Ukraine. L’effondrement du proxy ukrainien est imminent – du côté russe du front

Par Moon of Alabama − Le 13 février 2024.

Dans le dernier sitrep Ukraine, j’évoquais le choix du général Oleksandr Syrski comme nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il est probable qu’il soutiendra les choix agressifs du président ukrainien Zelenski.

Pour des raisons essentiellement de relations publiques, Zelenski exige des attaques constantes contre les forces russes et aucun recul des forces ukrainiennes jusqu’à ce que cela soit absolument nécessaire. Syrski est prêt à tenir ces promesses, même si l’histoire montre qu’il a peu de chances d’y parvenir :

Syrski, qui est né russe, a perdu les batailles de Debaltsevo (2015), Soledar (2023) et Bakhmut (2023). Actuellement, Avdeevka est encerclée et risque de tomber. Les rumeurs disent que Syrski a déjà ordonné aux réservistes d’aller renforcer les troupes à Avdeevka.

Les dernières nouvelles indiquent que des renforts sont effectivement arrivés :

Certaines unités de la 110e brigade mécanisée à Avdiivka ont été remplacées par d’autres unités des forces armées ukrainiennes. Source : Ivan Sekach, chef des relations publiques de la 110e brigade mécanisée portant le nom de Marko Bezruchko, dans une interview accordée à Radio Liberty le 13 février. Citation : “Nous n’avons pas les capacités suffisantes pour garder le contrôle de la ville, mais des renforts arrivent et nous comptons sur des unités amies. Pour la première fois en près de deux ans d’opérations de la 110e brigade mécanisée, certaines de nos unités ont été entièrement retirées du combat pour se reposer et effectuer des rotations. En effet, des renforts sont arrivés. Je ne préciserai pas [quelle] unité, mais elle apporte un soutien substantiel. Nous nous sentons un peu plus à l’aise depuis son arrivée“.

Nous ne savons pas avec certitude quelles brigades ont remplacé la 110e mécanisée, complètement usée. La rumeur veut que la 3e brigade d’assaut ait été envoyée pour soulager Avdeevka. La 3e brigade est issue de la milice “nationaliste“, c’est-à-dire néo-nazie, d’Azov. Selon d’autres informations, une partie au moins des renforts prévus pour Avdeevka ont été attaqués avec succès au cours de leur marche, alors qu’ils se trouvaient encore loin de la ville.

Toutes les lignes de communication vers Avdeevka sont sous le feu des Russes mais n’ont pas encore été physiquement coupées. Après quelques jours de sprints, les attaques russes ont sensiblement ralenti. Cela peut s’expliquer par une résistance accrue de la part des Ukrainiens, mais aussi par de nombreuses autres raisons. Les bombardements FAB500 à grande échelle continuent de détruire la ville et ses défenseurs.

L’armée russe est désormais à l’attaque sur l’ensemble de la ligne de front. Cela se traduit par des pertes ukrainiennes anormalement élevées, comme l’indique le ministère russe de la défense.

Le rapport d’aujourd’hui fait état de 1 145 victimes ukrainiennes, soit deux fois plus que d’habitude. Les pertes matérielles du côté ukrainien sont également élevées. Au total, quelque 23 véhicules blindés et plus de 60 camions auraient été touchés au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que les jours précédents.

Le décalage entre les pertes de véhicules blindés et les pertes de simples camions, qui était de un pour un ou même de deux pour un au début de la guerre, se maintient maintenant depuis plusieurs semaines. Mon interprétation de ces chiffres est que l’Ukraine a perdu tellement de véhicules blindés qu’elle doit utiliser des camions pour transporter les troupes et le matériel vers les lignes de front. Nombre d’entre eux sont détruits par l’utilisation de plus en plus fréquente de drones à vue subjective.

Le nombre de pièces d’artillerie ukrainiennes touchées par des tirs de contre-batterie russes est en forte baisse. Il y a quelques mois, une vingtaine de pièces d’artillerie touchées par jour, voire plus, constituaient une activité normale. Les chiffres rapportés ne sont plus que de l’ordre d’une poignée par jour. J’ai associé cela à un manque de munitions du côté ukrainien. Les armes qui n’ont rien à tirer ne révèlent pas leur position et sont plus en sécurité que les armes qui tirent activement.

Alors que le carnage se poursuit quotidiennement sur la ligne de front, les forces d’artillerie russes utilisent des drones et des missiles à longue portée pour frapper des installations de production d’armes et des regroupements de troupes à l’intérieur du territoire ukrainien. Comme la défense aérienne ukrainienne manque également de munitions, la plupart de ces attaques parviennent à détruire leurs cibles.

L’armée ukrainienne manque de forces terrestres. Comme décrit précédemment :

Hier, un article du Washington Post, tiré d’entretiens sur le front ukrainien, décrivait l’état de délabrement total dans lequel se trouvent les forces ukrainiennes : Lors d’entretiens réalisés ces derniers jours sur la ligne de front, près d’une douzaine de soldats et de commandants ont déclaré au Washington Post que le manque de renfort était leur problème le plus grave à l’heure actuelle, alors que la Russie a repris l’initiative de l’offensive sur le champ de bataille et intensifie ses attaques.

Même si les efforts déployés pour augmenter les effectifs aboutissent, à un coût économique élevé, il faudra des mois avant qu’ils n’atteignent la ligne de front :

La nouvelle loi ukrainienne sur la mobilisation, qui est censée réapprovisionner l’armée en personnel frais, est toujours en cours d’examen par le parlement ukrainien. Elle n’entrera probablement en vigueur qu’en avril. Il faudra attendre juillet pour que les premières troupes recrutées en vertu de cette loi soient aptes au combat.

Mais même si les forces ukrainiennes existantes parviennent à tenir aussi longtemps, elles manqueront de munitions pour riposter aux efforts russes. Même si les États-Unis acceptent bientôt de dépenser plus d’argent pour l’Ukraine, ce qui semble peu probable, il faudra de nombreux mois pour réapprovisionner les arsenaux ukrainiens.

Pour toutes ces raisons, je m’attends à ce que la ligne de front ukrainienne se brise plus tôt – en quelques semaines – que plus tard – c’est-à-dire en quelques mois.

Yves Smith, de Naked Capitalism, examine ce qui se passera probablement au-delà :

L’Ukraine ressemble désormais à un patient atteint d’une maladie en phase terminale qui commence à présenter une défaillance de plusieurs organes. Sa longévité est encore incertaine, mais elle se mesure en mois et non en années. Il n’est pas évident de savoir quel système tombera en premier et si celui-ci sera fatal ou s’il déclenchera la cascade terminale. Mais les chances de sortir de la trajectoire actuelle sont faibles. Nous aimerions prendre un peu de recul et examiner les choix qui s’offrent à la Russie alors que l’Ukraine commence à s’effondrer. … Par “effondrement“, on entend une combinaison de redditions généralisées, de retraites/abandons de positions et de captures par les Russes des forces ukrainiennes parce qu’elles sont encerclées et qu’elles n’ont pas les munitions nécessaires pour riposter. … [La raison pour laquelle un grand mouvement de flèche vers le Dniepr pourrait être considéré comme sous-optimal est l’état mental déséquilibré de l’Occident. On ne fait pas de mouvements brusques avec des fous. Une autre raison d’observer et de voir comment l’Ukraine se désagrège est la charge administrative que représente l’occupation d’un territoire. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles la Russie renforce autant son armée. Si la Russie voulait augmenter la pression sur Kiev, une sorte de répétition de l’opération de 2022 pourrait être privilégiée. Si la Russie a de la chance, le gouvernement décampera à Lvov, ce qui reviendrait à admettre qu’il s’attend à perdre Kiev et une grande partie de l’Ukraine centrale. La raison pour laquelle nous essayons de nous engager dans une réflexion un peu plus granulaire est que de nombreux commentateurs peuvent envisager certains états finaux que la Russie souhaiterait, mais la manière d’aller de A à B n’est pas évidente.

La meilleure solution pour la Russie pourrait bien être de continuer à avancer lentement :

Ainsi, hormis la possibilité de coincer Kiev et de finir d’incorporer les parties manquantes des quatre oblasts, l’une des voies possibles pour la Russie est de continuer à arracher des morceaux de ce qui reste au gouvernement central et les États-Unis et l’OTAN seront obligés de regarder et seront relégués à des attaques de missiles et de drones, mais pas suffisamment pour changer la direction de la guerre. Kharkiv pourrait être la prochaine ville au menu en raison de sa proximité (et donc de l’absence de panique de la part de la Pologne et des pays baltes) et de la forte proportion de Russes ethniques. Prendre Odessa est un défi logistique ; les meilleures lignes de train passent soit par Krivoy Rog, soit par le nord-est du pays.

En mars 2022, j’avais examiné la future constellation de l’Ukraine et conclu que Krivoy Rog et Odessa, pour des raisons ethniques, historiques et économiques, devraient faire partie de la zone favorable à la Russie :

Lorsque la guerre pour désarmer l’Ukraine a commencé, à ma grande surprise, je me suis demandé ce que la Russie souhaiterait comme état final géographique de la guerre : Il est difficile de discerner l’état final prévu de cette opération. Où cela va-t-il s’arrêter ? En examinant cette carte, je pense que l’objectif final le plus avantageux pour la Russie serait la création d’un nouveau pays indépendant, appelé Novorossiya, sur les terres situées à l’est du Dniepr et au sud le long de la côte, qui abritent une population majoritairement russe et qui, en 1922, avaient été rattachées à l’Ukraine par Lénine. Cet État serait politiquement, culturellement et militairement aligné sur la Russie. Cela supprimerait l’accès de l’Ukraine à la mer Noire et créerait un pont terrestre vers la Transnistrie, une région séparatiste de Moldavie, qui est sous la protection de la Russie. Le reste de l’Ukraine serait un État confiné, essentiellement agricole, désarmé et trop pauvre pour constituer rapidement une nouvelle menace pour la Russie. Sur le plan politique, il serait dominé par les fascistes de Galicie, qui deviendraient alors un problème majeur pour l’Union européenne. … La Novorossia comprend grosso modo les zones rouges et jaunes de la carte ci-dessus. Elle comprend également les mines de fer et les usines de Kryvyi Rih [Krivoy Rog], à l’ouest du Dniepr, qui ont été développées par les Soviétiques et qui sont d’une grande valeur.

Mon pressentiment est que le gouvernement russe est arrivé à la même conclusion.

Yves poursuit sa réflexion :

Mais l’autre raison de cette lenteur déconcertante, outre l’obtention de meilleures données, est qu’avec l’hyperinflation et l’effondrement économique très probable de l’Ukraine non contrôlée par la Russie, la situation pourrait devenir si mauvaise que l’arrivée de la Russie pour prendre les choses en main pourrait commencer à sembler moins grave à de nombreux habitants. Là encore, plus la Russie restera en retrait et laissera une partie de l’Ukraine dériver vers un État en déliquescence, plus cette dynamique pourrait s’enclencher. Je ne dis pas que tout cela est acquis. Mais la Russie doit agir prudemment et délibérément si elle veut augmenter ses chances de voir ce qui reste de l’Ukraine non seulement devenir neutre à la suite d’un règlement imposé, mais aussi voir une très grande majorité de ses citoyens en avoir tellement marre de la guerre et des privations liées à la guerre qu’ils seront très résistants aux efforts de l’OTAN et de la CIA pour les ramener à son rôle de pion.

Les réflexions d’Yves mettent en évidence un état tout à fait plausible de l’opération russe à plus long terme.

La Russie continuera d’avancer très lentement, ce qui donnera à l’Occident le temps de reprendre ses esprits.

Cela cadre bien avec le dernier document de la RAND sur la guerre, qui préconise des négociations rapides entre les États-Unis et la Russie et la conclusion d’un accord de sécurité à long terme afin d’éviter que les relations Est-Ouest ne se détériorent à l’avenir et ne débouchent sur une guerre de plus grande ampleur.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur : Sitrep Ukraine. L’effondrement est imminent – et ensuite ? | Le Saker Francophone