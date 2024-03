Pour qu’un nouvel empire émerge il faut qu’un ancien empire disparaisse

Voici ce qu’il faut retenir de ces journées frénétiques à Moscou : Normal-o-philes du monde entier, unissez-vous.

Ces jours ont été des jours multipolaires frénétiques dans la capitale du monde multipolaire. J’ai eu l’honneur de dire personnellement au ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov que la quasi-totalité du Sud mondial semblait être représentée dans un auditorium du pôle d’innovation Lomonosov un lundi après-midi – une sorte d’ONU informelle et, à plusieurs égards, bien plus efficace lorsqu’il s’agit de respecter la charte de l’ONU. Ses yeux ont brillé. Lavrov, plus que d’autres, comprend le véritable pouvoir de la Majorité mondiale.

Moscou a accueilli une conférence multipolaire consécutive ainsi que la deuxième réunion du Mouvement international des russophiles (MIR, dont l’acronyme français signifie «monde» en russe). Dans l’ensemble, les discussions et le travail en réseau ont donné des indications de bon augure sur la construction d’un ordre international véritablement représentatif, loin de la sinistrose imposée par l’agenda d’une culture unipolaire unique et des guerres sans fin.

La session plénière d’ouverture du premier jour a été placée sous le signe de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dont le message principal était clair comme de l’eau de roche : «Il ne peut y avoir de liberté sans libre arbitre», ce qui pourrait facilement devenir la nouvelle devise collective du Sud mondial. Les «États-civilisations» ont donné le ton de la discussion générale – car ils conçoivent méticuleusement les plans du développement économique, technologique et culturel dans le monde hégémonique post-occidental.

Zhang Weiwei, professeur de relations internationales à l’Institut chinois de l’Université Fudan à Shanghai, a résumé les quatre points cruciaux pour que Pékin puisse jouer son rôle de «nouveau pôle indépendant». Cela ressemble à un marqueur concis de la situation actuelle :

1. Dans le cadre de l’ordre unipolaire, tout, des dollars aux puces électroniques, peut être transformé en arme. Les guerres et les révolutions de couleur sont la norme.

2. La Chine est devenue la plus grande économie du monde en termes de PPA, la plus grande économie commerciale et industrielle, et elle est actuellement à l’avant-garde de la quatrième révolution industrielle.

3. La Chine propose un modèle «Unir et Prospérer» au lieu du modèle occidental «Diviser et Régner».

4. L’Occident a tenté d’isoler la Russie, mais la Majorité mondiale sympathise avec elle. Ainsi, l’Occident collectif a été isolé par le Reste mondial.

Combattre la «guerre théo-politique»

Le terme «Reste mondial» est d’ailleurs mal choisi : La Majorité mondiale est le nom du jeu. Il en va de même pour le «milliard d’or» ; ceux qui profitent du moment unipolaire, principalement à travers l’Occident collectif et en tant qu’élites compradores dans les satrapes, ne sont au mieux que 200 millions environ.

Le lundi après-midi à Moscou, trois sessions parallèles ont été organisées : sur la Chine et le monde multipolaire, où la vedette était le professeur Weiwei ; sur l’Occident post-hégémonique, sous le titre «Est-il possible de sauver la civilisation européenne ?» – en présence de plusieurs Européens dissidents, d’universitaires, de spécialistes des groupes de réflexion et d’activistes ; et le thème principal, qui mettait en vedette les acteurs de premier plan de la multipolarité.

J’ai eu l’honneur de modérer l’impressionnante session du Sud mondial, qui a duré plus de trois heures – elle aurait pu durer toute la journée, en fait – et qui a donné lieu à plusieurs présentations époustouflantes d’Africains, de Latino-Américains et d’Asiatiques, de la Palestine au Venezuela, notamment du petit-fils de Nelson Mandela, Mandla.

C’était le Sud mondial multipolaire en plein essor – car mon impératif était d’ouvrir la parole au plus grand nombre. Si les organisateurs publiaient un best-seller des présentations, il pourrait facilement devenir un succès mondial.

Mandla Mandela a souligné qu’il était temps de s’éloigner du système unipolaire dominé par l’Hégémon, «qui continue à soutenir Israël».

Cette intervention a été complétée par celle de l’activiste charismatique béninois Kemi Seba, qui incarne avec brio le leadership africain de demain. Lors de la session plénière, Seba a introduit un concept clé, qui ne demande qu’à être développé dans le monde entier : nous vivons une «guerre théo-politique».

Ce concept résume parfaitement la guerre hybride menée simultanément par l’Occident contre l’islam, le chiisme, l’orthodoxie chrétienne, en fait toutes les religions, à l’exception du culte woke.

Le lendemain, le deuxième congrès du mouvement international des russophiles proposait trois sessions de débat : la plus pertinente portait sur – quoi d’autre – «la guerre informationnelle et hybride».

J’ai eu l’honneur de partager la scène avec Maria Zakharova – et après ma présentation de style free jazz, axée sur plus de 40 ans de pratique du journalisme à travers la planète et sur l’observation directe de la dégradation totale de l’industrie, nous avons entamé un dialogue, utile je l’espère, sur les médias et la puissance douce.

La suggestion que j’ai faite, non seulement au ministère des Affaires étrangères russe, mais aussi à tout le monde dans le Sud mondial, était simple : oubliez les médias traditionnels contrôlés par l’oligarchie, ils sont déjà morts. Ils n’ont rien de pertinent à dire. Le présent et l’avenir reposent sur les médias sociaux, les médias «alternatifs» – qui ne sont plus alternatifs, au contraire – et les médias citoyens, auxquels il convient bien entendu d’appliquer les normes journalistiques les plus strictes.

Le soir, avant que tout le monde ne se mette à faire la fête, quelques-uns d’entre nous ont été invités à un dîner de travail ouvert, franc et instructif avec le ministre des Affaires étrangères Lavrov dans l’une des magnifiques salles ornées de fresques de l’hôtel Metropol, l’un des plus grands hôtels d’Europe depuis 1905.

Une légende avec un sens de l’humour décapant

Lavrov était détendu, entre amis ; après un premier tour de force diplomatique époustouflant qui a couvert un certain nombre de faits marquants des dernières décennies jusqu’à la morosité actuelle, il a ouvert la table à nos questions, prenant des notes et répondant à chacune d’entre elles en détail.

Ce qui frappe lorsqu’on se trouve face au diplomate le plus légendaire du monde depuis un certain temps, dans un cadre détendu, c’est sa tristesse sincère face à la rage, à l’intolérance et à l’absence totale d’esprit critique dont font preuve les Européens en particulier. Tout au long de notre conversation, cet aspect a été bien plus important que le fait que les relations entre les États-Unis et la Russie soient au plus bas.

Lavrov reste cependant très motivé par le Sud mondial et la Majorité mondiale, ainsi que par la présidence russe des BRICS cette année. Il a fait l’éloge du ministre indien des Affaires étrangères, Jaishankar, et des relations globales avec la Chine. Il a suggéré que le mouvement des russophiles devrait jouer un rôle mondial, suggérant de manière ludique que nous devrions tous faire partie d’un mouvement «Normal-o-philes».

Lavrov la légende est également connu pour son sens de l’humour. Et l’humour est plus efficace lorsqu’il est très sérieux. Voici donc ce qu’il faut retenir de ces journées frénétiques à Moscou : Normal-o-philes du monde entier, unissez-vous.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation