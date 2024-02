Les dangereux Vaccins à ARNm contre la COVID-19 (dossier)

L es vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont causé plus de décès qu’ils n’ont sauvés de patients Par Naveen Athrappully Des milliers de chercheurs ont appelé à un « moratoire mondial », car l’étude a révélé des événements indésirables graves «bien documentés» et un rapport préjudice/récompense inacceptable. Avec des taux d’efficacité considérablement inférieurs, les vaccins à ARNm contre la COVID-19 provoquent plus de décès qu’ils ne sauvent des vies, selon une nouvelle étude dont les chercheurs ont appelé à un «moratoire mondial» sur les injections et à un «retrait immédiat» du calendrier de vaccination des enfants. Le 16 janvier 2024 Dr. Malone et plusieurs autres

Trump Fact News

10/01/2024

Myl traduction 🌼 17 000 scientifiques et médecins confirment que les gouvernements du monde entier, ainsi que les entreprises, ont délibérément menti à l'humanité au sujet des vaccins contre la… pic.twitter.com/IOUO28WzEo — Myl traduction 🌼 (@Myltraduction) January 16, 2024 Didier Raoult réclame un moratoire sur les vaccins anti covid Pfizer et Moderna (5 février) Cliquez pour lire l’article : Didier Raoult réclame un moratoire sur la « vaxxination » ARNm de Pfizer et Moderna – Jeune Nation (jeune-nation.com) L’étude évaluée par des pairs , publiée dans la revue Cureus le 24 janvier, a analysé les rapports des essais initiaux de phase 3 des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna contre la COVID-19. Ces essais ont conduit à l’approbation des injections dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis. L’étude a également examiné plusieurs autres recherches et examens des essais. Il a révélé que les vaccins avaient des taux d’efficacité « considérablement inférieurs » à ceux revendiqués par les fabricants de vaccins. De plus, sur la base d’« hypothèses conservatrices, les dommages estimés des vaccins à ARNm contre la COVID-19 dépassent largement les bénéfices : pour chaque vie sauvée, il y a eu près de 14 fois plus de décès causés par les injections d’ARNm modifiés ». « Compte tenu des EIG (événements indésirables graves) bien documentés et du ratio préjudice/récompense inacceptable, nous exhortons les gouvernements à approuver et à appliquer un moratoire mondial sur ces produits à ARNm modifiés jusqu’à ce que toutes les questions pertinentes relatives à la causalité, à l’ADN résiduel et aux protéines aberrantes soient résolues. la production reçoit une réponse. Les auteurs ont également recommandé une « suppression immédiate » des vaccins contre la COVID-19 du calendrier de vaccination des enfants. Ils ont souligné que les enfants couraient un très faible risque d’infection. « Il est contraire à l’éthique et inadmissible d’administrer un vaccin expérimental à un enfant qui a un risque quasi nul de mourir du COVID-19 mais un risque bien établi de 2,2 % de lésions cardiaques permanentes, sur la base des meilleures données prospectives disponibles. » Taux d’efficacité très faible À la suite des premiers essais de Pfizer et Moderna, il a été affirmé que les vaccins à ARNm contre le COVID-19 réduisaient de 95 % les symptômes du COVID-19. L’étude a souligné que cette hypothèse d’efficacité était fausse. L’affirmation de Pfizer était basée sur le fait que seulement huit personnes sur 22 000 vaccinées ont contracté le COVID-19 au cours de l’essai, contre 162 personnes sur 22 000 dans le groupe placebo. Au total, 170 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés dans les deux groupes. Cependant, les chercheurs ont souligné qu’un grand nombre d’infections entraient dans la catégorie «suspectée» de COVID-19, qui a été ignorée. Au total, 3 410 cas suspects ont été identifiés lors de l’essai, soit 20 fois les 170 cas confirmés. « Il y a eu 1 594 cas de ce type dans le groupe vacciné et 1 816 dans le groupe placebo. Si l’on prend en compte à la fois les cas confirmés et suspectés, l’efficacité du vaccin contre l’apparition de symptômes tombe à seulement 19 pour cent, bien en dessous du seuil de réduction de 50 pour cent du RR (risque relatif) requis pour l’autorisation réglementaire », indique l’étude. L’affirmation de Pfizer était basée sur le fait que seulement huit personnes sur 22 000 vaccinées ont contracté le COVID-19 au cours de l’essai, contre 162 personnes sur 22 000 dans le groupe placebo. Au total, 170 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés dans les deux groupes. Cependant, les chercheurs ont souligné qu’un grand nombre d’infections entraient dans la catégorie « suspectée » de COVID-19, qui a été ignorée. Au total, 3 410 cas suspects ont été identifiés lors de l’essai, soit 20 fois les 170 cas confirmés. « Il y a eu 1 594 cas de ce type dans le groupe vacciné et 1 816 dans le groupe placebo. Si l’on prend en compte à la fois les cas confirmés et suspectés, l’efficacité du vaccin contre l’apparition de symptômes tombe à seulement 19 pour cent, bien en dessous du seuil de réduction de 50 pour cent du RR (risque relatif) requis pour l’autorisation réglementaire », indique l’étude. « Ainsi, si l’on considère à la fois les cas confirmés et suspects, l’efficacité du vaccin semble avoir été considérablement inférieure à l’affirmation officielle de 95 %. » Les auteurs de l’étude n’ont déclaré aucun soutien financier d’aucune organisation pour leur travail. Quelques divulgations de conflits d’intérêts ont été faites. Un auteur a reçu une subvention de Quanta Computer Inc. Un autre auteur, le cardiologue Peter A. McCullough, a déclaré qu’il travaillait et détenait des actions/options d’achat d’actions au sein de The Wellness Company. Un troisième auteur est le fondateur de la Vaccine Safety Research Foundation (VSRF). Ils nous ont trompés Ça explose partout, il ne va rester que davos pour qu’ils aillent y vivre. pic.twitter.com/RIzvWpdMN3 — VERITY France (@verity_france) January 15, 2024 Vies sauvées versus décès Les chercheurs ont critiqué les rapports des essais Pfizer et Moderna pour leur « concentration exclusive » sur le risque relatif ou la mesure du RR tout en omettant la réduction du risque absolu. Ils ont soutenu que la réduction du risque absolu « donne une meilleure indication de l’utilité clinique d’un médicament ». « Les deux types d’estimation des risques sont nécessaires pour éviter les biais de déclaration et pour fournir une perspective plus complète sur l’efficacité des vaccins. L’omission des statistiques de risque absolu conduit à une surestimation des avantages cliniques des vaccins. Contrairement au taux d’efficacité de 95 % obtenu avec la mesure RR, la réduction du risque absolu pour les vaccins Pfizer et Moderna était respectivement de 0,7 % et 1,1 %, selon l’étude. « Une réduction du risque absolu d’environ 1 % pour les vaccinations à ARNm contre la COVID-19 signifiait qu’un nombre important d’individus devraient être injectés afin de prévenir un seul cas léger à modéré de COVID-19. » Pour prévenir un cas d’infection au COVID-19, 142 personnes devraient être vaccinées avec le vaccin Pfizer, selon l’étude. En ce qui concerne Moderna, 88 personnes ont dû se faire injecter. En tenant compte de ces chiffres ainsi que des taux de mortalité liés à l’infection au COVID-19, les chercheurs ont conclu qu’environ 52 000 personnes devraient être vaccinées pour éviter un décès lié au COVID-19. Cela signifierait deux vies sauvées pour environ 100 000 injections du vaccin Pfizer. Cependant, il existe un risque de 27 décès pour 100 000 doses de vaccin Pfizer, ont calculé les chercheurs. Ainsi, pour chaque vie sauvée par le vaccin, près de 14 vies seraient perdues à cause du vaccin à ARNm, selon l’étude. Les auteurs ont noté que le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés (VRBPAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis « n’a pas inclus de mesures de réduction des risques absolus » lors de l’examen des données sur les vaccins. Cette action s’écarte des directives de la FDA « qui stipulent que les deux approches sont cruciales afin d’éviter une utilisation malavisée des produits pharmaceutiques ». Effets secondaires de la vaccination, composition des vaccins ARN, le Pr Didier Raoult livre son regard sur l’actualité (12 janvier) https://edition.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/effets-secondaires-de-la-vaccination-composition-des-vaccins-arn-le-pr Événements indésirables graves Les chercheurs ont cité une analyse de septembre 2022 pour détailler l’omniprésence des effets indésirables graves (EIG) parmi le groupe vacciné dans les essais. L’analyse a porté sur les données des essais Pfizer et Moderna, découvrant environ 125 EIG pour 100 000 vaccinés. Cela indiquait un EIG pour 800 vaccins. « L’essai Pfizer a montré un risque 36 % plus élevé d’événements indésirables graves dans le groupe vacciné (par rapport au placebo)… L’essai Moderna a montré un risque 6 % plus élevé d’événements indésirables graves dans le groupe vacciné », indique l’analyse. « Ces résultats contrastent fortement avec l’affirmation initiale de la FDA selon laquelle les EIG signalés par les deux essais pivots étaient ‘équilibrés entre les groupes de traitement' », ont noté les chercheurs de l’étude du 24 janvier. Cet écart pourrait être dû au fait que la FDA a uniquement compté le nombre d’individus présentant des événements indésirables graves plutôt que le total des EIG ressentis par les sujets de l’essai, ont-ils déclaré. Puisqu’une seule personne peut avoir plusieurs EIG, le fait de ne compter que les individus produirait un nombre inférieur au nombre total de ces événements indésirables. « Lorsque les EIG ont été examinés collectivement, les risques dans le groupe vacciné étaient considérablement plus élevés que ceux précédemment déterminés par la FDA », ont écrit les chercheurs. L’analyse a révélé que le risque excessif d’événements indésirables graves d’intérêt particulier (AESI) parmi le groupe placebo était de 10,1 pour 10 000 individus. Cependant, la réduction du risque d’hospitalisation liée au COVID-19 dans ce groupe n’était que de 2,3 pour 10 000 personnes. Cela signifiait que les sujets couraient plus de quatre fois plus de risques de souffrir d’AESI après avoir été vaccinés que d’être hospitalisés à cause de l’infection. Dans l’essai Moderna, les sujets couraient plus de deux fois le risque de souffrir d’AESI que d’être hospitalisés. « Pour mettre ces résultats en perspective, le taux officiel d’EIG pour les autres vaccins n’est que de 1 à 2 par million », indique l’étude du 24 janvier. « L’estimation de l’analyse de 2020 basée sur les données de l’essai Pfizer (1 250 EIG par million) dépasse cette référence d’au moins 600 fois ». Vaccins précipités Vaccins précipités Dans l’étude du 24 janvier, les chercheurs ont noté que la sécurité des produits à base d’ARNm n’avait « jamais été évaluée » d’une manière conforme aux normes scientifiques pour les vaccins ou pour les produits de thérapie génique (GPT), qui, selon eux, sont « la classification la plus précise » pour ces produits. coups. « De nombreux résultats clés des essais ont été soit mal rapportés, soit entièrement omis des rapports publiés. » Les protocoles habituels de tests de sécurité et les exigences toxicologiques ont été contournés par la FDA et les fabricants de vaccins. Comme les deux essais ont été interrompus prématurément, il n’y a jamais eu d’« évaluation impartiale » des événements indésirables graves potentiels. « Ce n’est qu’après l’EUA que les conséquences biologiques graves de la précipitation des essais sont devenues évidentes, avec de nombreux EIG cardiovasculaires, neurologiques, reproductifs, hématologiques, malins et auto-immuns identifiés et publiés dans la littérature médicale évaluée par des pairs. » De plus, les vaccins à ARNm contre la COVID-19 produits et évalués dans le cadre des essais n’étaient pas les mêmes que ceux fabriqués et administrés aux populations du monde entier. La campagne mondiale de vaccination a utilisé un vaccin produit par un processus différent, qui s’est avéré présenter « différents degrés de contamination par l’ADN ». Les chercheurs ont souligné que plusieurs décès excessifs, événements cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et autres événements indésirables graves ont été attribués à tort au COVID-19 plutôt qu’aux vaccins à ARNm contre le COVID-19 depuis début 2021. Les blessures causées par ces vaccins chevauchent à la fois le syndrome post-aigu du COVID-19 (PACS) et la maladie aiguë sévère du COVID-19, ce qui finit souvent par obscurcir la contribution du vaccin à de telles conditions. « Des injections de rappel multiples semblent provoquer un dysfonctionnement immunitaire, contribuant ainsi paradoxalement à une susceptibilité accrue aux infections au COVID-19 avec des doses successives. » Pour la « grande majorité » des adultes de moins de 50 ans, les avantages perçus des vaccins à ARNm étaient éclipsés par leurs « dommages potentiels invalidants et potentiellement mortels ». L’étude indique que les personnes âgées pourraient être plus à risque de subir de tels préjudices. CDC et FDA critiqués Commentant l’étude, Mat Staver, fondateur et président de l’association à but non lucratif Liberty Counsel, a déclaré que dans le document, les scientifiques « confirment ce que des recherches scientifiques approfondies montrent depuis des années, à savoir que ces injections n’ont jamais été sûres ni efficaces ». « La FDA et le CDC sont censés protéger les gens, mais ils sont devenus le chien de poche de l’industrie pharmaceutique. Cela doit changer. Le CDC est actuellement sous surveillance pour avoir supprimé une alerte concernant la myocardite due à la vaccination contre le COVID-19. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque appelé myocarde. Un document récemment obtenu par Epoch Times montre qu’en mai 2021, le CDC avait préparé un projet d’alerte pour la myocardite liée aux vaccins. L’agence était censée envoyer l’alerte aux responsables de la santé publique et aux médecins fédéraux, étatiques et locaux dans tout le pays via son réseau d’alerte sanitaire (HAN). Cependant, l’alerte n’a jamais été envoyée car certains responsables craignaient de paraître « alarmistes ». Epoch Times a contacté les agences pour obtenir leurs commentaires. QUELQUES VOLUMES SUR LE SUJET