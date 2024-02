La Chine capitaliste sous spéculation immobilière

Par Piero Messina « Les maisons sont faites pour y vivre, pas pour spéculer », avait déjà expliqué le président chinois Xi Jinping dans sa vision du monde de l’immobilier il y a quelque temps. Ces mots ont sonné comme un arrêt de mort pour Evergrande, le géant de l’immobilier aujourd’hui en liquidation. Considéré par Forbes comme le 43e groupe mondial, Evergrande a été fondé en 1996 par Xu Jiayin, considéré comme le dixième milliardaire chinois. À Shenzhen, le siège de la société est assiégé depuis plusieurs jours par des petits investisseurs en colère et terrifiés par le risque de perdre leurs économies. Evergrande doit environ 305 milliards de dollars à plus de 128 banques et 121 institutions non bancaires. Evergrande, qui a été l’un des symboles de la croissance économique en Chine, se dirige maintenant vers la liquidation, avec le statut de société immobilière la plus endettée au monde. Le 29 janvier 2024, un tribunal de Hong Kong a émis un ordre de liquidation, marquant l’une des plus grandes faillites d’entreprise de l’histoire du pays. Le tribunal de Hong Kong n’a eu aucun doute lors de l’audience qui s’est ouverte et refermée en quelques minutes : Evergrande, le plus grand groupe immobilier chinois, doit être liquidé. En un clin d’œil, l’action a chuté de 20 % et sa cotation a été suspendue. La défaillance d’Evergrande pourrait-elle déclencher une contagion dans l’économie mondiale ? Le marché mondial de l’immobilier est en constante bulle et la situation est aggravée par la hausse record des taux. Les expositions bancaires liées à l’immobilier – notoirement liées aux hypothèques et aux lignes de crédit – pourraient provoquer un effet de tsunami dans le monde occidental également. Car d’autres entreprises de construction européennes se trouvent dans une situation similaire à celle d’Evergrande. Qu’adviendra-t-il des banques qui ont financé l’entreprise autrichienne Signa et l’entreprise allemande Adler Group SA ? La crise d’Evergrande pourrait conduire à un nouveau calcul des risques financiers du secteur, ouvrant la porte à une crise mondiale du secteur bancaire. Toutefois, il faut tenir compte de la volonté politique du gouvernement chinois. Car il faut être clair : le tribunal de Hong Kong – qui a demandé la faillite et la liquidation d’Evergrande – ne représente pas la lumière de la vérité à utiliser dans la nuit de la manipulation. Si le parti communiste chinois avait choisi un autre destin pour Evergrande, cette sentence n’aurait certainement pas été prononcée. Si même dans les démocraties libérales, l’indépendance de la justice est mise à mal, n’est-il pas logique de penser qu’un juge puisse défier Xi en envoyant à l’incinérateur 257 milliards de passifs et 16 milliards de billets offshore devenus papier toilette ? Evergrande doit mourir. Pour sauver tout le système. En attendant la March Madness américaine avec la fermeture prévue le 11 mars du fonds de soutien bancaire de la Fed, le désormais légendaire Btfp. Avec ses 170 milliards d’utilisation hebdomadaire, le Btfp est désormais nécessaire aux banques américaines ne serait-ce que pour leur permettre de lever les volets et d’allumer leurs PC tous les jours. Le défaut d’Evergrande, annoncé tous les deux jours pour les semestres de l’hiver 2023, était devenu un archétype mythologique. Évidemment, il ne s’est rien passé. Du moins jusqu’à ce que Xi Jinping se décide. Depuis deux ans, on parlait de la défaillance de l’entreprise. C’est le gouvernement chinois lui-même, avec une loi qui empêche la vente de biens immobiliers avant leur construction, qui a entravé la course du grand acteur chinois de l’immobilier. La règle a créé une sorte de court-circuit : les sous-traitants et les fournisseurs ont commencé à ne pas être payés, ce qui a entraîné l’arrêt des chantiers. Selon les experts, le groupe détient plus d’un million de biens immobiliers prépayés par les clients et qui n’ont pas encore été construits, ce qui ajoute à l’appréhension des investisseurs chinois, dont beaucoup sont de petits acheteurs. Cependant, la décision du tribunal de Hong Kong a déjà eu un impact significatif sur le marché : après l’annonce, les transactions sur les actions d’Evergrande ont été interrompues, clôturant avec une baisse de plus de 20 %. L’ordre de liquidation d’Evergrande est intervenu après deux années d’incertitude financière et une dette dépassant les 300 milliards de dollars. Ces dernières années, l’entreprise s’est vue contrainte de vendre tous les actifs qu’elle pouvait pour satisfaire ses créanciers, mais tout le monde ne pourra pas voir ses dettes remboursées. Pour comprendre à quel point l’entreprise a perdu, il suffit de regarder sa valeur de capitalisation : elle s’est effondrée à 275 millions de dollars américains, alors qu’elle culminait à 56 milliards en 2021. Comme toujours, ce sont les plus faibles qui risquent de payer la facture. La plupart des dettes d’Evergrande sont détenues par des prêteurs de Chine continentale, et ces créanciers disposent de moyens juridiques limités pour récupérer leur argent. En revanche, les créanciers étrangers ont la possibilité de saisir la justice en dehors de la Chine continentale, et certains ont choisi Hong Kong comme lieu de dépôt des plaintes contre Evergrande, car la société est cotée dans cette ville. En septembre 2023, un accord entre Evergrande et ses créanciers internationaux a échoué, les autorités chinoises n’ayant pas délivré certaines autorisations nécessaires. Par ailleurs, le président et fondateur du groupe, Hui Ka Yan, avait été soumis à des « mesures obligatoires conformément à la loi » par les autorités, qui avaient parlé de « crimes », sans toutefois préciser les crimes dont il était soupçonné. L’ordre de liquidation d’Evergrande a ébranlé les marchés financiers mondiaux, car de nombreux investisseurs avaient parié sur la possibilité que le gouvernement chinois intervienne à nouveau pour sauver l’entreprise. En juillet, Evergrande a cité une analyse de Deloitte qui estimait à 3,4 % le taux de recouvrement de sa dette en cas de liquidation. Les créanciers s’attendent désormais à un taux de recouvrement inférieur à 3 %. Avant cette décision, les créanciers avaient de faibles attentes quant au taux de récupération de leurs investissements, l’estimant à moins de 3 %. En outre, plus de 1,5 million d’acheteurs avaient déjà versé des sommes importantes à Evergrande pour des maisons qui n’étaient pas encore achevées, ce qui a créé d’autres trous noirs en matière de crédit. Les implications internationales dépendront de la manière dont la liquidation sera gérée et dont les intérêts des créanciers internationaux seront protégés. Il est clair que les investisseurs étrangers en Chine, en particulier dans les secteurs liés à l’immobilier, sont désormais très inquiets. La liquidation d’Evergrande intervient à un moment de méfiance générale à l’égard de l’économie chinoise, dans un contexte de crise immobilière, de risques de déflation et de problèmes démographiques. Avec de possibles effets domino sur les marchés internationaux. Le rôle du parti communiste chinois Evergrande, également cotée à Wall Street, a déposé l’an dernier une demande formelle d’ouverture d’une procédure de faillite. Cette décision a été prise en raison de l’impératif d’assurer la protection des actifs de l’entreprise. La procédure engagée aux États-Unis est une faillite protégée, connue sous le terme technique de « chapitre 15 », et a pour objectif principal la protection des actifs américains. En juillet, le groupe a rendu publique une perte nette de valeur qui a dépassé le chiffre incroyable de 113 milliards de dollars (soit environ 100 milliards d’euros) pour les années 2021 et 2022.