L’empire médiatique des États-Unis d’Amérique – aussi dangereux que l’IA

Par Serge Charbonneau.

Les États-Unis ne font pas exception à la règle. L’opinion des citoyens états-uniens est solidement encadrée par quelques très riches groupes dirigés par de très riches individus.

.

Le terme oligopole (monopole de l’offre détenu que par quelques individus, face à une multitude de clients) décrit parfaitement la situation. Aux États-Unis, on tente de masquer au maximum qui sont ces riches qui contrôlent la presse. Tous les grands médias sont régis par des actionnaires difficiles à débusquer.

.

Il y a bien sûr des noms qui ressortent ; Ted Turner[1], fondateur de CNN, ou encore Rupert Murdoch[2], fondateur de Fox news et qui a acquis le Wall Street Journal en 2007. Il y a aussi du côté d’Internet les nouveaux riches qui contrôlent les moteurs de recherche pour filtrer l’accès à l’information. Larry Page[3] et Sergey Brin[4] (Google) ou David Filo[5] et Jerry Yang[6] (Yahoo!).

.

Ceux qui contrôlent les grands médias américains restent tapis dans l’ombre de leur entreprise. Dans les années 80 on pouvait compter jusqu’à 50 compagnies contrôlant environ 90 % du marché médiatique, aujourd’hui on en compte seulement cinq. Il y a clairement une concentration de la presse qui impose une vision unique.

Voici les cinq grands contrôlant le monde médiatique américain :

General Electric (GE) [7] , la 2 e capitalisation à Wall Street derrière ExxonMobil, 7 e entreprise mondiale. Une capitalisation de 47 milliards USD en 2013. GE est cofondateur de NBC et contrôle aussi Comcast[8] , Universal Pictures, Focus Feature, Telemundo et Dreamworks et plusieurs autres réseaux.

.

(GE) , la 2 capitalisation à Wall Street derrière ExxonMobil, 7 entreprise mondiale. Une capitalisation de 47 milliards USD en 2013. GE est cofondateur de NBC et contrôle aussi , Universal Pictures, Focus Feature, Telemundo et Dreamworks et plusieurs autres réseaux. General Electric est une société « anonyme » qui ne révèlent pas le nom de ses actionnaires et qui va même jusqu’à dire « qu’elle ne les connait pas !!! » On connaît tout de même ceux à qui l’on délègue les commandes sur le terrain. L’un d’eux est Monsieur Nice guy d’Hollywood, Ron (Ronald) Meyer, 77 ans [2022] (né le 24 septembre 1944). Il est vice-président de NBCUniversal [9] .

.

. Un autre de ces grands manitous est Brian L. Roberts , 62 ans (né le 28 juin 1959), il est d’origine juive [10] tout comme Meyer [11] . Une fortune estimée à environ 1,7 milliard USD en 2022. PDG de l’important groupe Comcast. Il est considéré comme étant l’homme d’affaires le plus influent de la Pennsylvanie.

.

, 62 ans (né le 28 juin 1959), il est d’origine juive tout comme Meyer . Une fortune estimée à environ 1,7 milliard USD en 2022. PDG de l’important groupe Comcast. Il est considéré comme étant l’homme d’affaires le plus influent de la Pennsylvanie. News Corp, une compagnie médiatique colossale décrite comme étant le plus grand et le plus influent groupe de médias au monde. Mené par Rupert Murdoch, 91 ans (né en Australie le 11 mars 1931). Vit aux États-Unis depuis 1973. Contrôle 20th Century Fox Film Corp. ainsi que Metromedia , l’un des plus importants groupes de médias indépendants américains [12] . Le 16 décembre 2016, on annonçait que le géant américain des médias 21st Century Fox, de la famille Murdoch, met près de 15 milliards de dollars sur la table pour acheter l’intégralité du groupe de télévision britannique Sky[13].

.



une compagnie médiatique colossale décrite comme étant le plus grand et le plus influent groupe de médias au monde. Mené par Rupert Murdoch, 91 ans (né en Australie le 11 mars 1931). Vit aux États-Unis depuis 1973. Contrôle ainsi que , l’un des plus importants groupes de médias indépendants américains . Le 16 décembre 2016, on annonçait que La gravité de la concentration ressemble de plus en plus à celle d’un trou noir ! [14] La fortune de Monsieur Murdoch : 20,7 milliards USD (2022) (13 milliards en 2019 [15] ). Un documentaire sur le personnage Murdoch a été diffusé en 2015. On le présentait ainsi : « Un personnage de roman ? Sans aucun doute. Cynique, manipulateur, mais aussi visionnaire et passionné par l’univers médiatique, voilà à quoi ressemble le plus puissant patron de presse du monde. Rupert Murdoch [16] »

.

La fortune de Monsieur Murdoch : 20,7 milliards USD (2022) (13 milliards en 2019 ). Un documentaire sur le personnage Murdoch a été diffusé en 2015. On le présentait ainsi : « » Disney, c’est le deuxième plus grand groupe médiatique au niveau revenu après Comcas Ce n’est plus la petite firme de bande animée de Walt Disney! Disney c’est le réseau ABC , la compagnie de câble ESPN , le Disney Channel , le réseau satellite et câble Arts & Entertainment (A&E) ainsi que Lifetime , aussi 30 stations radio, la maison d’édition, de production Touchstone , Marvel Entertainment , Lucasfilm , Walt Disney , bien sûr, Pixar , le réseau cellulaire Disney Mobile et une participation importante dans Hearst Corporation , aussi plusieurs stations Télé, journaux et magazines.

.

c’est le deuxième plus grand groupe médiatique au niveau revenu après Ce n’est plus la petite firme de bande animée de Walt Disney! Disney c’est le réseau , la compagnie de câble , le , le réseau satellite et câble (A&E) ainsi que , aussi 30 stations radio, la maison d’édition, de production , , , , bien sûr, , le réseau cellulaire et une participation importante dans , aussi plusieurs stations Télé, journaux et magazines. L’un des humains importants qui tient la barre de cette immense barque est Bob Iger , PDG de Disney, 71 ans (né le 10 février 1951), simple millionnaire, une fortune d’environ 45 millions de USD. Il siège aussi sur le comité d’administration de Apple [17] .

.

, PDG de Disney, 71 ans (né le 10 février 1951), simple millionnaire, une fortune d’environ 45 millions de USD. Il siège aussi sur le comité d’administration de Apple . ViacomCBS, possédé à 80% par feu Sumner Redstone décédé le 11 août 2020, à 97 ans. Sa fortune était estimée en 2018 à 5 milliards de USD. Il était aussi PDG honoraire, de CBS . La direction de CBS est passée entre les mains de sa fille Shari (68 ans) [18] qui possède l’autre 20% de ViacomCBS. ViacomCBS c’est aussi Paramount Picture, le réseau satellitaire et câblé CMT et plusieurs autres joueurs sérieux [19] .

. .

possédé à 80% par feu décédé le 11 août 2020, à 97 ans. Sa fortune était estimée en 2018 à 5 milliards de USD. Il était aussi PDG honoraire, de . La direction de CBS est passée entre les mains de sa fille Shari (68 ans) qui possède l’autre 20% de ViacomCBS. ViacomCBS c’est aussi Paramount Picture, le réseau satellitaire et câblé CMT et plusieurs autres joueurs sérieux . Pour terminer ce survol médiatique USA…Time Warner, une autre société qui n’ébruite pas le nom de ses riches actionnaires (société anonyme). Time Warner c’est Turner Broadcasting, c’est-à-dire, CNN. Et CNN c’est quinze réseaux de télévision par câble et par satellite, deux réseaux de radio et douze sites internet. CNN est disponible dans le monde entier aussi en espagnol et en turc. Time Warner, c’est aussi l’immense réseau télé CW qui couvre 95 % de la population des États-Unis à l’aide d’environ 175 stations[20]. Sa couverture hertzienne rejoint la région de Montréal via Burlington et plusieurs de ses émissions sont aussi diffusées sur CTV (Montréal).

.

Malgré que cette compagnie soit immense, le phénomène de la concentration ne s’arrête pas pour autant. Le 22 octobre 2016, AT&T annonce son intention d’acquérir Time Warner pour la très modique somme de 85 milliards de dollars US. Rappelons-nous qu’à cette époque, nous étions en période « d’austérité »[21].

.

NOTES

[1] Ted Turner, une fortune de 2,2 milliards et des idées politiques bien rigides

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner

[2] Rupert Murdoch petite fortune de 17,9 milliards de US$.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch

[3] Larry Page aujourd’hui directeur général de l’entreprise Alphabet Inc., dont Google est une filiale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Page

[4] Sergey Brin aujourd’hui président de la société Alphabet Inc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin

[5] David Filo ayant une fortune estimée en 2017 de 5,2 milliards de dollars.

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Filo

[6] Jerry Yang ayant une fortune estimée de 2,6 milliards de dollars (2017)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerry_Yang_(homme_d%27affaires)

[7] General Electric

https://fr.wikipedia.org/wiki/General_Electric

[8] Comcast

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comcast

[9] Ron Meyer Re-Ups NBCUniversal Contract for Five Years

http://www.hollywoodreporter.com/news/ron-meyer-nbcuniversal-vice-chairman-912089

[10] Shoah Salute: Personal Meaning for Comcast CEO

http://jewishexponent.com/2013/01/14/shoah-salute-personal-meaning-for-comcast-ceo/

[11] Ronald Meyer

https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Meyer

[12] Murdoch Becomes U.S. Citizen, Can Buy TV Network, September 04, 1985

http://articles.latimes.com/1985-09-04/news/mn-23112_1_rupert-murdoch

[13] Fox et Murdoch mettent 15 milliards pour Sky

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/487222/fox-et-murdoch-mettent-15-milliards-pour-sky

[14] Un trou noir est un objet céleste si compact que l’intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir

[15] Forbes #35 Rupert Murdoch & family

http://www.forbes.com/profile/rupert-murdoch/

[16] Citizen Murdoch

http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2015/08/18/citizen-murdoch_4728929_1655027.html

[17] Walt Disney Company CEO Robert Iger Joins Board of Apple

https://wrlthd.blogspot.com/2011/11/walt-disney-company-ceo-robert-iger.html

Disney CEO Robert Iger Joins Board of Apple, Inc.

http://abcnewsradioonline.com/business-news/tag/robert-iger

[18] Shari Redstone, Vice Chair of the Board; Director

https://www.quora.com/Who-serves-on-the-board-of-directors-of-CBS-Corporation

Shari Redstone insider trading

https://wallmine.com/nyse/cbs/officer/937617/shari-redstone

[19] List of assets owned by Viacom

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_assets_owned_by_Viacom

[20] The CW Television Network

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_CW_Television_Network

[21] AT&T et Time Warner annoncent le plus gros mariage de l’année

http://www.lesechos.fr/23/10/2016/lesechos.fr/0211423715581_at-t-et-time-warner-annoncent-le-plus-gros-mariage-de-l-annee.htm



SC