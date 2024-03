Géopolitique du gaz et servilité européenne

Recherche menée par Robert Gil

Depuis la destruction du Nord Stream I et II, sur ordre des USA, l’approvisionnement en gaz de l’Europe va repartir par le Sud en passant par la Turquie qui va devenir le nouveau carrefour de distribution du gaz par oléoduc en Europe. Mais l’objectif primordial pour les ricains, était surtout de découpler définitivement l’Allemagne de la Russie.

On vit dans un monde étrange. L’Ukraine continue à fournir du gaz à la Hongrie, à la Slovaquie, et à l’Autriche via un gazoduc qui traverse ses territoires depuis la Russie, et la Russie continue à lui payer des frais de passage. La France donc le ministre B. Lemaire avait dit qu’il allait mettre l’économie russe à genoux en 15 jours, achète désormais de plus en plus de gaz russe, suite à la diminution de livraison des USA. Les livraisons de gaz russe vers la France ont augmenté de 41% en 2023. A ce rythme, la Russie pourrait devenir le premier fournisseur de GNL vers la France. C’est autant que part le Nord Stream 2, mais quatre fois plus cher ! Au point de vue, analyse, prévision, diplomatie et intelligence, jamais la France n’avait connu un tel désastre de la part de ses gouvernants !

Dans le même temps, société turque Botas a proposé de fournir du gaz à l’Union européenne via le corridor des Balkans en mode inversé. Il s’agit du gazoduc par lequel le gaz russe, et auparavant le gaz soviétique, était acheminé en Roumanie et en Turquie via l’Ukraine. Rapidement, le volume pourrait atteindre 11 millions de mètres cubes par jour. La Turquie est ravitaillée en gaz par le Turkish Stream et le Blue Stream passant par la mer Noire, ces deux gazoducs sont approvisionnés uniquement par la Russie. Mais la Turquie peut aussi compter sur du gaz qui vient d’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan, pays avec lequel les européens ont signé un contrat d’appro en gaz en juillet 2022, est ravitaillé en partie par les russes car leur production en gaz ne suffit pas… un monde de fou ! Confirmation que les sanctions contre la Russie ne lui nuisent pas mais nuisent à l’Europe… et font l’affaire d’Erdogan.

Par conséquent, la Grèce va recevoir le gros du paquet en gaz provenant de la Turquie, donc elle doit se rapprocher malgré ses différends historiques. De la Grèce cela remonte par l’Italie qui va redistribuer le gaz à l’Autriche qui redistribuera à l’Allemagne, les travaux de raccordements sont en cours. De plus, l’Italie a de très bonnes relations diplomatiques avec l’Algérie pour son appro en gaz. Par conséquent, l’Italie devient elle aussi un nouveau carrefour gazier en Europe au détriment de l’Allemagne qui va dépendre d’elle à présent. La redistribution énergétique en Europe est ainsi effectuée, toujours sous le contrôle des USA, c’est le Sud de l’Europe qui va avoir dorénavant le plus d’influence à présent au niveau énergétique. L’appoint sera fait par le gaz de la mer du Nord. Le cauchemar des Etats-Unis était un gros grand rapprochement entre l’Allemagne et la Russie : mission accomplie la rupture entre les deux pays est quasi définitive.

La question européenne étant réglée, les USA vont pouvoir se focaliser sur le Caucase et manœuvrer pour faire rentrer l’Azerbaïdjan sous leur sphère d’influence via l’UE et l’Otan. La Géorgie, le Kazakhstan et les autres anciens pays satellites de l’URSS d’Asie Centrale vont à leur tour subir une alternance de promesses et de menaces de la part de Washington, afin d’essayer d’isoler et d’affaiblir la Russie. Dans ce jeu de dupe l’alignement de l’Europe sur les intérêts américains est le résultat d’une servilité des plus abjecte, et la perte totale de ce qui leur restaient de souveraineté.