Sur les accords militaires de la Grande Bretagne,de l’ Allemagne et de la France avec l’ Ukraine.

Avant d’ analyser l’évolution des contradictions des blocs impérialistes et les guerres déjà en cours, il nous faut de nouveau préciser nos positions historiques contre les guerres et le nationalisme montant. Nous réaffirmons donc n’ appartenir à aucun camp et nous ne saurions tomber dans le piège de l’ agresseur et l’ agressé. Notre position est d’ opposer à la barbarie qui se prépare à l’ échelle mondial la formation d’un troisième camp , celui du socialisme mondial et du défaitisme révolutionnaire.

Cela fait maintenant, plusieurs années que les États-Unis veulent que l’UE assume le financement de sa propre « défense » tout en restant dans l’ OTAN. Cela fait aussi des années que la France se refuse à n’être qu’un nain militaire dans la cour des grands, de la période gaulliste à nos jours. Le président Macron est sur cette ligne, mais il sait très bien qu’une armée européenne ne peut être possible que si le parapluie de l’OTAN devient incertain. Le coq français se sent pousser des ailes à l’idée que Donald Trump devienne Président des américains. Voila pourquoi préventivement il vient comme ses confrères Britanniques et allemands de signer,un accord militaire historique avec le régime ukrainien qui craint que « l’isolationnisme » de Trump se retire de l’ assistance à l’Ukraine.

La France a fourni à l’Ukraine une aide militaire d’une valeur totale de 1,7 milliard d’euros en 2022 et de 2,1 milliards d’euros en 2023. En 2024, la France fournira jusqu’à 3 milliards d’euros de soutien supplémentaire. le Japon vient d’annoncer une aide de 15 milliards d’euros par an (sources institut Montaigne

Ce qui se passe actuellement n’ est pas sans rappeler, ce qui s’est passé avant la seconde guerre mondiale,la montée du fascisme allait contraindre à des alliances à géométrie variables et instables. Le gouvernement soviétique formula les conditions suivantes: signature entre l’Angleterre, la France et l’URSS d’un pacte effectif d’assistance mutuelle contre l’agression, garanties données par l’Angleterre la France et l’URSS aux États de l’Europe centrale et orientale, y compris tous les pays européens sans exception limitrophes de l’URSS, signature d’une convention concrète militaire entre l’Angleterre, la France et l’ URSS sur les formes et les proportions d’une assistance immédiate et effective réciproque et aux État bénéficiaires de la garantie, en cas d’ agression.

Or sur quoi butta la négociation, si longue ? Elle butta sur le fait que les représentants anglais et français, tergiversaient constamment, refusaient de garantir leur aide à l’URSS dans le cas ou celle ci serait attaquée. De même ils laissaient sans réponse la question de savoir s’ils entendaient participer à la garantie des petits États limitrophes de L’URSS couvrant sa frontière Nord Ouest, au cas ou ces derniers seraient impuissants à défendre leur neutralité contre une attaque de la part d’agresseurs. Le dessous des cartes devenait visible les anglo français ne renonçaient pas à leur projet de pousser Hitler contre l’URSS, ce qui provoquera le fameux pacte Germano soviétique.

C’ est ce qui se passe actuellement avec les accords militaires distincts de l’ Allemagne , la Grande Bretagne et la France, (la Russie ayant le rôle du fascisme allemand) qui entrainent dans la guerre directe avec la Russie toute l’ UE et ses pays limitrophes, qui seront en première ligne , comme la Roumanie (des accords étant déjà signés) la Moldavie, accord pour un « corridor » militaire entre l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne, facilitant le passage des troupes et du matériel, signé le 30 janvier 2024 (l’armée néerlandaise n’étant qu’ un satellite de l’armée allemande).

La signification de l’ accord militaire France Ukraine à Paris le 16 février 2024.

Alors que nous apprenons que la Suéde, veut entrer dans L’ OTAN les tensions guerrières ne font que s’accentuer . Macron et Kouchner sont des va-t’-en guerre, le docteur Bernard Kouchner alors ministre des affaires étrangères et européennes déclarait le 19 avril 2008 au « Gazeta Wyborcza ». Qu’il fallait faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN ainsi que la Géorgie et que la France retourne dans le commandement intégré de l’ OTAN. Les accords qui viennent d’être signés, accompagnés de déclarations visant à envoyer des militaires européens en Ukraine consiste à considérer que l’ Ukraine est membre de l’ OTAN. Dans la foulée des va-t’-en guerre, nous avons Bernard Henri Lévy, qui a été décoré de l’ ordre du mérite à Paris le 16 janvier 2023 par l’ambassadeur d’ Ukraine.

Au moment ou je termine cet article, Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse affirme que l’envoi de troupes occidentales au sol ne peut « être exclu ». Immédiatement une levée de boucliers de parlementaires de tout bord et même aussi de l’étranger contre la déclaration de Macron jugée comme dictatoriale. Il en est résulté un « recul » de Macron qui entend tactiquement consulter le parlement.

G.Bad le lundi 26 février 2024