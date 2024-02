L’autodestruction d’Israël -l’entité raciste défaillante

Par Aluf Benn − Le 7 février 2024 – Source Foreign Affairs

Par une belle journée d’avril 1956, Moshe Dayan, le chef d’état-major borgne des Forces de défense israéliennes (FDI), se rendit en voiture à Nahal Oz, un kibboutz récemment établi près de la frontière de la bande de Gaza. Dayan était venu assister aux funérailles de Roi Rotberg, 21 ans, assassiné la veille au matin par des Palestiniens alors qu’il patrouillait à cheval dans les champs. Les tueurs ont traîné le corps de Rotberg de l’autre côté de la frontière, où il a été retrouvé mutilé, les yeux arrachés. Le résultat fut un choc et une agonie à l’échelle nationale.

Si Dayan avait pris la parole dans l’Israël d’aujourd’hui, il aurait utilisé son éloge funèbre pour dénoncer l’horrible cruauté des assassins de Rotberg. Mais, tel qu’il était formulé dans les années 1950, son discours était remarquablement bienveillant à l’égard des auteurs de l’attentat. « Ne jetons pas le blâme sur les meurtriers », a déclaré Dayan. “Depuis huit ans, ils sont assis dans les camps de réfugiés de Gaza, et sous leurs yeux, nous avons transformé les terres et les villages où eux et leurs pères habitaient en notre domaine“. Dayan faisait allusion à la nakba, qui signifie “catastrophe” en arabe, lorsque la majorité des Arabes palestiniens ont été contraints à l’exil après la victoire d’Israël lors de la guerre d’indépendance de 1948. Nombre d’entre eux avaient été déplacés de force à Gaza, y compris les habitants des communautés qui sont devenues par la suite des villes et des villages juifs le long de la frontière.

Note du Saker Francophone

Foreign Affairs est un média réputé proche du think tank globaliste le CFR. L’article est à lire de ce point de vue.

Dayan n’était pourtant guère un partisan de la cause palestinienne. En 1950, après la fin des hostilités, il organise le déplacement de la communauté palestinienne restante dans la ville frontalière d’Al-Majdal, aujourd’hui ville israélienne d’Ashkelon. Pourtant, Dayan comprenait ce que de nombreux Israéliens juifs refusent d’accepter de nos jours : Les Palestiniens n’oublieront jamais la nakba et ne cesseront jamais de rêver au retour dans leurs foyers. « Ne nous laissons pas décourager par le dégoût qui enflamme et remplit la vie de centaines de milliers d’Arabes vivant autour de nous », a déclaré Dayan dans son éloge funèbre. « C’est le choix de notre vie : être préparés et armés, forts et déterminés, de peur que l’épée ne nous soit arrachée du poing et que nos vies ne soient fauchées. »

Le 7 octobre 2023, le vieil avertissement de Dayan s’est concrétisé de la manière la plus sanglante qui soit. Suivant un plan élaboré par Yahya Sinwar, un dirigeant du Hamas issu d’une famille chassée d’Al-Majdal, des militants palestiniens ont envahi Israël en près de 30 points le long de la frontière gazaouie. Parvenant à créer une surprise totale, ils ont franchi les minces défenses israéliennes et ont attaqué un festival de musique, de petites villes et plus de 20 kibboutzim. Ils ont tué environ 1 200 civils et soldats et enlevé plus de 200 otages. Ils ont violé, pillé, brûlé et saccagé. Les descendants des habitants des camps de réfugiés de Dayan, animés par la même haine et le même dégoût que ceux qu’il avait décrits, mais désormais mieux armés, entraînés et organisés, étaient revenus pour se venger.

Le 7 octobre a été la pire calamité de l’histoire d’Israël. C’est un tournant national et personnel pour tous ceux qui vivent dans le pays ou qui y sont associés. N’ayant pas réussi à stopper l’attaque du Hamas, les FDI ont répondu avec une force écrasante, tuant des milliers de Palestiniens et rasant des quartiers entiers de Gaza. Mais alors même que les pilotes larguent des bombes et que les commandos débusquent les tunnels du Hamas, le gouvernement israélien n’a pas réfléchi à l’inimitié qui est à l’origine de l’attaque, ni aux politiques qui permettraient d’éviter une nouvelle attaque. Ce silence est dû à la volonté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a refusé de définir une vision ou un ordre pour l’après-guerre. Netanyahou a promis de “détruire le Hamas“, mais au-delà de la force militaire, il n’a pas de stratégie pour éliminer le groupe ni de plan clair sur ce qui le remplacerait en tant que gouvernement de facto de la Gaza d’après-guerre.

Cette absence de stratégie n’est pas un hasard. Il ne s’agit pas non plus d’un acte d’opportunisme politique destiné à préserver la cohésion de sa coalition de droite. Pour vivre en paix, Israël devra enfin s’entendre avec les Palestiniens, ce à quoi Netanyahou s’est opposé tout au long de sa carrière. Il a consacré son mandat de premier ministre, le plus long de l’histoire d’Israël, à saper et à mettre à l’écart le mouvement national palestinien. Il a promis à son peuple qu’il pouvait prospérer sans paix. Il a vendu au pays l’idée qu’il pouvait continuer à occuper les terres palestiniennes pour toujours, sans que cela ne lui coûte grand-chose, ni sur le plan national ni sur le plan international. Et même aujourd’hui, au lendemain du 7 octobre, il n’a pas changé ce message. La seule chose que Netanyahou a dit qu’Israël ferait après la guerre est de maintenir un “périmètre de sécurité” autour de Gaza – un euphémisme à peine voilé pour une occupation à long terme, y compris un cordon le long de la frontière qui mangera une grande partie des rares terres palestiniennes.

Mais Israël ne peut plus être aussi aveugle. Les attentats du 7 octobre ont prouvé que la promesse de Netanyahou était creuse. Malgré l’enlisement du processus de paix et la perte d’intérêt des autres pays, les Palestiniens ont maintenu leur cause en vie. Sur les images prises par le Hamas le 7 octobre à l’aide de caméras corporelles, on entend les envahisseurs crier “C’est notre terre !” alors qu’ils franchissent la frontière pour attaquer un kibboutz. Sinwar a ouvertement présenté l’opération comme un acte de résistance et était personnellement motivé, du moins en partie, par la nakba. Le chef du Hamas a passé 22 ans dans les prisons israéliennes et aurait continuellement répété à ses compagnons de cellule qu’Israël devait être vaincu pour que sa famille puisse retourner dans son village.

Le traumatisme du 7 octobre a forcé les Israéliens, une fois de plus, à réaliser que le conflit avec les Palestiniens est au cœur de leur identité nationale et constitue une menace pour leur bien-être. Il ne peut être ni négligé ni éludé, et la poursuite de l’occupation, l’extension des colonies israéliennes en Cisjordanie, le siège de Gaza et le refus de tout compromis territorial (ou même de reconnaître les droits des Palestiniens) n’apporteront pas au pays une sécurité durable. Pourtant, il sera extrêmement difficile de se remettre de cette guerre et de changer de cap, et pas seulement parce que Netanyahou ne veut pas résoudre le conflit palestinien. La guerre a pris Israël au moment où il était peut-être le plus divisé de son histoire. Au cours des années qui ont précédé l’attaque, le pays a été fracturé par les efforts déployés par Netanyahou pour saper ses institutions démocratiques et le transformer en une autocratie théocratique et nationaliste. Ses projets de loi et ses réformes ont provoqué des protestations et des dissensions généralisées qui ont menacé de déchirer le pays avant la guerre et qui le hanteront une fois le conflit terminé. En fait, la lutte pour la survie politique de Netanyahou sera encore plus intense qu’avant le 7 octobre, ce qui rendra difficile la poursuite de la paix dans le pays.

Mais quoi qu’il arrive au Premier ministre, il est peu probable qu’Israël ait une conversation sérieuse sur un règlement avec les Palestiniens. L’opinion publique israélienne dans son ensemble s’est déplacée vers la droite. Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par une élection présidentielle cruciale. Il y aura peu d’énergie ou de motivation pour relancer un processus de paix significatif dans un avenir proche.

Le 7 octobre est toujours un tournant, mais c’est aux Israéliens de décider quel type de tournant ce sera. S’ils tiennent enfin compte de l’avertissement de Dayan, le pays pourrait s’unir et tracer un chemin vers la paix et une coexistence digne avec les Palestiniens. Mais jusqu’à présent, tout porte à croire que les Israéliens continueront à se battre entre eux et à maintenir l’occupation indéfiniment. Le 7 octobre pourrait ainsi marquer le début d’une ère sombre dans l’histoire d’Israël, caractérisée par une violence accrue et croissante. L’attentat ne serait pas un événement isolé, mais un signe avant-coureur de ce qui est à venir.

Promesse non tenue

Dans les années 1990, Netanyahou était une étoile montante de la droite israélienne. Après s’être fait un nom en tant qu’ambassadeur d’Israël aux Nations unies de 1984 à 1988, il s’est fait connaître en menant l’opposition aux accords d’Oslo, le projet de réconciliation israélo-palestinienne signé en 1993 par le gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine. Après l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en novembre 1995 par un fanatique israélien d’extrême droite et une vague d’attentats terroristes palestiniens dans les villes israéliennes, Netanyahou est parvenu à battre Shimon Peres, l’un des principaux architectes de l’accord de paix d’Oslo, par une marge infime lors de la course au poste de Premier ministre en 1996. Une fois au pouvoir, il a promis de ralentir le processus de paix et de réformer la société israélienne en “remplaçant les élites“, qu’il considérait comme molles et enclines à copier les libéraux occidentaux, par un corps de conservateurs religieux et sociaux.

Les ambitions radicales de Netanyahou se sont toutefois heurtées à l’opposition combinée des anciennes élites et de l’administration Clinton. La société israélienne, qui était alors encore généralement favorable à un accord de paix, s’est également rapidement désintéressée du programme extrême du premier ministre. Trois ans plus tard, il a été renversé par le libéral Ehud Barak, qui s’est engagé à poursuivre le processus d’Oslo et à résoudre la question palestinienne dans son intégralité.

Mais Barak a échoué, tout comme ses successeurs. Lorsqu’Israël a achevé son retrait unilatéral du Sud-Liban au printemps 2000, il a fait l’objet d’attaques transfrontalières et a été menacé par la montée en puissance du Hezbollah. Le processus de paix a ensuite implosé lorsque les Palestiniens ont lancé la deuxième Intifada à l’automne. Cinq ans plus tard, le retrait d’Israël de la bande de Gaza a ouvert la voie à la prise de pouvoir par le Hamas. L’opinion publique israélienne, qui soutenait autrefois le processus de paix, a perdu son appétit à cause des risques sécuritaires qui l’accompagnaient. “Nous leur avons offert la lune et les étoiles et avons reçu en retour des kamikazes et des roquettes“, a-t-on coutume de dire. (Le contre-argument, selon lequel Israël avait offert trop peu et n’accepterait jamais un État palestinien durable, n’a guère trouvé d’écho). En 2009, Netanyahou est revenu au pouvoir, se sentant justifié. Après tout, ses mises en garde contre les concessions territoriales aux voisins d’Israël s’étaient concrétisées.

De retour au pouvoir, Netanyahou a proposé aux Israéliens une alternative pratique à la formule “terre contre paix“, aujourd’hui discréditée. Selon lui, Israël pourrait prospérer en tant que pays de type occidental – et même tendre la main au monde arabe dans son ensemble – tout en écartant les Palestiniens. La clé était de diviser pour mieux régner. En Cisjordanie, Netanyahou a maintenu la coopération en matière de sécurité avec l’Autorité palestinienne, qui est devenue de facto le sous-traitant d’Israël pour le maintien de l’ordre et les services sociaux, et il a encouragé le Qatar à financer le gouvernement du Hamas à Gaza. “Quiconque s’oppose à un État palestinien doit soutenir la fourniture de fonds à Gaza, car le maintien de la séparation entre l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza empêchera la création d’un État palestinien“, déclarait Netanyahou au groupe parlementaire de son parti en 2019. C’est une déclaration qui est revenue le hanter.

Netanyahou pensait pouvoir contrôler les capacités du Hamas grâce à un blocus naval et économique, à des systèmes de défense contre les roquettes et les frontières récemment déployés, et à des raids militaires périodiques contre les combattants et les infrastructures du groupe. Cette dernière tactique, surnommée “tondre l’herbe“, est devenue partie intégrante de la doctrine israélienne en matière de sécurité, au même titre que la “gestion des conflits” et le maintien du statu quo. Pour Netanyahou, l’ordre qui prévaut est durable. Selon lui, il était également optimal : le maintien d’un conflit de très bas niveau était moins risqué politiquement qu’un accord de paix et moins coûteux qu’une guerre majeure.

Pendant plus d’une décennie, la stratégie de Netanyahou a semblé fonctionner. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont sombré dans les révolutions et les guerres civiles du printemps arabe, rendant la cause palestinienne beaucoup moins importante. Les attaques terroristes ont atteint un niveau record et les tirs de roquettes périodiques en provenance de Gaza ont généralement été interceptés. À l’exception d’une courte guerre contre le Hamas en 2014, les Israéliens ont rarement eu besoin d’affronter les militants palestiniens. Pour la plupart des gens, la plupart du temps, le conflit était hors de vue et hors de l’esprit.

Au lieu de se préoccuper des Palestiniens, les Israéliens ont commencé à se concentrer sur le rêve occidental de prospérité et de tranquillité. Entre janvier 2010 et décembre 2022, les prix de l’immobilier ont plus que doublé en Israël, tandis que la ligne d’horizon de Tel-Aviv se remplissait de tours d’habitation et de complexes de bureaux. Les petites villes se sont agrandies pour faire face à ce boom. Le PIB du pays a augmenté de plus de 60 % grâce aux entrepreneurs technologiques qui ont lancé des entreprises prospères et aux sociétés énergétiques qui ont découvert des gisements de gaz naturel offshore dans les eaux israéliennes. Des accords de libre circulation avec d’autres gouvernements ont transformé les voyages à l’étranger, une facette importante du mode de vie israélien, en un produit bon marché. L’avenir s’annonçait radieux. Le pays semblait avoir résolu le problème palestinien, et ce sans rien sacrifier – territoire, ressources, fonds – à un accord de paix. Les Israéliens avaient le beurre et l’argent du beurre.

Sur le plan international, le pays était également en plein essor. Netanyahou a résisté aux pressions exercées par le président américain Barack Obama pour relancer la solution à deux États et geler les colonies israéliennes en Cisjordanie, en partie en forgeant une alliance avec les Républicains. Bien que Netanyahou n’ait pas réussi à empêcher Obama de conclure un accord nucléaire avec l’Iran, Washington s’est retiré du pacte après la victoire de Donald Trump à la présidence. Ce dernier a également déplacé l’ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, et son administration a reconnu l’annexion par Israël du plateau du Golan à la Syrie. Sous Trump, les États-Unis ont aidé Israël à conclure les accords d’Abraham, normalisant ses relations avec le Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis – une perspective qui semblait autrefois impossible sans un accord de paix israélo-palestinien. Des cargaisons de fonctionnaires, de chefs militaires et de touristes israéliens ont commencé à fréquenter les hôtels luxueux des cheikhs du Golfe et les souks de Marrakech.

Tout en mettant de côté la question palestinienne, Netanyahou s’est efforcé de remodeler la société israélienne. Après avoir été réélu à la surprise générale en 2015, Netanyahou a mis sur pied une coalition de droite pour relancer son vieux rêve de déclencher une révolution conservatrice. Une fois de plus, le premier ministre a commencé à s’insurger contre les “élites” et a lancé une guerre culturelle contre l’ancien establishment, qu’il considérait comme hostile à sa personne et trop libéral pour ses partisans. En 2018, il a obtenu l’adoption d’une loi majeure et controversée qui définit Israël comme “l’État-nation du peuple juif” et déclare que les Juifs ont le droit “unique” d’”exercer l’autodétermination” sur leur territoire. Cette loi donnait la priorité à la majorité juive du pays et subordonnait le peuple non juif.

La même année, la coalition de Netanyahou s’est effondrée. Israël s’est alors enfoncé dans une longue crise politique, le pays devant faire face à cinq élections entre 2019 et 2022, chacune d’entre elles étant un référendum sur le pouvoir de Netanyahou. L’intensité de la bataille politique a été exacerbée par une affaire de corruption contre le premier ministre, qui a conduit à son inculpation pénale en 2020 et à un procès en cours. Israël s’est divisé entre les “Bibistes” et les “Just not Bibistes“. (Lors de la quatrième élection, en 2021, les rivaux de Netanyahou ont finalement réussi à le remplacer par un “gouvernement de changement” dirigé par le député de droite Naftali Bennett et le centriste Yair Lapid. Pour la première fois, la coalition comprenait un parti arabe.

Malgré cela, l’opposition à Netanyahou n’a jamais remis en question le principe de base de son gouvernement, à savoir qu’Israël pouvait prospérer sans s’attaquer à la question palestinienne. Le débat sur la paix et la guerre, qui est traditionnellement un sujet politique crucial pour Israël, a été relégué au second plan. Bennett, qui a commencé sa carrière en tant que collaborateur de Netanyahou, a assimilé le conflit palestinien à un “éclat d’obus dans les fesses” dont le pays pouvait s’accommoder. Lapid et lui ont cherché à maintenir le statu quo vis-à-vis des Palestiniens et à se concentrer sur le maintien de Netanyahou hors du pouvoir.

Ce marché, bien sûr, s’est avéré impossible. Le “gouvernement du changement” s’est effondré en 2022 après avoir échoué à prolonger d’obscures dispositions légales qui permettaient aux colons de Cisjordanie de jouir de droits civils refusés à leurs voisins non-israéliens. Pour certains membres de la coalition arabe, la signature de ces dispositions d’apartheid était le compromis de trop.

Pour Netanyahou, toujours sous le coup d’un procès, l’effondrement de ce gouvernement était exactement ce qu’il espérait. Alors que le pays organisait une nouvelle élection, il a renforcé sa base de droite, de juifs ultra-orthodoxes et de juifs socialement conservateurs. Pour reconquérir le pouvoir, il s’est adressé en particulier aux colons de Cisjordanie, un groupe démographique pour qui le conflit israélo-palestinien reste sa raison d’être. Ces sionistes religieux sont restés fidèles à leur rêve de judaïser les territoires occupés et d’en faire une partie officielle d’Israël. Ils espèrent que si l’occasion leur en est donnée, ils pourront chasser la population palestinienne des territoires. Ils n’ont pas réussi à empêcher l’évacuation des colons juifs de Gaza en 2005, alors qu’Ariel Sharon était premier ministre, mais au cours des années qui ont suivi, ils ont progressivement conquis des postes clés dans l’armée, la fonction publique et les médias israéliens, tandis que les membres de l’establishment laïque se concentraient désormais sur la recherche de profits dans le secteur privé.

Les extrémistes avaient deux exigences principales à l’égard de Netanyahou. La première, et la plus évidente, était de poursuivre l’expansion des colonies juives. La seconde était de renforcer la présence juive sur le Mont du Temple, le site historique du Temple juif et de la mosquée musulmane d’al Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. Depuis qu’Israël a pris le contrôle de la région environnante lors de la guerre des Six Jours en 1967, il a accordé aux Palestiniens une quasi-autonomie sur le site, de peur que le fait de le soustraire à la gouvernance arabe ne déclenche un conflit religieux cataclysmique. Mais l’extrême droite israélienne cherche depuis longtemps à changer cette situation. Lorsque Netanyahou a été élu pour la première fois en 1996, il a ouvert un mur sur un site archéologique dans un tunnel souterrain adjacent à al Aqsa pour exposer des reliques de l’époque du Second Temple, ce qui a provoqué une violente explosion de protestations arabes à Jérusalem. La deuxième intifada palestinienne, en 2000, a été déclenchée de la même manière par une visite de Sharon, alors chef de l’opposition à la tête du Likoud, le parti de Netanyahou, au Mont du Temple.

En mai 2021, la violence a de nouveau éclaté. Cette fois, le principal provocateur était Itamar Ben-Gvir, un homme politique d’extrême droite qui avait publiquement célébré les terroristes juifs. Ben-Gvir avait ouvert un “bureau parlementaire” dans un quartier palestinien de Jérusalem-Est où des colons juifs, s’appuyant sur d’anciens titres de propriété, avaient chassé certains habitants, ce qui avait donné lieu à des manifestations de masse de la part des Palestiniens. Après que des centaines de manifestants se sont rassemblés à Al Aqsa, la police israélienne a fait une descente dans l’enceinte de la mosquée. Des combats ont alors éclaté entre Arabes et Juifs et se sont rapidement étendus à des villes ethniquement mixtes à travers Israël. Le Hamas a utilisé le raid comme prétexte pour viser Jérusalem avec des roquettes, ce qui a provoqué une nouvelle flambée de violence en Israël et une nouvelle série de représailles israéliennes dans la bande de Gaza.

Cependant, les combats se sont dissipés lorsqu’Israël et le Hamas sont parvenus à un nouveau cessez-le-feu dans un délai étonnamment court. Le Qatar a poursuivi ses paiements et Israël a accordé des permis de travail à certains habitants de Gaza afin d’améliorer l’économie de la bande et de réduire le désir de conflit de la population. Le Hamas n’a pas réagi lorsqu’Israël a frappé une milice alliée, le Jihad islamique palestinien, au printemps 2023. Le calme relatif qui régnait le long de la frontière a permis aux FDI de redéployer leurs forces et de déplacer la plupart des bataillons de combat en Cisjordanie, où ils pouvaient protéger les colons contre les attaques terroristes. Le 7 octobre, il est apparu clairement que ces redéploiements correspondaient exactement à ce que voulait Sinwar.

Le coup d’État de Bini

Lors des élections israéliennes de novembre 2022, Netanyahou a repris le pouvoir. Sa coalition a remporté 64 des 120 sièges du parlement israélien, un véritable raz-de-marée selon les critères récents. Les figures clés du nouveau gouvernement sont Bezalel Smotrich, le chef d’un parti religieux nationaliste représentant les colons de Cisjordanie, et Ben-Gvir. En collaboration avec les partis ultra-orthodoxes, Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir ont élaboré un projet d’Israël autocratique et théocratique. Les lignes directrices du nouveau cabinet, par exemple, déclarent que “le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur l’ensemble de la Terre d’Israël“, niant ainsi toute revendication palestinienne sur un territoire, même dans la bande de Gaza. Smotrich est devenu ministre des finances et a été chargé de la Cisjordanie, où il a lancé un programme massif d’expansion des colonies juives. Ben-Gvir est nommé ministre de la sécurité nationale, chargé de la police et des prisons. Il utilise son pouvoir pour encourager davantage de Juifs à visiter le Mont du Temple (al Aqsa). Entre janvier et octobre 2023, environ 50 000 Juifs l’ont visité, soit plus qu’au cours de toute autre période équivalente enregistrée. (En 2022, il y a eu 35 000 visiteurs juifs au Mont).

Le nouveau gouvernement radical de Netanyahou a suscité l’indignation des libéraux et des centristes israéliens. Mais même si l’humiliation des Palestiniens était au cœur de leur programme, ces critiques ont continué à ignorer le sort des territoires occupés et d’al Aqsa lorsqu’ils ont dénoncé le gouvernement. Au lieu de cela, ils se sont largement concentrés sur les réformes judiciaires de Netanyahou. Annoncées en janvier 2023, ces propositions de lois limiteraient l’indépendance de la Cour suprême d’Israël – gardienne des droits civils et humains dans un pays dépourvu de constitution formelle – et démantèleraient le système de conseil juridique qui assure le contrôle et l’équilibre du pouvoir exécutif. S’ils avaient été adoptés, ces projets de loi auraient facilité la tâche de Netanyahou et de ses partenaires dans l’édification d’une autocratie et auraient peut-être même épargné à Netanyahou son procès pour corruption.

Les projets de réforme judiciaire étaient, sans aucun doute, extraordinairement dangereux. Ils ont légitimement suscité une énorme vague de protestations, des centaines de milliers d’Israéliens manifestant chaque semaine. Mais face à ce coup d’État, les opposants de Netanyahou ont à nouveau agi comme si l’occupation était une question sans rapport avec le sujet. Même si les lois ont été rédigées en partie pour affaiblir la protection juridique que la Cour suprême israélienne pourrait accorder aux Palestiniens, les manifestants ont évité de mentionner l’occupation ou le défunt processus de paix, de peur d’être taxés d’antipatriotiques. En fait, les organisateurs se sont efforcés de mettre à l’écart les manifestants israéliens contre l’occupation afin d’éviter que des images de drapeaux palestiniens n’apparaissent dans les manifestations. Cette tactique a été couronnée de succès, car elle a permis d’éviter que le mouvement de protestation ne soit “entaché” par la cause palestinienne : Les Arabes israéliens, qui représentent environ 20 % de la population du pays, se sont largement abstenus de participer aux manifestations. Compte tenu de la démographie israélienne, les Juifs de centre-gauche doivent s’associer aux Arabes du pays s’ils veulent un jour former un gouvernement. En délégitimant les préoccupations des Arabes israéliens, les manifestants ont joué le jeu de la stratégie de Netanyahou.

Les Arabes étant exclus, la bataille sur les réformes judiciaires s’est déroulée comme une affaire intra-juive. Les manifestants ont adopté le drapeau bleu et blanc de l’étoile de David, et nombre de leurs dirigeants et orateurs étaient des officiers supérieurs à la retraite. Les manifestants ont montré leurs références militaires, inversant ainsi le déclin du prestige de Tsahal depuis l’invasion du Liban en 1982. Les pilotes réservistes, qui sont essentiels à la préparation et à la puissance de combat de l’armée de l’air, ont menacé de se retirer du service si les lois étaient adoptées. Dans une démonstration d’opposition institutionnelle, les dirigeants de Tsahal ont repoussé Netanyahou lorsqu’il a exigé qu’ils disciplinent les réservistes.

Il n’est pas surprenant que Tsahal ait rompu avec le premier ministre. Tout au long de sa longue carrière, Netanyahou s’est souvent heurté à l’armée, et ses plus grands rivaux ont été des généraux à la retraite devenus politiciens, tels que Sharon, Rabin et Barak, sans parler de Benny Gantz, que Netanyahou a intégré à son cabinet de guerre d’urgence mais qui pourrait éventuellement le défier et lui succéder en tant que premier ministre. Netanyahou rejette depuis longtemps la vision des généraux d’un Israël fort militairement mais souple sur le plan diplomatique. Il s’est également moqué de leur caractère, qu’il considère comme timide, sans imagination, voire subversif. Il n’a donc pas été choquant de voir qu’il a renvoyé son propre ministre de la défense, le général à la retraite Yoav Gallant, après que ce dernier soit apparu en direct à la télévision en mars 2023 pour avertir que les divisions d’Israël avaient rendu le pays vulnérable et qu’une guerre était imminente.

Le licenciement de Gallant a donné lieu à des manifestations de rue plus spontanées et Netanyahu l’a réintégré. (Ils restent des rivaux acharnés, même s’ils mènent la guerre ensemble.) Mais Netanyahu a ignoré l’avertissement de Gallant. Il a également ignoré un avertissement plus détaillé émis en juillet par l’analyste en chef du renseignement militaire israélien selon lequel des ennemis pourraient frapper le pays. Netanyahu pensait apparemment que de tels avertissements étaient politiquement motivés et reflétaient une alliance tacite entre les chefs militaires en exercice au quartier général de Tsahal à Tel Aviv et d’anciens commandants qui manifestaient de l’autre côté de la rue.

Certes, les avertissements reçus par Netanyahu se concentraient principalement sur le réseau d’alliés régionaux de l’Iran, et non sur le Hamas. Même si le plan d’attaque du Hamas était connu des services de renseignement israéliens et même si le groupe avait pratiqué des manœuvres devant les postes d’observation de Tsahal, les hauts responsables de l’armée et des services de renseignement n’ont pas imaginé que leur adversaire à Gaza pourrait réellement donner suite, et ils ont enterré les suggestions contraires. L’attaque du 7 octobre fut en partie un échec de la bureaucratie israélienne.

Pourtant, le fait que Netanyahu n’ait organisé aucune discussion sérieuse sur les renseignements qu’il a reçus est indéfendable, tout comme son refus de faire de sérieux compromis avec l’opposition politique et de combler les divisions du pays. Au lieu de cela, il a décidé d’aller de l’avant avec son coup d’État judiciaire, indépendamment des graves avertissements et des éventuels retours de flamme. « Israël peut se passer de quelques escadrons de l’armée de l’air », a-t-il déclaré avec arrogance, « mais pas d’un gouvernement ».

En juillet 2023, la première loi judiciaire a été adoptée par le parlement israélien, ce qui constitue un autre moment fort pour Netanyahu et sa coalition d’extrême droite. (Il a finalement été invalidé par la Cour suprême en janvier 2024.) Le Premier ministre pensait qu’il s’élèverait bientôt davantage en concluant un accord de paix avec l’Arabie saoudite, l’État arabe le plus riche et le plus important, dans le cadre d’un triple accord qui comportait un pacte de défense américano-saoudien. Le résultat serait la victoire ultime de la politique étrangère israélienne : une alliance américano-arabe-israélienne contre l’Iran et ses mandataires régionaux. Pour Netanyahu, cela aurait été un couronnement qui l’aurait fait aimer du grand public.

Le Premier ministre était si sûr de lui que le 22 septembre, il est monté sur la scène de l’Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir une carte du « nouveau Moyen-Orient », centrée sur Israël. Il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre son défunt rival Peres, qui a inventé cette expression après avoir signé les accords d’Oslo. « Je crois que nous sommes à l’aube d’une avancée encore plus spectaculaire : une paix historique avec l’Arabie saoudite », s’est vanté Netanyahu dans son discours. Les Palestiniens, a-t-il précisé, n’étaient devenus qu’une préoccupation secondaire à la fois pour Israël et pour la région dans son ensemble. « Nous ne devons pas donner aux Palestiniens un droit de veto sur les nouveaux traités de paix », a-t-il déclaré. « Les Palestiniens ne représentent que 2 % du monde arabe. » Deux semaines plus tard, le Hamas attaquait, anéantissant les plans de Netanyahu.

Après le bang

Netanyahu et ses partisans ont tenté de se décharger de la responsabilité des attentats du 7 octobre. Le Premier ministre, affirment-ils, a été induit en erreur par les chefs de la sécurité et du renseignement qui ne l’ont pas informé d’une alerte de dernière minute indiquant que quelque chose de suspect se passait à Gaza (même si ces signaux d’alarme ont été interprétés comme des indications d’une petite attaque, ou simplement du bruit). « En aucune circonstance et à aucun moment le Premier ministre Netanyahu n’a été averti des intentions de guerre du Hamas », a écrit le bureau de Netanyahu sur Twitter plusieurs semaines après l’attaque. « Au contraire, l’évaluation de l’ensemble de l’échelon de sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet, était que le Hamas était dissuadé et cherchait un arrangement. » (Il s’est ensuite excusé pour ce message.)

Mais l’incompétence militaire et du renseignement, aussi lamentable soit-elle, ne peut pas protéger le Premier ministre de toute culpabilité – simplement parce que, en tant que chef du gouvernement, Netanyahu porte la responsabilité ultime de ce qui se passe en Israël. Sa politique imprudente d’avant-guerre visant à diviser les Israéliens a rendu le pays vulnérable, incitant les alliés de l’Iran à s’en prendre à une société déchirée. L’humiliation des Palestiniens par Netanyahu a contribué au développement du radicalisme. Ce n’est pas un hasard si le Hamas a baptisé son opération « inonder Al Aqsa » et a présenté les attaques comme un moyen de protéger Al Aqsa d’une prise de pouvoir juive. La protection du site sacré musulman était considérée comme une raison pour attaquer Israël et faire face aux conséquences inévitablement désastreuses d’une contre-attaque de Tsahal.

L’opinion publique israélienne n’a pas exonéré Netanyahu de sa responsabilité dans les attentats du 7 octobre. Le parti du Premier ministre a chuté dans les sondages, et sa cote de popularité a également chuté, même si le gouvernement conserve une majorité parlementaire. Le désir de changement du pays ne s’exprime pas seulement dans les sondages d’opinion publique. Le militarisme est de retour de l’autre côté de l’allée. Les manifestants anti-Bibi se sont précipités pour remplir leurs fonctions de réserve malgré les protestations, alors que les anciens organisateurs anti-Netanyahu ont supplanté le gouvernement israélien dysfonctionnel en prenant soin des évacués du sud et du nord du pays. De nombreux Israéliens se sont armés d’armes de poing et de fusils d’assaut, aidés par la campagne de Ben-Gvir visant à assouplir la réglementation des armes légères privées. Après des décennies de déclin progressif, le budget de la défense devrait augmenter d’environ 50%.

Pourtant, ces changements, bien que compréhensibles, sont des accélérations et non des changements. Israël suit toujours le même chemin que Netanyahu a suivi pendant des années. Son identité est désormais moins libérale et égalitaire, plus ethnonationaliste et militariste. Le slogan « Unis pour la victoire », visible à chaque coin de rue, sur les bus publics et sur les chaînes de télévision en Israël, vise à unifier la société juive du pays. La minorité arabe de l’État, qui a massivement soutenu un cessez-le-feu rapide et un échange de prisonniers, s’est vu interdire à plusieurs reprises par la police de manifester publiquement. Des dizaines de citoyens arabes ont été légalement inculpés pour leurs publications sur les réseaux sociaux exprimant leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza, même si ces publications ne soutenaient ni n’approuvaient les attentats du 7 octobre. De nombreux Juifs israéliens libéraux, quant à eux, se sentent trahis par leurs homologues occidentaux qui, selon eux, se sont rangés du côté du Hamas. Ils repensent leurs menaces d’avant-guerre d’émigrer loin de l’autocratie religieuse de Netanyahu, et les sociétés immobilières israéliennes anticipent une nouvelle vague d’immigrants juifs cherchant à échapper à l’antisémitisme croissant qu’ils ont connu à l’étranger.

Et comme avant la guerre, presque aucun Juif israélien ne réfléchit à la manière dont le conflit palestinien pourrait être résolu de manière pacifique. La gauche israélienne, traditionnellement intéressée par la recherche de la paix, est aujourd’hui presque éteinte. Les partis centristes de Gantz et de Lapid, nostalgiques du bon vieux Israël d’avant Netanyahu, semblent se sentir chez eux dans la société nouvellement militariste et ne veulent pas risquer leur popularité en soutenant des négociations « terre contre paix ». Et la droite est plus hostile aux Palestiniens qu’elle ne l’a jamais été.

Netanyahu a assimilé l’Autorité palestinienne au Hamas et, au moment d’écrire ces lignes, a rejeté les propositions américaines visant à en faire le dirigeant de Gaza après-guerre, sachant qu’une telle décision relancerait la solution à deux États. Les amis d’extrême droite du Premier ministre veulent dépeupler Gaza et exiler ses Palestiniens vers d’autres pays, créant ainsi une seconde Nakba qui laisserait la terre ouverte à de nouvelles colonies juives. Pour réaliser ce rêve, Ben-Gvir et Smotrich ont exigé que Netanyahu rejette toute discussion sur un arrangement d’après-guerre à Gaza qui laisserait les Palestiniens aux commandes et ont exigé que le gouvernement refuse de négocier la libération des otages israéliens. Ils ont également veillé à ce qu’Israël ne fasse rien pour arrêter les nouvelles attaques des colons juifs contre les résidents arabes de Cisjordanie.

Si le passé constitue un précédent, le pays n’est pas totalement désespéré. L’histoire suggère qu’il est possible que le progressisme revienne et que les conservateurs perdent leur influence. Après de précédentes attaques majeures, l’opinion publique israélienne s’est d’abord orientée vers la droite, mais a ensuite changé de cap et accepté des compromis territoriaux en échange de la paix. La guerre du Yom Kippour de 1973 a finalement conduit à la paix avec l’Égypte ; la première Intifada, qui a débuté en 1987, a conduit aux accords d’Oslo et à la paix avec la Jordanie ; et la deuxième Intifada, qui a éclaté en 2000, s’est terminée par le retrait unilatéral de Gaza.

Mais les chances que cette dynamique se reproduise sont faibles. Il n’existe aucun groupe ou dirigeant palestinien accepté par Israël comme l’Égypte et son président l’avaient fait après 1973. Le Hamas est déterminé à détruire Israël et l’Autorité palestinienne est faible. Israël est également faible : son unité en temps de guerre se fissure déjà, et il y a de fortes chances que le pays se déchire davantage si et quand les combats diminueront. Les anti-bibistes espèrent tendre la main aux bibistes déçus et forcer des élections anticipées cette année. Netanyahu, à son tour, attisera les craintes et creusera le terrain. En janvier, des proches d’otages ont fait irruption lors d’une réunion parlementaire pour exiger que le gouvernement essaie de libérer les membres de leurs familles, dans le cadre d’une bataille entre Israéliens pour savoir si le pays devait donner la priorité à la défaite du Hamas ou conclure un accord pour libérer les captifs restants. La seule idée sur laquelle il existe une unité est peut-être celle de s’opposer à un accord « terre contre paix ». Après le 7 octobre, la plupart des Juifs israéliens conviennent que tout nouvel abandon de territoire fournira aux militants une rampe de lancement pour le prochain massacre.

En fin de compte, l’avenir d’Israël pourrait donc ressembler beaucoup à son histoire récente. Avec ou sans Netanyahu, la « gestion des conflits » et la « tonte de l’herbe » resteront une politique d’État, ce qui signifie davantage d’occupations, de colonies et de déplacements. Cette stratégie pourrait apparaître comme l’option la moins risquée, du moins pour un public israélien marqué par les horreurs du 7 octobre et sourd aux nouvelles suggestions de paix. Mais cela ne fera que conduire à davantage de catastrophes. Les Israéliens ne peuvent pas espérer de stabilité s’ils continuent d’ignorer les Palestiniens et de rejeter leurs aspirations, leur histoire et même leur présence.

C’est la leçon que le pays aurait dû tirer de l’avertissement séculaire de Dayan. Israël doit tendre la main aux Palestiniens et entre eux s’ils veulent une coexistence vivable et respectueuse.

Aluf Benn

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur L’autodestruction d’Israël | Le Saker Francophone