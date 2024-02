Les moteurs de recherche et le contrôle d’internet

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17575

Le 11 septembre 2001 annonce l’internet 2.0

Scootle Royale – 8 octobre 2009 – Vidéo de 4’50

Très jolie chanson de Scootle Royale sur le 11 septembre 2001, sous forme de clip vidéo en Anglais, sous-titrée en français. Jolie musiques et belles images. Elle dénonce aussi l’internet 2.0.

Bonjour à toutes et à tous,

Comme diverses personnes ont posté sur mon site des articles et commentaires qui parlent de la fin d’internet et des moteurs de recherche, je vais donner mon point de vue. Après tout, mon site à 25 ans, et je crois pouvoir dire que je sais un peu de quoi je parle.Avant Google, il y avait plein de petits moteurs de recherche qui donnaient des résultats partiels et différents. Du coup, des profiteurs ont fabriqué un moteur de recherche spécial et payant, qu’on installait sur l’ordinateur comme une application, et qui donnait simultanément les résultats de presque tous les autres moteurs de recherche. Il y en avait quelques-uns de ce genre.

C’était bien, mais on n’avait pas envie de payer, donc ces moteurs de recherches ont été très vite craqués. Et à peu près tout le monde les utilisait « gratuitement ». C’est alors que sont apparus Google et Yahoo qui obtenaient le même résultat aussi puissant que les moteurs payant. Mais ils étaient « gratuits », et nul besoin d’installer une application spéciale sur l’ordi. Un simple navigateur faisait l’affaire.

Tout d’abord, il vous faut savoir qu’au tout début de mon site internet, il suffisait de mettre « révolution » dans Google pour me trouver ; et, même, j’étais en première position sur la toute première page. Aujourd’hui, c’est loin d’être le cas. Je me souviens qu’un ami spécialiste d’internet et de programmation disait alors aux gens que si j’étais en première position dans Google, c’est parce que mon site était le meilleur concernant la révolution.

Petit à petit, j’ai glissé à la troisième position et au bout de quelques années, je n’étais plus qu’à la troisième page. J’ai noté un grand changement à l’arrivée de Sarkozy à la tête de l’État. Peu de temps après, je n’étais plus qu’à la fin vers les dernières pages. Il suffisait de le savoir. Avec Hollande, ce fut encore pire, car comme j’étais au milieu, si on me cherchait au début on ne me trouvait pas et si on me cherchait à la fin, on ne me trouvait pas non plus.

Maintenant, dans Google, même si on met le nom complet de mon site, « VIVE LA RÉVOLUTION », on a le plus grand mal à le trouver ; alors qu’au début le simple mot clef « révolution » me classait sur la première page, à la première ligne ! Je viens d’essayer avec Duckduckgo et avec Qwant. Avec « révolution », on ne me trouve pas. Par contre, avec « vive la révolution », même sans les guillemets, on me trouve sur la première page dans les deux cas. Sur à la troisième ligne sur Duckduckgo et carrément à la deuxième ligne avec Qwant. Voici deux images pour le prouver. La suite de l’article est sous les images.

Que s’est-il passé avec Google ? cette entreprise, au départ rémunérée par la publicité, puis par des clients qui voulaient figurer en tête, a-t-elle attiré le monde en faisant semblant d’être honnête ? puis, une fois ce travail accompli, une fois que tout un chacun allait sur Google, a-t-elle pu utiliser ce formidable outil qu’est un moteur de recherche pour modeler la pensée collective ? Ou bien, l’entreprise a-t-elle tout simplement été achetée par la CIA ? Probablement les deux.