Non à la guerre ! Non à l’économie de guerre !

Bonjour à toutes et à tous,

Ce matin du samedi 2 mars 2024, j’écoutais France-Culture. Ils parlaient de l’Ukraine et de la guerre. « Il nous faut une économie de guerre pour produire plein de choses relatives à la guerre ». Décidément, me dis-je, France-Culture est devenu aussi pourri que France-Info. Cela fait des semaines et des semaines que je me le dis. Du coup, je mets France-Info. Mais, c’est exactement la même chose. Ils disent eux aussi qu’il faut une économie de guerre. C’est le bourrage de crâne à tous les niveaux.

Ils veulent faire la guerre. Ils veulent faire la guerre à la Russie. Ils veulent l’empêcher de « gagner en Ukraine ». Car, sinon, elle deviendra trop puissante. Et ils ont peur de la Russie, nous disent-ils. Ils prétendent que si on ne dépense pas plein de fric pour la guerre, alors une victoire de la Russie nous coûtera encore 1000 fois plus cher. Ils disent même qu’il faudra un retour au « quoiqu’il en coûte » !

Mais, la Russie nous a sauvés déjà plusieurs fois. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ces gens-là aiment la guerre. Ils pensent peut-être que la guerre, quelle qu’elle soit, quelque soit l’ennemi, relancera l’économie et sauvera le capitalisme une fois de plus. Comme d’habitude.

À BAS LE CAPITALISME ET À BAS L’ÉCONOMIE !

Le « quoiqu’il en coûte », c’est toujours un peu plus de banco-centralisme. C’est le pouvoir des banques centrales qui augmente en prêtant de l’argent.

Le banco-centralisme… quel est son rapport à la guerre ? Veut-il sauver le capitalisme, lui dont l’avenir est la fin du capitalisme ?

Une guerre peut en cacher une autre : il y a aussi une guerre entre le capitalisme et le banco-centralisme.

À BAS LE BANCO-CENTRALISME !

La guerre est double. il y a d’un côté la guerre officielle des capitalistes occidentaux contre les capitalistes russes. Et de l’autre une guerre secrète, qui se fait toute seule, automatiquement. Celle des banco-centralistes occidentaux contre les capitalistes occidentaux, avec l’assentiment plus ou moins conscient de ces derniers. Les banquiers centraux occidentaux, en leur prêtant tout l’argent qu’ils veulent, soutiennent les capitalistes occidentaux dans leur guerre contre les capitalistes russes, et, ce faisant, prennent de plus en plus de pouvoir sur eux. Quand au banco-centralisme russe, il profite aussi de la guerre pour se développer de la même façon en Russie où il est encore assez faible.

Finalement, le banco-centralisme pousse à la guerre aussi bien côté russe que côté occidental.

La troisième guerre mondiale sera la fin définitive du capitalisme et l’avènement du banco-centralisme au niveau mondial. Cette guerre est inéluctable.

Sauf si…

Sauf si on fait la révolution à temps pour empêcher la guerre.

Mais, pour cela, il faudrait un réveil général des consciences. C’est-à-dire qu’il faudrait tout d’abord que les gens ne tombent pas dans tous les pièges de la propagande du pouvoir… c’est mal barré !

Cependant, Guy Debord disait avec Sénèque :

« C’est quand on n’a plus d’espoir qu’il ne faut désespérer de rien ».

Bien à vous,

do

