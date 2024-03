Les inégalités et la concentration de la richesse aux États-Unis ont de vastes répercussions

C’est un aspect très important de l’économie américaine que, bien qu’il ait la chance d’avoir une base de ressources exceptionnellement riche, bien qu’il bénéficie de certains avantages uniques du dollar en tant que monnaie de réserve internationale pendant très longtemps, bien qu’il ait certains autres avantages historiques et que le pays n’hésite pas à utiliser sa force militaire inégalée et son poids diplomatique pour faire progresser et protéger son économie. Partout dans le monde, la moitié inférieure de la population américaine a encore du mal à satisfaire ses besoins fondamentaux.

Bien que plusieurs explications puissent être avancées, ce qui peut être particulièrement pertinent, c’est que les 50 % les plus pauvres de la population ne possèdent que 1,5 % de la richesse du pays.

L’un des reflets de cette situation est que l’espérance de vie aux États-Unis reste faible par rapport à presque tous les pays comparables du monde « développé ». Une autre réflexion est que, alors que les États-Unis prétendent « nourrir le monde », leurs propres agriculteurs, y compris les agriculteurs familiaux et les petits agriculteurs en particulier, ont été confrontés à des taux très élevés de perte et de détérioration des moyens de subsistance, une mise en œuvre du précepte largement exprimé mais terrible de « devenir gros ou sortir » ou « aller grand ou faire faillite ». Le fait même que de tels slogans puissent être entendus de manière acceptable est le reflet que la pensée économique a été systématiquement corrompue.

Une étude réalisée par l’Urban Institute (UI) en 2018, avant que la pandémie ne frappe, a révélé que près de 40 % des adultes non âgés et de leurs familles avaient du mal à se permettre au moins un besoin de base en matière de soins de santé, de logement, de services publics ou de nourriture en 2017. Les difficultés chez les personnes âgées sont susceptibles d’être encore plus élevées. Ce chiffre a encore augmenté dans les années post-pandémiques, le rapprochant des 50 % les plus pauvres de la population.

Il est conventionnel de parler d’inégalités principalement dans le contexte de la part des différents segments de la population dans le revenu et la richesse. Cependant, dans le contexte du budget militaire exceptionnellement élevé des États-Unis et de ses liens étroits avec les profits excessifs réalisés par les entrepreneurs militaires, en particulier certaines entreprises d’armement géantes, il est logique de parler de militarisation comme faisant également partie des inégalités qui privent les 50% les plus pauvres de la population de l’accès aux besoins de base. Les États-Unis dépensent près de 900 milliards de dollars par an en dépenses militaires. Cela exclut de nombreuses dépenses répertoriées comme civiles, mais ayant de fortes implications et relations militaires. Une part énorme et croissante des dépenses fédérales discrétionnaires est absorbée par les dépenses militaires.

Le Rapport sur les inégalités dans le monde 2022 nous apprend que les 50 % les plus pauvres de la population américaine ne possèdent que 1,5 % de leur richesse et seulement 13 % de leurs revenus. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les États-Unis ont les inégalités les plus élevées parmi les pays du G7 – les États-Unis ont un coefficient de Gini de 0,434, tandis que pour les six autres pays, il varie entre 0,326 (France) et 0,392 (Royaume-Uni). Selon un indice de développement inclusif préparé par le Forum économique mondial, les États-Unis se classent au 23e rang sur un total de 30 pays riches. Selon le rapport sur l’état de l’Union – The Poverty and Inequality Report (2016) de l’Université de Stanford, les États-Unis se classent au bas de l’échelle d’un indice de 10 pays riches. Lorsque cet indice a été élargi pour inclure certains des pays les moins riches, les États-Unis sont apparus au 18e rang sur un total de 21 pays.

Un chiffre particulièrement surprenant mis en évidence par le Rapport sur les inégalités dans le monde 2022 est qu’aux États-Unis, la part de la richesse détenue par les 1 % les plus riches (35 %) est 23 fois plus élevée que la part (1,5 %) détenue par les 50 % les plus pauvres ! En 1968, les 20 % des ménages américains les plus riches représentaient 43 % des revenus, mais en 2018, ils en ont retiré 52 %, soit plus que les 80 % les plus pauvres qui n’ont obtenu qu’une part de 48 %.

C’est cette inégalité et ces dépenses militaires élevées qui sont responsables dans une large mesure des privations subies par un très grand nombre de personnes au milieu de l’abondance.

L’étude de 2018 sur l’assurance-chômage était basée sur une enquête sur le bien-être et les besoins fondamentaux menée auprès d’adultes non âgés âgés de 18 à 64 ans. Alors que 40 % d’entre eux avaient du mal à accéder à au moins un besoin de base, 60 % de ce groupe avaient du mal à répondre à deux besoins fondamentaux et 34 % avaient du mal à répondre à trois besoins.

Pas moins de 23 % ont déclaré avoir souffert d’insécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois. 18 % ont eu du mal à payer leurs factures médicales, tandis que presque le même nombre (17,8 %) a décidé de se passer de certains traitements médicaux requis en raison des coûts. Les niveaux de privation se sont avérés plus élevés chez les jeunes adultes, les femmes, les ménages avec enfants, les Noirs et les Hispaniques. Parmi ceux qui luttaient pour subvenir à leurs besoins de base, il y avait plusieurs de ceux qui n’étaient pas considérés comme pauvres mais comme appartenant à la classe moyenne.

Ces données proviennent d’une étude portant sur le groupe d’âge des 18-64 ans. Cependant, en 2020, il a été signalé que les niveaux de pauvreté des enfants (moins de 18 ans) étaient 1,5 fois plus élevés que les niveaux de pauvreté des adultes.

D’autre part, malgré les prestations de sécurité sociale, un grand nombre de personnes âgées ne sont pas non plus en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. L’Institut de gérontologie de l’Université du Massachusetts à Boston a préparé l’indice de sécurité économique des personnes âgées, qui a révélé qu’en 2016, une majorité de personnes âgées ne disposaient pas des « ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de base ». Les conditions dans les maisons de soins infirmiers se sont souvent avérées précaires.

Malgré l’Obamacare, un sondage Gallup de décembre 2019 a révélé que 25 % des personnes contactées ont déclaré qu’elles-mêmes ou un membre de leur famille avaient retardé le traitement d’une maladie en raison de facteurs de coût.

Le nombre de sans-abri, estimé à environ 550 000, devrait augmenter considérablement. Alors que le pays sortait de la pandémie, en juin 2021, près de 2 millions de personnes étaient en retard dans leurs paiements hypothécaires et près de 6 millions ne payaient pas leur loyer. Un nombre important de ces 8 millions de ménages sont menacés d’expulsion, tandis que le nombre moyen de cas d’expulsion déposés au cours d’une année jusqu’en 2018 était d’environ 3,7 millions. Les propriétaires ont un avocat dans plus de 90 % des cas ; Les locataires bénéficient rarement d’une telle aide. Cela représente environ 10 000 avis d’expulsion en une seule journée, un chiffre choquant sûrement, ou 416 par heure, ou 7 par minute.

Une enquête menée par le Guardian et Consumer Reports a conclu il y a quelque temps qu’à mesure que le financement fédéral pour les systèmes d’eau vieillissants s’est effondré, des millions de maisons sont déconnectées ou saisies chaque année. Cette enquête a révélé des niveaux alarmants de produits chimiques éternels, d’arsenic et de plomb dans des échantillons prélevés à travers les États-Unis.

Il est clair que l’ampleur du déni des besoins fondamentaux de la population d’un pays si bien doté pour la prospérité de diverses manières est inexcusable et que ses principales causes, y compris la militarisation excessive et les inégalités, doivent être remises en question et réduites.

Ces derniers temps, on s’inquiète de plus en plus de l’incroyable concentration non seulement de la richesse et des revenus, mais aussi du contrôle et de la prise de décision au niveau mondial. Avec des liens mondiaux et des changements technologiques sans précédent, les dangers d’une poignée de personnes exerçant un contrôle indu et excessif ont augmenté rapidement, avec des implications très inquiétantes pour les populations du monde entier.

Les 0,01 % les plus riches de la population mondiale possèdent 11 % de sa richesse. Depuis les années 1990, les 1 % les plus riches ont capté 38 % de la croissance de la richesse, tandis que les 50 % les plus pauvres n’ont pu capter que 2 %. Dans la tranche supérieure de 0,1 %, la fortune par habitant d’un adulte s’élève à 14 133 400 euros. Selon la liste Forbes, il y avait 2755 milliardaires dans le monde en 2021. Parmi eux, les 724 qui se trouvent aux États-Unis sont susceptibles d’être plus proches des leviers de contrôle et de pouvoir que ceux d’autres pays, du moins pour l’instant. Il ne s’agit pas de sous-estimer l’influence des milliardaires dans d’autres pays, seuls deux sont connus pour exercer un pouvoir et une domination énormes dans un pays de premier plan comme l’Inde.

Aux États-Unis, selon une organisation nommée Americans for Tax Fairness, pendant la pandémie, les 10 plus grands milliardaires ont augmenté leur richesse au rythme d’un milliard de dollars par jour, soit 12600 dollars par seconde. La richesse de ce top 10 est passée de 600 milliards de dollars à 1300 milliards, soit plus du double, au cours de cette période d’environ 2 ans.

Plusieurs de ces milliardaires les plus riches, ainsi que leurs entreprises multinationales, sont devenus très controversés dans le contexte de leur domination de secteurs cruciaux d’une manière qui peut avoir un impact négatif sur la plupart des gens dans le monde. Il s’agit notamment de la santé, de l’alimentation et de l’agriculture, du commerce, des transports, de l’information, de la finance, de la banque et d’autres secteurs cruciaux, et même de l’espace extra-atmosphérique ! Plusieurs de ces super-riches, leurs acolytes et leurs employés, ont rejoint des postes clés dans des plates-formes internationales spécialement créées avec des représentants de gouvernements, de l’ONU et d’autres organisations internationales pour créer des groupes si influents que, à toutes fins pratiques, ce qu’ils décident se propage rapidement dans une grande partie du monde.

Ces milliardaires et leurs acolytes utilisent également les plates-formes d’organisations peu structurées pour faire avancer des programmes impérialistes de contrôle et de profit, dissimulés de manière appropriée, qui ne peuvent pas être déclarés directement ou officiellement par certains gouvernements ou même par des entreprises. Dans ce contexte, certaines données récentes en provenance des États-Unis concernant l’étendue du contrôle exercé par quelques entreprises sont révélatrices.

Le 17 février 2022, le sénateur Bernie Sanders, président de la commission du budget de l’État des États-Unis, a fait une déclaration devant la commission qui est très importante en termes d’exposition de l’étendue de la richesse et de la concentration des grandes sociétés d’investissement et du contrôle exercé par elles sur l’économie et la vie des pauvres. Ces commentaires ont été prononcés lors d’une audience intitulée « Warrior Met and Wall Street Greed : What Corporate Raiders are doing to Workers and Consumers » (Le Guerrier Met et la cupidité de Wall Street : ce que les entreprises pillent font aux travailleurs et aux consommateurs).

Sanders a commencé par dire :

Aujourd’hui, nous allons discuter d’une question dont on ne parle presque jamais au Congrès et dans les grands médias : l’incroyable concentration de la propriété et du pouvoir qu’une poignée de sociétés d’investissement de Wall Street ont sur l’ensemble de notre économie, et l’énorme impact qu’elles ont sur les travailleurs, les consommateurs et pratiquement chaque personne dans notre pays. Aujourd’hui, aux États-Unis, seules trois entreprises de Wall Street – BlackRock, Vanguard et State Street – gèrent 22 000 milliards de dollars d’actifs.

Pour mettre ce chiffre en perspective, il a ajouté :

La quantité d’argent contrôlée par ces trois entreprises est presque égale à l’ensemble du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis et plus de cinq fois le PIB de l’Allemagne. Ces trois sociétés sont les principaux actionnaires de plus de 96 % des sociétés du S&P 500. En d’autres termes, ils ont une influence significative sur plusieurs centaines d’entreprises qui emploient des millions de travailleurs américains et, en fait, sur l’ensemble de l’économie.

Sanders a poursuivi en soulignant l’étendue de leur contrôle dans certains secteurs importants :

Ces trois sociétés d’investissement de Wall Street sont les plus grands actionnaires de certaines des plus grandes banques américaines – JP Morgan Chase, Wells Fargo et Citibank.

Transport- Ils sont parmi les principaux propriétaires des quatre principales compagnies aériennes – American, Southwest, Delta et United.

Soins de santé – Ensemble, ils possèdent en moyenne 20 % des principales sociétés pharmaceutiques.

Plus généralement, les firmes de Wall Street ont racheté des milliers de maisons de retraite où les profits et les taux de mortalité ont grimpé en flèche. Ils sont également responsables des prix astronomiques dans les salles d’urgence, augmentant les prix de plus de 60% et conduisant plus d’un demi-million d’Américains à la faillite chaque année.

Sanders a déclaré

Ces trois sociétés contrôlent près d’un quart des voix lors des assemblées des actionnaires, tirant parti de leur pouvoir pour influencer la rémunération des PDG, les rachats d’actions, les engagements environnementaux, les fusions et les prestations de retraite. En plus des trois grands, une petite poignée de fonds vautours de Wall Street – des sociétés dites de « capital-investissement » – ont également un contrôle énorme sur une industrie après l’autre.

Ce contrôle a un impact sur les gens en termes de chômage croissant et de réduction des revenus. Au cours des deux dernières décennies, les prises de contrôle par des sociétés de capital-investissement ont supprimé près de 1,3 million d’emplois et fermé près de 20 000 magasins dans le secteur de la vente au détail, dont Toys R Us, Payless et Dollar General.

À une époque où le nombre de sans-abri et de menaces d’expulsion augmente, ces entreprises ont également accru leur contrôle et leurs profits dans le secteur du logement. L’année dernière, un petit nombre d’entreprises de Wall Street et d’autres investisseurs extrêmement riches ont acheté environ une maison sur sept dans certaines des plus grandes villes d’Amérique et possèdent maintenant plus d’un million d’appartements, augmentant les loyers jusqu’à 30% et négligeant les réparations nécessaires et la sécurité des locataires.

Un petit nombre d’entreprises de Wall Street contrôlent la moitié des journaux américains, exerçant ainsi une grande influence sur les médias.

Sanders a inculpé une « poignée d’entreprises de Wall Street qui achètent des entreprises, les endettent et gagnent énormément d’argent en licenciant des travailleurs, en réduisant les salaires, en délocalisant des emplois à l’étranger et en éliminant les prestations de santé et de retraite ».

Selon des études récentes, a souligné Sanders, après que ces entreprises de Wall Street ont pris le contrôle d’entreprises à la suite d’un « rachat par emprunt », les emplois sont réduits de 13 %, les salaires chutent de 6 % et les entreprises que les entreprises de Wall Street rachètent sont 10 fois plus susceptibles de déclarer faillite.

Dans le cas de Warrior Met Coal à Brookwood, en Alabama, où les travailleurs étaient alors engagés dans une grève de 11 mois pour lutter pour la justice économique et la dignité au travail, en 2016, un groupe de fonds de capital-investissement dirigé par Apollo et Blackstone a acquis Walter Energy et a formé Warrior Met Coal. Dans le cadre de la restructuration, les travailleurs ont été contraints d’accepter une réduction de salaire de 6 dollars de l’heure, soit plus de 20 %, et des coupes massives dans leurs prestations de santé et de retraite. Ce n’était qu’un cas parmi tant d’autres. À un moment de cupidité sans précédent dans ce pays, les attaques contre les travailleurs ont lieu dans une entreprise après l’autre, dans une industrie après l’autre.

Sanders a conclu par quelques mots mémorables :

« Jamais auparavant dans l’histoire américaine si peu de gens n’ont possédé autant et eu autant de pouvoir sur l’ensemble de notre économie. »

Ces observations de Bernie Sanders sont très importantes pour comprendre la phase en cours de l’économie politique de la plus grande économie et de la plus grande puissance militaire du pays, et devraient être largement discutées. À un niveau plus large, la concentration de la richesse et du pouvoir ainsi que ses effets extrêmement néfastes et de grande envergure devraient attirer beaucoup plus d’attention dans le monde entier.

*