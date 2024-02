La guerre du proxy israélien contre Gaza pourrait mener à la guerre généralisée (McGregor)

Par Léo Kersauzie.

Le soutien inconditionnel de l’administration Biden aux actions d’Israël à Gaza pourrait conduire à une guerre contre « l’énorme arsenal de missiles » de l’Iran, ce qui pourrait « réduire la majeure partie d’Israël en cendres » et susciter un échange nucléaire, a averti le colonel à la retraite.

Le colonel Douglas MacGregor a averti que l’opération actuelle d’Israël consistant à « expulser ou tuer la population de Gaza » met en colère les nations arabes de la région. MacGregor pense que cela « culminera… par la destruction d’Israël », avec une guerre qui s’étendra facilement à l’échelle mondiale, même sur le sol américain, et la possibilité réelle d’échanges nucléaires.

« La seule façon de mettre un terme à cela est que le peuple américain élève la voix et dise : « Nous ne voulons pas participer à cette opération [israélienne] » », a déclaré l’ancien officier.

MacGregor, qui s’exprimait lundi lors d’un entretien avec le juge Andrew Napolitano, a déclaré qu’il y avait une disparité entre les objectifs déclarés d’Israël d’« éradiquer le Hamas et de rendre les otages » et son déchaînement destructeur sur Gaza. L’attaque aurait fait au moins 26 900 morts depuis le 7 octobre, dont plus de 11 000 enfants et 7 500 femmes, sans compter les 8 000 disparus et présumés morts et enterrés sous les décombres. En outre, plus de 570 000 des 1,7 million de personnes déplacées souffrent de faim et certaines commencent à mourir.

Des accusations de génocide ont été portées partout dans le monde, y compris de la part de nombreuses organisations juives. Néanmoins, MacGregor a déclaré que la majorité de « la population israélienne est derrière » cette opération. « Ils ne remettent pas cela en question du tout. »

« La plupart des Israéliens assimilent le retrait définitif de tous les Arabes qui vivent actuellement dans ce qu’ils considèrent comme le « Grand Israël » – c’est-à-dire la mer jusqu’au Jourdain – comme étant synonyme de leur sécurité et de leur survie à long terme », a-t-il déclaré.

Depuis de nombreuses décennies, les chrétiens de Terre Sainte ont imploré Israël et la communauté internationale de mettre fin à l’occupation illégale par l’État juif et à la construction de colonies sur le territoire internationalement reconnu du peuple palestinien, comme base nécessaire à une coexistence pacifique.

MacGregor a déclaré que la question pertinente « n’est pas ce que veulent les Israéliens ou ce qu’ils croient, mais que veut le peuple américain et comment se sent-il ? Est-il à l’aise avec le retrait massif de la population arabe, musulmane et chrétienne, de Gaza ? Peut-il soutenir « la mort ou l’expulsion de cette population (2,4 millions) ou le fait qu’elle est tuée directement ou indirectement par la maladie et la famine ? »

« Si les Américains ne sont pas d’accord avec cela, ils doivent se démener et appeler leurs représentants à Washington », car à l’heure actuelle, rares sont ceux à Washington qui s’opposent à ce que fait Israël, a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que nous puissions arrêter » la destruction d’Israël

Bien que les dirigeants des pays arabes du Moyen-Orient comme l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, l’Arabie saoudite, le Liban et la Turquie souhaitent éviter une guerre régionale, en raison de ses conséquences sur l’infrastructure et la population de leur pays, leurs propres positions sont en danger. à la possibilité de soulèvements populaires parmi leurs citoyens, a expliqué le colonel.

Les populations de ces régions, en particulier les Arabes musulmans et les Turcs, « sont tellement en colère et enragées qu’elles sont prêtes à se battre, quel qu’en soit le prix, pour détruire Israël ».

« En conséquence, de plus en plus au Moyen-Orient, tous ceux qui sont au pouvoir disent en privé… nous ne tolérerons plus cet État israélien et ils se dirigent vers un état de guerre dans la région, qui culminera, je pense, par la destruction d’Israël », a prévenu MacGregor. « Et je ne pense pas que nous puissions l’arrêter. »

Les néoconservateurs de l’administration Biden préparent la guerre avec l’Iran pour servir les intérêts d’Israël

Alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a poussé les États-Unis à mener une guerre contre l’Iran pendant plus de trois décennies, et maintenant qu’Antony Blinken, membre du lobby israélien, dirige le département d’État américain avec sa collègue néoconservatrice Victoria Nuland comme sous-secrétaire, l’administration Biden semble déterminée. d’utiliser la puissance militaire américaine, mettant les soldats américains en grand danger, pour faire avancer ce qu’ils croient être les intérêts régionaux d’Israël.

Dans un article du New York Times du 21 janvier, l’administration Biden a laissé échapper un avertissement selon lequel si les troupes américaines étaient tuées par des milices locales dans la région, cela constituerait une « ligne rouge » qui pourrait probablement précipiter les États-Unis à attaquer directement l’Iran, ce qui pourrait mener à un « escalade » vers une guerre mondiale.

Comme beaucoup d’autres commentateurs, MacGregor considère que la seule raison pour laquelle ces troupes étaient « sur le terrain en Irak ou en Syrie » était « effectivement [d’être] des aimants pour les attaques ». Et avec l’assaut meurtrier contre un avant-poste à la frontière jordano-syrienne, qui a tué trois soldats américains le week-end dernier, le colonel a prédit que cela serait utilisé « comme justification pour une nouvelle escalade contre l’Iran », ce qui est un objectif de longue date des néoconservateurs.

L’Iran a fermement nié toute implication dans cette attaque ou dans l’une des autres attaques, et MacGregor a déclaré que les agences de renseignement américaines confirment que « l’Iran dit la vérité » dans cette affaire, reconnaissant que ces milices chiites sont effectivement anti-israéliennes mais ont déclaré qu’elles attaquent des bases américaines. parce que les Etats-Unis soutiennent inconditionnellement la destruction de la population arabe à Gaza. « Si cela devait s’arrêter… les attaques contre nous cesseraient. Ni l’Iran ni aucun autre pays de la région n’a envie d’entrer en guerre contre nous.»

L’« énorme arsenal de missiles » de l’Iran a la capacité d’attaquer les bases et les porte-avions américains « avec une grande précision » et de « réduire la majeure partie d’Israël en cendres ».

Mais si les autorités israéliennes et américaines parvenaient à déclencher une guerre contre l’Iran, le colonel à la retraite prédit que les forces américaines « paieront un lourd tribut ».

« L’Iran dispose d’un énorme arsenal de missiles », a-t-il déclaré. Il s’agit notamment « de milliers de missiles balistiques très précis et très destructeurs ainsi que de missiles balistiques tactiques. Ils disposent de la technologie des missiles de croisière et d’un nombre infini de drones. »

Il y a environ 57 000 soldats américains dans la région, et ces missiles peuvent « attaquer avec une grande précision » toutes leurs bases et positions. Les missiles comprennent ce que le colonel appelle des « superproductions » qui peuvent « aplatir les villes, aplatir les installations militaires, détruire les aérodromes [et] les ports. Ce sont toutes des ogives conventionnelles, mais leur pouvoir destructeur est énorme et précis.»

Il s’agit notamment de missiles hypersoniques qui peuvent toucher des cibles en mer, et il n’existe « aucun moyen de les abattre ou de se défendre contre eux ». Les porte-avions britanniques et américains en mer Rouge et dans l’océan Indien « pourraient être ciblés parce que tout le monde a désormais accès à une surveillance aérienne » qui n’existait pas dans ces pays il y a 20 ans.

De plus, « si les Israéliens participent avec nous à des frappes directes contre l’Iran, alors je pense que l’arsenal sera lancé en grande quantité depuis de nombreux endroits différents, qui ne peuvent tous être identifiés avec certitude. Et ils réduiront la majeure partie d’Israël en cendres ».

Hezbollah et musulmans sunnites au Mexique, frontière ouverte, « forte probabilité » de fronts supplémentaires sur le sol américain

Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont « fait face à des adversaires dépourvus d’armées, de forces aériennes et de défense aérienne. Cela est sur le point de se terminer », a déclaré MacGregor.

« L’Iran, la Turquie et certainement le Hezbollah : ce sont de véritables forces dotées de réelles capacités, et nous n’avons pas eu à y faire face. Et d’ailleurs, les Israéliens non plus », a-t-il déclaré. « Et les Israéliens seraient les premiers à vous dire, en privé, que trop de leurs soldats et officiers ont passé trop de temps à surveiller la population en Cisjordanie et autour de Gaza. Ils ne sont pas habitués à une guerre totale. »

De plus, « les Américains n’ont pas peur de la guerre parce qu’elle se produit toujours sur le sol de quelqu’un d’autre. Et cela est sur le point de changer si nous attaquons l’Iran », a prédit MacGregor.

« N’oubliez pas que le Hezbollah dispose d’installations et de concentrations de personnes importantes au Mexique. Il en va de même pour les islamistes sunnites », a-t-il rappelé. Avec toutes les récentes vagues d’immigrants illégaux qui ont traversé la frontière mexicaine ces dernières années, « nous ne savons même pas qui est réellement entré aux États-Unis ».

« Personne ne semblait s’en soucier lorsque des milliers d’hommes en âge de servir en tant que militaires, venus de Chine et d’autres pays, sont entrés aux États-Unis. Personne ne semble s’être beaucoup inquiété jusqu’à tout récemment, lorsqu’ils ont réalisé que des Arabes, des Iraniens et d’autres… étaient également entrés », a-t-il déclaré.

Et quels pourraient être les résultats ? « Qu’en est-il de nos installations nucléaires ? Qu’en est-il de notre réseau électrique ? Qu’en est-il des armes qui sont entre les mains des cartels ? »

« Nous ne devons pas ignorer la très forte probabilité que si cette guerre se poursuit, nous serons confrontés à un deuxième front le long de la frontière mexicaine et potentiellement à un troisième front à l’intérieur des États-Unis », a-t-il déclaré.

La Russie et la Chine soutiendront l’Iran et l’utilisation d’armes nucléaires par Israël constitue le « plus grand danger »

De même, « la Russie a clairement indiqué qu’elle considérait l’Iran comme un partenaire stratégique de grande importance », a expliqué MacGregor. « La Russie ne restera pas les bras croisés et ne nous permettra pas de détruire l’Iran. Ils fourniront à l’Iran tout ce dont il a besoin pour se protéger et ils se tiendront aux côtés de l’Iran. »

« En passant, les Chinois, qui ont des intérêts critiques dans l’accès au golfe Persique et à l’Afrique de l’Est, où ils obtiennent de grandes quantités de nourriture, ne resteront pas les bras croisés pendant que nous forçerons l’Iran à se soumettre ou à mourir », a-t-il continué. « Nous devons nous éloigner de cela. Cela deviendra très vite régional, et je dirais semi-mondial.»

Enfin, MacGregor a fait référence à « l’option Samson » d’Israël, une politique de « chantage nucléaire » selon laquelle, s’il est confronté à une menace existentielle, l’État juif lancerait des missiles nucléaires sur des villes du Moyen-Orient.

Cela aurait pour but d’entraîner avec lui les ennemis d’Israël, comme Samson l’a fait en effondrant les piliers du temple des Philistins.

Ainsi, « le plus grand danger », a déclaré le colonel, « est que les Israéliens réagissent, mais en utilisant l’arme nucléaire. Et si cela devait se produire, je pense que cela aurait des conséquences catastrophiques pour Israël et le monde, bien pires que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. »

Léo Kersauzie