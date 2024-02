LA FACTURE D’ÉPICERIE

Ça coute cher! Surtout les salaires ne suivent plus le coup de la vie. Vous êtes profs. Vous savez compter? C’est les profs qui font les plaintes à l’Office de la protection du consommateur (OPC). Mais rien ne change.

Quand les profs souffrent, ça veut dire que tout le monde souffre. Ils le ressentent et ils le voient dans leurs classes.

«LES ÉCOLIERS ONT FAIMS! La faim frappe plus de monde en 2023, plus durement et bien au-delà des poches de pauvreté habituelles.» nous dit l’éditorial du DEVOIR du 14 septembre 2023.

Un cri du cœur, pas du tout entendu du côté de notre cher gouvernement qui persiste à nous dire que tout va bien? Ouvrez-vous les yeux et vos oreilles, Monsieur Legault. De la poudre aux yeux, ça ne nourrit pas vos citoyens. Arrêtez de subventionner les riches comme Pfizer, et pensez au peuple Québécois qui vont passer un hiver très dur par votre faute.

Des dizaines de milliers d’écoliers québécois ont faim, ici, maintenant ! À vous de jouer, Monsieur Legault. C’est une CRISE ! Réveillez-vous. C’est une HONTE! Pendant qu’on ferme des banques alimentaires, vos fonctionnaires se promènent à Dubaï, au soleil, et signent des ententes que vous ne respecterai même pas!

En 2021, Statistique Canada estimait que plus du cinquième des enfants québécois vivaient une forme ou une autre d’insécurité alimentaire, et près de 12% en subissaient une forme modérée ou grave. C’était avant que le prix du panier d’épicerie ne parte en vrille!

Quand on sait le dommages que cause un ventre vide, mal nourri ou bourré de calories vides sur la croissance, la santé et les apprentissages, on ne peu que réclamer haut et forts des solutions immédiates ! Malheureusement, Legault n’est pas à la hauteur.

John Mallette

Le Poète Prolétaire