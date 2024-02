Macron, odieux, insulte les Palestiniens en les traitant d’antisémites ! (vidéo 1’14)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17528

Enregistré sur France 3 Auvergne le 7 février 2024 vers 19h45

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

C’est très connu, ce ne sont pas les cowboys qui faisaient du racisme anti-indien, mais les Indiens qui étaient des sous-hommes pire que des animaux. Si les cowboys ont génocidé les Indiens, c’était pour se défendre, et ils en avaient pleinement le droit.

De la même façon, les sionistes ont volé la Palestine aux Palestiniens pour fabriquer Israël, et quand les Palestiniens se révoltent contre ce nettoyage ethnique, les Israéliens sont dans leur bon droit en les génocidant.

Chères amies, chers amis,

NON AU MODÈLE FASCISTE ISRAÉLIEN : MANIFESTATION SAMEDI 10 FÉVRIER

Face à la montée de l’extrême-droite en France, de nombreux partis, associations, et syndicats, appellent à manifester samedi 10 février dans toute la France, pour dire « Non à l’extrême-droite dans la rue et dans les têtes ».

Nous, solidaires de la résistance du peuple palestinien, sommes malheureusement bien placés pour constater que ce sont les mêmes, ici en France, qui font adopter des lois et mesures liberticides, xénophobes, et qui soutiennent dans le même temps le génocide du peuple palestinien par le régime de l’apartheid.

C’est pourquoi nous vous appelons à participer nombreux au cortège que nous formerons samedi à Paris (départ 15 heures Place de la République, l’itinéraire sera communiqué ultérieurement) pour dire ensemble :

Non au modèle fasciste israélien !

Non à ses complices en France !

Liberté pour la Palestine !

Amicalement,

CAPJPO-Europalestine

