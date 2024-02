Mettre fin à la présence américaine au Moyen-Orient

Par Moon of Alabama – Le 3 février 2024

L’administration Biden, dans sa stupidité la plus totale, lance une (autre) guerre dans tout le Moyen-Orient.

Les Etats-Unis lancent des frappes de représailles après l’attaque meurtrière d’une base jordanienne – Washington Post – 3 février 2024 L’opération, qui vise de nombreux sites en Irak et en Syrie utilisés par les forces iraniennes et leurs affiliés, fait suite à l’assassinat de soldats américains le week-end dernier. > Les forces américaines ont lancé vendredi une vaste attaque contre la puissante branche militaire de l’Iran et les milices qui lui sont affiliées en Irak et en Syrie, portant un coup aux groupes armés que Washington accuse d’avoir tué des soldats américains en Jordanie et d’être à l’origine d’une flambée de violence dans tout le Moyen-Orient.

Daniel McAdams @DanielLMcAdams – 11:01 UTC – 3 fév 2024 L’administration Biden vient littéralement de faire exploser toutes les armes appartenant à la brigade irakienne qui combattait ISIS ! Regardez bien… Hawkeye1812Z @Hawkeye1745 22:09 UTC – 2 fév 2024 🇺🇸💥🇮🇶 Prise de vue montrant les explosions du quartier général du commandement des opérations de l’Anbar & du quartier général de la 13e brigade Hashd al-Sha’bi, après qu’ils ont été ciblés par des raids américains, dans la province irakienne de l’Anbar. C’est l’unité qui combat ISIS… 🤔 Vidéo attachée

—

Secrétaire Antony Blinken @SecBlinken – 21:01 UTC – 2 février 2024 Je retourne au Moyen-Orient la semaine prochaine pour continuer à travailler avec nos partenaires sur la façon de parvenir à une paix durable dans la région, avec une sécurité durable pour les Israéliens et les Palestiniens.

—

Président Biden @POTUS – 22:45 UTC – Feb 2, 2024 Aujourd’hui, sous ma direction, les forces militaires américaines ont frappé des cibles en Irak et en Syrie que le CGRI et les milices affiliées utilisent pour attaquer les forces américaines. Nous ne cherchons pas le conflit au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. Mais à tous ceux qui cherchent à nous faire du mal : Nous répondrons.

—

Elijah J. Magnier @ejmalrai – 14:11 UTC – 3 février 2024 Les États-Unis : Nous ne voulons pas aggraver la guerre au Moyen-Orient, mais nous avons bombardé le Yémen et tué 10 Yéménites, nous avons bombardé la Syrie et l’Irak et tué 16 Irakiens, 7 Syriens, mais s’il vous plaît, désescaladez parce que nous vous bombarderons davantage dans les jours à venir. En attendant, nous envoyons des bombes à Israël pour qu’il bombarde Gaza.

—

En 2020, après l’assassinat du général Qassam Suleimani par les États-Unis, les dirigeants iraniens ont annoncé la fin de la présence américaine au Moyen-Orient. Depuis, l’Iran et ses alliés se sont préparés avec diligence à atteindre cet objectif.

La phase chaude du processus lui-même a été lancée principalement par le Hamas le 7 octobre (après la profanation de la mosquée Al-Aqsa par les colons sionistes le 2 octobre). Les étapes secondaires et tertiaires ont été lancées par Ansarollah au Yémen et Kataib Hizbullah en Irak.

Dans chaque cas, les États-Unis et leurs mandataires israéliens ont réagi par une escalade brutale.

C’était la plus grande erreur qu’ils pouvaient commettre.

agitpapa @agitpapa – 15:07 UTC – 3 février 2024 Harakat al Nujaba déclare qu’il ne sera pas vaincu ou soumis par les frappes aériennes américaines et jure d’enseigner aux États-Unis l’humilité par le feu, dit qu’il a des surprises en réserve. Image jointe

—

Déclaration de l’armée syrienne : L’occupation américaine ne peut plus durer – Al Mayadeen – 3 février 2024 Dans sa déclaration, l’armée syrienne souligne que les États-Unis s’efforcent de faire revivre ISIS en Syrie et en Irak. > Le communiqué affirme également que l’armée syrienne continuera à défendre la terre et le peuple syriens et à frapper tous les groupes terroristes, quels que soient les efforts déployés par leurs sponsors et leurs partisans pour faire obstacle à cet objectif. Elle a ajouté qu’elle est déterminée à libérer l’ensemble du territoire syrien de tout terrorisme et de toute occupation, y compris l’occupation américaine qui “ne peut pas persister.” <

L’Axe de la Résistance est présent dans tout le Moyen-Orient. Il dispose de ses propres réseaux économiques et sociaux. Il produit ses propres armes et ses combattants sont bien entraînés à se battre dans les circonstances locales. C’est un ennemi que les États-Unis ne peuvent pas vaincre.

Comme l’explique Aaron Maté :

La décision de ces groupes de frapper les forces américaines en réponse au génocide de Gaza s’inscrit dans un schéma bien établi de résistance à l’agression conjointe américano-israélienne, ou à ce que le Journal décrit comme des efforts pour “repousser l’influence américaine et israélienne” au Moyen-Orient. Et contrairement aux affirmations américaines selon lesquelles les principaux alliés régionaux de l’Iran – le Hezbollah au Liban, Ansar Allah au Yémen (les Houthis), l’UPM en Irak, le Hamas/Jihad islamique en Palestine et le gouvernement syrien – ne sont que de simples “mandataires” iraniens, ces groupes “ont leurs propres programmes nationaux et opèrent avec une certaine autonomie“, note le journal. L’analyste du renseignement américain Brian Katz est du même avis. Les alliés de l’Iran “ne sont plus simplement des mandataires de l’Iran“, écrit Katz. « Ils sont plutôt devenus un ensemble d’acteurs politiques et militaires mûrs, idéologiquement alignés et militairement interdépendants, qui se sont engagés à se défendre mutuellement ».

Le conflit est en train de bouillir à petit feu depuis un certain temps :

Comme le note le Washington Post, les alliés iraniens dans la région “ont commencé à cibler les intérêts américains en 2018, après que le président de l’époque, Donald Trump, a retiré les États-Unis d’un accord nucléaire historique avec Téhéran” dans le cadre d’une politique va-t-en-guerre de “pression maximale“. Plutôt que de revenir à l’accord sur le nucléaire iranien lors de sa prise de fonction en janvier 2021, Biden a poursuivi l’agenda de Trump – et a sciemment mis en danger les troupes américaines dans le processus. Lorsque Biden a “ordonné des frappes aériennes sur des groupes de miliciens” en Syrie, a rapporté le Washington Post en août 2021, cela a fini par “déclencher un nouveau cycle de violence réciproque, avec des miliciens tirant sur une installation abritant des troupes américaines et des forces américaines répondant par des tirs d’artillerie“. Le soutien de Joe Biden à l’agression israélienne contre la Syrie a abouti au même résultat. Lorsqu’un drone a frappé une base militaire américaine située dans le sud de la Syrie en octobre 2021, les responsables américains et israéliens ont reconnu qu’il s’agissait de “représailles iraniennes aux frappes aériennes israéliennes en Syrie“, a rapporté le New York Times. En août 2021, le Premier ministre israélien de l’époque, Naftali Bennett, a exhorté Biden à poursuivre la stratégie de “mort par mille coupures“, dans laquelle les États-Unis et Israël “[contreraient] l’Iran par une combinaison de nombreuses petites actions sur plusieurs fronts – à la fois militaires et diplomatiques – au lieu d’une seule frappe spectaculaire“, a rapporté Axios. L’objectif serait de remettre l’”agression régionale” de l’Iran – un euphémisme pour désigner la résistance à l’hégémonie américano-israélienne – “dans la boîte“. Pour atteindre cet objectif, l’une des principales demandes de Bennett était que “Biden ne retire pas les forces américaines d’Irak et de Syrie“, ce qui rendait la délégation israélienne assez “optimiste“. Au sujet de Biden, Bennett s’est réjoui : “J’ai trouvé un dirigeant qui aime Israël, qui sait exactement ce qu’il veut et qui est à l’écoute de nos besoins“.

À l’opposé de ces plans, c’est la Résistance qui inflige des coupures de plus en plus importantes pour éliminer, au fil du temps, la présence américaine au Moyen-Orient. Elle est tout à fait sérieuse.

Comme l’écrit Aleks de Black Mountain Analysis

Je voudrais vous demander de comprendre ce qui suit : Ce n’est pas ce que je voudrais ou mon opinion, c’est la réalité glacée : Le 7 octobre, une guerre a été déclenchée par l’Axe de la Résistance. Elle a été déclenchée à la fois contre Israël et contre l’occupation occidentale du Moyen-Orient. Comme indiqué plus haut, elle ne se terminera pas avant que toutes les forces d’occupation aient quitté le Moyen-Orient, que la solution à deux États ait été mise en œuvre en Israël ou que tous les habitants du Moyen-Orient soient morts… point final. Je n’ai pas d’émotions ici ; je ne suis pas investi dans la région. Il s’agit d’une évaluation logique de ce qui se passe actuellement dans la région. Cela ne s’arrêtera pas tant que l’un des scénarios ne sera pas mis en œuvre.

D’autres puissances intéressées se positionnent déjà en vue d’une nouvelle situation au Moyen-Orient.

Il faudra attendre deux, trois ou peut-être même cinq ans. Mais les résultats envisagés seront atteints.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.