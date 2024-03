Israël, État terroriste!

Par Paul Larudee, sur Israël commet-il du terrorisme à Gaza ? À vous d’en juger. Paul Larudee – Global ResearchGlobal Research – Centre de recherche sur la mondialisation

En août 2008, Ismaïl Haniyeh, le Premier ministre élu de l’Autorité palestinienne à Gaza, m’a accueilli, moi et d’autres membres du Free Gaza Movement, chez lui, dans le camp de réfugiés d’al-Shati, relativement petit, dans le nord de Gaza, non loin du camp de Jabalia, plus grand. Nous venions d’arriver sur les premiers bateaux à entrer dans Gaza par la mer depuis 41 ans, brisant le siège israélien, et tout Gaza était en fête. La maison était très simple, pas différente de la plupart des autres dans le camp, et le premier ministre était fier de nous la montrer.

C’était le début de mon éducation sur le Hamas, bien que j’aie déjà été en contact avec le Dr Bassem Naim, qui était ministre de la Santé à l’époque, pour coordonner notre arrivée. Le Dr Naim n’était pas le seul médecin du cabinet du Hamas. Le Dr Mahmoud Zahhar, qui était ministre des Affaires étrangères à l’époque, a également accueilli certains d’entre nous chez lui.

Mon point de vue sur le Hamas est qu’il s’agit d’une organisation de libération nationale qui, comme la plupart de ces organisations, est dépeinte comme terroriste par ses oppresseurs, ses occupants et ses ennemis, en l’occurrence Israël, les États-Unis et d’autres alliés occidentaux d’Israël. Nous, qui nous enorgueillissons d’entendre les deux côtés d’une question, n’avons jamais cherché le point de vue du Hamas, et encore moins au même degré que le côté israélien.

Je n’aime vraiment pas plus le terme terroriste que celui de sauvage ou de barbare, qui ont été utilisés historiquement dans le même but. C’est un terme péjoratif, presque raciste, qui peint en noir et blanc. Tous les gouvernements et toutes les organisations de résistance utilisent des armes, ce qui signifie qu’ils utilisent la peur et l’intimidation à un degré plus ou moins élevé. N’est-ce pas là la définition du terrorisme ?

Le Hamas, bien sûr, est accusé d’avoir largement recouru au terrorisme le 7 octobre 2023. Mais si vous regardez les faits et les analyses, en particulier ceux rapportés par la Grayzone, The Intercept et l’Electronic Intifada, c’est exactement le contraire qui se dégage. Pas un seul viol n’est vérifié, pas un seul cas de meurtre délibéré de civils non armés, bien que certains aient pu être tués alors qu’ils allaient chercher leurs armes. La plupart d’entre eux semblent être morts à la suite de la « directive Hannibal » israélienne de tuer tout ce qui est en vue, tandis que la plupart de ceux qui ont été tués par le Hamas étaient des soldats. En outre, ceux qui ont rencontré ou ont été capturés par les combattants palestiniens ont souvent déclaré qu’ils avaient été traités avec respect et dignité. C’est parce que les forces de résistance sont des musulmans très disciplinés et pieux qui respectent les enseignements de l’islam en ce qui concerne les règles de la guerre, qui sont à peu près les mêmes que celles des Conventions de Genève, sinon plus strictes.

Je ne suis pas prêt à dire que le Hamas n’a jamais commis d’acte que l’on pourrait qualifier de terrorisme. Les attentats-suicides de la deuxième Intifada me viennent à l’esprit. Mais ils ont également utilisé la résistance non-violente à grande échelle, lors de la Grande Marche du Retour, au cours de laquelle plus de 9 000 civils palestiniens non armés ont été abattus par des soldats israéliens et 223 tués. Malheureusement, le monde a détourné le regard.

D’un autre côté, la journée d’hier a vu l’acte suivant qui répondrait à la plupart des définitions du terrorisme (attention : difficile à regarder) :

Cliquez ici pour voir la vidéo.

Israël, fidèle à lui-même, fait apparemment tout son possible pour que cette vidéo soit retirée des médias sociaux. Mais avouons-le : ce n’est pas si exceptionnel. Nous avons assisté à de nombreux massacres de ce type depuis le 8 octobre 2023, mais pas toujours dans une école de filles abritant des réfugiées affamées dans le camp de réfugiés de Jabalia, comme celle que j’ai visitée en 2008. C’est ce à quoi nous nous attendons dans le cadre du génocide de Gaza, malgré nos efforts pour y mettre fin.

Israël est-il un État terroriste ? Apparemment, ils seraient fiers de le dire. Avant même sa mise en place, la doctrine du « mur de fer » de Jabotinsky prônait l’expulsion et la force meurtrière pour débarrasser la terre des Palestiniens et maintenir un État suprémaciste juif. Israël s’est toujours explicitement appuyé sur la peur et l’intimidation pour atteindre cet objectif. Ce qu’Israël fait à Gaza n’est pas fondamentalement différent de ce qu’il a fait en 1948, sauf que ses armes sont aujourd’hui beaucoup plus destructrices.

En 2006, j’ai visité la banlieue de Beyrouth, à Dahiyeh, le lendemain du bombardement d’Israël jusqu’à son anéantissement. Ce n’était rien de plus qu’un tas de gravats, encore fumant à certains endroits. Israël a donné le nom de cette banlieue à la doctrine qui a dominé la politique sioniste au cours du siècle dernier, même si le nom est récent. La doctrine Dahiyeh est devenue synonyme d’utilisation disproportionnée de la force et de destruction d’infrastructures civiles à des fins militaires. Est-ce du terrorisme ? Il s’agit certainement d’une politique explicite visant à commettre des crimes de guerre. Israël commet-il du terrorisme à Gaza ? À vous d’en juger. La plupart d’entre nous sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un génocide. Qu’est-ce qui est le pire ?

Paul Larudee est un universitaire à la retraite et l’administrateur actuel d’une organisation à but non lucratif de défense des droits de l’homme et d’aide humanitaire. Il contribue régulièrement à Global Research.

Plus d’un million de Palestiniens de Gaza – y compris des enfants et des femmes – meurent de faim.

Plus d’un million de personnes dans la bande de Gaza, soit environ la moitié de la population de l’enclave, connaissent des conditions proches de la famine, selon de nouvelles estimations d’experts en insécurité alimentaire qui ont trouvé des preuves d’une famine généralisée et d’une forte augmentation de la mortalité infantile dans l’enclave ravagée par la guerre. (Margherita Stancati, Wall Street Journal, 18 mars 2024) L’UNICEF affirme qu’Israël a tué plus de 13 000 enfants à Gaza

En un mois ou deux, nous pouvons voir près d’un million de Palestiniens assassinés à Gaza – exterminés dans le camp de la mort de Gaza par une famine planifiée.

Tout cela parce qu’Israël bloque le transport de l’aide à Gaza.



La haine contre cela s’accumule partout dans le monde.

Comment peut-on prétendre qu’Israël ne commet pas de génocide ?

Comment peut-on prétendre que les États-Unis et l’UE, qui livrent les bombes et même réduit l’aide à l’UNWRA, ne sont pas complices du crime de génocide d’Israël ?

Et comment le monde – y compris le monde islamique – peut-il rester assis et se contenter de regarder ?