OÙ EST GRETA?

ON l’a réduit au silence. Vous ne la verrez pas à Dubaï. On ne l’a pas invité. Même son ami, Stéphane Guilbault, ne l ‘a pas invité? Mais, ON est foutus sans Greta Tunberg!

La planète est à la dérive, et on nous envoie, Stéphane Guilbault?!? Oui, on est foutus! Greta Thunberg a été réduit au silence par Big Brother, alias Bill Gates? Donc, la voie est libre pour continuer à bousiller NOTRE planète.

Greta était notre seule espoir! Il y en a eux d’autre avant elle, donc je me souviens plus les noms? Ça sert à ça, les médias mainstream comme Radio Canada, TVA, CTV, etc. Et NOUS, ON embarque dans leurs combines mesquines. ON participe, même?!? VOUS avez une télé? Vous lisez le Journal de Montréal, ou Écho Vedette?

Jacques Cousteau et son bateau, la Calypso, a sillonné les mers pour nous avertir des dommages irréversibles qu’ON faisait à nos océans et tous les cours d’eau de la planète. Vous souvenez-vous?

Personne ne semble réaliser les enjeux de ce qui se passe à Dubaï. Et c’est avec NOTRE argent qu’ils vont endommager, encore plus, notre belle planète. Big Brother nous a eus. Ça va nous couter cher. À NOUS, et nos enfants et nos petits enfants!

OUI, il y a cinq-cent-milles grévistes qui crient à l’injustice dans les rues du Québec en ce moment. Mais ils ne savent pas qu’ils sont manipulés, par leurs propres syndicats. Vous allez voir. Avant Noël, nos valeureux grévistes vont répondre, NON, à toutes offres ridicules venant du gouvernement. Après les fêtes, très couteuses, ils vont répondre, peut-être, Et à Pâques, après un beau lavage de cerveaux de la part de leur leaders syndicaux, ils vont dire, OUI, à n’importe quoi. Comme d’habitude.

Mais, je garde l’espoir! J’ai été syndicaliste, une bonne parti de ma vie, à de haut niveaux. Je sais comment ça marche. J’ai vus les changements. On m’a bousculé à plusieurs reprises. On m’a même refusés l’accès aux congrès FTQ. Les gros bras m’ont bloqués l’accès. Mais, heureusement, je n’avais pas juste des ennemies à ce congrès. Des gens de mon syndicat, Les Travailleurs Uni de L’Automobile, m’ont escorté à l’intérieur du Palais des Congrès de Montréal.

Voyez-vous, ce congrès a déterminé la destruction du mouvement syndical au Québec. On a vendu notre âme à Big Brother… littéralement! Et j’étais un des seules à voter contre, malgré qu’on m’a bousculé et intimidé. J’étais contre ce Fond de Solidarité de malheur. C’était le mouvement radical vers la Droite. D’un mouvement revendicateur historique, on est devenu une vulgaire compagnie d’assurance voué à Big Business. Bye Bye, les mouvements de luttes ouvrières.

Depuis ce temps, on assiste à la débâcle. Nos syndiqués ne suivent même plus le coup de la vie! Les conventions collectives sont réglées derrière des portes clos, loin de leurs membres. On ne distingue même plus les négociateurs des boss de ceux des bosses syndicaux?

En fait, la débâcle syndicale a commencée dans les années soixante au USA. À un moment donné, le président des Teamsters, Jimmy Hoffa, a disparu? Tout de suite, les médias mainstream ont blâmés la mafia? Ensuite, le président de mon syndicat, le United Autoworkers of America, Walter Ruther, a été tué quand son avion a explosé. Ensuite le président du syndicat des mineurs, Joe Yoblansky, aux USA a été assassiné chez lui ainsi que toute sa famille. Personne n’a jamais été accusé pour ces assassinats.

Ensuite tous les autres syndicats, même au Canada, sont entrés dans le rang. La démocratie c’est fragile. On l’a vu avec la manifestation des camionneurs à Ottawa! Donc qu’es qui nous attend en 2024 avec la Loi 15, de Dubé? Il va falloir se défendre! Big Brother veut nous écraser, ainsi que nos enfants et petits enfants!

John Mallette

Le Poète Prolétaire