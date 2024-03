GAZA – Les Français peuvent génocider en toute tranquillité ?

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17830

La France n’envisage pas d’enquêter sur les Franco-israéliens qui ont rejoint l’armée israélienne

Publié par Gilles Munier le 16 Mars 2024, 08:48am

Ecrit par Nadia Chahed (revue de presse : Anadolu – 14 mars 2024)

14 mars 2024 : Déclaration du porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères

En réponse à une question d’Anadolu sur les Franco-israéliens qui ont rejoint l’armée israélienne et leur éventuel jugement en cas de crimes à Gaza, Lemoine a souligné que la double nationalité est une double allégeance et que la France n’enquêtera, de ce fait, pas sur ces binationaux.

Élections présidentielles russes : le taux de participation franchit la barre des 50%

Les élections présidentielles se tiennent en Russie du 15 au 17 mars 2024. Quatre candidats se disputent le poste de chef de l’État : Leonid Sloutsky, député du Parti libéral-démocrate, Nikolaï Kharitonov, député du Parti communiste russe, Vladislav Davankov, député du parti Nouvelles personnes et Vladimir Poutine.

Samedi 16 mars 2024, 22h47 CET : Au soir du deuxième jour de vote, à 20h19 heure de Moscou, le taux de participation était de 55,1% souligne l’agence de presse Ria Novosti, reprenant les chiffres du site de la Commission électorale centrale.

Note : Dans l’article, une très courte vidéo de Kadyrov, disant qu’il a voté pour celui qui a sauvé la Russie, et un longue vidéo avec de nombreuses prises de parole.

Rachel Corrie assassinée le 16 mars 2003 dans la bande de Ghaza

UKRAINE : « Joe Biden est compromis dans un énorme scandale de corruption » vidéo 1h38

GAZA – L’Allemagne accusée à la CIJ de complicité de génocide

Complicité de crime de génocide : à qui le tour ?

Le Club de Médiapart du 15 mars 2024 :

La France a des obligations, dont celle de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher qu’un génocide soit perpétré dans la bande de Gaza.

Depuis l’ordonnance de la Cour Internationale de Justice du 26 janvier 2024, cette obligation devrait être prise très au sérieux par le Président Macron, le gouvernement de Monsieur Attal et nos élus.

L’Allemagne se retrouve à son tour devant la Cour Internationale de Justice, accusée par le Nicaragua de faciliter un génocide à Gaza en fournissant à Israël un appui politique, financier et militaire et en cessant de financer l’UNRWA.

Et pourtant, malgré quelques soubresauts qu’on espérait être un début de prise de conscience, la France pourrait elle aussi se retrouver un jour devant la même Cour.

Le pouvoir veut importer en France la guerre d’Ukraine !

La grenouille veut se faire plus grosse que le boeuf

Enregistré sur France 2 le 14 mars 2024 à 20h

Cliquer ici pour voir la vidéo

Macron est un danger public

Le pouvoir ne veut pas qu’on importe en France la guerre de Palestine, mais il veut importer la guerre d’Ukraine !

Bon, je vais vous dire honnêtement que je n’ai regardé que le tout début de l’entretien parce que je ne supporte plus d’entendre macron. J’ai aussi regardé juste la fin de l’émission pour voir ce que les « journalistes » en avait retenu.

Au début de l’entretien, Macron est fort maladroit. On se demande même s’il ne regrette pas un peu son envolée lyrique pour aller faire la guerre à la Russie.

Mais à la fin, lors de l’interprétation journalistique, on pense que Macron est un fou dangereux.

On se pose aussi bien des questions, parce que, tout de même, les journalistes, au début, quand Malbrough-Macron disait qu’il allait partir en guerre contre la Russie, se foutaient plus ou moins de sa gueule. Mais, tout ça, c’est fini, Macron a repris les « journalistes » en main, ce ne sont que des serpillères qui ont une famille à nourrir, et qui espèrent passer entre les gouttes.

Malbrough s’en va-t-en guerre, mironton, mironton, mirontaine.

Malbrough s’en va-t-en guerre… ne sait quand reviendra…

Ne sait quand reviendra…

