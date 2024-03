DUBÉ LE DICTATEUR!

Dubé aime gouverner par décrets. Pourquoi ? Parce que, on le laisse faire ! Son pire défaut, c’est qu’il est… incompétent. Ce n’est pas de sa faute, il a été éduqué au Québec. Il a connu Duplessis, comme nous tousse. Ça du être son mentor?

En tous cas, ce n’est pas un Napoléon ! Napoléon voyais GRAND. Dubé voit petit, si petit qu’il oublie qu’on est en démocratie ici. Le Québec, ce n’est pas une république de bannes. Et les Québécois ne sont pas tousses, des moutons. Si vous regardés autours de vous, en ce moment, vous allez vous apercevoir que les Québécois sont en mouvement pour reprendre du terrain perdu. Pour reprendre du poile de la bête.

Ce mouvement de revendications va devenir un tsunami ! Le ras le bol est proche. Les prix montent, l’intérêt monte, mais pas les salaires ? On n’est pas fous, Dubé. On le sait que tu en a de l’argent pour les choses inutiles, comme le hockey, les ponts-tunnels, et les vaccins inutiles. Pfizer a fait quatre-vingt milliards, juste au Québec! Et vous, les Québécois?

Dubé ne pense même pas à vous. Il pense à sa poche à lui. Il est à la recherche d’une job dans le privé. Ses jours sont comptés en politique. Sa réputation de dictateur lui promet un bel avenir. Mais vous, qui lui avez tout donnés, vous allez continuer à… donner, de risquer vos vies?

Dubé pense qu’il va gagner. Il pense que les Québécois vont plier des genoux, avant Noel? Montrez-lui qu’on est encore en démocratie, et qu’on sait compter mieux que lui. Une auto coute quarante milles, une maison coute trous-cent milles, et une dinde coute trente piastres. On va peut-être se contenté d’un pâté au poulet à 6.99 $, cette année?

C’est le temps de mettre les pendules à l’heure ! Ne ratez pas cette chance ! Vous êtes mobilisé! Foncez! salut bien!

John Mallette

Le Poète Prolétaire