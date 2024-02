Palestine – Manif à Paris jeudi 29 février 2024 devant l’Assemblée Nationale à 17h30

Le réarmement moral de Macron

En 1960, Konrad Adenauer (à gauche) le 1er Chancellier de la République fédérale d’Allemagne et Frank Buchman, fondateur du Réarmement moral.

1et juillet 2016 : La Fondation Caux-Initiative et changements (anciennement Réarmement moral) fête ses 70 ans à Caux, un village suisse qui surplombe le lac Léman. Retour sur un mouvement international, évangélique et anticommuniste qui a marqué les conservateurs suisses avant et pendant la Guerre froide, avant qu’il ne s’ouvre à d’autres sensibilités.

Note de do, le 20 février 2024 :

Macron veut un « réarmement civique ». Ce n’est pas sans rappeler la très puissante secte anticommuniste de Caux en suisse : le « réarmement moral ». Cette secte est en effet très puissante. Il suffit de voir ses bâtiments infiniment grands pour s’en convaincre.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17643

Les filles de Kamare (vidéo 1h27)

René Vienet : « C’aurait pu être plus porno et plus subversif. Prenez-vous en à vous-mêmes spectateurs ! vous supportez qu’il y ait une censure pour veiller sur vos bonnes moeurs. »

Note de do : Si vous avez une meilleure version, je suis preneur !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17694

Russie – Ukraine – Macron dit et fait n’importe quoi ! vidéo 5’36

Macron parle d’envoyer des soldats français en Ukraine !

Enregistré sur France 2 le 27 février 2024

Il y a peu, je me demandais si Macron ne serait pas un peu paumé. Là c’est sûr, il est même complètement paumé. Il se débat dans tous les sens, fait et dit n’importe quoi. Il devient dangereux.

Les commentaires aussi sont intéressants :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17696

Un prétexte woke permet de censurer Mary Poppins en Angleterre !

27 février 2024 : L’organisme de censure britannique a estimé que l’œuvre de 1964 contenait des « propos discriminatoires », et a décidé de la sortir de la catégorie « grand public » pour la soumettre au contrôle parental. Le mot « hottentots » utilisé ironiquement deux fois dans le film est considéré sérieusement comme « raciste ». Ils n’ont pas osé dire que s’ils censuraient Mary Poppins c’était parce que ce film dit, cette fois pour de vrai, du mal des banquiers.

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17697

Quand les « cadeaux » des grandes enseignes sont en fait de la vente forcée (vidéo 30 »)

Exemple Carglass

Enregistré sur TF1 le 27 février 2024 vers 13h45

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17695

Histoire d’Israël à travers les déclarations de ses dirigeants (PPS)

Ben Gourion en 1937 :« Nous devons virer les Arabes et prendre leur place. »

Il y a d’autres citations dans le PPS :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17685

Palestine – Manif jeudi 29 février 2024 devant l’Assemblée Nationale à 17h30

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17693

http://mai68.org/spip2