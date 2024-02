Palestine – Manif à Paris samedi 24 février 2024 à 17h30, place Edmond Michelet à côté de Beaubourg

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17661

La France doit cesser de livrer des armes à Israël ! Signez la pétition lancée par Thomas Portes !

Nous demandons à la France de faire la transparence sur ses livraisons d’armes, sur la vente de licences et matériels dit à double usage à Israël depuis le 8 octobre.

Nous demandons à la France de cesser toutes livraisons d’armes à Israël ! La France ne doit pas se rendre complice du génocide en cours dans la bande de Gaza ! Signez cette pétition :

https://www.change.org/p/la-france-doit-cesser-de-livrer-des-armes-%C3%A0-isra%C3%ABl

L’IA pourrait terrasser l’humanité en deux ans seulement, alerte un expert

Depuis plusieurs années maintenant, l’intelligence artificielle investit tous les champs de notre vie quotidienne. Dans les colonnes du « Guardian », un chercheur américain a récemment émis une mise en garde : elle pourrait mener l’humanité à sa perte.

Cet ensemble de théories et de techniques, on le devine, doit être appréhendé avec prudence. L’écrivain et chercheur américain Eliezer Yudkowsky, spécialiste de ces questions, a émis une mise en garde auprès du Guardian, samedi 17 février 2024.

La mort de Navalny d’après la Russie (vidéo 16’07):

Mort d’Alexeï Navalny : l’interview du porte-parole de l’ambassade de Russie en France en intégralité

BFM – 20 février 2024

CUBA – Appel humanitaire urgent

Pays en faillite, famine ! Ce sont les termes employés par ceux qui sont responsables de la situation difficile que vit la population cubaine et qui souhaitent que cela se produise.

https://don.cubacoop.org/URGENCE-CUBA-APPEL-HUMANITAIRE

Bonjour Monsieur le Président

