Dans le meilleur des cas, l’aide russe aide la Tatmadaw à obtenir suffisamment de gains sur le terrain pour que les groupes armés antigouvernementaux acceptent un accord de paix global négocié par la Chine, qui aboutirait à des réformes politiques équitables qui neutraliseraient finalement l’influence pernicieuse de l’Occident qui risque de « balkaniser » le pays.

Ce mois-ci marque le deuxième anniversaire du début de la dernière phase de la guerre civile au Myanmar (anciennement en Birmanie) après l’intervention de l’armée (connue dans le pays sous le nom de Tatmadaw) à la Intervenu suite d’élections prétendument contestées. Les médias occidentaux ont décrit cette décision comme un coup d’État contre l’ancienne dirigeante civile Suu Kyi, dont les partisans se battent maintenant pour la démocratie, tandis que d’autres ont considéré la violence qui a suivi comme une hybride guerre occidentale visant à déstabiliser la Chine. La réalité n’est pas aussi simple que l’un ou l’autre camp le prétend.

Le Myanmar est en état de guerre civile depuis son indépendance en 1948, les autorités n’ayant pas respecté l’Accord de Panglong conclu l’année précédente pour gérer les relations entre sa population ethno-régionale diversifiée de l’époque coloniale. L’intensité et les contours de ce conflit ont changé au fil des ans, mais il a toujours été motivé par la lutte entre des minorités ethno-régionales auparavant désunies et la majorité bamar en position centrale sur la nature administrative du pays.

Les premiers veulent décentraliser et même, dans certains cas, décentraliser l’État, avec quelques groupes flirtant parfois avec le séparatisme pur et simple, tandis que les seconds veulent conserver un État aussi centralisé que possible par crainte de la « balkanisation ». Il convient également de mentionner que les régions minoritaires-majoritaires de la périphérie sont très riches en ressources minérales et autres, tandis que les régions de Bamar sont le grenier à blé du pays. La relation symbiotique entre ces deux parties joue un rôle clé dans l’allumage de ce conflit.

Sur le plan politique, leur concurrence a traditionnellement pris la forme de tensions civilo-militaires, dont le premier groupe est généralement favorable à une politique étrangère pro-occidentale tandis que le second est largement isolationniste. L’importance de partager ce résumé simplifié de la plus longue guerre civile du monde est que les lecteurs comprennent que les deux parties ont des intérêts légitimes et qu’elles se rendent compte à quel point il est facile pour des forces extérieures d’exacerber les tensions préexistantes entre elles dans la poursuite de leurs propres intérêts.

À l’approche des événements de février 2021, la Ligue nationale pour la démocratie (LND) de l’icône de la démocratie occidentale Suu Kyi, jusque-là interdite, a remporté une victoire écrasante lors d’élections parlementaires plusieurs mois auparavant, que la Tatmadaw a accusées d’avoir été truquées. Entre la participation de la LND aux élections de 2015 et la levée des sanctions, lorsqu’elle a remporté la majorité absolue au Parlement, mais qu’elle a été tenue en échec par le droit de veto de la Tatmadaw, le Myanmar a recalibré sa politique étrangère en s’éloignant de la Chine pour se rapprocher des États-Unis.

La Tatmadaw a été contrainte par les restrictions imposées après sa deuxième prise de pouvoir en 1988 à une position de dépendance presque totale vis-à-vis de la République populaire, que les dirigeants militaires considéraient comme stratégiquement désavantageuse, tandis que certains membres de la société civile la considéraient comme très humiliante. Ces perceptions se sont combinées pour influencer les réformes politiques au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle la Première ministre de facto (« conseillère d’État ») Suu Kyi est passée d’une idéaliste pro-occidentale à une pragmatique.

Pour preuve de cette observation, elle a cherché à tisser des liens étroits avec la Chine, en contradiction avec les attentes populaires dans le pays et à l’étranger, mais cela a peut-être rendu la Tatmadaw méfiante. Il ne serait pas surprenant qu’ils soupçonnent que son numéro d’équilibriste sino-américain aurait pu être en préparation du sacrifice du Myanmar dans une éventuelle nouvelle détente dans laquelle elle accélérerait sa fédéralisation via un Panglong 2.0 afin que chaque superpuissance puisse ensuite se tailler ses propres fiefs économiques à l’intérieur par la suite.

Pour être clair, il s’agit d’un exercice de scénario visant à rendre compte de l’intervention politique de la Tatmadaw il y a deux ans, bien que Suu Kyi ait alors prouvé qu’elle était à égale distance entre la Chine et les États-Unis, qui avaient été critiqués par l’Occident pour sa position sur la question des Rohingyas. Il convient également de noter que le Myanmar n’est pas revenu à sa dépendance de trois décennies à l’égard de la Chine à la suite de son intervention qui a détruit les liens avec l’Occident, mais a une fois de plus glissé vers l’isolationnisme.

Dans le même temps, cependant, la Tatmadaw est restée attachée au Corridor économique Chine-Myanmar (CMEC). Il s’agit de l’un des projets les plus stratégiques de l’initiative Belt & Road (BRI), car il facilite la circulation de l’énergie et des marchandises à destination et en provenance de la Chine sans passer par le détroit de Malacca, facilement bloqué. Aung San Suu Kyi a été chargée de conclure des accords connexes avec l’approbation de la Tatmadaw, qui l’a ensuite poursuivi après son emprisonnement pour des raisons de simple pragmatisme économique compte tenu de leur manque de choix.

Les États-Unis sont contre le CMEC car il sape sa capacité à contenir Pékin, c’est pourquoi il y a une validité à l’affirmation selon laquelle la violence qui s’est déroulée au cours des deux dernières années fait partie d’une guerre hybride contre la Chine. Néanmoins, on ne peut pas non plus nier le fait que les minorités ethno-régionales et les partisans de l’ancien gouvernement (au moins nominalement) dirigé par des civils ont des griefs légitimes, ce qui complique la moralité du soutien à un camp donné dans cette dernière phase de la longue guerre civile du pays.

La Chine n’est pas restée sur la touche, cependant, alors que les États-Unis mènent leur guerre hybride contre le CMEC par le biais de leur soutien aux milices minoritaires ethno-régionales divisées auparavant (dont certaines sont désignées comme terroristes par la Tatmadaw) et aux partisans pro-démocratie de l’ethnie Bamar. Il est intéressant de noter qu’il est accusé de soutenir tacitement certaines des forces périphériques impliquées dans l’opération 1027 dans le cadre de l’« Alliance des trois frères musulmans », qui représente la première grande unification des groupes armés antigouvernementaux.

Ces deux articles, ici et là, soutiennent que la Chine a au moins fait un clin d’œil à l’ethnie Han qu’elle a historiquement été accusée de soutenir afin d’éliminer les groupes criminels et cybercriminels transfrontaliers avec lesquels la Tatmadaw est de mèche ou dont le démantèlement n’a pas été prioritaire. Contrairement aux États-Unis, qui veulent restaurer le pouvoir de la LND afin de subvertir le CMEC dans le cadre de leur accord faustien présumé (sans parler de la « balkanisation » du Myanmar), la Chine pourrait seulement vouloir l’affaiblir pour lui donner une leçon.

Alors que certains pourraient se moquer de l’idée que la Chine soutiendrait un jour un groupe armé anti-gouvernemental à sa porte, et encore moins alors que les États-Unis au Myanmar sont engagés dans une offensive nationale qui s’est depuis calmée après un cessez-le-feu négocié par la Chine le mois dernier, il est révélateur que la Tatmadaw ait autorisé des manifestations anti-chinoises à Yangon en novembre. Les liens entre ces deux pays ne sont clairement pas aussi solides que certains pourraient le prétendre, ce qui accrédite les soupçons selon lesquels Pékin aurait joué un rôle dans les événements récents.

À leur sujet, la formation de « l’Alliance des Trois Fraternités » était sans doute le résultat de la réplication par l’Amérique de son modèle de guerre par procuration de l’Ukraine au Myanmar, par lequel elle a armé ces groupes via la Thaïlande voisine, leur a fourni des renseignements par satellite et d’autres renseignements sur la Tatmadaw, et les a encouragés à s’unir en un front national. Cela a conduit à leur « opération 1027 », du nom de son début le 27 octobre, qui a abouti à la plus grande avancée anti-gouvernementale jamais réalisée depuis le début de la guerre civile.

Avant de conclure par quelques points à retenir sur la dynamique de ce conflit deux ans après le début de sa dernière phase, il convient de mentionner que les relations russo-birmanes ont atteint le meilleur niveau jamais atteint au cours de cette période, tandis que les relations indo-américaines sont devenues très tendues depuis la fin novembre. Les lecteurs peuvent en apprendre davantage sur le premier ici, ici et ici, et le second ici, ici et ici, mais ils se rapportent au rôle de la Russie dans la prévention de la dépendance du Myanmar à l’égard de la Chine et au désir des États-Unis de punir l’Inde pour son indépendance.

Ils sont pertinents parce que la Russie est devenue le principal partenaire du Myanmar en matière de sécurité, tandis que les troubles provoqués par les États-Unis risquent de déstabiliser les « Sept Sœurs » de l’Inde, comme le Manipur, récemment troublé. On peut donc faire valoir que les États-Unis considèrent ce conflit comme un conflit par procuration contre la Russie qui pourrait également exercer une pression supplémentaire sur l’Inde, tandis que la Chine pourrait vouloir contraindre le Myanmar à revenir à la dépendance par son soutien présumé à certains groupes armés, tout en causant des problèmes à son rival indien dans le nord-est où ils ont un différend territorial.

Le lecteur doit se rappeler que si les États-Unis veulent renverser la Tatmadaw afin de transformer le Myanmar en un État fantoche qui chevauche stratégiquement la frontière sino-indo, les intérêts purement spéculatifs de la Chine, tels qu’ils sont perçus d’après les rapports cités précédemment, pourraient n’être que de l’affaiblir pour lui donner une leçon. L’autre point à retenir est que les deux camps nationaux ont des intérêts légitimes, mais que la Tatmadaw est soutenue par la Russie, tandis que « l’Alliance des trois frères musulmans » est soutenue par les États-Unis et peut-être par la Chine dans une certaine mesure.

L’alliance susmentionnée est censée fonctionner comme le bélier des États-Unis pour prendre le contrôle du Myanmar, mais elle a également accepté le cessez-le-feu négocié par la Chine le mois dernier, suggérant ainsi un degré de pragmatisme similaire à celui dont a fait preuve Suu Kyi. Le meilleur scénario est donc que l’aide russe aide la Tatmadaw à obtenir suffisamment de gains sur le terrain pour que les groupes armés acceptent un accord de paix global sous l’égide de la Chine, qui aboutirait à des réformes politiques équitables qui neutraliseraient finalement l’influence pernicieuse de l’Occident.