Cet ouvrage est dédié au camarade Adélard Paquin (1919-2013),

responsable de l’édition française de Northstar Compass. Nous tenons à

rendre hommage à la remarquable capacité d’autocritique de ce camarade

qui nous a quittés le 25 janvier dernier. Nous n’oublierons jamais qu’il n’a

cessé de défendre ses idéaux communistes avec beaucoup de courage et

de lucidité, même au plus fort de sa longue et douloureuse maladie.

« La classe possédante et la classe du prolétariat représentent la

même aliénation humaine. Mais la première se complaît dans cette

aliénation de soi, elle éprouve l’aliénation comme sa propre

puissance et possède en elle l’apparence d’une existence humaine ;

la seconde se sent anéantie dans l’aliénation, elle voit en elle sa

propre impuissance et la réalité d’une existence inhumaine. (…) Au

sein de cette antithèse, le propriétaire privé représente donc le parti

conservateur, le prolétaire le parti destructeur. Celui-là agit en vue

de maintenir l’antithèse, celui-ci agit pour l’anéantir. Si, dans son

mouvement économique, la propriété privée s’achemine d’elle-même

vers sa propre dissolution, elle le fait uniquement à travers

une évolution indépendante d’elle, inconsciente, contraire à sa

volonté et inhérente à sa nature, simplement en produisant le

prolétariat comme prolétariat, la misère consciente de sa misère

morale et physique, la déshumanisation qui, consciente d’elle-même,

tend à s’abolir elle-même. Le prolétariat exécute la sentence

que la propriété privée prononce contre elle-même en engendrant

le prolétariat, tout comme il exécute la sentence que le travail

salarié prononce contre lui-même en produisant la richesse d’autrui

et sa propre misère. Si le prolétariat triomphe, il ne sera nullement

devenu le côté absolu de la société, car il ne triomphera qu’en

s’abolissant lui-même et en abolissant son contraire. A ce moment

là, le prolétariat aura disparu tout autant que son antithèse qui est

aussi sa condition, la propriété privée ». (Karl Marx et Friedrich

Engels, La sainte famille – Critique de la critique critique, 1845)

Avant-propos

L’ouvrage présenté ici comporte une analyse de classe intitulée « Les classes

sociales sous l’impérialisme ». Cette étude m’a été commandée par mes

camarades de l’Organisation des Communistes de France (OCF).

Je les en remercie infiniment car une telle étude est aussi fondamentale à la

renaissance du mouvement communiste marxiste-léniniste que l’est l’étude

de l’évolution du rapport de forces inter-impérialistes.

Prises ensembles, ces analyses nous permettent de comprendre comment

et dans quelle direction nous devons travailler pour réveiller la conscience

de classe prolétarienne des masses exploitées qui subissent

quotidiennement le joug de l’exploitation salariée.

J’ai joint à cette étude d’autres contributions rédigées pour l’OCF, en

particulier dans le cadre de réunions de formation. Ces contributions

forment une ébauche d’introduction à la méthode scientifique qu’est le

matérialisme dialectique.

Ce volume comporte enfin des textes rédigés antérieurement, mais

fondamentaux en ce qui concerne la dénonciation de courants réformistes

petit-bourgeois dont les mystifications font obstacle à la renaissance d’une

conscience de classe prolétarienne au sein des masses exploitées des pays

impérialistes en déclin.

Les classes sociales sous l’impérialisme

D’ordinaire, le marxisme considère que la société capitaliste moderne se

divise en deux camps antagonistes : la bourgeoisie détentrice des moyens

de production, et le prolétariat forcé de lui vendre sa force de travail pour

trouver les moyens de sa subsistance. Mais raisonner ainsi est à la fois vrai

et faux.

En effet, très tôt, les fondateurs du socialisme scientifique ont insisté sur le

fait que la société capitaliste comptait des classes sociales intermédiaires,

petite-bourgeoises, au sein desquelles s’opérait une différenciation sociale

constante, une fraction d’entre-elles se prolétarisant, tandis que certains de

ses membres parvenaient à se hisser au niveau de la bourgeoisie.

Dans son Manifeste du Parti communiste, Karl Marx remarquait ainsi déjà

que les « petits industriels, marchands et rentiers, artisans et paysans » qui

constituaient « tout l’échelon inférieur des classes moyennes de jadis,

tombent dans le prolétariat ; d’une part, parce que leurs faibles capitaux ne

leur permettant pas d’employer les procédés de la grande industrie, ils

succombent dans leur concurrence avec les grands capitalistes ; d’autre

part, parce que leur habilité technique est dépréciée par les méthodes

nouvelles de production. De sorte que le prolétariat se recrute dans toutes

les classes de la population ».4

« De toutes les classes qui, à l’heure présente, s’opposent à la bourgeoisie, le

prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes

périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire,

en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits fabricants,

détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu’elle

est une menace pour leur existence en tant que classes moyennes. Elles ne

sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices ; bien plus, elles sont

réactionnaires : elles cherchent à faire tourner à l’envers la roue de l’histoire.

Si elles sont révolutionnaires, c’est en considération de leur passage

imminent au prolétariat : elles défendent alors leurs intérêts futurs et non

leurs intérêts actuels ; elles abandonnent leur propre point de vue pour se

placer à celui du prolétariat ».

Ce vaste mouvement de prolétarisation de ce que Karl Marx désignait déjà

comme les « classes moyennes » explique pourquoi les fondateurs du

socialisme scientifique ont à juste titre considéré que l’opposition

irréductible entre le prolétariat et la bourgeoisie formait la base des

antagonismes de classe au sein des sociétés capitalistes modernes.

De même, en 1934, au cours d’un entretien avec le célèbre écrivain

romancier anglais H.-G. Wells, Staline avait essayé de corriger les vues

réformistes, technocratiques et idéalistes de son interlocuteur.

Pour Staline, la contradiction fondamentale du capitalisme se ramenait aux

intérêts inconciliables entre « possédants et exploités » et s’il reconnaissait

l’existence de « couches moyennes intermédiaires », c’était pour préciser

aussitôt qu’elles ne pouvaient rester en dehors de cette opposition

fondamentale et se plaçaient d’ordinaire « aux côtés de l’une de ces deux

classes ». Pour Staline, c’était une erreur que de penser que ces classes

intermédiaires pouvaient, « jouer un rôle historique indépendant ».

Aussi longtemps que de larges portions des couches petite-bourgeoises

périclitaient et tombaient dans le prolétariat, la division croissante de la

société en deux camps antagonistes devenait de plus en plus claire et

ouvrait des perspectives radieuses à l’essor du mouvement communiste.

Pourtant, dès la seconde moitié du 19ème siècle, apparurent les prémisses

d’une nouvelle donne sociale. D’abord en Angleterre, qui était alors la

première puissance industrielle mondiale, puis dans d’autres pays bourgeois

qui lui emboitèrent le pas quelques décennies plus tard (à l’instar de la

France, de l’Allemagne et des USA), on commença à observer un

phénomène nouveau qui venait compliquer l’équation.

Il y a un siècle et demi, dans une lettre écrite à Karl Marx datée du 7 octobre

1858, Friedrich Engels soulignait qu’

« En réalité, le prolétariat anglais s’embourgeoise de plus en plus, et il

semble bien que cette nation, bourgeoise entre toutes, veuille en arriver à

avoir, à côté de sa bourgeoisie, une aristocratie bourgeoise et un prolétariat

bourgeois. Évidemment, de la part d’une nation qui exploite l’univers entier

c’est, jusqu’à un certain point, logique ».

Un quart de siècle plus tard, au début des années 1880, Friedrich Engels

enrageait contre les « pires trade-unions anglaises qui se laissent diriger par

des hommes que la bourgeoisie a achetés ou que, tout au moins, elle

entretient » et remarquait que sur la question coloniale, il n’y avait « point

de parti ouvrier » du fait que les ouvriers anglais « jouissent en toute

tranquillité avec eux du monopole colonial de l’Angleterre et de son

monopole sur le marché mondial ».7

Une décennie plus tard, Friedrich Engels remarquait que la visée de

l’impérialisme anglais était de devenir « l’atelier du monde » et de voir les

autres pays devenir pour lui « ce qu’était déjà l’Irlande», à savoir « des

marchés pour ses produits industriels, des sources d’approvisionnement en

matières premières et en denrées alimentaires ».

« L’Angleterre, grand centre industriel d’un monde agricole, entouré d’un

nombre toujours croissant de satellites producteurs de blé et de coton,

tournant autour du soleil industriel ! Quelle grandiose perspective ! »

11

Comme le remarquait Friedrich Engels, ce processus « avait fait de la classe

ouvrière anglaise, sur le plan politique, l’appendice du « grand parti

libéral », parti dirigé par les industriels ». L’impérialisme britannique

n’aspirait évidemment qu’à « conserver à jamais cet avantage acquis » et

c’est ainsi que « l’attitude réciproque des deux classes se modifia ».

« La législation sur les fabriques, jadis croquemitaine de tous les industriels,

non seulement ils l’observèrent de bon gré, mais encore l’étendirent plus ou

moins à toute l’industrie. Les « Trade-unions », réputés récemment encore

ouvrage diabolique, furent désormais cajolés et protégés par les industriels

comme institutions hautement légitimes et moyen utile de propager parmi

les travailleurs de sains enseignements économiques. Les grèves mêmes,

déclarées illégales avant 1848, furent jugées tout à fait utiles à l’occasion,

particulièrement quand Messieurs les Industriels les avaient provoquées

eux-mêmes au moment adéquat.8

Des lois qui avaient ravi au travailleur l’égalité en droit avec son employeur,

au moins les plus révoltantes, furent abolies. Et cette Charte du peuple, jadis

si redoutable, devint, pour l’essentiel, le programme politique de ces mêmes

industriels, qui s’y étaient opposés jusqu’alors. La suppression du cens

électoral et le vote à bulletin secret sont institués par la loi. Les réformes

parlementaires de 1867 et 1884 ressemblent déjà nettement au suffrage

universel, du moins tel qu’il existe actuellement en Allemagne ».

Comme on le voit, le monopole commercial et colonial de l’impérialisme

britannique avait permis à la bourgeoisie anglaise d’acheter une certaine

paix sociale au sein de sa métropole contre quelques législations encadrant

les règles de l’exploitation salariée. Ces bribes de ce que nous appelons

aujourd’hui « chaînes dorées », avaient suffi à créer au sein du prolétariat

britannique une couche privilégiée, qui s’accommodait très bien de cette

version de l’esclavage salarié et se mit à propager les idées réformistes

petite-bourgeoises en son sein.

Selon les observations de Friedrich Engels, ces couches privilégiées du

prolétariat anglais étaient alors constituées « des ouvriers d’usine » qui

avaient profité de « la fixation légale à leur avantage, d’une journée de

travail normale », ainsi que des « ouvriers des grandes Trade-unions », dont

les secteurs industriels étaient protégés de « la concurrence du travail des

femmes ou des enfants ».

« Ils constituent une aristocratie à l’intérieur de la classe ouvrière ; ils sont

parvenus à conquérir une situation relativement confortable et cette

situation ils l’acceptent comme définitive. (…) La vérité, la voici : tant que le

monopole industriel anglais a subsisté, la classe ouvrière anglaise a participé

jusqu’à un certain point aux avantages de ce monopole. Ces avantages

furent très inégalement répartis entre ses membres ; la minorité privilégiée

en encaissa la plus grande part, mais même la grande masse en recevait sa

part, du moins de temps à autre et pour une certaine période. Et c’est la

raison pour laquelle, il n’y a pas eu en Angleterre de socialisme depuis la

mort de l’owenisme ».

Et pourtant, soulignait Friedrich Engels, la condition de la majeure partie du

prolétariat anglais restait caractérisée par un haut « degré de misère et

d’insécurité », comme prise en tenailles entre « la loi qui réduit la valeur de

la force de travail aux subsistances indispensables pour vivre, et celle qui, en

règle générale, abaisse le prix moyen de la force de travail à la quantité

minimum de ces subsistances ».

« Les quartiers Est de Londres sont un marais stagnant de misère, de

désespoir et de famine, qui ne cesse de s’étendre, ─ lorsque les hommes ne

travaillent pas ─ d’avilissement moral et physique ─ lorsque les hommes

travaillent ».

Près d’un quart de siècle après ces remarques d’Engels, Lénine remarquait

comment dans les pays impérialistes avancés, la scission du mouvement

ouvrier restait d’actualité du fait de l’existence d’une aristocratie ouvrière.

La base matérielle qui avait permis son émergence, répétait Lénine, n’est

autre que « le monopole de la possession de colonies particulièrement

vastes, riches ou avantageusement situées » qui fait de « l’exportation des

capitaux, une des bases économiques essentielles de l’impérialisme »,

laquelle « accroît encore l’isolement complet de la couche des rentiers par

rapport à la production, et donne un cachet de parasitisme à l’ensemble du

pays vivant de l’exploitation du travail de quelques pays et colonies d’outremer ».

Pour bien montrer l’ampleur de la rente coloniale, Lénine indiquait qu’en

1899, le revenu de l’exportation des capitaux de l’impérialisme britannique

avait été le quintuple du revenu net de son commerce extérieur « et cela

dans le pays le plus « commerçant » du monde ! ». Pour Lénine, il était

évident que ce « parasitisme » expliquait « l’agressivité de l’impérialisme

britannique » et que cet « Etat-usurier » n’hésitait pas à faire jouer à sa

« marine de guerre » « le rôle d’huissier » et lui permet de se « préserve[r]

de la révolte de ses débiteurs ». Le monde comptait alors comme autres

Etats-usuriers majeurs, la France, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, la

Hollande et les Etats-Unis bien que ces derniers ne fussent alors créditeurs

« qu’envers l’Amérique ».

Voilà pour la base économique du parasitisme qui a vu « l’univers » se

« divis[er] en une poignée d’Etats-usuriers et une immense majorité d’Etats

débiteurs ». A la clef, dans les métropoles impérialistes, la mutation

profonde de tout leur tissu social. Pour Lénine, ce capitalisme parasitaire,

« ne peut manquer d’influer sur les conditions sociales et politiques du pays

en général », et sur le « mouvement ouvrier en particulier ».

13 –

En effet, les capitalistes « orientent cette politique nettement parasitaire »

« pour enrichir [leur] classe gouvernante et corrompre ses classes

inférieures, afin qu’elles se tiennent tranquilles ».

Il y a près d’un siècle, Lénine insistait sur la nécessité de bien distinguer « la

« couche supérieure » des ouvriers et la « couche intérieure prolétarienne

proprement dite » ». La première, qui ne représentait alors « qu’une

minorité du prolétariat », était constituée « des coopérateurs et des

syndiqués, des membres des sociétés sportives et des nombreuses sectes

religieuses ». Pour Lénine, il était évident que c’est cette couche particulière

et privilégiée du prolétariat qui formait la base sociale de l’opportunisme et

du social-chauvinisme.10

« Cette couche d’ouvriers embourgeoisés », ajoutait Lénine, sont

« entièrement petit-bourgeois par leur mode de vie, par leurs salaires, par

toute leur conception du monde » et constituent « le principal soutien

social de la bourgeoisie ».

Lénine ne manquait pas de souligner les mutations sociétales induites par

l’avènement d’Etats rentiers impérialistes.

« En Angleterre, une quantité de terre sans cesse croissante est enlevée à

l’agriculture pour être affectée au sport, à l’amusement des riches ».

Plus important encore, Lénine remarquait que le stade de développement

impérialiste avait amené en Angleterre à une baisse relative des effectifs du

prolétariat industriel qui étaient passés de 4,1 à 4,9 millions durant la

période 1851-1901, et avaient ainsi vu la proportion de ces producteurs

baisser de 23 à 15 % au sein de la population.

Parmi les facteurs de division de la classe ouvrière des pays impérialistes,

Lénine mentionnait également

« l’accroissement de l’immigration, vers ces pays, d’ouvriers venus des pays

plus arriérés, où les salaires sont plus bas. (…) En France, les travailleurs de

l’industrie minière sont « en grande partie » des étrangers : Polonais,

Italiens, Espagnols. (…) Aux Etats-Unis, les immigrants de l’Europe orientale

et méridionale occupent les emplois les plus mal payés, tandis que les

ouvriers américains fournissent la proportion la plus forte de contremaîtres

et d’ouvriers exécutant les travaux les mieux rétribués ».

Lénine en concluait que « l’impérialisme tend[ait] à créer, également parmi

les ouvriers, des catégories privilégiées et à les détacher de la grande masse

du prolétariat », avec à la clef « la tendance de l’impérialisme à diviser les

ouvriers, à renforcer parmi eux l’opportunisme, à provoquer la

décomposition momentanée du mouvement ouvrier ».12

La bourgeoisie des pays impérialistes comprit ainsi rapidement quels

multiples profits elle pouvait retirer de l’exploitation coloniale : à savoir 1°

des profits sonnants et trébuchants provenant du commerce colonial et de

la rente de l’exportation de capitaux et 2° la possibilité d’utiliser une fraction

de ces surprofits pour créer des couches prolétariennes privilégiées

s’accommodant du salariat et capables de propager le réformisme

bourgeois au sein du mouvement ouvrier anti-capitaliste avec à la clef sa

complète décomposition.

Dès lors, « le grand problème de la production capitaliste » ne fût « plus de

trouver des producteurs et de décupler leurs forces mais de découvrir des

consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leurs créer des besoins

factices ».13

Dans ces conditions, la lutte pour le repartage du gâteau colonial devint

primordiale aussi bien pour se procurer des matières premières à bas coût

afin d’alimenter leur industrie et pouvoir espérer gagner la guerre

commerciale sur le marché mondial, qu’essentielle à la naissance d’une

aristocratie ouvrière capable de faire dérailler la lutte politique

prolétarienne des rails de la lutte de classe pour l’engager sur ceux du

réformisme bourgeois, en d’autres termes d’adoucir quelque peu les

conditions d’exploitation de leur propre prolétariat pour garantir la paix

sociale.

C’est ainsi que se développèrent les conditions qui engendrèrent la

première Guerre mondiale au cours de laquelle chaque puissance

impérialiste, avec le soutien actif de ses propres social-chauvins, poussa les

ouvriers des puissances impérialistes dominantes à s’entre-tuer afin de

déterminer laquelle arracherait à ses adversaires la plus grosse part du

gâteau colonial.

On connaît le résultat morbide de cette première conflagration inter-impérialiste :

une dizaine de millions de tués.

Dans la Russie tsariste exsangue, où l’aristocratie ouvrière était quasiinexistante,

les bolchéviks surent habilement mettre à profit cette situation

de chaos inter-impérialiste pour conquérir le pouvoir en offrant aux masses

travailleuses opprimées et misérables la paix immédiate et le pain. Dès que

la victoire du bloc impérialiste anglo-français fut acquise et l’impérialisme

allemand et son allié austro-hongrois défaits, l’ensemble des impérialistes

coalisés chercha à faire tourner à rebours la roue de l’histoire, par la force,

en finançant, en armant et en ravitaillant les débris de l’ancien régime

tsariste, imposant par là-même aux peuples de l’URSS naissante, déjà

éprouvés par les années de guerre inter-impérialiste, une nouvelle terrible

et cruelle épreuve (1919-1922). En vain.

Avec à sa tête le Parti communiste bolchévik, l’URSS parvint à anéantir les

armée blanches soutenues par l’intervention étrangère, puis pût enfin

commencer à panser ses blessures, relever sa production industrielle et

agricole afin de pouvoir poursuivre l’édification de la société nouvelle,

socialiste, débarrassée de toute forme d’exploitation de l’homme par

l’homme.

Dans les conditions de la première boucherie inter-impérialiste mondiale,

Lénine déclarait avec raison que l’opportunisme ne pouvait plus triompher

« complètement au sein du mouvement ouvrier d’un seul pays pour des

dizaines et des dizaines d’années, comme il l’a fait en Angleterre dans la

seconde moitié du 19ème siècle » et que dans les principaux pays

impérialistes il avait « atteint sa pleine maturité » :

« il l’a dépassée et s’est décomposé en fusionnant complètement, sous la

forme du social-chauvinisme, avec la politique bourgeoise ».

A cette époque, la trahison des sociaux-démocrates des pays impérialistes

était en effet manifeste du fait de leur appel aux ouvriers à prendre part à la

guerre inter-impérialiste aux côtés de leur propre bourgeoisie.

Conjuguée à la prise du pouvoir par les communistes en Russie qui montrait

la voie à suivre, l’affaiblissement considérable de l’influence des social

chauvins au sein du mouvement ouvrier donna lieu à un essor

révolutionnaire du mouvement communiste que les élites bourgeoises

d’Europe, terrorisées par la révolution d’Octobre qui venait de leur enlever

la Russie, réprimèrent naturellement dans le sang, qu’il s’agisse des

communistes finlandais (1918), des spartakistes allemands et des

communistes hongrois (1919), ou encore du Parti communiste d’Antonio

Gramsci en Italie (1926).

Cette répression sauvage du mouvement ouvrier ne signifiait rien d’autre

que l’abolition de la légalité « démocratique » bourgeoise, devenue trop

dangereuse et donc intolérable pour les exploiteurs, avec à la clef

l’instauration de régimes fascistes destinés à garantir à tout prix une relative

paix sociale.

Ce sont ces conditions internationales déjà orageuses qui constituèrent la

« période de développement pacifique » dont bénéficia pendant quelques

années la jeune URSS.

Mais le répit ne fût que de courte durée, car avec la Grande Dépression qui

plongea l’ensemble du monde impérialiste dans une grave crise

économique, politique et sociale, la réaction bourgeoise intérieure comme

extérieure flamba.

Avec l’avènement de l’Allemagne fasciste (1933), l’URSS comprit aussitôt

qu’une nouvelle guerre inter-impérialiste était devenue inévitable. Pourtant,

celle-ci tarda, et une nouvelle menace, plus grande encore, se fit jour pour

le premier Etat socialiste. L’impérialisme allemand fût en effet poussé par

les impérialistes américano-anglo-français à prendre sa part de colonies à

l’Est, en détruisant au passage l’ennemi commun qu’était le bolchevisme,

politique criminelle qui culmina avec les annexions de l’Autriche, de la

Tchécoslovaquie et de la Pologne.

Désignée comme vaste territoire à coloniser par les forces impérialistes de

l’Axe, l’URSS ne pût éviter d’être entrainée dans une nouvelle déflagration

mondiale. Si la guerre opposant les puissances impérialistes resta

relativement « civilisée », elle tourna à la guerre d’extermination pour les

peuples désignés comme inférieurs et tout juste bons à coloniser. C’est ainsi

que les peuples chinois et soviétiques payèrent le plus lourd tribu avec plus

de trente millions de morts, essentiellement civils, au compteur.

L’impérialisme américain sorti grand gagnant du conflit qui lui permit, avec

un minimum d’efforts et de pertes, de se soumettre l’impérialisme japonais

en lui arrachant ses colonies et de prendre durablement sa place dans la

région Asie-Pacifique, ainsi que de renforcer sa présence sur le continent

européen dont tous les impérialismes devinrent de facto ses vassaux plus ou

moins directs.

Dans l’immédiate après-guerre, seuls le plan Marshall et les guerres

coloniales visant à éradiquer les luttes de libération nationale des peuples

coloniaux permirent à l’impérialisme américain et à ses alliés de continuer à

générer suffisamment de surprofits pour garantir l’embourgeoisement

durable de leur mouvement ouvrier métropolitain. Ce n’est avec rien

d’autre que la sueur et le sang des peuples indiens, malgaches, indochinois,

coréen, algérien, etc. que les rapaces impérialistes furent en mesure de

forger des chaînes dorées à leur propre prolétariat.

Dans la première moitié des années 1950, la contre-révolution bourgeoise

en URSS marqua un brutal coup d’arrêt, non seulement à l’édification du

socialisme en URSS ─ laquelle fût convertie en une nouvelle puissance

impérialiste par la bureaucratie émancipée du contrôle populaire direct qui

se constitua en nouvelle classe exploiteuse ─, mais aussi à l’essor du

mouvement communiste international.

Dans les pays impérialistes d’Occident, la lutte contre le « stalinisme » offrit

l’opportunité aux éléments anti-marxistes tapis dans les rangs des Partis

ouvriers d’y diffuser librement le réformisme bourgeois sous couvert de la

promotion de « voies spécifiques » menant à un « socialisme » s’intégrant dans

la démocratie bourgeoise.

Le triomphe du social-chauvinisme dans le mouvement ouvrier des pays

impérialistes permit à ces impérialistes de réprimer librement les

mouvements de libération nationale des colonies, désormais complètement

isolé du mouvement ouvrier métropolitain qui venait d’abandonner les

principes de l’internationalisme prolétarien. C’est ainsi qu’au sein des pays

dépendants triomphèrent désormais systématiquement les courants

bourgeois, avec à la clef l’affaiblissement des luttes de libération et la

soumission croissante de ces peuples aux élites bourgeoises compradore

indigènes et donc à leurs maîtres impérialistes.

Profitant grandement de l’exploitation des peuples des pays inclus dans leur

sphère d’influence, les puissances impérialistes dominantes furent en

mesure de redistribuer suffisamment de miettes du gâteau colonial pour

corrompre les couches supérieures de leur prolétariat et même garantir un

certain nombre « d’acquis sociaux » à une fraction de plus en plus large de

celui-ci.

Jouissant d’une sphère coloniale particulièrement vaste sur les continents

africain (Maroc, Algérie, Afrique de l’Ouest) et asiatique (Indochine),

l’impérialisme français se montra particulièrement généreux à l’égard de ses

social-chauvins qui furent véritablement choyés contre l’assurance de voir

leur « socialisme » s’intégrer pacifiquement dans la démocratie bourgeoise.

En d’autres termes, ils se porteraient garants de la démocratie bourgeoise

au sein du prolétariat métropolitain aussi longtemps que leur impérialisme

continuerait à leur jeter régulièrement des os en pâture. Ce furent les

« Trente glorieuses » qui virent le puissant Parti ouvrier bourgeois qu’était

devenu le P »C »F contribuer à instiller de plus en plus profondément le

poison de l’idéologie petite-bourgeoise au sein du mouvement ouvrier.

Oui, tout allait « pour le mieux dans le meilleur des mondes », où régnait

cette remarquable division internationale du travail qui garantissait la paix

sociale dans les métropoles, certes au prix de l’exploitation forcenée et de la

répression la plus brutale du mouvement d’émancipation du prolétariat des

pays dépends auxquels une indépendance politique formelle fût parfois

accordée sans que cela ne remette pourtant jamais en cause leur

dépendance économique réelle ─ ceci se ramenant en fait à une forme de

sous-traitance de cette exploitation et de cette répression à de non moins

brutales élites bourgeoises-compradore indigènes.

Cette division internationale du travail aurait pu perdurer encore un peu s’il

n’y avait pas eu cette rivalité majeure entre l’impérialisme américain et le

social-impérialisme soviétique.

Pour abattre une fois pour toutes son principal concurrent, l’impérialisme

américain se lança le premier, suivi de près par ses alliés, dans une nouvelle

bataille : une part croissante de leurs industries légères se mit à déserter

leur territoire national pour rejoindre leurs sphères d’influence semi

coloniales dont le coût de la main-d’œuvre était incomparablement plus bas

que dans celles du social-impérialisme soviétique.

L’essor économique des quatre dragons asiatiques ─ Corée du Sud, Hong

Kong, Singapour et Taïwan ─, ainsi que d’un cinquième d’abord tapis dans

leur ombre ─ l’impérialisme chinois ─, eût rapidement raison du social

impérialisme soviétique, bien incapable de suivre le rythme impulsé par ses

concurrents occidentaux.

Ce dernier ne tarda donc pas à souffrir de cette stratégie qui dégrada

considérablement ses positions économiques et le plongea dans une crise

multiforme dont l’aggravation croissante ne pouvait manquer, dans le cadre

d’un état bourgeois multinational, d’aboutir à son implosion, une

perspective d’ailleurs soulignée par le camarade Enver Hoxha en 1973.15

C’est ainsi que l’ex- prolétariat soviétique se vit brutalement retirer les

chaînes dorées que sa nouvelle bourgeoisie monopoliste d’Etat avait pu

préserver trois décennies durant.

Dans les pays impérialistes d’Occident, les résultats de cette stratégie furent

contrastés. La hausse du taux de chômage structurel accompagna les vagues

successives de délocalisations de portions toujours plus vastes du tissu

industriel, en particulier au cours de la seconde moitié des années 1970 et

de la première moitié des années 1980. Les élites bourgeoises parvinrent

cependant à préserver la sacro-sainte paix sociale en compensant par de

généreuses aides sociales permettant malgré tout à l’armée de réserve du

travail de continuer à manger et même d’accéder aux loisirs de masse, d’où

une tertiarisation toujours plus poussée de leur économie.

Cette époque marqua le début d’un déclin inexorable des partis ouvriers et

des syndicats bourgeois, dont la base sociale s’effritait inexorablement,

parallèlement à la désindustrialisation à grande échelle.

A la place des zones industrielles, que les délocalisations convertirent en

friches industrielles, poussèrent comme des champignons de vastes zones

commerciales alimentées en marchandises d’importation à bas coût. De

grands complexes touristiques furent créés dans les lieux de villégiature des

régions montagneuses et maritimes, tandis que de multiples infrastructures

culturelles et sportives dédiées aux loisirs d’un prolétariat massivement

embourgeoisé se développèrent un peu partout comme une mosaïque.

Ainsi naquirent nos « sociétés de consommation » « post-industrielles ».

Selon les statistiques fournies par l’US Bureau of Economic Analysis, les

effectifs de l’industrie manufacturière américaine ont connu une très lente

croissance durant la période 1946-1969, passant de 14,49 à 19,79 millions

d’emplois équivalents temps-plein. Mais dans le même temps, la population

active américaine s’était élevée de 47,00 à 71,72 millions d’employés. La

part de l’industrie manufacturière dans l’emploi américain total a ainsi

reculée de 30,8 à 27,6 % durant cette période.

La période suivante, caractérisée par les délocalisations de branches

d’industrie entières, amena une complète stagnation des effectifs de

l’emploi industriel tandis que la rapide montée en gamme de l’industrie

chinoise au cours de la première décennie du 21ème siècle, combinée à la

profonde crise de décomposition économique actuelle, provoqua un

effondrement des effectifs de l’emploi industriel. Ceux-ci sont passés de

18,10 millions en 2000 à 13,61 millions en 2007 et 11,53 millions en 2009. A

la clef, un très fort recul de l’emploi industriel américain d’un point de vue

relatif. Sa part dans l’emploi total n’était plus que de 14,7 % en 2000, de

10,6 % en 2007 et de 9,5 % en 2009.

En dépit de la hausse considérable de la production d’hydrocarbures

américaine enregistrée depuis 2010, l’emploi industriel ne s’est redressé ni

d’un point de vue relatif, ni même d’un point de vue absolu (quasistagnation).

En 2012, l’emploi industriel américain se chiffrait à 11,66 millions, soit un

gain absolu (négligeable) de seulement 0,13 million d’emplois par rapport à

2009. Or à elle seule, l’industrie extractive a enregistré un surplus de 0,15

million d’emplois durant cette période. Cela signifie que prises dans leur

ensemble, les autres branches d’industrie n’ont pas vu leurs effectifs se

relever d’un iota. La part de l’industrie manufacturière américaine a donc

naturellement poursuivi son déclin pour ne plus représenter que 9,4 % de

l’emploi total en 2012. C’est à dire que la proportion des producteurs dans

la population américaine n’est plus aujourd’hui que de 3,7 % !16

A quelques nuances secondaires près, on pourrait dresser sensiblement le

même constat pour l’ensemble des pays impérialistes en déclin.

L’impérialisme français a ainsi vu les effectifs salariés de son secteur

industriel s’élever d’un point de vue absolu jusqu’au début des années 1970,

s’élevant ainsi de 5,42 à 5,74 millions durant la période 1970-1974 (tout en

baissant de manière relative), avant de les voir baisser également de

manière absolue ensuite. Au 2ème trimestre 2013, le secteur industriel

français ne comptait ainsi plus que 3,21 millions de salariés, contre 3,30

millions en 2010 et 3,63 millions en 2007.

La France compte ainsi aujourd’hui 44,1 % d’ouvriers industriels en moins

qu’en 1974… alors que sa population s’est accrue de 21,8 % dans le même

temps ! Déjà faible, la part des producteurs par rapport à la population s’est

ainsi effondrée pour passer de 11,0 % à 5,0 % durant cette période !

Comme on le voit, la proportion des producteurs dans la population des

pays impérialistes en déclin s’est considérablement réduite par rapport à

celle, déjà faible, que rapportait déjà Lénine pour le Royaume-Uni il y a un

siècle.

Dans le même temps, au cours du dernier demi-siècle écoulé, l’agriculture

des pays impérialistes en déclin a subi une profonde mutation.

En Europe occidentale par exemple, la mécanisation progressive sur la base

de l’existence d’exploitations individuelles a été rendue possible 1° par

l’instauration de la « préférence communautaire », c’est-à-dire de barrières

protectionnistes à l’échelle de l’Union Européenne, 2° puis par l’octroi

d’importantes subventions étatiques permanentes à la production, et enfin

3° par la ruine et la disparition progressive des plus petites exploitations et

la croissance de la superficie des exploitations restantes.

Les aides directes versées par les pays impérialistes dominants à leur

agriculture constituent pour elle un soutien essentiel. En 2011, ce sont ainsi

pas moins de 50,4 milliards d’euros de subventions nettes d’impôt qui ont

été versées au titre de la PAC par l’Union Européenne, dont 8,1 milliards

d’euros pour la seule agriculture française. Il faut comparer ces montants à

ceux de la valeur ajoutée de la production agricole. En 2011, les subventions

nettes représentaient une proportion de 33,9 % de cette valeur ajoutée à

l’échelle de l’Union Européenne, contre 31,3 % pour l’agriculture française.18

En dépit de ces aides directes massives, l’agriculture de nos pays n’a pas

échappé à une différenciation de la paysannerie, certes ralentie, mais

néanmoins continue. Les subventions elles-mêmes ont tendance à accélérer

(au moins d’un point de vue relatif) cette différenciation, puisqu’elles

profitent aux plus grandes exploitations. En 2009, ce sont ainsi 10,7 % des

exploitants qui ont reçu chacun plus de 50 000 euros d’aides (soit 40 % des

aides), tandis que 32 % des agriculteurs ont reçu chacun moins de 5 000 €

d’aides (soit 2,4 % des aides).19

Si en 1945 la France comptait une dizaine de millions d’actifs agricoles

permanents, ils n’étaient plus que 3,84 millions en 1970 et 0,97 million en

2010.20

Toujours en 2010, la France ne comptait plus que 514 000 exploitations

agricoles ─ dont deux-tiers d’exploitations individuelles ─, cumulant une

surface agricole utile (SAU) de 27,1 millions d’hectares ─ dont plus des trois-

quarts avaient pour mode de faire-valoir le fermage ─, soit une superficie

moyenne de 52,7 ha par exploitation. Si 18,1 % des exploitations avaient

une SAU supérieure à 100 ha, 62,9 % avaient une SAU inférieure à 50 ha.

