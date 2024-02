SPEAK WHITE, OR ELSE!

Voila le résultat, de nos démarches depuis 1867. Il est temps que ça change, vous ne trouvez pas? Mais, nos partis souverainistes sont endormis ou ils ont peur? Même nos députés francophones, élus par des francophones, n’ont presque pas réagies à cet affront insultant?

Il y a maintenant trois ans, pendant les manifestations des camionneurs, j’avais commencé une pétition pour déménager la capitale canadienne de Ottawa à Gatineau. Car l’accueil général est beaucoup meilleur du côté Québec que du côté Ontario. Les Québécois sont beaucoup plus ouverts et ils on la JOIE DE VIVRE, qui manque à nos amis Anglos.

La Capitale d’un pays devrait refléter le genre de pays qu’on est. En ce qui concerne Ottawa, c’est un mur, un mur d’indifférence et même de… policiers. Je vais essayer de trouvé cette fameuse pétition que j’avais commencé dans les rues d’Ottawa pendant une journée particulièrement froide de -35.

Arrive un jour, ou on en a assez ! Est-ce que ce jour est arrivé?

JOYEUSE SAINT-VALENTIN!

John Mallette

Le Poète Prolétaire