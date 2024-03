Il est très probable que leurs protestations continueront de croître et pourraient continuer à se transformer en un nouveau mouvement de solidarité qui pose un sérieux défi au gouvernement.

Environ 70 000 manifestants ont bloqué environ 570 endroits en Pologne cette semaine lors des plus grandes manifestations à ce jour en soutien à leurs agriculteurs, dont les moyens de subsistance sont au bord de la ruine en raison de l’afflux continu de céréales ukrainiennes bon marché et de mauvaise qualité sur le marché intérieur. La décision provisoire de l’UE de plafonner certaines céréales ukrainiennes aux niveaux de volume moyens de 2022-2023 a exclu de manière importante le blé et l’orge, et les exemptions tarifaires sur toutes les importations resteront en place pendant une année supplémentaire.

Bloomberg a ensuite rapporté le lendemain que « le soutien de l’Europe au blé ukrainien met les agriculteurs encore plus en colère », car cette mesure préliminaire ne répond pas à leurs préoccupations. Le commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, a également déclaré la semaine dernière que l’agriculture polonaise était perdante sur le plan commercial avec l’Ukraine. Il est polonais et membre de l’ancien gouvernement conservateur-nationaliste qui a imposé des restrictions sur les importations ukrainiennes, mais a subi des pressions de la part du nouveau gouvernement libéral-mondialiste pour démissionner.

En ce qui concerne les autorités en place, elles tentent maintenant de détourner l’attention des manifestants en faisant adopter une proposition de l’UE visant à imposer des droits de douane sur les importations agricoles russes en réponse à une opération d’influence ukrainienne alléguant à tort que ces importations de faible niveau sont responsables de la situation critique des agriculteurs. Cette analyse couvre ici les différentes dimensions de leur campagne de guerre de l’information anti-polonaise depuis la reprise des manifestations en janvier pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur cette ingérence.

L’importance d’y faire référence est d’informer le lecteur de la raison pour laquelle la Pologne soutient une proposition qui, de l’aveu même de Politico , est « plus une distraction qu’une véritable solution à la situation économique difficile à laquelle sont confrontés les agriculteurs européens, étant donné la part relativement faible du marché de l’UE représentée par les importations (russes) ». L’agence ukrainienne d’analyse et d’information APK-Inform s’est également vantée que « les droits de douane sur les céréales russes stimuleront la compétitivité du blé ukrainien sur le marché de l’UE ».

La distraction agricole imminente de l’UE par la Russie est donc un moyen sournois d’accroître la part de l’Ukraine sur le marché du bloc, ce qui ne fera qu’aggraver les problèmes des agriculteurs polonais, risquant ainsi que le scénario de leurs protestations se transforme en une forme moderne du mouvement Solidarnosc de l’époque de la guerre froide. Il a été évalué plus tôt ce mois-ci ici que le nouveau gouvernement libéral-mondialiste de la Pologne pourrait alors se sentir obligé d’ intervenir conventionnellement en Ukraine comme l’ultime distraction de ces manifestations.

Certes, la décision de le faire ne serait pas entièrement motivée par des questions intérieures, mais elles joueraient probablement un rôle démesuré pour convaincre les décideurs politiques dans le scénario de l’émergence d’un nouveau mouvement de solidarność. Les développements sur le terrain dans la guerre par procuration entre l’OTAN et la Russie auraient beaucoup plus d’influence, comme la possibilité que la France tente de manière préventive de prendre le contrôle d’Odessa avant une percée russe. Néanmoins, le fait est qu’une participation potentielle de la Pologne pourrait servir à détourner l’attention de ces manifestations.

Étant donné que l’approche de l’UE à l’égard des importations agricoles russes et ukrainiennes n’aidera pas les agriculteurs polonais mais aggravera en fait leur situation, il est très probable que leurs protestations continueront de croître et pourraient continuer à se transformer en un nouveau mouvement de solidarité. Dans ce cas, la loi martiale pourrait être imposée sous prétexte d’intervenir conventionnellement en Ukraine et de devoir naturellement lever tous les blocus entravant le mouvement des troupes sur place, faisant ainsi d’une pierre deux coups.

Cependant, cette politique pourrait se retourner contre eux si les manifestants refusent d’obtempérer et finissent par se heurter aux forces armées, ce qui pourrait compliquer cette campagne à son stade le plus sensible. Son succès ne pouvait donc pas être tenu pour acquis en raison de l’ enseignement de la théorie de la complexité selon lequel les conditions initiales façonnent de manière disproportionnée le résultat de processus complexes tels que celui-ci. La solution possible du gouvernement libéral-mondialiste aux manifestations pourrait donc déclencher la pire crise nationale de l’histoire de la Pologne.