l’aide du Canada et a lancé une campagne pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il rétablisse l’aide humanitaire aux Palestiniens. Dans une déclaration publiée aujourd’hui, CJPME démontre que l’annonce par le Canada d’un financement alternatif pour couvrir les coupes budgétaires est malavisée et insuffisante.

Alors que la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de vendredi dernier a marqué une étape importante dans la demande de responsabilité pour les meurtres gratuits de Palestiniens par Israël, le fait que le Canada n’ait pas approuvé la décision de la CIJ est extrêmement décevant. Les Canadiens doivent continuer à protester et à faire pression sur le gouvernement Trudeau pour qu’il respecte le droit international, les droits de l’homme et la libération des Palestiniens ! Vous trouverez ci-dessous toutes les démonstrations qui, à notre connaissance, auront lieu au cours du week-end ; essayez d’y participer ! (Allez directement à la liste des démonstrations.)

Dites au ministre Hussen : Annulez les coupes budgétaires de l’UNRWA, ne punissez pas Gaza !

Vendredi dernier, le Canada a pris une décision cruelle en suspendant le financement de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, à la suite d’allégations non étayées d’Israël concernant plusieurs de ses employés. La semaine dernière, la Cour internationale de justice (CIJ) a statué que les actions d’Israël à Gaza pouvaient être assimilées à un génocide, de sorte que la décision du Canada de suspendre le financement de l’UNRWA constitue un acte de punition collective à l’encontre d’une population civile. Plus de deux millions de personnes à Gaza dépendent de l’UNRWA en tant que bouée de sauvetage humanitaire, car le siège d’Israël crée des conditions de famine et de maladie. Si vous ne l’avez pas encore fait, aidez-nous à exiger que le Canada revienne immédiatement sur sa décision concernant les coupes budgétaires de l’UNRWA afin de garantir que la population de Gaza reçoive une aide humanitaire.

== Manifs au Québec et au Canada en fin de semaine ==

Rejoignez des centaines de Canadiens ce week-end pour exiger un cessez-le-feu permanent et manifester contre le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël. Veuillez noter que CJPMO n’est pas impliqué dans l’organisation de ces événements, mais liste les événements dont il a connaissance. Toute question doit être adressée aux organisateurs de l’événement.