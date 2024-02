Le rêve barbare de Brzezinski. L’agression contre la Palestine est le début d’une guerre «qui s’étendra vers l’Iran» (Paul C. Roberts)

.

Dans une récente interview, Paul Craig Roberts, ancien conseiller économique (département du Trésor américain) du défunt président Ronald Reagan, a esquissé, avec une étonnante clairvoyance, la trajectoire que pourrait suivre la crise actuelle au Moyen-Orient, et sa perspicacité est à la fois brillante et terrifiante. Pour paraphraser l’analyse de Roberts, le conflit israélo-palestinien n’est que le début d’un conflit qui s’élargit au Moyen-Orient, s’étendant vers la cible principale des néoconservateurs, l’Iran.

Bien que l’Iran soit extrêmement puissant aujourd’hui, le conflit affaiblira considérablement le pays, rendant possible l’infiltration furtive de djihadistes par l’Occident dans les pays d’Asie centrale qui bordent l’Iran et s’étendent à la fois aux frontières russes et, en fait, à la frontière chinoise, avec le Xinjiang, à la frontière du Kazakhstan. Bien que Roberts ne mentionne pas la Chine, la logique de sa thèse s’étendrait à la Chine.

Le but de ces djihadistes, infiltrés dans les pays voisins de la Russie, avec d’importantes populations islamiques qui ont, historiquement, vécu en paix avec des citoyens d’identités ethniques et religieuses très diverses, y compris des citoyens russes, catholiques, juifs, souvent mariés entre eux, sera, comme Brzezinski l’avait prévu.

Cet objectif sera (comme l’a superbement rapporté le chef-d’œuvre de Robert Dreyfuss, « Le jeu du diable, comment les États-Unis ont aidé à libérer l’islam fondamentaliste », « lorgnant sur le ventre islamique de Moscou »), d’inciter des mouvements séparatistes religieux extrémistes violents, de déstabiliser ces pays pacifiques d’Asie centrale, de fomenter des « révolutions de couleur » (comme cela a été tenté, mais a échoué au Kazakhstan récemment), et d’organiser un putsch sanglant, dans ces pays. similaire à celle provoquée en Ukraine en 2014, avec les guerres dévastatrices qui s’en sont suivies.

Ces djihadistes infiltrés se sont répandus et ont continué à inciter à des mouvements séparatistes violents, ensuite, à l’intérieur même de la Fédération de Russie, avec le Bachkortostan et le Tartastan sur la Volga, avec d’importantes populations islamiques, encore une fois, vivant jusqu’à présent en paix avec d’autres citoyens religieux et ethniques extrêmement divers. Si elle réussissait à inciter les mouvements séparatistes sur la Volga, la Russie pourrait être isolée des ressources extrêmement riches de la Sibérie, et réduite en taille à une superficie inférieure à celle de la France, et appauvrie, en conséquence.

Bien que la Russie soit peut-être consciente de cet agenda occidental meurtrier, la militarisation des pays baltes enragés et russophobes, au nord, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, et la récente adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, avec le projet « Défenseur inébranlable 2024, comprenant 31 participants de l’OTAN, menaceront la Russie du nord et de l’ouest, réduisant sa capacité à se protéger des menaces de voisins d’Asie centrale déstabilisés », et exigeant que la Russie se batte pour sa survie sur deux fronts.

Bien que Brzezinski, dans « Le Grand Échiquier », décrive un partenariat entre la Russie et la Chine comme un désastre à éviter à tout prix, la provocation de l’OTAN à l’égard de la Russie a forcé une guerre entre la Russie et l’Ukraine, que Brzezinski a farouchement préconisée afin d’isoler la Russie de l’Europe.

Bien que l’amitié russo-chinoise semble protéger la Russie de la crise susmentionnée, au moins maintenant, si le programme meurtrier décrit par Paul Craig Roberts devient une réalité, l’infiltration de djihadistes s’étendrait probablement à la Chine, qui compte également une importante population islamique, vivant jusqu’à présent en paix avec des citoyens diversifiés.

Cependant, comme des mouvements séparatistes violents et orchestrés de l’extérieur se sont déjà produits au Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, ceux-ci pourraient être exacerbés par une nouvelle infiltration extérieure de djihadistes et pourraient se métastaser dans toute la Chine. De plus, la partie orientale de la Chine pourrait être menacée existentiellement par le nouvel « Axe » du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, menaçant la survie de la Chine et forçant à nouveau la Chine à détourner ses défenses de l’Ouest vers l’Est, augmentant sa vulnérabilité et diminuant sa capacité à aider la Russie, au milieu du chaos rampant créé par le plan Brzezinski. et l’agenda néoconservateur actuel de Washington, la domination mondiale.

Ce programme de déstabilisation et de destruction de la Russie et de la Chine, et de vol de leurs ressources phénoménales, a un problème mortel : la Russie et la Chine sont toutes deux des puissances nucléaires, et bien que, seulement en dernier recours, la Russie ait déclaré que si son existence était compromise, elle utiliserait son arsenal nucléaire. De toute évidence, les néoconservateurs de Washington et son défunt « conseiller à la sécurité nationale » Zbigniew Brzezinski n’ont aucun scrupule à exterminer toute l’humanité dans un holocauste nucléaire de leur création.

Carla Stea est associée de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG) et correspondante de Global Research au siège de l’ONU, à New York.