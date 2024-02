Voici un condensé de la guerre d’espionnage et de propagande entre les

deux blocs impérialistes: le bloc Américain occidental, le bloc russo-chinois oriental

L’expert Mike Benz, présente les ramifications des activités d’espionnage et de

renversement de gouvernements, de la part de l’Empire américain, notamment via

les « Coups d’État« , les « révolutions colorées« , les pressions économiques et financières

et via les guerres de proxy en Ukraine, en Israël, en Syrie et en Irak, en Afghanistan, au Yémen,

au Soudan et ailleurs dans le monde.

Voici un compendium des activités subversives (anti-démocratiques et brimant la liberté

d’expression résume Tucker Carlson) des États-Unis et de l’OTAN au cours des vingt dernières

années. Un lecteur aurait-il connaissance d’une étude semblable pour l’Empire du Milieu ?

INTERVIEW DE MIKE BENZ PAR TUCKER CARLSON (VERSION FRANÇAISE DOUBLÉE) –

« L’État de sécurité nationale américaine et l’inversion de la démocratie dans le monde«

REINFOVF / QuantumLeapTraduction: INTERVIEW MIKE BENZ PAR TUCKER CARLSON

VF DOUBLÉE – L’État de sécurité nationale et l’inversion de la démocratie