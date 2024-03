Financement de la guerre en Ukraine et rétrocommissions

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17753

La France et l’Union Européenne donnent des milliards d’Euros à l’Ukraine et à Zélensky afin qu’ils acceptent de maintenir l’Ukraine en guerre contre la Russie. Mais ne soyons pas dupes, une partie de cet argent revient incognito dans les poches de certains Français et de certains Européistes.

L’argent donné à l’Ukraine et à Zélensky s’appelle un « bakchich », ou une « commission » en bon français. La fraction de l’argent qui revient incognito s’appelle des rétrocommissions.

Mais QUI sont les bénéficiaires des rétrocommissions ? évidemment certaines personnes très haut placées dans l’État français et dans l’Union Européenne, et combien toucheront-elles en cachette ?… Pour faire perdurer ces rétrocommissions, elles prolongent la guerre le plus longtemps possible, même si elle est perdue, aucune importance !

c’est pour trouver ces milliards à donner à l’Ukraine de Zélensky, que Macron vole des milliards dans les poches des Français en sous-finançant les services publics, les aides sociales et les retraites. Car sans ces milliards donnés à l’Ukraine, c’est la fin de ce système de rétrocommissions.

