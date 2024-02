par

Les gourous de la désinformation nous présentent : Le monde à l’envers !

Attention ! Attention !

« Dérives sectaires ! »

Les dirigeants français (sectaires) ne reculant devant rien pour protéger la population française contre les gourous malicieux pouvant engendrer des « dérives sectaires », mettent en place une loi salutaire !

En effet, les députés français réintroduisent un article clé dans leur projet de loi 4 contre la « provocation à l’abandon de soins » [1] !

Prenez le temps de redire à haute voix que cette loi est contre :

« LA PROVOCATION À L’ABANDON DE SOINS ! »

« Un délit de provocation à l’abandon de soins [2] »

« Un projet de loi crée un délit de provocation à l’abandon de soins [3] »

« Vers un délit de « provocation à l’abandon de soins » [4]

Le projet de loi du gouvernement servant à lutter contre « les dérives sectaires » a été récemment présenté à l’Assemblée nationale française. Le but du brave gouvernement français est de renforcer les sanctions possibles contre les nouveaux gourous.

Quiconque expose la population à un risque grave pour sa santé en mettant en doute la science (sic) gouvernementale mondiale pourra être passible d’une année de prison et de 15 000 euros d’amende.

Finis les discours où le doute subsiste !

Le doute ne sera plus permis.

Tous les scientifiques devront tenir un discours ne suscitant aucun doute.

Exactement comme l’exercent, depuis déjà quelques années, tous ces valeureux médecins de plateaux.

Nous assistons donc à un virement majeur en science !

Jadis le doute était l’un des éléments importants en recherche scientifique.

Le doute était aussi, avant l’avènement de la propagande, l’un des guides éthiques en journalisme. [5]

Nous assistons à la consécration des valeureux médecins de plateaux.

Ces fantassins de la pensée exempte de doute. Ces gens qu’on présente comme étant des « Spécialistes » et qui nous livrent avec assurance et fermeté « LA » « Vérité ».

Le doute est pourtant l’une des caractéristiques des cerveaux en fonction. Une personne qui doute est une personne qui démontre par le fait même de son doute que son cerveau réfléchit, analyse, remet en question, bref que son cerveau « pense ».

Le doute est en fait la preuve que nous pensons. Un cerveau qui ne doute pas est un cerveau éteint. Un gouvernement qui sévit contre les gens qui doutent est un gouvernement totalitaire qui veut avoir des sujets ayant le cerveau éteint. Et quoi de plus merveilleux pour un système fasciste que des sujets ayant le cerveau hors fonction !

Le gouvernement français, et sans doute d’autres gouvernements suivront, légifère donc pour mettre à l’abri ces désinformateurs de métiers, mieux connus sous l’appellation « médecins de plateau« .

La guerre de l’information sévit de façon flagrante depuis des années et ne semble pas s’affaiblir. Les désinformateurs possédant et contrôlant les grands moyens de diffusion et ayant des ressources financières inépuisables combattent sur tous les fronts. Leurs attaques sont constantes. Ces manipulateurs de l’opinion publique savent aussi comment protéger leurs fidèles soldats livrant leur désinformation, c’est-à-dire, leurs médecins de plateau.

Au Québec le plus illustre des médecins de plateau est François Marquis, spécialiste des soins intensifs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal.

Ce médecin a fait, avec ferveur, la promotion de cette injection expérimentale qui nous fut présentée comme étant un vaccin. Cet individu s’est présenté comme étant un spécialiste ! On peut sérieusement mettre en doute ses connaissances en virologie et en immunologie.

En vantant les faux mérites de cette injection expérimentale, le Dr Marquis a bafoué le premier article du code de déontologie médical disant « Primum non nocere ». Cette locution latine qui signifie : « en premier, ne pas nuire » ou « d’abord, ne pas faire de mal ». C’est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine : ne pas nuire à ses patients.

On constate qu’avec les récentes données des effets secondaires graves qui découlent de l’injection expérimentale, ce médecin de plateau qui travaillait à convaincre les citoyens à se faire injecter cet élixir mettait en danger la santé des gens. Le Dr Marquis doit donc être poursuivi pour manquement élémentaire à son devoir déontologique.

Cette injection était nocive. La réalité remet les pendules à l’heure. Des études établissent les méfaits de ce produit expérimental. Récemment on pouvait lire : « Il existe bien un lien entre troubles menstruels et vaccins anti-Covid, selon une étude » [6]. Une étude française met en évidence un risque de troubles menstruels augmenté, une augmentation de 20 % du risque de saignements menstruels abondants ayant nécessité une prise en charge à l’hôpital pendant 1 à 3 mois ».

Il est aussi établi que « Les vaccins n’empêchent pas l’infection par le virus du Covid-19 et ne limitent donc pas sa transmission. » [7] L’Agence européenne des médicaments (EMA) rapporte [8] (à la page 7 du rapport) que les ‘vaccins » contre la COVID-19 ont eu, dans l’Union européenne, une issue fatale pour 11 448 personnes,

8 368 pour le vaccin Pfizer BioNTech (soit 1 345 décès de plus en 2022).

1 579 pour le vaccin d’AstraZeneca.

1 161 pour le vaccin Moderna.

339 pour le vaccin Janssen.

1 pour le Nuvaxovid.

0 pour le vaccin traditionnel inactivé Valneva.

Agence européenne du médicament [EMA] : 11 448 décès dus aux « vaccins COVID » [9]

L’Agence fait état d’un total de 11 448 décès provoqués par les « vaccins COVID » qui lui ont été signalés et qui sont repris dans la base statistique EudraVigilance dans son dernier rapport de situation le 8 décembre 2022.

En novembre 2023, lors d’une conférence de presse [10], le député européen néerlandais Marcel de Graaff dénonce les mensonges des gouvernements et des médecins de plateau. Il explique avoir écrit à l’EMA, l’agence du médicament européenne, pour lui demander « de retirer l’autorisation de mise sur le marché des vaccins Covid ». Il ajoute, à 3’40 » du début [10], que « à quelques exceptions près, personne de moins de 60 ans n’aurait dû être vacciné« .

La réalité montre que faire la promotion de cette injection expérimentale mettait clairement en danger la vie des gens. Le Dr Marquis a donc commis une faute grave en mettant ainsi en danger de mort tous ces gens qui l’écoutaient. En sa qualité de médecin, son devoir était non pas de faire la promotion d’un produit expérimental dangereux, mais plutôt d’informer la population sur les dangers de cette injection.

Le Dr Marquis a-t-il agi ainsi par incompétence ou par cupidité ? Un procès sérieux avec un véritable juge honnête devrait pouvoir éclaircir cette question, mais peu importe la raison, des sanctions sérieuses devraient être prises contre ce médecin voué à la propagande vaccinale.

Cependant à l’instar de la France avec son article 4 [11] et au Royaume-Uni [12] ainsi que dans plusieurs autres Pays [13] où l’on légifère contre une supposée « désinformation », les dirigeants au service d’une oligarchie mondiale qui cherchent à bâillonner les peuples passe des lois pour protéger le mensonge et faire taire les lanceurs d’alertes.

Ces gouvernements de plus en plus tyranniques cherchent à protéger leurs soldats de la désinformation. Il est à prévoir que le gouvernement québécois risque grandement d’emboîter le pas au gouvernement français [14] et tous les prétextes peuvent servir pour produire une loi du type contre « LA PROVOCATION À L’ABANDON DE SOINS ! ». On peut utiliser le prétexte du danger de l’IA (intelligence (sic) artificielle) ou de la « désinformation » (sic) ! Les trouvailles de l’institut McKinsey défient souvent l’imagination !

Ainsi toute personne voulant poursuivre « le bon » (sic) docteur Marquis pourrait alors voir le scénario s’inverser et se retrouver elle-même accusée de provoquer le refus de l’injection expérimentale et donc d’inciter à la provocation à l’abandon de soins !

Il faut être conscient que le pouvoir tente de mettre en place une dictature médicale. [15]

Pour avoir une idée de ce qu’est la désinformation et comment on nous la présente comme étant la Vérité, écoutez Olivier Véran nous en faire la démonstration. [16]

Qui donc désinforme MAGISTRALEMENT ?

Voici une analyse des propos d’Olivier Véreux. [17]

Prenez aussi le temps d’écouter celui qu’on présente comme étant un gourou. [18] Il nous explique que « La science, c’est la négociation entre le ministère et l’industrie pharmaceutique. »

