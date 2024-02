La Troisième Guerre mondiale est-elle sur le point de commencer ou est-elle déjà en marche?

Permettez-moi de commencer par souligner que ce qui suit était le sujet d’un article en trois parties que j’ai écrit et qui a été publié sur le site Web de VT Foreign Policy le 31 décembre 2023, intitulé : « La troisième guerre mondiale est-elle sur le point de commencer ? »

Dans cet article, je n’ai pas postulé de réponse définitive. Bien sûr, certains diront que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Mais allons plus loin.

Nous savons que les États-Unis ont été dans un état continu de mobilisation de guerre depuis au moins 1940. C’était il y a un siècle. Bien sûr, certains diront que lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, ce n’était en fait qu’une continuation de la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis avaient des troupes combattant en Europe de 1917 à 1918. Cela nous ramène donc à il y a plus d’un siècle.

Mais pourquoi une autre guerre mondiale maintenant ? Explorons un peu d’histoire.

Lorsque l’Allemagne a envahi la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, il a fallu plus d’un an avant que les États-Unis ne soient officiellement en guerre, après le bombardement japonais de Pearl Harbor le 7 décembre 1941.

Mais bien avant, en 1940, l’administration de Franklin D. Roosevelt a commencé à utiliser le prêt-bail pour fournir une assistance militaire aux Alliés occidentaux, acquisitions qu’ils étaient autorisés à acheter à crédit.

À ce jour, cependant, peu de gens savent combien d’armements ont également été fournis à l’Union soviétique par le biais du prêt-bail. Cela comprenait des chars, de l’artillerie et des usines entières pour aider à construire la machine de guerre soviétique. Il comprenait également l’équipement nécessaire à la construction d’armes atomiques.

Tous ces transferts aux Soviétiques ont été dissimulés au Congrès et au public, mais ont pour origine des actions d’acteurs/agents au sein du gouvernement Roosevelt. La collaboration entre les États-Unis et l’Union soviétique a également été cachée à Hitler, qui a déclaré qu’il n’aurait pas envahi l’Union soviétique s’il avait eu connaissance de ses vastes stocks cachés de matériel de guerre. Cela faisait partie du plan américano-britannique visant à piéger Hitler dans une action qui achèverait la destruction de l’Allemagne commencée pendant la Première Guerre mondiale.

Ce n’est qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale que, sous la présidence de Harry Truman, les États-Unis se sont séparés de leur allié soviétique pendant la guerre, qui est devenu notre ennemi lorsque la « guerre froide » a vu le jour.

Peu de gens savent que l’impulsion de la politique américaine pendant et après la Seconde Guerre mondiale est venue du Council on Foreign Relations (CFR). Toujours le « groupe de réflexion » américain le plus important depuis sa création à la fin de la Première Guerre mondiale, le CFR était/est une création située aux États-Unis du « Money Power » basé à Londres et à New York. On pense que la figure de proue américaine dans les manigances du CFR était Bernard Baruch. Les membres de la famille Rockefeller et leurs associés ont également été fortement impliqués dans le CFR et ont financé une grande partie de son programme.

Avant la création du CFR, la branche américaine de Money Power était dirigée par J.P. Morgan et était concentrée à l’époque, comme aujourd’hui, à New York. Alliée à Morgan, il y avait la nouvelle fortune de John D. Rockefeller. Sous la direction des Rothschild européens, Morgan et Rockefeller ont tous deux été de connivence dans la mise en place de la Réserve fédérale en 1913. Le colonel House a été chargé d’obtenir l’accord du président américain Woodrow Wilson et de signer la loi.

L’objectif immédiat de la Réserve fédérale était de fournir à la Grande-Bretagne et à la France l’argent nécessaire pour combattre l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Mais la France était, et reste, secondaire. La Réserve fédérale était, avant tout, au cœur d’un objectif anglo-américain de conquête du monde.

Le but de cette prise de contrôle était d’étendre son hégémonie sur l’économie mondiale de l’empire de l’usure. C’est par l’usure, interdite en Europe au Moyen Âge et par la religion islamique depuis sa fondation, que les banquiers du monde ont confisqué les richesses de toutes les nations qu’on leur a permis de dominer. L’usure exige la génération constante de profits excédentaires pour nourrir la cupidité des banquiers. La force militaire est le moyen par lequel le produit de l’usure est assuré…(non Monsieur, pas la « cupidité des banquiers » comme l’écrit l’ecclésiastique COOK…ce qui constitue un jugement moralisateur. L’usure = le profit = est le moteur qui fait tourner la roue de l’accumulation capitaliste qui assure la reproduction de ce mode de production. La reproduction élargie étant l’objectif ultime de tout système social. NDÉ).

Au cours de la Première Guerre mondiale, les empires allemand, austro-hongrois, ottoman et russe, ainsi que leurs anciennes cultures aristocratiques dont la richesse était dans la terre (dans le travail et la transformation de la terre pour en extraire la valeur = la richesse féodale. NDÉ), ont été détruits… ou transformés en marchandises dirions-nous (NDÉ). La principale raison pour laquelle ces empires ont été anéantis et leurs rois (aristocratie foncière) destitués ou, dans le cas de la Russie, tués, était l’énorme dette qu’ils avaient contractée en empruntant aux banquiers européens. Après la guerre, leurs biens ont été confisqués en tant que garantie des banquiers. (Ici monsieur COOK est dupé par l’apparence des choses. L’endettement de la classe aristocratique étant la CONSÉQUENCE de l’effondrement de la valeur foncière par rapport à la hausse vertigineuse de la valeur des marchandises industrielles…bref, l’empire industriel du capital s’étend peu à peu à la planète toute entière = la mondialisation. NDÉ).

Ainsi, une grande partie de l’Europe centrale et orientale a été anéantie pendant la guerre, avec la fin du contrôle turc sur le Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne et les États-Unis étaient les deux puissances les plus unies avec le Pouvoir de l’Argent, dont la richesse a été basée sur la banque privée et l’usure au cours des 400 dernières années, depuis l’époque de Cromwell. Au début de l’année 19ième siècle, c’est les Rothschild qui occupent le devant de la scène, même aux États-Unis, avec les Rockefeller en lice.

Maintenant, la Russie était livrée aux bolcheviks, qui étaient des agents cachés du pouvoir de l’argent (sic) et des collecteurs sur les créances des usuriers. La Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine sous mandat de la Société des Nations, après avoir publié la Déclaration Balfour comme première étape dans la création d’un État national « juif ». (Raciste…NDÉ)

Les Rothschild ont fourni les fonds nécessaires à la conquête juive de la Palestine et à la construction de l’entité sioniste israélienne.

Revenons au Council on Foreign Relations.

Son but était/est de s’assurer que dans toutes les guerres futures, le gouvernement des États-Unis serait contrôlé par le pouvoir de l’argent, ce qui est exactement ce qui s’est passé. La Grande-Bretagne a une organisation correspondante, le Royal Institute of International Affairs, ou Chatham House.

Il s’agissait d’une branche de la Table Ronde, créée par Nathaniel Rothschild et Alfred Lord Milner, en utilisant l’héritage de Cecil Rhodes de ses entreprises d’extraction de diamants et d’or en Afrique du Sud.

En 1939-1940, alors que la Seconde Guerre mondiale commençait en Europe, le CFR commença à rédiger une série de rapports qu’il imposa à l’administration Roosevelt, exposant un programme futur par lequel les États-Unis assumeraient la domination militaire sur le monde entier. La Fondation Rockefeller a financé ces études.

Le programme CFR pour la domination militaire mondiale a été l’objectif géopolitique primordial des États-Unis depuis ; toujours, bien sûr, au nom de la Puissance de l’Argent, les États-Unis fournissant la puissance militaire. On dit que « toutes les guerres sont économiques ».

Les États-Unis ont choisi d’atteindre leurs objectifs économiques par la force brute, et non plus par le travail acharné, (ridicule en effet, exploitation acharnée du travail et répression policière et conquêtes militaires forment une seule et unique politique impérialiste. NDÉ) la diplomatie ou l’entreprise coopérative. Elle a considéré la plupart des autres nations du monde comme ses ennemis ou ses sujets, mais surtout comme des débiteurs de ses banques. En réponse, les États-Unis sont de plus en plus perçus par le reste du monde comme un tyran de cour d’école ou comme un agent de recouvrement sévère.

Les États-Unis sont engagés dans des « guerres sans fin » depuis 1941 : la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, l’Irak, le Soudan, l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, etc. C’est pourquoi les États-Unis ont déclenché la « guerre contre le terrorisme » et sont maintenant engagés dans une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine pour contrôler l’Europe et l’Eurasie.

C’est pourquoi les États-Unis sont engagés dans une autre guerre par procuration aux côtés du génocidaire israélien au Moyen-Orient afin de garder le contrôle des ressources pétrolières du monde islamique. (De fait, c’est le chien américain qui branle la queue du chiot israélien fasciste et non l’inverse comme nous le répétons depuis plus de trente ans. NDÉ).

C’est le but de la doctrine militaire américaine de « domination à spectre complet », destinée à mettre un terme à la concurrence partout sur la planète ou même dans le cyberespace ou l’espace…(faux Monsieur Cook , le capitalisme a besoin de la concurrence et une faction du capital mondial ne peut aspirer à éliminer le concurrence. Chaque camp impérialiste mondialisé aspire à DOMINER les marchés se développant sous son hégémonie. NDÉ).

La Grande-Bretagne a toujours été aux côtés de l’Amérique avec sa « relation spéciale », nous encourageant, semblant jouer le rôle de « caniche de l’Amérique ». Le bras armé de la guerre sans fin a été la faction connue sous le nom de « néocons ».

Mais même derrière le contrôle du pétrole, il y a eu le contrôle des banques et la collecte des profits de l’usure. Chaque fois que les États-Unis prennent le contrôle d’un pays, ce sont les banques qui interviennent en premier, souvent avec le Fonds monétaire international comme chef de file de la prise de contrôle. Ce contrôle est exécuté par les « chacals » qui travaillent pour les agences de renseignement.

Pendant ce temps, l’establishment militaire des États-Unis et de la Grande-Bretagne emploie des milliers d’individus hautement instruits dans la recherche des méthodes les plus ingénieuses possibles pour tuer leurs semblables. À l’ère de la technologie, il n’y a pas de limite à l’horreur et à l’insensibilité de ces méthodes. Ce sont ces chercheurs militaires qui ont été à l’avant-garde du développement d’armes biologiques en utilisant la recherche sur le gain de fonction.

C’est dans ce contexte que nous pouvons nous poser la question : « La troisième guerre mondiale est-elle sur le point de commencer?»

Nous voulons dire par là, bien sûr, que les États-Unis sont sur le point de s’engager dans une guerre nucléaire totale contre les nations identifiées comme leurs « adversaires » ? (La bande des « quatre »…Chine-Russie-Iran-Corée du Nord, alliée aux BRICS+ NDÉ).

À l’heure actuelle, il s’agit de la Russie et de la Chine, les seules nations qui semblent sérieusement contester la domination à spectre complet. L’Iran est également identifié comme un ennemi à court terme. Israël et l’Ukraine, tous deux mandataires des États-Unis, semblent s’être vu attribuer le rôle d’instigateurs= proxy!

Mais n’oubliez pas que cela a toujours été au nom du pouvoir de l’argent et de son usure, qui a commencé à prendre le contrôle de l’Amérique il y a plus de deux siècles, avant même que la Constitution américaine ne soit écrite. (Spécifions ici que L’ARGENT n’est qu’un symbole qui ne possède que la valeur (la puissance) des marchandises qu’il représente. NDÉ).

C’est grâce à cette prise de contrôle que la richesse accumulée par les Américains grâce à leur travail et aux ressources de la terre a commencé à affluer vers le haut dans les mains de ceux qui étaient en charge du système monétaire, une partie de celle-ci étant utilisée pour payer la machine militaire qui mettrait progressivement le monde entier sous son contrôle – du moins c’est ce qu’ils pensent.

Nous pouvons raisonnablement nous demander si c’est ainsi que les gens sont censés vivre, si manifestement remplis d’avidité, de haine et d’orgueil. Est-ce que c’est ce que les fondamentalistes religieux américains ont l’intention d’aider à faire ?

L’American Geopolitical Institute étudiera ces questions dans les semaines et les mois à venir.

« Toute entreprise humaine doit servir la vie, doit chercher à enrichir l’existence sur la terre, de peur que l’homme ne devienne esclave là où il cherche à établir sa domination ! » — Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-1943), traduction de Posthumus Projects Amsterdam, 2014.

