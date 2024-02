La visite de Nuland à Kiev laisse un sentiment d’inquiétude…préparatifs de guerre au jour le jour

Par M.K. Bhadrakumar – Février 2024 – Source Indian Punchline

Les bouleversements politiques dans les affaires mondiales commencent parfois par un événement apparemment obscur. Cela ne veut pas dire que l’abattage d’un avion de transport militaire russe Iliouchine-76 transportant des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens au-dessus du territoire de la région de Belgorod par deux missiles tirés depuis la zone de Liptsy, dans la région de Kharkov (Ukraine), le 24 janvier, est comparable à l’étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale lorsqu’un patriote serbe a tué l’archiduc François-Ferdinand dans la ville de Sarajevo en 1914 et qu’un mois plus tard, l’armée autrichienne envahissait la Serbie.

Cela dit, l’abattage de l’avion russe aurait des conséquences considérables maintenant que les enquêteurs russes ont trouvé la preuve irréfutable que l’avion a été abattu par un système sol-air Patriot de fabrication américaine. Le président Vladimir Poutine l’a lui-même révélé.

La Russie a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies sur cette question, mais la France, en tant que présidente, a rejeté cette demande, qui aurait donné une mauvaise image de l’Occident. Le fait est que les États-Unis et la Russie ne sont pas en guerre et que les Américains n’hésiteraient pas à qualifier d’acte de guerre un incident aussi scandaleux si un avion du Pentagone était abattu par un missile russe dans l’espace aérien américain.

Il est certain que la Russie tirera les conclusions qui s’imposent et formulera une réaction mesurée. Il s’agit d’une spirale d’escalade à l’approche des élections en Russie.

En effet, tout indique que la stratégie américaine jusqu’à la fin de l’année consiste à “tenir, construire et frapper” la Russie, comme le souligne un article de War on the Rocks coécrit par Michael Kofman, analyste militaire américain de premier plan et directeur du programme d’études sur la Russie au Centre pour une nouvelle sécurité américaine. Fondamentalement, cette stratégie part du principe que la Russie est encore loin de son objectif officiel de s’emparer de l’ensemble du Donbass et que, par conséquent, ce qui se passera en 2024 déterminera probablement la trajectoire future de la guerre.

Kofman a identifié trois éléments cruciaux : premièrement, une ligne de front bien fortifiée en Ukraine qui bloque les offensives russes ; deuxièmement, la poursuite de la reconstitution de l’armée ukrainienne meurtrie ; et, troisièmement, le plus important, la dégradation des avantages russes et “la création de défis pour les forces russes loin derrière la ligne de front“, tout en redoublant d’efforts pour reconstruire la capacité à reprendre les opérations offensives. En bref, la stratégie consiste à atteindre un niveau de capacité permettant à l’Ukraine d’absorber les offensives russes tout en minimisant les pertes et en se positionnant de manière à reprendre l’avantage au fil du temps. (souligné par l’auteur).

Il est peu probable que la Russie reste passive sans contre-stratégie. En fait, on observe une accélération perceptible des opérations russes ces derniers temps. Les facteurs d’avantage se situent largement du côté de la Russie, qui détient des avantages matériels, industriels et humains, et il est donc pratiquement impossible de recréer une autre occasion de lui infliger une défaite sur le champ de bataille. Vladimir Poutine en rend compte ici : Poutine a subverti les médias traditionnels et alternatifs dans son interview avec Tucker Carlson – les 7 du quebec

Washington doit être conscient qu’il y a très peu de chances réalistes que l’Occident soit en mesure de surpasser la Russie et de la forcer à accepter la paix dans les conditions ukrainiennes. Le temps ne joue pas en faveur de l’Ukraine, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. Stephen Walt, célèbre penseur stratégique américain de l’école réaliste et universitaire de Harvard, est allé droit au but lorsqu’il a écrit récemment dans le FT : “Les deux administrations [Biden et Trump] tenteront de négocier la fin de la guerre après janvier 2025, et l’accord qui en résultera sera probablement beaucoup plus proche des objectifs de guerre déclarés de la Russie que de ceux de Kiev.”

Mais c’est là toute la question. La nouvelle stratégie de guerre, décrite dans un récent article du Washington Post, tient compte de la possibilité que l’Ukraine devienne un État dysfonctionnel. Mais tant que l’Ukraine reste un chaudron bouillonnant de nationalisme qui se prête à des manœuvres hostiles visant à déstabiliser la Russie et à l’enfermer définitivement dans une confrontation avec l’Occident, l’objectif est atteint – du point de vue de Washington.

L’acte final de la lutte pour le pouvoir qui se joue à Kiev est donc d’une importance décisive et est supervisé par nulle autre que l’agent de Biden dans l’administration depuis le coup d’État de Maidan en Ukraine en 2014 – Victoria Nuland, sous-secrétaire d’État. La double mission de Nuland a été, premièrement, de mettre en place un calcul du pouvoir à Kiev qui soit fermement sous le contrôle des États-Unis et, deuxièmement, de piloter la transition de la guerre à l’insurrection lorsque le besoin s’en fera sentir.

La probabilité évoquée est que le président Zelensky, qui a coupé les ponts avec Moscou, reste au pouvoir, tandis que le chef de l’armée, Valeri Zaluzhni, pourrait être remplacé. Cela dit, il est également difficile de prédire l’issue des luttes de pouvoir à fort enjeu, comme celle à laquelle on assiste à Kiev. L’article nuancé du général Zaluzhni paru dans CNN, le lendemain du départ de Nuland, ne laisse planer aucun doute sur le fait que le redoutable général est d’humeur provocatrice.

La plus grande qualité de Budanov est que, bien qu’il ait une expérience militaire très limitée, son point fort est le renseignement et les opérations secrètes. Il a brillamment réussi à créer un réseau d’agents de terrain en Russie pour le travail subversif – c’est exactement l’homme qu’il faut pour diriger la transition en Ukraine d’une guerre d’usure à une insurrection à part entière contre la Russie.

L’objectif des États-Unis d’affaiblir la Russie dans le cadre d’une insurrection de longue haleine est tout à fait réalisable. Cet agenda bénéficie du soutien de l’alliance transatlantique, est “rentable” et permet aux États-Unis de se concentrer sur l’Asie-Pacifique, tout en maintenant la Russie à terre dans un avenir prévisible. Il ne fait aucun doute que la réaction de la Russie à l’abattage de l’avion militaire IL-76 par des missiles Patriot dans l’espace aérien russe était tout sauf un accident.

La meilleure option pour Moscou serait de créer une zone tampon qui maintiendrait les territoires russes hors de portée des missiles occidentaux à moyenne et longue portée, capables de dégrader la logistique russe et les nœuds de commandement et de contrôle et de rendre de larges pans de territoires à l’est et au sud de l’Ukraine, y compris la Crimée, intenables pour les forces russes.

Mais cela nécessite une véritable offensive russe pour prendre le contrôle de toute la région à l’est du fleuve Dniepr. La Russie pourrait être confrontée au même dilemme que les Américains au Viêt Nam, à savoir l’obligation d’étendre le théâtre d’opérations au Laos et au Cambodge (en dehors du Nord-Viêt Nam).

La seule alternative possible sera de mettre fin à la guerre – par des négociations ou militairement – en 2024. Mais l’intérêt de Biden pour les négociations est nul. L’option militaire reste donc le seul choix possible. La stratégie visant à dégrader l’armée ukrainienne dans le hachoir à viande a été couronnée de succès, mais à l’avenir, en réalité, l’alliance occidentale dirigée par les États-Unis, en particulier les fonctionnaires clés comme Nuland (ex-ambassadeur auprès de l’OTAN), qui ont une longue expérience de la russophobie, ne montrent aucun signe d’attrition.

Maintenant que les États-Unis ont brisé le plafond de verre en permettant une attaque militaire sur le territoire russe, Moscou doit s’attendre à d’autres incidents comme la chute de l’avion IL-76. Les autorités garderont un œil vigilant. L’apparition soudaine de Nuland à Kiev comme un psychopompe de la mythologie grecque doit être prise en compte.

Lors de son séjour à Kiev, Nuland a prédit des succès militaires ukrainiens en 2024 et a déclaré que Moscou “allait avoir de bonnes surprises sur le champ de bataille“. La veille de l’arrivée de Nuland à Kiev, Budanov avait déclaré que l’armée ukrainienne était en “défense active“, mais qu’au printemps, l’offensive russe en cours “sera complètement épuisée… et je pense que la nôtre commencera“. Le ton triomphaliste est indéniable, mais seul l’avenir nous dira dans quelle mesure il est ancré dans la réalité.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone, sur : La visite de Nuland à Kiev laisse un sentiment d’inquiétude | Le Saker Francophone